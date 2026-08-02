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Pembajakan transfer di depan mata! Mohamed Salah mendekati kesepakatan mengejutkan saat klub Eropa menyalip para pesaing dalam perburuan untuk merekrut mantan bintang Liverpool itu dengan status bebas transfer
Trabzonspor selangkah lebih maju dalam perburuan Salah
Trabzonspor muncul sebagai pihak terdepan untuk merekrut Salah setelah dilaporkan membuat kemajuan signifikan dalam negosiasi dengan perwakilan mantan winger Liverpool tersebut. Menurut Foot Mercato, klub Turki itu hampir mencapai kesepakatan penuh untuk pemain berstatus bebas transfer tersebut.
Tim Super Lig itu finis di posisi ketiga musim lalu dan ingin memperkuat skuad mereka saat berupaya bersaing dalam perebutan gelar. Salah akan datang tanpa biaya transfer dan membawa kemampuan mencetak gol yang sudah terbukti, kreativitas, serta pengalaman di level tertinggi.
Kemajuan Trabzonspor juga mengubah situasi bagi Besiktas, yang sebelumnya telah mencapai kesepakatan verbal untuk kontrak satu tahun dengan opsi perpanjangan satu musim lagi sebelum pembicaraan dilaporkan mandek karena perbedaan finansial.
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Presiden klub menanggapi spekulasi transfer
Presiden Trabzonspor Ertugrul Dogan meredam laporan bahwa kesepakatan sudah rampung, dengan menegaskan negosiasi belum mencapai tahap tersebut. "Ada banyak yang dibicarakan, tetapi tidak ada kesepakatan dengan Mohamed Salah," kata Dogan kepada A Spor. "Tidak ada pengaturan agar dia pergi ke Trabzonspor besok. Jika memang ada rencana seperti itu, kami akan memberi tahu media dan para suporter.
"Siapa di antara kita yang tidak ingin merekrut pemain sekelas Mohamed Salah? Tentu saja kami menginginkan itu, tetapi kenyataannya saat ini belum ada kesepakatan."
Saat ditanya secara langsung soal negosiasi dengan pemain internasional Mesir itu, Dogan menolak menjelaskan lebih lanjut dengan mengatakan: "Saya tidak ingin berbicara tentang masalah ini."
Trabzonspor siapkan tawaran ambisius
Jurnalis ternama Turki Yagiz Sabuncuoglu mengklaim bahwa Trabzonspor telah menyiapkan tawaran menggiurkan senilai €17 juta per tahun dalam kontrak berdurasi dua tahun dalam upaya meyakinkan Salah untuk bergabung. Jika rampung, kesepakatan itu akan menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi dalam sejarah liga Turki.
Namun, Trabzonspor bukan satu-satunya klub yang memantau situasi ini. Klub-klub Liga Pro Saudi terus memantau Salah, dengan Al-Ittihad sebelumnya menunjukkan minat kuat untuk merekrut penyerang Mesir itu.
- Getty
Negosiasi berlanjut di tengah ketertarikan dari rival
Pembicaraan antara Trabzonspor dan kubu Salah diperkirakan akan berlanjut saat klub itu berupaya menuntaskan salah satu perekrutan terbesar dalam sejarah mereka. Terlepas dari laporan tentang adanya kemajuan, komentar Dogan menunjukkan masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum kesepakatan apa pun dapat dikonfirmasi. Minat dari Arab Saudi juga tetap menjadi potensi hambatan, yang berarti Trabzonspor masih bisa menghadapi persaingan sebelum masa depan Salah diputuskan.
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