"Pembicaraan berjalan lancar": Lennart Karl tampaknya nyaris bergabung dengan salah satu rival FC Bayern di Bundesliga

Karl akhirnya pindah ke Munich pada musim panas 2022, di mana ia berkembang menjadi salah satu talenta paling menjanjikan di akademi klub tersebut. Pada April 2025, ia masuk ke skuad senior untuk pertama kalinya; pada Piala Dunia Antarklub bulan Juni, pelatih Vincent Kompany akhirnya memberinya kesempatan debut profesional—dan tak lama setelah itu, Fiedler kembali menghubunginya.

Setelah total sepuluh tahun menjabat berbagai peran di VfB, ia mengambil alih jabatan pelatih di klub divisi dua Magdeburg. "Di awal musim, kami mempertimbangkannya," kata Fiedler. "Kami semua tahu bakatnya, dan sebelum ia menembus tim utama Bayern, kami berpikir: Peminjaman mungkin menjadi opsi untuk langkah awalnya sebagai pemain profesional."

Namun, Karl tetap di München dan langsung menembus tim utama Bayern. Di semua kompetisi, pemain yang lincah ini tampil dalam 39 pertandingan, bermain selama 1.970 menit, mencetak sembilan gol, dan memberikan delapan assist. Setelah meraih gelar juara liga, ia masih bisa memenangkan Piala DFB bersama FC Bayern pada Sabtu melawan mantan klub Fiedler, Stuttgart. Kemudian, ia kemungkinan akan berangkat ke Piala Dunia bersama timnas Jerman. Kabar tentang kemungkinan Karl masuk skuad sudah bocor.