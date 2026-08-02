Trabzonspor muncul sebagai pihak terdepan untuk merekrut Salah setelah dilaporkan membuat kemajuan signifikan dalam negosiasi dengan perwakilan mantan winger Liverpool tersebut. Menurut Foot Mercato, klub Turki itu hampir mencapai kesepakatan penuh untuk pemain berstatus bebas transfer tersebut.

Tim Super Lig itu finis di posisi ketiga musim lalu dan ingin memperkuat skuad mereka saat berupaya bersaing dalam perebutan gelar. Salah akan datang tanpa biaya transfer dan membawa kemampuan mencetak gol yang sudah terbukti, kreativitas, serta pengalaman di level tertinggi.

Kemajuan Trabzonspor juga mengubah situasi bagi Besiktas, yang sebelumnya telah mencapai kesepakatan verbal untuk kontrak satu tahun dengan opsi perpanjangan satu musim lagi sebelum pembicaraan dilaporkan mandek karena perbedaan finansial.



