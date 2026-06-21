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Pembawa acara TV meminta maaf setelah mengkritik Jeremy Doku karena meninggalkan skuad Belgia untuk menyaksikan kelahiran anak pertamanya
Penampilan di media yang tidak mendapat sambutan baik
Kontroversi ini bermula pada hari Jumat saat debat di acara L'Equipe de Choc. Doku, yang saat ini membela Belgia di Piala Dunia 2026, mengungkapkan bahwa ia mungkin akan meninggalkan rekan-rekan setimnya pada bulan Juli untuk menyambut kelahiran anak pertamanya. Keputusan ini disambut dengan ketidakpahaman oleh Pierron, yang menekankan sifat unik dari kompetisi internasional semacam itu.
"Kamu harus menyadari bahwa berpartisipasi dalam Piala Dunia benar-benar sebuah kehormatan, itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Ada ratusan pesepakbola yang rela melakukan apa saja untuk berada di posisi Anda; hal ini mungkin tidak akan pernah terulang lagi seumur hidup Anda. Ini benar-benar momen istimewa, mimpi masa kecil yang menjadi kenyataan," katanya saat siaran langsung sebelum menambahkan: "Dan Anda akan meninggalkan semua itu demi hadir saat kelahiran anak Anda, yang merupakan momen menjijikkan—maafkan bahasa saya—di mana sang ayah tidak berguna, dia hanyalah figuran."
- AFP
Pierron menyampaikan permintaan maaf secara terbuka
Reaksi di media sosial pun langsung muncul dan sangat keras, dengan banyak pengguna mengecam Pierron atas pandangannya mengenai peran ayah dan pentingnya tonggak-tonggak penting dalam keluarga. Dihadapkan pada kemarahan yang meluas di media sosial serta kritik dari rekan-rekannya, Pierron memilih untuk menanggapi situasi tersebut melalui akun pribadinya di X, guna meredakan ketegangan. Ia menekankan bahwa komentarnya hanya mencerminkan pendapat pribadinya dan bukan pendapat dari tempat kerjanya maupun tim produksi.
"Saya sedang mengemukakan pendapat pribadi dalam konteks sebuah debat. Pernyataan ini sepenuhnya merupakan pendapat saya sendiri dan sama sekali tidak mencerminkan posisi bersama. Saya memahami bahwa hal ini mungkin telah mengejutkan, menyinggung, atau menyakiti sebagian dari Anda, dan saya mohon maaf," tulisnya sebelum menyimpulkan: "Tujuan saya sama sekali bukan untuk meremehkan posisi atau peran para ayah dalam hubungannya dengan pasangan dan anak-anak mereka."
Doku tetap berpegang teguh pada prioritas keluarganya
Pemain sayap Manchester City itu sudah sangat jelas mengenai niatnya sejak awal pekan ini. Baginya, keluarga adalah prioritas utama, meskipun ia tetap menyadari tanggung jawab profesionalnya kepada Setan Merah. "Itu akan tergantung kapan hal itu terjadi, tapi ini anak pertamaku, jadi aku benar-benar ingin ada di sana," katanya kepada pers.
Pemain berusia 24 tahun itu melanjutkan penjelasannya: "Jika Anda bertanya apa yang saya inginkan, jawabannya adalah tidak ada orang yang ingin melewatkan kelahiran anak pertamanya. Namun, saya juga tahu bahwa sepak bola melibatkan banyak pertimbangan lain. Saya tahu federasi mendukung para pemainnya dan memahami situasi mereka. Kita lihat saja apa yang bisa kita lakukan."
- AFP
Kekhawatiran terkait kebugaran semakin meningkat di Belgia
Perdebatan seputar cuti keluarga Doku terjadi di saat yang sulit bagi Belgia, karena pemain sayap tersebut juga sedang menghadapi masalah fisik di lapangan. Di luar dilema pribadi tersebut, bintang City ini telah menghadapi masalah kesehatan yang mengganggu ritme permainannya di turnamen ini setelah hasil imbang 1-1 pada laga pembuka melawan Mesir. Tim Red Devils saat ini sedang berjuang untuk bertahan di Grup D yang sangat ketat. Laporan terbaru mengonfirmasi bahwa infeksi saluran pernapasan yang kambuh telah membuat pemain sayap tersebut absen dari pertandingan krusial melawan Iran.