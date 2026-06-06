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Pembalap Ferrari dan legenda F1 Lewis Hamilton mengungkapkan bahwa ia akan mendukung DUA negara di Piala Dunia
Hamilton dilema antara Inggris dan Brasil
Berbicara menjelang dimulainya turnamen di Monte Carlo, pembalap veteran berusia 41 tahun itu mengakui bahwa ia tak bisa memilih antara negara asalnya dan Selecao. Dengan turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, Hamilton menantikan untuk melihat bagaimana kedua tim tersebut melewati berbagai tantangan masing-masing.
Kompetisi ini akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Inggris tergabung di Grup L bersama Kroasia, Ghana, dan Panama, sementara Brasil akan menghadapi Maroko, Haiti, dan Skotlandia di Grup C.
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Terinspirasi oleh budaya Brasil
Ketertarikan Hamilton terhadap Selecao sudah tidak diragukan lagi, mengingat ia telah dianugerahi kewarganegaraan kehormatan Brasil pada tahun 2022. Bagi sang juara dunia tujuh kali ini, daya tarik tim raksasa Amerika Selatan tersebut jauh melampaui apa yang terjadi di lapangan, karena ia merasakan keterikatan yang mendalam dengan gaya bermain dan latar belakang para pahlawan olahraga negara tersebut.
"Bagi saya, hal ini terkait dengan Inggris," kata Hamilton, seperti dikutip Mirror. "Sejujurnya, Brasil selalu menjadi tim favorit saya. Tumbuh besar di Inggris, saya dulu suka menonton Brasil bermain. Saya rasa itu karena warnanya, budayanya, dan para pemainnya yang selalu terlihat paling terampil, mereka sangat keren."
Menghargai perjalanan dari jalanan
Hamilton juga menyoroti awal karier yang sederhana dari banyak pesepakbola legendaris Brasil sebagai alasan utama dukungannya. Ia meyakini bahwa ada ketangguhan dan bakat unik yang berasal dari favela serta budaya sepak bola jalanan, yang membedakan negara ini dari tim internasional manapun.
Ia berkata: "Saya hanya menghargai asal-usul mereka. Banyak pemain berasal dari jalanan di mana mereka bermain tanpa sepatu, dan ada sesuatu yang sangat istimewa dalam budaya Brasil."
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Menantikan pertandingan Brasil dan Inggris di Piala Dunia
Meskipun Hamilton menantikan Piala Dunia, prioritas utamanya saat ini tetaplah Formula 1. Ia tiba di Monako dengan menempati posisi keempat dalam klasemen pembalap setelah finis di urutan kedua di belakang Kimi Antonelli pada Grand Prix Kanada.
Sementara itu, Piala Dunia akan dimulai pada 11 Juni, dengan pertandingan pembuka antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sementara Tim Tiga Singa akan memainkan dua pertandingan persahabatan melawan Selandia Baru dan Kosta Rika, Brasil akan menghadapi Mesir dan Maroko sebagai pertandingan pemanasan.