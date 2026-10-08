Getty Images Sport
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Pembaruan cedera Cole Palmer saat bintang Chelsea itu 'yakin' bisa menjadi starter melawan Bournemouth setelah peringatan Thomas Tuchel
Palmer mendorong untuk kembali
Setelah menjalani musim sebelumnya yang sangat membuat frustrasi, yang diwarnai performa buruk dan masalah kebugaran yang terus-menerus, Palmer dicoret dari skuad Piala Dunia Inggris. Namun, penyerang berusia 24 tahun itu langsung tancap gas pada musim ini. Ia menikmati awal yang gemilang di musim baru, segera melupakan masalah cederanya dengan mencatatkan empat gol dan dua assist untuk Chelsea.
Performa apiknya di level klub membuatnya kembali dipanggil ke skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk laga-laga Nations League terbaru mereka. Sayangnya, masalah otot ringan memaksa sang playmaker mundur dari skuad. Meski sempat mengalami kemunduran singkat itu, Palmer kini berada di jalur untuk tampil membela Chelsea akhir pekan ini. Menurut The Sun, ia menghabiskan jeda internasional dengan menjalani program individu bersama pelatih kebugaran spesialis di Karibia dan sangat diharapkan tersedia untuk laga di Stamford Bridge.
- Paul Marriott
Tuchel keluarkan peringatan keras
Penarikan Palmer dari tugas internasional tidak diterima dengan baik oleh Tuchel. Manajer Inggris itu mengungkapkan kekecewaan yang jelas atas absennya sang penyerang yang terus berulang, sembari menekankan pentingnya hadir secara fisik untuk mengamankan peran penting dalam skuad nasional.
"Ini adalah kesempatan yang terlewat. Dia melewatkan terlalu banyak kesempatan," kata Tuchel kepada wartawan. "Saya tidak menyalahkannya untuk hal itu. Itu hanya fakta. Dia terlalu sering melewatkan pemusatan latihan karena cedera, dan saya hanya ingin mengandalkan apa yang saya saksikan dan lihat di dalam tim saya, dan untuk itu Anda harus berada di pemusatan latihan."
Pelatih asal Jerman itu menegaskan bahwa Palmer harus membuktikan dirinya di lapangan latihan untuk memantapkan tempatnya ke depan. "Jika Anda tidak berada di pemusatan latihan, ada level berikutnya untuk membuat terkesan yang tidak bisa Anda capai karena Anda hanya bisa melakukannya saat benar-benar berada di lapangan bersama saya," tambah Tuchel. "Jadi ya, ini adalah kesempatan yang terlewat."
Pusing memilih susunan pemain bagi Alonso
Meski kemungkinan kembalinya Palmer menjadi dorongan besar, manajer Chelsea Xabi Alonso masih mencemaskan kondisi kebugaran beberapa pemain kunci lainnya. Joao Pedro masih sangat diragukan setelah cedera lutut membuatnya absen dalam kekalahan terbaru dari Brentford, yang kemudian memaksanya menepi dari laga persahabatan Brasil melawan Australia dan India.
Kapten klub Reece James juga sedang berjuang mengatasi masalah hamstring yang membuatnya absen dalam derby London tersebut di Gtech Community Stadium, sehingga Pedro Neto harus tampil sebagai wing-back dadakan. Selain itu, rekrutan musim panas senilai £47 juta, Marco Palestra, masih menunggu debut kompetitifnya. Bek kanan berusia 21 tahun itu datang dari Atalanta dan sempat tampil selama pramusim, tetapi cedera paha depan menunda penampilannya.
Gelandang pekerja keras Moises Caicedo bisa dibilang menjadi pemain yang paling membuat frustrasi karena absen. Pemain berusia 24 tahun itu baru mencatatkan 14 menit bermain musim ini akibat cedera betis yang tak kunjung pulih, sehingga ia harus absen dari skuad terbaru Ekuador. Chelsea tanpa ragu sangat kehilangan kehadirannya di lini tengah sepanjang awal kampanye mereka yang goyah.
- Getty Images Sport
Ujian melawan Bournemouth menanti
Chelsea sangat membutuhkan hasil positif melawan Bournemouth saat mereka berusaha menghidupkan kembali kampanye liga yang tersendat. Tim asuhan Alonso saat ini terpuruk di peringkat ke-10 klasemen Premier League, setelah hanya mengumpulkan tujuh poin dari lima pertandingan pembuka melawan Fulham, Brighton, Arsenal, Hull, dan Brentford.
Meraih tiga poin pada Sabtu akan sangat krusial untuk membangun momentum dan meredakan tekanan awal pada skuad Alonso. Namun, membongkar pertahanan Bournemouth bisa terbukti sulit. Chelsea kesulitan menghadapi lawan mereka berikutnya itu musim lalu, hanya mampu meraih hasil imbang tanpa gol saat tandang sebelum kemudian bermain imbang 2-2 di Stamford Bridge.
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