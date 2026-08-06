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Pembajakan dimulai! Barcelona merencanakan langkah sensasional untuk mencuri Rodri dari Real Madrid saat bintang Manchester City itu mempertimbangkan kepulangannya ke La Liga
Barcelona jajaki langkah untuk merekrut permata mahkota Manchester City
Barcelona sedang menjajaki langkah untuk merekrut Rodri, yang mengancam mengganggu rencana lama Real Madrid, menurut The Athletic. Laporan itu menyebut raksasa Catalunya tersebut sudah menggelar pembicaraan awal dengan perwakilan sang pemain untuk membahas syarat finansial dan olahraga dari potensi transfer besar ke Camp Nou.
Daya tarik Barcelona sangat besar bagi pemain berusia 30 tahun itu, yang akan kembali bersama delapan rekan setimnya di tim nasional setelah keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia baru-baru ini, dengan pemain seperti Lamine Yamal, Pedri, dan Gavi sudah menunggunya di ruang ganti.
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Real Madrid menghadapi persaingan tak terduga
Selama berbulan-bulan, tampaknya Bernabeu adalah satu-satunya tujuan yang realistis bagi bintang City tersebut. Real Madrid telah bekerja di balik layar untuk mewujudkan transfer ini, dengan keyakinan bahwa kesepakatan pribadi tidak akan menjadi kendala bagi mantan pemain Atletico Madrid itu. Namun, belum adanya kesepakatan resmi antara kedua klub membuat pintu terbuka lebar bagi Joan Laporta untuk bergerak.
City sepenuhnya menyadari badai yang sedang menguat ini dan kabarnya telah mengambil langkah untuk memperlambat negosiasi dengan Madrid. Rodri kian ragu, mempertanyakan apakah Real Madrid yang dilatih Jose Mourinho adalah proyek olahraga yang tepat untuknya.
Krisis lini tengah memaksa Barcelona bertindak
Menurut laporan The Athletic, urgensi mendadak Barcelona di bursa transfer didorong oleh krisis cedera yang kian memburuk di lini tengah. Dengan Frenkie de Jong menghadapi periode absen yang cukup panjang setelah mengalami robekan ligamen kolateral medial di lutut kanannya, klub tidak memiliki pivot kelas dunia yang sudah terbukti untuk menjadi jangkar tim. Rodri, yang kini hanya menyisakan 12 bulan dalam kontraknya saat ini di Etihad, dipandang sebagai solusi utama.
Rodri sendiri telah vokal soal masa depannya, mengisyaratkan keinginan untuk pulang ke kampung halamannya. "Saya masih punya kontrak satu tahun lagi, akan ada saatnya kami harus duduk bersama dan berbicara," ujarnya. Ketika secara spesifik ditanya soal minat yang datang dari raksasa La Liga itu, ia hanya menambahkan: "Anda tidak bisa menolak klub-klub terbaik di dunia."
- Getty Images Sport
Warisan yang ditentukan oleh trofi
Jika Rodri meninggalkan Etihad, ia akan melakukannya sebagai salah satu pemain dengan koleksi gelar terbanyak dalam sejarah modern Manchester City. Sejak bergabung dari Atletico pada 2019, ia telah mencatatkan 298 penampilan, dengan sumbangan 28 gol dan 32 assist. Koleksi trofinya mencakup empat gelar Premier League, dua Piala FA, tiga Piala Liga, dan Liga Champions 2023, saat ia terkenal mencetak gol kemenangan di final.
Terlepas dari kesuksesannya di Inggris, daya tarik La Liga tetap menjadi bab terakhir yang ingin ia tulis. Upaya Barcelona untuk merekrutnya adalah sebuah perjudian, yang mengharuskan penjualan aset-aset kunci untuk menyeimbangkan neraca, tetapi peluang untuk mengalahkan rival abadi mereka dalam mendapatkan pemenang Ballon d'Or terlalu besar untuk diabaikan.
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