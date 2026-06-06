Pembalap Ferrari dan legenda F1 Lewis Hamilton mengungkapkan bahwa ia akan mendukung DUA negara di Piala Dunia

Berbicara menjelang dimulainya turnamen di Monte Carlo, pembalap veteran berusia 41 tahun itu mengakui bahwa ia tak bisa memilih antara negara asalnya dan Selecao. Dengan turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, Hamilton menantikan untuk melihat bagaimana kedua tim tersebut melewati berbagai tantangan masing-masing.

Kompetisi ini akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Inggris tergabung di Grup L bersama Kroasia, Ghana, dan Panama, sementara Brasil akan menghadapi Maroko, Haiti, dan Skotlandia di Grup C.