Pemain tim nasional Skotlandia berusia 29 tahun itu terbang ke Manchester pada Selasa untuk menjalani operasi yang telah direncanakan di Spire Manchester Hospital. Para penggemar Napoli sempat khawatir setelah gelandang itu absen dari daftar skuad dalam beberapa pemilihan terakhir, tetapi klub bergerak cepat untuk meyakinkan para suporter bahwa prosedur tersebut berjalan persis sesuai rencana. Raksasa Serie A itu merilis pernyataan resmi untuk memberikan kejelasan mengenai situasi tersebut dan jadwal kepulangannya ke lapangan.

"Pada Selasa pagi, Scott McTominay menjalani prosedur ablasi di Spire Manchester Hospital," kata Napoli dalam sebuah pernyataan. "Operasi tersebut sepenuhnya sukses. McTominay akan beristirahat selama dua pekan dan kemudian kembali berlatih." Sang pemain sendiri juga terbuka mengenai kondisinya, dengan meyakinkan penggemar bahwa operasi itu merupakan langkah proaktif, bukan respons darurat. Dia baru-baru ini berkata: "Saya baik-baik saja, prosedur itu adalah sesuatu yang sudah saya rencanakan bersama klub sejak cukup lama."