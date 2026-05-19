Pembicaraan kabarnya sudah berlangsung: Apakah Salih Özcan akan tetap bermain di Bundesliga setelah hengkang dari BVB?

Sementara di lingkungan Köln sudah mulai terdengar suara-suara pesimistis yang biasa, bahwa gelandang bertahan berusia 28 tahun itu terlalu mahal bagi FC Köln dalam hal gaji, kenyataannya di balik layar tampaknya berbeda: Menurut laporan tersebut, telah terjadi diskusi langsung dan intensif antara petinggi FC Köln dan pihak pemain. Namun, belum ada pembicaraan mengenai angka-angka konkret.

Özcan baru saja meninggalkan Borussia Dortmund setelah empat tahun. Bukan rahasia lagi bahwa pemain kelahiran Köln ini, yang mengenakan seragam FC selama hampir 15 tahun sebelum hengkang pada musim panas 2022 (termasuk masa peminjaman sementara ke Holstein Kiel), telah sepenuhnya menaruh hatinya di kota Katedral.

Dalam kondisi tertentu, pemain timnas ini bisa membayangkan kembali ke klub kesayangannya, demikian kabarnya. Terlebih lagi, secara olahraga ia harus melupakan musim yang penuh frustrasi: Di bawah pelatih BVB Niko Kovac, Özcan mengalami masa-masa yang sangat sulit dan kebanyakan menghabiskan waktunya di bangku cadangan. Hal ini sangat berbeda dengan situasinya di tim nasional Turki, di mana kemampuannya dihargai dan ia menjadi bagian tetap dari skuad untuk Piala Dunia yang akan datang.