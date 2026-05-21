Markus Fiedler, pelatih tim muda VfB Stuttgart yang telah lama berkecimpung di sana, mengaku pernah ingin membawa bintang muda berusia 18 tahun itu ke klub asal Swabia tersebut — dan pada musim panas lalu ke 1. FC Magdeburg di Bundesliga 2.
"Pembicaraan berjalan lancar": Lennart Karl tampaknya nyaris bergabung dengan salah satu rival FC Bayern di Bundesliga
"Dia hampir saja bergabung dengan tim U-17 saya di VfB," kata Fiedler dalam sebuah wawancara dengan Münchner Merkur. Saat itu awal tahun 2022, ketika Karl kembali ke klub pemuda asalnya, Viktoria Aschaffenburg, setelah empat setengah tahun bermain di Eintracht Frankfurt.
"Ada pembicaraan yang baik, tapi dia akhirnya memilih FC Bayern," kata Fiedler. "Dia akan langsung dimasukkan ke tim U17 saya sebagai pemain C-Jugend. Orang tuanya pun yakin bahwa pindah ke Stuttgart akan menjadi pilihan yang baik. Tapi anak itu sudah menjadi penggemar FC Bayern sejak kecil, bahkan tidur dengan seprai FC Bayern. Jadi, hampir mustahil meyakinkannya secara emosional."
Pada tahun 2025, Markus Fiedler kembali berusaha mendekati Lennart Karl
Karl akhirnya pindah ke Munich pada musim panas 2022, di mana ia berkembang menjadi salah satu talenta paling menjanjikan di akademi klub tersebut. Pada April 2025, ia masuk ke skuad senior untuk pertama kalinya; pada Piala Dunia Antarklub bulan Juni, pelatih Vincent Kompany akhirnya memberinya kesempatan debut profesional—dan tak lama setelah itu, Fiedler kembali menghubunginya.
Setelah total sepuluh tahun menjabat berbagai peran di VfB, ia mengambil alih jabatan pelatih di klub divisi dua Magdeburg. "Di awal musim, kami mempertimbangkannya," kata Fiedler. "Kami semua tahu bakatnya, dan sebelum ia menembus tim utama Bayern, kami berpikir: Peminjaman mungkin menjadi opsi untuk langkah awalnya sebagai pemain profesional."
Namun, Karl tetap di München dan langsung menembus tim utama Bayern. Di semua kompetisi, pemain yang lincah ini tampil dalam 39 pertandingan, bermain selama 1.970 menit, mencetak sembilan gol, dan memberikan delapan assist. Setelah meraih gelar juara liga, ia masih bisa memenangkan Piala DFB bersama FC Bayern pada Sabtu melawan mantan klub Fiedler, Stuttgart. Kemudian, ia kemungkinan akan berangkat ke Piala Dunia bersama timnas Jerman. Kabar tentang kemungkinan Karl masuk skuad sudah bocor.