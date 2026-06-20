Pembawa acara TV mengundurkan diri setelah secara keliru mengklaim bahwa ayah Lionel Messi telah meninggal dunia saat siaran langsung

Florencia Pena melontarkan pernyataan sensasional dan keliru tersebut dalam sesi siaran langsung di saluran televisi Argentina, Luzu TV. Siaran tersebut berlangsung tak lama setelah kemenangan Argentina dalam pertandingan pembuka fase grup melawan Aljazair, sebuah pertandingan di mana Lionel Messi tampil gemilang di lapangan. Kontroversi muncul setelah Messi mencetak hat-trick dalam kemenangan 3-0 Argentina atas tim Afrika tersebut. Pemain berusia 38 tahun itu tampak emosional selama pertandingan dan kemudian mengatakan bahwa ia telah mengalami "hari-hari yang sulit" karena alasan pribadi yang tidak terkait dengan sepak bola.

Saat berbicara kepada penonton selama siaran tersebut, Pena menyatakan: “Saya tidak ingin menyampaikan kabar buruk, tetapi ayah Messi baru saja meninggal dunia. Itu terjadi secara mendadak. Di tengah-tengah Piala Dunia.” Pernyataan tersebut langsung menjadi viral di berbagai platform media sosial, yang menimbulkan kepanikan dan kebingungan di kalangan penggemar bintang Inter Miami dan tim nasional Argentina.