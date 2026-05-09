Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Pembicaraan Bayern Munich dengan Konrad Laimer menemui jalan buntu, sementara direktur klub berupaya 'menjembatani perbedaan' dengan bintang Austria tersebut
Eberl mengakui adanya kebuntuan dalam negosiasi kontrak
Pembicaraan kontrak antara Bayern dan Laimer saat ini menjadi sorotan utama di Jerman. Meskipun kedua belah pihak telah menyatakan keinginan untuk melanjutkan kerja sama mereka, direktur olahraga Max Eberl menegaskan bahwa belum ada kemajuan yang berarti dalam beberapa pekan terakhir. Dalam wawancara dengan Sky di sela-sela pertandingan Bayern melawan Wolfsburg, Eberl memberikan penjelasan jujur mengenai situasi tersebut.
"Ada dua sudut pandang yang saat ini tidak sejalan. Kami ingin memperpanjang kontrak Konni, itu adalah fakta. Kini kami harus mencari jalan tengah terkait ekspektasi," kata Eberl.
- AFP
Tuntutan finansial menimbulkan ketegangan
Laimer, yang sangat dihargai berkat fleksibilitas taktis dan etos kerjanya, telah bergabung dengan Bayern sejak musim panas 2023. Kontraknya saat ini akan berakhir pada 2027, saat pemain asal Austria itu akan berusia 30 tahun. Namun, kebijakan baru klub yang menetapkan batasan finansial lebih ketat selama negosiasi tampaknya bertentangan dengan tuntutan gaji sang gelandang.
Pemain berusia 28 tahun ini saat ini diperkirakan mendapatkan gaji €8-9 juta per tahun, tetapi laporan menunjukkan bahwa ia menuntut kenaikan gaji yang signifikan menjadi sekitar €15 juta per tahun. Angka ini dipahami jauh di atas apa yang bersedia ditawarkan oleh petinggi Bayern pada tahap ini, yang menyebabkan kebuntuan saat ini yang digambarkan oleh Eberl sebagai kesenjangan yang perlu dijembatani.
Hoeness mendesak diberlakukannya batasan keuangan
Perdebatan seputar nilai Laimer bahkan telah menyentuh jajaran petinggi klub, dengan presiden kehormatan Uli Hoeness turut angkat bicara mengenai pentingnya disiplin gaji. Meskipun mengagumi kontribusi Laimer bagi tim, Hoeness menegaskan bahwa tidak ada pemain yang lebih besar daripada struktur keuangan klub. Tokoh legendaris tersebut menekankan bahwa keputusan sulit harus diambil untuk menjaga anggaran gaji.
"Konny adalah pemain yang sangat saya hargai. Dia sangat penting bagi tim, serta bagi citra eksternal klub. Dia bekerja sangat keras untuk tim," kata Hoeness kepada DAZN. Namun, dia menambahkan peringatan tegas: "Tapi dia bukanlah Maradona. Dan pemain seperti itu harus menerima bahwa ada batasannya." Terlepas dari kata-kata keras ini, Eberl menegaskan bahwa negosiasi tetap berjalan secara profesional, dengan menyatakan, "Tidak ada perselisihan sama sekali."
- AFP
Kroos membela bintang Austria
Meskipun petinggi klub mendesak agar bersikap bijaksana, mantan bintang Bayern Munich Toni Kroos justru bersuara mendukung Laimer untuk mendapatkan gaji yang diinginkannya. Legenda Real Madrid dan juara Piala Dunia 2014 ini meyakini bahwa peran penting "pahlawan tanpa tanda jasa" yang melakukan pekerjaan kasar di lini tengah seringkali kurang tercermin dalam struktur gaji modern. Kroos memanfaatkan podcast-nya untuk menegaskan bahwa kontribusi Laimer dalam pertandingan membenarkan pemberian gaji yang lebih tinggi.
"Dia penting bagi tim. Dia telah membuktikan pentingnya dirinya. Dan Anda tidak boleh meremehkan nilai dari membayar satu euro ekstra kepada pemain yang tidak mencetak 40 gol," kata Kroos dalam podcast-nya. Seiring berlanjutnya situasi Laimer, Bayern menghadapi tugas sulit untuk menyeimbangkan keuangan sambil menjaga salah satu pemain paling andal mereka tetap bahagia di Bavaria.