Newcastle United menghadapi masa menegangkan untuk mengetahui sejauh mana cedera yang dialami Elanga. Pemain berusia 24 tahun itu, yang telah mencetak dua gol dalam lima penampilan di semua kompetisi musim ini, telah menjadi titik fokus dalam racikan taktik Jaissle sejak awal kampanye. Ketidakhadirannya sangat terasa pada Senin ketika Newcastle United menelan kekalahan telak 4-1 di Elland Road.

Berbicara kepada media mengenai kondisi sang winger, Jaissle memberikan kabar terbaru tentang situasi tersebut. "Masih belum ada kabar terbaru yang benar-benar jelas soal Anthony. Saya baru saja berbicara dengannya sekarang. Saya pikir dalam 30 menit ke depan dia akan menjalani MRI, jadi kami akan mendapatkan kejelasan lebih lanjut setelah itu dan kami berharap ini tidak terlalu serius," kata Jaissle. "Ini menyedihkan setelah awal bagus yang dia miliki, yang tim miliki. Kami mengandalkannya, tentu saja, dan dengan cara kami ingin bermain, itu adalah kekuatan kunci dalam skuad kami. Tetapi kami juga ingin tetap positif saat dia absen."