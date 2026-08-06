Barcelona sedang menjajaki langkah untuk merekrut Rodri, yang mengancam mengganggu rencana lama Real Madrid, menurut The Athletic. Laporan itu menyebut raksasa Catalunya tersebut sudah menggelar pembicaraan awal dengan perwakilan sang pemain untuk membahas syarat finansial dan olahraga dari potensi transfer besar ke Camp Nou.

Daya tarik Barcelona sangat besar bagi pemain berusia 30 tahun itu, yang akan kembali bersama delapan rekan setimnya di tim nasional setelah keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia baru-baru ini, dengan pemain seperti Lamine Yamal, Pedri, dan Gavi sudah menunggunya di ruang ganti.