Penarikan Palmer dari tugas internasional tidak diterima dengan baik oleh Tuchel. Manajer Inggris itu mengungkapkan kekecewaan yang jelas atas absennya sang penyerang yang terus berulang, sembari menekankan pentingnya hadir secara fisik untuk mengamankan peran penting dalam skuad nasional.

"Ini adalah kesempatan yang terlewat. Dia melewatkan terlalu banyak kesempatan," kata Tuchel kepada wartawan. "Saya tidak menyalahkannya untuk hal itu. Itu hanya fakta. Dia terlalu sering melewatkan pemusatan latihan karena cedera, dan saya hanya ingin mengandalkan apa yang saya saksikan dan lihat di dalam tim saya, dan untuk itu Anda harus berada di pemusatan latihan."

Pelatih asal Jerman itu menegaskan bahwa Palmer harus membuktikan dirinya di lapangan latihan untuk memantapkan tempatnya ke depan. "Jika Anda tidak berada di pemusatan latihan, ada level berikutnya untuk membuat terkesan yang tidak bisa Anda capai karena Anda hanya bisa melakukannya saat benar-benar berada di lapangan bersama saya," tambah Tuchel. "Jadi ya, ini adalah kesempatan yang terlewat."



