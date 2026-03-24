Di Spanyol, Pedro Fullana, jurnalis Cadena SER, mengungkapkan bahwa Atlético Madrid dilaporkan telah sepakat dengan Diego Pablo Simeone, pelatih Colchoneros, untuk tidak membiarkan Nico González mencapai jumlah penampilan yang telah disepakati antara klub Madrid tersebut dan Juventus guna memicu kewajiban pembelian. Pemain asal Argentina itu masih membutuhkan 7 penampilan lagi dengan durasi minimal satu babak. Hingga saat ini, pemain kelahiran 1998 tersebut telah mencatatkan 14 penampilan di liga dengan durasi minimal 45 menit, dari 21 yang direncanakan (secara total, termasuk di Liga Champions, penampilan Nico Gonzalez dengan durasi minimal 45 menit adalah 18).
Pembelian kembali Nico Gonzalez: perintah tegas Atletico Madrid kepada Simeone, apa yang akan dilakukan Juventus sekarang?
ATLETICO INGIN NICO, TAPI DENGAN SYARAT-SYARATNYA SENDIRI
Musim panas lalu, mantan pemain Fiorentina itu dipinjamkan dari Juventus ke Atlético Madrid, dengan opsi pembelian wajib sebesar 32 juta euro yang bergantung pada jumlah penampilannya yang masing-masing minimal 45 menit (total 21 penampilan yang harus dicapai). Penampilannya di bawah asuhan Diego Simeone sangat memuaskan, namun pihak Spanyol yakin: Atletico Madrid memiliki strategi yang jelas untuk musim panas mendatang. Seperti dilaporkan Tuttosport, menurut jurnalis Cadena Ser,Atletico Madrid tetap tertarik untuk mendatangkan pemain sayap tersebut, yang akan genap berusia 28 tahun pada 6 April mendatang.
APA YANG DILAKUKAN JUVE?
Rencana Atletico Madrid adalah untuk melakukan pembicaraan dengan Juventus pada akhir musim guna mencapai kesepakatan dengan nilai yang lebih rendah daripada yang disepakati tahun lalu terkait opsi pembelian yang bergantung pada jumlah penampilan. Yang perlu dipahami saat ini adalahapa niat klub Bianconeri: apakah akan menerima kesepakatan dengan harga lebih rendah, menolak proposal tersebut sambil menunggu tawaran lain, atau, siapa tahu, mungkin memutuskan untuk mempertahankan Nico Gonzalez dalam skuad yang tersedia bagi Luciano Spalletti, dengan sang pelatih yang, menurut Tuttosport, menghargai kualitas pemain asal Argentina tersebut.