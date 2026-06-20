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Pembawa acara TV mengundurkan diri setelah secara keliru mengklaim bahwa ayah Lionel Messi telah meninggal dunia saat siaran langsung
Kesalahan dalam siaran langsung
Florencia Pena melontarkan pernyataan sensasional dan keliru tersebut dalam sesi siaran langsung di saluran televisi Argentina, Luzu TV. Siaran tersebut berlangsung tak lama setelah kemenangan Argentina dalam pertandingan pembuka fase grup melawan Aljazair, sebuah pertandingan di mana Lionel Messi tampil gemilang di lapangan. Kontroversi muncul setelah Messi mencetak hat-trick dalam kemenangan 3-0 Argentina atas tim Afrika tersebut. Pemain berusia 38 tahun itu tampak emosional selama pertandingan dan kemudian mengatakan bahwa ia telah mengalami "hari-hari yang sulit" karena alasan pribadi yang tidak terkait dengan sepak bola.
Saat berbicara kepada penonton selama siaran tersebut, Pena menyatakan: “Saya tidak ingin menyampaikan kabar buruk, tetapi ayah Messi baru saja meninggal dunia. Itu terjadi secara mendadak. Di tengah-tengah Piala Dunia.” Pernyataan tersebut langsung menjadi viral di berbagai platform media sosial, yang menimbulkan kepanikan dan kebingungan di kalangan penggemar bintang Inter Miami dan tim nasional Argentina.
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Keluarga Messi menanggapi
Seiring beredarnya laporan tersebut, keluarga Messi terpaksa mengklarifikasi situasi untuk menghentikan penyebaran informasi yang keliru. Mereka menegaskan bahwa Jorge Messi, 68 tahun, masih hidup namun saat ini sedang menjalani perawatan medis untuk kondisi kesehatan yang tidak diungkapkan di bawah pengawasan profesional.
Dalam pernyataan resmi, keluarga tersebut menyatakan bahwa Jorge sedang dalam proses pemulihan sekaligus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengecam spekulasi sembrono mengenai kesehatannya. Mereka meminta privasi selama masa yang mereka gambarkan sebagai masa sulit ini, sambil menekankan bahwa fokus seharusnya tetap pada kesehatannya, bukan pada laporan media yang belum terverifikasi.
Pena mengambil tanggung jawab dan mengundurkan diri
Menyusul reaksi keras tersebut, Pena menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan mengumumkan keputusannya untuk mengundurkan diri dari jabatannya di Luzu TV. Ia menyatakan bahwa informasi tersebut telah disampaikan kepadanya sebagai fakta yang terverifikasi oleh tim produksi acara saat ia sedang siaran langsung.
Pena menulis di media sosial pada hari Kamis, "Saya meminta maaf kepada keluarga Messi. Saya merasa sangat malu telah terlibat dalam kesalahan ini. Saya harus menjelaskan bahwa informasi palsu ini disampaikan kepada saya saat siaran langsung seolah-olah telah diverifikasi oleh tim produksi acara tersebut, dan saya mempercayainya. Meskipun demikian, saya bertanggung jawab atas keterlibatan saya dalam kesalahan ini dan itulah mengapa saya memutuskan untuk mundur dan mengakhiri partisipasi saya di Luzu. Saya sekali lagi meminta maaf dari lubuk hati; saya salah."
- Getty Images Sport
Stasiun TV mengambil tindakan disiplin
Perusahaan penyiaran tersebut tidak berhenti pada pengunduran diri Pena saja; pembawa acara sekaligus produser Nicolas Occhiato menegaskan bahwa beberapa anggota staf telah dipecat terkait insiden tersebut. Saluran tersebut menekankan bahwa penyebaran informasi sensitif semacam itu tanpa verifikasi yang ketat sama sekali tidak dapat diterima berdasarkan standar editorial mereka.
Occhiato menyatakan: "Kami di Luzu TV sangat menyesali apa yang terjadi saat siaran langsung dalam program El Show de Verano. Bagi stasiun kami, penyiaran informasi sensitif tanpa verifikasi yang memadai sebelumnya tidak dapat diterima. Oleh karena itu, manajemen Luzu TV telah memutuskan untuk memberhentikan semua pihak yang bertanggung jawab, dan Florencia Pena telah memutuskan untuk mengundurkan diri. Kami menegaskan kembali komitmen kami terhadap jurnalisme yang bertanggung jawab, penuh hormat, dan ketat."