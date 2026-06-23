50 juta euro, termasuk bonus. Prospek bagi Atalanta untuk mendapatkan persentase dari penjualan kembali di masa depan jika nilai Marco Palestra tetap tinggi di Inter dan mendorongnya suatu hari nanti untuk berkarier di panggung sepak bola internasional yang lebih bergengsi. Transaksi ini secara keseluruhan bahkan berpotensi menembus angka bulat dan memecahkan rekor terkait pemain Italia dengan gaji tertinggi sepanjang sejarah serta transaksi termahal yang pernah dilakukan oleh Inter.
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Pembelian All'Inter seharga 50 juta euro merupakan taruhan yang sama menariknya dengan risikonya: apakah nilainya bisa melebihi Hakimi?
REKOR BARU
Berdasarkan angka-angka yang ada, jika Palestra benar-benar bergabung dengan juara Italia dengan nilai transfer yang semakin dikonfirmasi seiring berjalannya waktu, iapun akan mengungguli Achraf Hakimi—seorang pemain sayap kanan yang didatangkan pada musim panas 2020 dari Real Madrid seharga 43 juta euro. Benjamin Pavard dan Robin Gosens, masing-masing dengan nilai transfer 32,4 juta dan 28 juta euro, tertinggal jauh. Tidak hanya itu: Palestra siap menjadi pemain Italia dengan gaji tertinggi sepanjang sejarah Inter, bahkan melampaui Christian Vieri – yang jika dihitung dengan nilai tukar saat ini bernilai 47 juta euro, saat masih di Lazio – atau Nicolò Barella, yang pada 2020 dibeli seharga 38,5 juta euro.
INI ADALAH HARI PALESTRA DI INTER: PERTEMUAN PENENTU DENGAN ATALANTA
PEMAIN ITALIA DENGAN GAJI TERBESAR KELIMA
Namun, jika kita memperluas pembahasan ke transfer pemain sepak bola Italia, baik di dalam liga kita maupun ke luar negeri, Marco Palestra akan menempati posisi kelima, menggeser Christian Vieri yang bernilai 47 juta euro, dan hanya berada di belakang Gianluigi Buffon – dari Parma ke Juventus seharga 53 juta – Jorginho (dari Napoli ke Chelsea seharga 57 juta), Sandro Tonali (dari Milan ke Newcastle seharga 59 juta euro ditambah bonus), dan Mateo Retegui, pemegang rekor dengan nilai transfer 68,5 juta euro dari Atalanta ke Al-Qadsiah.
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INVESTASI UNTUK MASA DEPAN
Melihat angka-angka ini, muncul pertanyaan: apakah 50 juta euro yang akan diinvestasikan Inter untuk Palestra tidak terlalu berlebihan? Tentu saja, kita sedang membicarakan pemain Italia dengan performa terbaik di musim Serie A terakhir dan salah satu talenta muda dengan peluang terbesar untuk sukses bahkan di level tertinggi. Pertama-tama di Italia dan dalam lingkungan yang sangat menuntut seperti di Inter, dan kemudian, mengapa tidak, untuk mengikuti jejak para pemain seperti Verratti, Donnarumma, Tonali, dan Calafiori, yang bahkan di luar negeri telah membuktikan diri sebagai pemain papan atas. Singkatnya, Marotta dan Ausilio memutuskan untuk bertaruh pada masa depan, pada potensi yang masih tersimpan dalam diri seorang pemain dengan ruang untuk berkembang yang jelas, daripada hanya mengandalkan penampilannya saat ini yang memang sudah menunjukkan hal-hal yang sangat menarik.
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PERUBAHAN TREND
Sebuah perubahan tren yang menarik dibandingkan dengan masa lalu yang baru-baru ini dialami klub-klub kami, yang—sebagian karena kurangnya pemain berlevel tinggi yang patut diperhatikan dan sebagian karena kurangnya keuntungan finansial dalam bertransaksi dengan klub-klub Italia dibandingkan dengan klub-klub asing—telah kehilangan kebiasaan untuk melakukan transaksi seperti ini belakangan ini. “Selisih harga” yang dibayarkan untuk Palestra muncul akibat kelangkaan pemain berkualitas dan pemain Italia yang berpotensi bermain di klub besar Eropa, namun pada saat yang sama hal ini merupakan risiko yang tidak kecil bagi Inter yang dalam beberapa musim terakhir terbiasa menerapkan manajemen keuangan yang sangat hati-hati.
PERUBAHAN HALUAN OAKTREE
Dengan masuknya dana investasi Oaktree sebagai pengelola klub, pihak klub memilih untuk meminimalkan risiko dengan mendiversifikasi pengeluaran di bursa transfer sebanyak mungkin, sambil tetap berada dalam kisaran yang tidak melebihi batas atas sebesar 25-30 juta euro. Dengan Palestra dan kemungkinan kedatangan Nico Paz (yang dihargai 60 juta euro oleh Real Madrid), Nerazzurri akan memasuki dimensi baru. Dengan kondisi yang tepat, sambil tetap mempertimbangkan keseimbangan antara pembelian dan penjualan pemain, standar bisa ditingkatkan, asalkan investasi difokuskan pada pemain muda dan mungkin mengurangi pengeluaran untuk pemain mapan dengan gaji tinggi. Meskipun demikian, fakta bahwa saat ini Palestra mungkin bernilai lebih tinggi daripada Hakimi pada tahun 2020—yang baru saja menjalani dua musim yang sangat penting bersama Borussia Dortmund—sungguh mengesankan.