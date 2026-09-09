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Pembaruan operasi jantung Scott McTominay saat Napoli mengeluarkan pernyataan resmi setelah mantan bintang Manchester United itu menjalani prosedur di Manchester
Operasi McTominay berjalan sukses
Pemain tim nasional Skotlandia berusia 29 tahun itu terbang ke Manchester pada Selasa untuk menjalani operasi yang telah direncanakan di Spire Manchester Hospital. Para penggemar Napoli sempat khawatir setelah gelandang itu absen dari daftar skuad dalam beberapa pemilihan terakhir, tetapi klub bergerak cepat untuk meyakinkan para suporter bahwa prosedur tersebut berjalan persis sesuai rencana. Raksasa Serie A itu merilis pernyataan resmi untuk memberikan kejelasan mengenai situasi tersebut dan jadwal kepulangannya ke lapangan.
"Pada Selasa pagi, Scott McTominay menjalani prosedur ablasi di Spire Manchester Hospital," kata Napoli dalam sebuah pernyataan. "Operasi tersebut sepenuhnya sukses. McTominay akan beristirahat selama dua pekan dan kemudian kembali berlatih." Sang pemain sendiri juga terbuka mengenai kondisinya, dengan meyakinkan penggemar bahwa operasi itu merupakan langkah proaktif, bukan respons darurat. Dia baru-baru ini berkata: "Saya baik-baik saja, prosedur itu adalah sesuatu yang sudah saya rencanakan bersama klub sejak cukup lama."
- Getty Images Sport
Dampak bagi Napoli dan Skotlandia
Terlepas dari prognosis yang positif, waktu pelaksanaan operasi itu menjadi pukulan besar bagi tim asuhan Massimiliano Allegri dalam jangka pendek. McTominay terpaksa hanya menyaksikan dari pinggir lapangan saat Napoli menelan kekalahan tipis 3-2 di markas juara Serie A, Inter, Sabtu lalu, dan ia dipastikan absen setidaknya dalam tiga pertandingan lagi, termasuk laga Liga Champions melawan Arsenal pada Rabu.
Di luar kancah domestik, Skotlandia juga harus menjalani laga-laga mereka yang akan datang tanpa gelandang andalan tersebut. Saat Sebastien Pocognoli memulai masa jabatannya sebagai bos baru tim nasional, ia tidak akan diperkuat McTominay untuk empat laga penting Nations League yang dijadwalkan berlangsung antara 26 September dan 6 Oktober.
Ketidakpastian kontrak di Naples
Meski kesehatannya menjadi prioritas utama saat ini, masa depan jangka panjang McTominay di Stadio Diego Armando Maradona juga telah menjadi bahan pembicaraan besar. Walaupun saat ini ia masih terikat kontrak hingga 2028, rumor mulai beredar mengenai komitmennya terhadap potensi kesepakatan baru.
Direktur olahraga Napoli Giovanni Manna baru-baru ini menanggapi kekhawatiran tersebut dalam sebuah wawancara, sembari mengakui rumitnya negosiasi. "Scott mengatakan dia tidak tahu apakah akan memperpanjang kontraknya saat ini," jelas Manna. "Dia memiliki kontrak dua tahun, kami ingin melakukannya, dan dia juga ingin melakukannya. Tidak selalu mudah untuk menyelaraskan semuanya, tetapi kami sedang mencoba."
- Getty Images Sport
Babak baru setelah Manchester
Kepindahan McTominay ke Italia pada musim panas 2024 mengakhiri kebersamaan selama dua dekade dengan Manchester United, tempat ia meniti jenjang akademi hingga menjadi pemain reguler tim utama. Selama waktunya di Old Trafford, gelandang pekerja keras itu mencatatkan 255 penampilan dan memainkan peran penting dalam keberhasilan klub menjuarai Piala FA dan Piala Carabao.
Musim debutnya di Naples benar-benar spektakuler, karena ia memainkan peran krusial dalam membawa gelar liga ke kota itu untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Penampilan tersebut membuatnya meraih penghargaan bergengsi Pemain Terbaik Serie A Musim Ini.
Kampanye saat ini dimulai dengan sulit bagi Napoli, yang berada di posisi ke-12 klasemen setelah kalah dalam dua dari tiga laga pembuka mereka di Serie A. Saat ini mereka tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen, dan Allegri akan menghitung hari sampai gelandang bintangnya dinyatakan bisa kembali menjalani latihan kontak penuh.
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