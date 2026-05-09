Pembicaraan Bayern Munich dengan Konrad Laimer menemui jalan buntu, sementara direktur klub berupaya 'menjembatani perbedaan' dengan bintang Austria tersebut

Pembicaraan kontrak antara Bayern dan Laimer saat ini menjadi sorotan utama di Jerman. Meskipun kedua belah pihak telah menyatakan keinginan untuk melanjutkan kerja sama mereka, direktur olahraga Max Eberl menegaskan bahwa belum ada kemajuan yang berarti dalam beberapa pekan terakhir. Dalam wawancara dengan Sky di sela-sela pertandingan Bayern melawan Wolfsburg, Eberl memberikan penjelasan jujur mengenai situasi tersebut.

"Ada dua sudut pandang yang saat ini tidak sejalan. Kami ingin memperpanjang kontrak Konni, itu adalah fakta. Kini kami harus mencari jalan tengah terkait ekspektasi," kata Eberl.