Pembelian All'Inter seharga 50 juta euro merupakan taruhan yang sama menariknya dengan risikonya: apakah nilainya bisa melebihi Hakimi?

Melihat angka-angka ini, muncul pertanyaan: apakah 50 juta euro yang akan diinvestasikan Inter untuk Palestra tidak terlalu berlebihan? Tentu saja, kita sedang membicarakan pemain Italia dengan performa terbaik di musim Serie A terakhir dan salah satu talenta muda dengan peluang terbesar untuk sukses bahkan di level tertinggi. Pertama-tama di Italia dan dalam lingkungan yang sangat menuntut seperti di Inter, dan kemudian, mengapa tidak, untuk mengikuti jejak para pemain seperti Verratti, Donnarumma, Tonali, dan Calafiori, yang bahkan di luar negeri telah membuktikan diri sebagai pemain papan atas. Singkatnya, Marotta dan Ausilio memutuskan untuk bertaruh pada masa depan, pada potensi yang masih tersimpan dalam diri seorang pemain dengan ruang untuk berkembang yang jelas, daripada hanya mengandalkan penampilannya saat ini yang memang sudah menunjukkan hal-hal yang sangat menarik.





FRATTESI AKAN HENGKANG, JUVENTUS MENJADI PILIHAN UTAMA