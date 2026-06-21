Pembawa acara TV meminta maaf setelah mengkritik Jeremy Doku karena meninggalkan skuad Belgia untuk menyaksikan kelahiran anak pertamanya

Kontroversi ini bermula pada hari Jumat saat debat di acara L'Equipe de Choc. Doku, yang saat ini membela Belgia di Piala Dunia 2026, mengungkapkan bahwa ia mungkin akan meninggalkan rekan-rekan setimnya pada bulan Juli untuk menyambut kelahiran anak pertamanya. Keputusan ini disambut dengan ketidakpahaman oleh Pierron, yang menekankan sifat unik dari kompetisi internasional semacam itu.

"Kamu harus menyadari bahwa berpartisipasi dalam Piala Dunia benar-benar sebuah kehormatan, itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Ada ratusan pesepakbola yang rela melakukan apa saja untuk berada di posisi Anda; hal ini mungkin tidak akan pernah terulang lagi seumur hidup Anda. Ini benar-benar momen istimewa, mimpi masa kecil yang menjadi kenyataan," katanya saat siaran langsung sebelum menambahkan: "Dan Anda akan meninggalkan semua itu demi hadir saat kelahiran anak Anda, yang merupakan momen menjijikkan—maafkan bahasa saya—di mana sang ayah tidak berguna, dia hanyalah figuran."