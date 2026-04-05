Pembantaian yang sudah diantisipasi... 8 korban di Manchester United demi kesepakatan impian

Rencana Pembersihan Besar-besaran

Tampaknya Manchester United sedang berada di ambang musim panas yang luar biasa yang berpotensi mengubah wajah tim secara total, di tengah rencana berani yang dipimpin oleh pemilik baru Sir Jim Ratcliffe, yang bertujuan untuk melakukan revolusi menyeluruh di dalam kompleks "Old Trafford".

Menurut laporan surat kabar Inggris "Mirror", manajemen klub bersiap menghadapi bursa transfer yang sangat sibuk, yang akan diwarnai gelombang besar perekrutan baru serta kepergian sejumlah besar pemain, sebagai bagian dari upaya untuk merealisasikan kesepakatan besar pada musim panas mendatang.

Laporan-laporan menunjukkan bahwa target utama adalah merekrut salah satu bintang Liga Premier, dalam kesepakatan yang nilainya bisa mencapai 100 juta poundsterling, yang mendorong manajemen United untuk mempertimbangkan penjualan sejumlah bintang tim guna menyediakan dana yang diperlukan.

    Nama-nama besar di garis depan

    Menurut surat kabar "The Sun", daftar pemain yang kemungkinan akan hengkang mencakup nama-nama besar, terutama Rasmus Hoiland, Manuel Ogarti, dan Joshua Zerkzi, serta Andre Onana dan Marcus Rashford.

    Manchester United diperkirakan akan meraup setidaknya 60 juta poundsterling dari penjualan Hoiland dan Rashford, terutama karena adanya klausul pembelian dalam peminjaman mereka ke Napoli dan Barcelona masing-masing.

    Kerugian yang telah diperhitungkan dan krisis keuangan yang tertunda

    Di sisi lain, klub mungkin akan mengalami kerugian finansial akibat hengkangnya Ogarti Zerkzi, sementara perkiraan menunjukkan bahwa penjualan Onana membutuhkan setidaknya 19 juta poundsterling untuk menghindari pelanggaran terhadap aturan profitabilitas dan keberlanjutan. Selain itu, melepas Tyrell Malacia, Jadon Sancho, dan Casemiro akan sangat membantu meringankan beban gaji.

    Kepergian Casemiro telah dipastikan, dengan harapan bahwa bintang Nottingham Forest, Elliot Anderson, akan menjadi penggantinya langsung di lini tengah. Namun, minat klub tidak hanya terbatas pada nama tersebut, karena United dikaitkan dengan sejumlah gelandang ternama, seperti Bruno Guimarães, Sandro Tonali, Adam Warton, João Gomes, dan Carlos Baleba.

    Persaingan di Manchester... City ikut bersaing

    Meskipun Anderson dianggap sebagai pilihan utama, kesepakatan ini tidak akan mudah, mengingat minat Manchester City, yang mungkin berusaha mencari pengganti untuk bintang mereka, Rodri, jika ia absen dalam beberapa waktu ke depan.

    Memperkuat lini tengah menjadi prioritas utama di klub, terlepas dari siapa pelatih yang akan memimpin secara permanen, di mana prediksi menunjukkan kemungkinan merekrut pemain di posisi ini, terutama jika kepergian Ogarti dan Casemiro dipastikan.

    Di sisi lain, lolos ke Liga Champions menjadi faktor penentu dalam pendanaan rencana ambisius ini, mengingat Manchester United saat ini menempati posisi ketiga di klasemen Liga Premier Inggris, yang memperkuat peluangnya untuk kembali berkompetisi di level Eropa.

    Musim panas yang membara... Perubahan yang tak terelakkan

    Dari segi performa teknis, kapten Bruno Fernandes terus menunjukkan penampilan yang mengesankan, dengan upaya mencetak gol dalam lima pertandingan berturut-turut, di saat manajemen klub mulai memikirkan sejak dini untuk mencari penggantinya yang tepat.

    Dalam konteks ini, nama Matheus Fernandes, bintang West Ham United, muncul sebagai opsi yang kuat, terutama dengan kemungkinan penurunan nilai pasarnya jika timnya terdegradasi, yang dapat mempercepat proses negosiasi.

    Dengan kemungkinan tim kembali berkompetisi di ajang Eropa, kebutuhan untuk memperkuat skuad semakin mendesak, terutama di lini serang dan pertahanan, mengingat keterbatasan opsi saat ini dibandingkan dengan lini tengah, yang menandakan musim panas yang panas yang mungkin menyaksikan perubahan drastis di dalam klub.

