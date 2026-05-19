Hal itu dilaporkan oleh Kölner Stadt-Anzeiger. Menurut laporan tersebut, minat terhadap upaya pemulangan Özcan yang spektakuler mulai terlihat nyata.
Pembicaraan kabarnya sudah berlangsung: Apakah Salih Özcan akan tetap bermain di Bundesliga setelah hengkang dari BVB?
Sementara di lingkungan Köln sudah mulai terdengar suara-suara pesimistis yang biasa, bahwa gelandang bertahan berusia 28 tahun itu terlalu mahal bagi FC Köln dalam hal gaji, kenyataannya di balik layar tampaknya berbeda: Menurut laporan tersebut, telah terjadi diskusi langsung dan intensif antara petinggi FC Köln dan pihak pemain. Namun, belum ada pembicaraan mengenai angka-angka konkret.
Özcan baru saja meninggalkan Borussia Dortmund setelah empat tahun. Bukan rahasia lagi bahwa pemain kelahiran Köln ini, yang mengenakan seragam FC selama hampir 15 tahun sebelum hengkang pada musim panas 2022 (termasuk masa peminjaman sementara ke Holstein Kiel), telah sepenuhnya menaruh hatinya di kota Katedral.
Dalam kondisi tertentu, pemain timnas ini bisa membayangkan kembali ke klub kesayangannya, demikian kabarnya. Terlebih lagi, secara olahraga ia harus melupakan musim yang penuh frustrasi: Di bawah pelatih BVB Niko Kovac, Özcan mengalami masa-masa yang sangat sulit dan kebanyakan menghabiskan waktunya di bangku cadangan. Hal ini sangat berbeda dengan situasinya di tim nasional Turki, di mana kemampuannya dihargai dan ia menjadi bagian tetap dari skuad untuk Piala Dunia yang akan datang.
Sepertinya Özcan memiliki beberapa pihak yang tertarik
Namun, FC bukanlah satu-satunya klub yang tertarik. Setelah transfer ke FC Genoa gagal pada musim dingin lalu, kabarnya Werder Bremen kini mulai menunjukkan minat. Ada juga rumor-rumor yang beredar mengenai klub-klub papan atas Turki.
Bagi Direktur Olahraga Köln, Thomas Kessler, kontak dengan Özcan memang tidak pernah terputus. Jika semua dewan di klub memberikan lampu hijau, kesepakatan ini bisa segera terwujud.
Dengan pengalaman dari 177 pertandingan Bundesliga, 28 pertandingan internasional, dan 19 penampilan di Liga Champions, Özcan akan membawa ketangguhan dan kualitas kepemimpinan yang sangat dibutuhkan, yang saat ini kurang dimiliki oleh skuad saat ini. Selain itu, sebagai gelandang bertahan dan gelandang serang yang fleksibel, ia akan sekaligus menutup dua masalah besar Köln.
Perubahan besar di lini tengah Köln?
Meskipun tim berhasil bertahan di liga, kewajiban Köln untuk membeli Tom Krauß tetap berlaku, sehingga ia kini resmi bergabung dengan Mainz 05, dan masa depan Isak Johannesson di klub juga sudah pasti. Sementara itu, klub telah mengambil keputusan terkait Denis Huseinbasic: Meskipun pemain asal Bosnia ini masih terikat kontrak hingga 2027, ia diperbolehkan hengkang lebih awal jika ada tawaran yang sesuai.
Mengenai talenta berusia 19 tahun, Felipe Chavez, kepastian untuk tetap bertahan juga sangat diragukan. Pemain muda ini hanya bermain selama 108 menit di paruh kedua musim, sehingga saat ini sangat dipertanyakan apakah FC akan menggunakan opsi pembelian yang disepakati dengan FC Bayern senilai jutaan euro (termasuk hak pembelian kembali dari Munich).
Köln ingin merekrut dua pemain baru untuk lini tengah
Oleh karena itu, Kessler sudah lama mencari alternatif, mengingat dua pemain baru akan didatangkan untuk posisi tengah. Pemain timnas U-21 Denmark, Silas Andersen (BK Häcken), sudah menjadi kandidat kuat pada musim dingin lalu, namun kemudian memperpanjang kontraknya di Swedia.
Mimpi-mimpi romantis tentang kembalinya Ellyes Skhiri juga beredar. Namun, pemain asal Tunisia itu kini berusia 31 tahun, terikat kontrak dengan Eintracht Frankfurt hingga 2027, dan menimbulkan terlalu banyak keraguan di FC Frankfurt mengenai apakah paket keseluruhan seperti itu masih masuk akal secara ekonomi.