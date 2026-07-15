Menurut suratkabar Bild, Neuendorf menolak menandatangani surat dukungan terkait upaya Infantino untuk terpilih kembali dalam Kongres Federasi Sepak Bola Dunia yang akan digelar pada 18 Maret 2027 di Rabat, Maroko.
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Pemberontakan terhadap Gianni Infantino? DFB mengambil sikap tegas terhadap Presiden FIFA pasca skandal Piala Dunia
"DFB tidak menandatangani surat dukungan untuk pemilihan kembali Gianni Infantino," demikian pernyataan DFB menanggapi pertanyaan SID: "Langkah-langkah selanjutnya akan dibahas dalam rapat Presidium DFB." Menurut laporan Bild, Direktur FIFA yang bertanggung jawab atas wilayah Eropa tersebut berusaha meyakinkan 16 tim peserta dari Eropa untuk menandatangani surat dukungan tersebut selama putaran final Piala Dunia di Amerika Utara. DFB sejauh ini belum menentukan sikapnya terkait pemilihan kembali Infantino.
Perbedaan pendapat yang telah lama membara antara DFB dan UEFA di satu sisi, serta FIFA di sisi lain, telah terungkap secara terbuka paling lambat sejak “kasus Folarin Balogun”. UEFA telah mengkritik perilaku FIFA dengan nada yang sangat tajam, sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya, dan menyebutnya sebagai pelanggaran “garis merah”. Neuendorf mengatakan kepada SID bahwa “masalah ini tidak boleh diabaikan begitu saja”.
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Kasus Balogun menjadi skandal besar di Piala Dunia
Infantino menegaskan bahwa baik dirinya maupun Presiden AS Donald Trump tidak memengaruhi keputusan Komisi Disiplin. Komisi itu sendiri menguatkan pernyataan tersebut dan menegaskan independensinya. Penyerang AS Balogun diizinkan bermain di babak 16 besar melawan Belgia (1:4), meskipun sebelumnya ia mendapat kartu merah di babak 32 besar melawan Bosnia-Herzegovina (2:0). Sebelum Komisi Disiplin mencabut skorsing tersebut, Trump telah menelepon Infantino dan meminta agar kasus tersebut ditinjau ulang.
Peluang Infantino untuk terpilih kembali hingga tahun 2031 saat ini dianggap pasti berkat dukungan yang dinyatakan oleh beberapa konfederasi. Namun, organisasi hak asasi manusia FairSquare telah mengajukan pengaduan setebal sepuluh halaman terhadap Infantino kepada Komite Olimpiade Internasional (IOC). Alasannya adalah beberapa pelanggaran terhadap aturan netralitas politik. Hal ini terutama berkaitan dengan kedekatan Infantino, yang merupakan anggota IOC, dengan Trump.
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