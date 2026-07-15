Pemberontakan terhadap Gianni Infantino? DFB mengambil sikap tegas terhadap Presiden FIFA pasca skandal Piala Dunia

"DFB tidak menandatangani surat dukungan untuk pemilihan kembali Gianni Infantino," demikian pernyataan DFB menanggapi pertanyaan SID: "Langkah-langkah selanjutnya akan dibahas dalam rapat Presidium DFB." Menurut laporan Bild, Direktur FIFA yang bertanggung jawab atas wilayah Eropa tersebut berusaha meyakinkan 16 tim peserta dari Eropa untuk menandatangani surat dukungan tersebut selama putaran final Piala Dunia di Amerika Utara. DFB sejauh ini belum menentukan sikapnya terkait pemilihan kembali Infantino.

Perbedaan pendapat yang telah lama membara antara DFB dan UEFA di satu sisi, serta FIFA di sisi lain, telah terungkap secara terbuka paling lambat sejak “kasus Folarin Balogun”. UEFA telah mengkritik perilaku FIFA dengan nada yang sangat tajam, sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya, dan menyebutnya sebagai pelanggaran “garis merah”. Neuendorf mengatakan kepada SID bahwa “masalah ini tidak boleh diabaikan begitu saja”.