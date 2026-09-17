Getty Images Sport
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Pembaruan cedera Anthony Elanga saat Matthias Jaissle menghadapi krisis skuad Newcastle untuk laga melawan Hull City
Elanga menunggu hasil pemindaian
Newcastle United menghadapi masa menegangkan untuk mengetahui sejauh mana cedera yang dialami Elanga. Pemain berusia 24 tahun itu, yang telah mencetak dua gol dalam lima penampilan di semua kompetisi musim ini, telah menjadi titik fokus dalam racikan taktik Jaissle sejak awal kampanye. Ketidakhadirannya sangat terasa pada Senin ketika Newcastle United menelan kekalahan telak 4-1 di Elland Road.
Berbicara kepada media mengenai kondisi sang winger, Jaissle memberikan kabar terbaru tentang situasi tersebut. "Masih belum ada kabar terbaru yang benar-benar jelas soal Anthony. Saya baru saja berbicara dengannya sekarang. Saya pikir dalam 30 menit ke depan dia akan menjalani MRI, jadi kami akan mendapatkan kejelasan lebih lanjut setelah itu dan kami berharap ini tidak terlalu serius," kata Jaissle. "Ini menyedihkan setelah awal bagus yang dia miliki, yang tim miliki. Kami mengandalkannya, tentu saja, dan dengan cara kami ingin bermain, itu adalah kekuatan kunci dalam skuad kami. Tetapi kami juga ingin tetap positif saat dia absen."
- Getty Images Sport
Jaissle dipaksa beradaptasi
Hilangnya kecepatan dan permainan direct Elanga memaksa staf pelatih Newcastle meninjau kembali pendekatan mereka untuk ujian berat melawan Hull City yang sedang melaju kencang. Tim promosi itu mengawali musim dengan impresif, menempati peringkat keempat klasemen dengan delapan poin setelah serangkaian hasil menonjol, termasuk kemenangan 2-0 atas Manchester United dan hasil imbang 2-2 melawan Chelsea di Stamford Bridge. Sementara Jacob Murphy menggantikan peran di sisi kanan saat laga melawan Leeds, kedalaman skuad Newcastle akan benar-benar diuji menghadapi lawan yang sedang percaya diri seperti ini.
"Sayangnya, kami harus mencari solusi dengan cara berbeda, kami juga punya kemampuan dalam skuad untuk melakukan penyesuaian," jelas sang manajer. "Kami percaya pada para pemain kami, kami mengandalkan yang lain dan itu selalu menjadi kesempatan bagi yang lain. Saya punya beberapa pemikiran soal itu, tetapi Jacob tampil bagus. Murphy adalah pemain berpengalaman, dia sudah berkali-kali memainkan peran itu. Dia juga cukup cerdas untuk tahu persis apa yang diminta pelatih darinya, dan darinya di posisi itu secara khusus."
Daftar pemain absen di St James' Park terus bertambah
Kekhawatiran soal cedera tidak berhenti pada Elanga, karena Jaissle mengungkapkan bahwa bek sayap Amar Dedic juga akan menepi untuk sementara waktu. Sempat ada saran bahwa Dedic bisa didorong ke peran yang lebih menyerang untuk menutupi absennya winger Swedia tersebut, tetapi rencana itu dibatalkan setelah sang bek juga mengalami kendala kebugaran. Masalah taktik ini makin rumit dengan absennya gelandang Jacob Ramsey, dengan Jaissle menegaskan bahwa ia tidak memperkirakan ada satu pun pemain yang saat ini menepi akan pulih tepat waktu untuk laga melawan Hull.
Menanggapi keterbatasan personel, Jaissle mengakui situasinya mulai menjadi sulit. "Ada opsi lain, tidak banyak saat ini karena Amar juga tidak akan bisa bermain pada Sabtu. Jadi daftarnya makin pendek dan makin pendek," katanya.
- Getty Images Sport
Protokol gegar otak membuat Gonzalez absen
Masalah seleksi kian bertambah dengan absennya Nico Gonzalez. Gelandang itu terpaksa ditarik keluar pada awal babak pertama melawan Leeds setelah insiden tak terduga ketika bola mengenai kepalanya. Ketidaktersediaannya datang pada momen krusial bagi Newcastle, yang saat ini berada di peringkat ke-12 klasemen Premier League dengan hanya lima poin dari laga-laga awal mereka.
Jaissle menjelaskan proses pengambilan keputusan di balik tidak masuknya Gonzalez. "Itu hanya sial. Benturannya tidak besar, tetapi cukup kuat dan cukup tepat untuk membuatnya pingsan," katanya. "Seperti yang juga saya katakan dalam konferensi pers setelah pertandingan, kami harus cerdas. Kami kemudian punya tanggung jawab untuk mengikuti protokol dari liga, yang menurut saya sangat baik karena kami sudah sangat maju dalam pendekatan itu."
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