Penyerang Nicolo Tresoldi tampaknya sudah menjadi incaran sejumlah klub top internasional, bukan hanya sejak ia mencetak dua gol dalam kemenangan 3-0 tim U-21 Jerman atas Irlandia Utara pada kualifikasi Kejuaraan Eropa Jumat malam lalu. Seperti dilaporkan Sky, pemain berusia 21 tahun itu berencana untuk pindah ke klub yang berlaga di Liga Champions pada musim panas mendatang.
Pembicaraan kabarnya sudah berlangsung: Apakah bintang U-21 Nicolo Tresoldi akan pindah ke Bundesliga pada musim panas nanti?
Menurut laporan tersebut, pihak manajemen Tresoldi, yang saat ini bermain untuk FC Brugge, dilaporkan telah melakukan pembicaraan tertutup dengan klub-klub dari Spanyol, Italia, dan Jerman yang kemungkinan besar akan berlaga di Liga Champions musim depan — namun nama-nama spesifik tidak disebutkan.
Pemain keturunan Jerman-Italia ini tampaknya ingin mengambil langkah selanjutnya setelah musim yang gemilang di Belgia, di mana ia telah mencetak 17 gol dalam 48 pertandingan resmi untuk tim asuhan pelatih Ivan Leko, dan tampaknya dapat meninggalkan klub tersebut dengan nilai transfer antara 25 hingga 30 juta euro meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2029.
Jerman atau Italia: bagaimana keputusan Tresoldi?
Baru pada musim panas 2025, Tresoldi pindah dari Hannover 96 ke Belgia dengan nilai transfer 7,5 juta euro, tak lama setelah timnya kalah di final Kejuaraan Eropa U-21 di Slovakia, dan di sana ia pun mencuri perhatian di Liga Champions. "Banyak yang berpendapat bahwa mungkin itu bukan langkah yang tepat, bahwa saya seharusnya tetap tinggal di Jerman. Namun, saya memiliki firasat yang baik, itu adalah keputusan yang tepat," kata Tresoldi.
Keputusan lain yang kemungkinan akan diambil dalam waktu dekat adalah pemilihan tim nasional senior. Tresoldi lahir di Cagliari, Italia, dari ayah berkebangsaan Italia dan ibu berkebangsaan Argentina, namun pindah ke Jerman bersama orang tuanya sejak usia sangat muda – di mana ia telah melalui semua jenjang tim nasional junior.
Peluang lolos ke Piala Dunia? Tresoldi belum berhubungan dengan Nagelsmann
Namun, Asosiasi Sepak Bola Italia terus memantau situasi ini dengan cermat. "Jika Gattuso ingin berbicara dengan saya, saya akan sangat senang," kata Tresoldi pada bulan Oktober, membuka peluang bagi Squadra Azzurra, meskipun ia juga menyebutkan bahwa keputusannya untuk bergabung dengan DFB adalah keputusan yang disengaja.
Tiket Piala Dunia - jika Italia lolos di final playoff melawan Bosnia - kemungkinan besar tidak akan ditolaknya, sehingga DFB akan kehilangan talenta top lainnya setelah pemain seperti Josip Stanisic (Kroasia), Can Uzun, atau Kenan Yildiz (keduanya dari Turki).
Bagaimanapun, belum ada kontak dengan pelatih tim nasional Julian Nagelsmann. "Tidak ada yang menghubungi saya," kata Tresoldi pada hari Selasa saat bersama tim U-21 Jerman, ketika ditanya mengenai kemungkinan kesempatan bermain di Piala Dunia bersama tim DFB.
Nicolo Tresoldi: Statistik Musim 2025/26
Lomba
Pertandingan
Gol
Assist
Jupiler Pro League
30
13
3
Liga Champions
10
3
1
Kualifikasi Liga Champions
4
1
1
Piala Super Volkswagen
1
-
-
Croky Cup
3
-
-