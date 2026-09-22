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imago-sport-1083609802.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Pemandu bakat Barcelona terlihat memantau Arthur Dias saat raksasa Catalan itu mengincar sensasi remaja asal Brasil

Transfers
A. Dias
Barcelona
Serie A
Athletico Paranaense
LaLiga

Barcelona meningkatkan upaya mereka untuk memburu talenta Brasil setelah direktur pemantauan bakat Joao Amaral terlihat memantau Arthur Dias di Curitiba. Bek tengah berusia 19 tahun itu telah memantapkan dirinya sebagai salah satu prospek paling menarik di Amerika Selatan setelah melejit pesat bersama Athletico Paranaense dan secara mengejutkan dipanggil ke tim nasional senior.

  • Pemandu bakat Barcelona mengunjungi Curitiba

    Kehadiran Amaral di tribun Arena da Baixada untuk laga Brasileirao melawan Bahia menegaskan ketertarikan nyata Barcelona terhadap bek tengah tersebut. Raksasa Catalan itu sangat terkesan dengan postur fisik dan ketenangan sang bek, yang rutin bermain di bawah asuhan Odair Hellmann. Menurut ESPN Brazil, petinggi Barcelona masih berada dalam tahap penilaian dan belum mengajukan tawaran resmi kepada petinggi Paranaense.

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  • Paranaense v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Tottenham Hotspur menguji valuasi pemain Brasil itu

    Ketertarikan konkret dari Camp Nou telah meningkatkan perburuan untuk pemain muda tersebut, yang sebelumnya menarik perhatian serius dari Premier League. Dewan direksi Furacao telah membangun reputasi sebagai negosiator tangguh yang bertekad melindungi lulusan berharga akademi CT do Caju mereka dari pendekatan asing yang predatoris.

    Sebagai respons atas pendekatan agresif dari London utara, Paranaense dilaporkan menolak tawaran lebih dari 120 juta Real (£17,5 juta/€20,5 juta) dari Tottenham Hotspur demi mempertahankan bek tersebut. Sikap tegas itu menjadi peringatan keras bagi para peminat dari Eropa bahwa aset berharga itu tidak akan dilepas dengan harga murah.

  • Pemanggilan ke timnas Brasil menjadi ganjaran atas kemajuan

    Sorotan terhadap Dias kian terang setelah keputusan Carlo Ancelotti memberinya panggilan ke tim senior Brasil untuk jeda internasional saat ini. Menembus skuad Brasil pada usia baru 19 tahun mendorong lulusan akademi Curitiba itu ke jajaran elite talenta bek Amerika Selatan. Mendapat dukungan dari manajer seberpengalaman itu mencerminkan kematangannya yang berkembang pesat sejak mengunci tempat di tim inti kompetisi kasta tertinggi Brasil.


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  • imago-sport-1078031195.jpgZUMA Press Wire

    Laga persahabatan menjadi ajang unjuk gigi

    Dias dijadwalkan melapor untuk tugas internasional menjelang dua laga persahabatan beruntun melawan Australia pada 25 dan 29 September, diikuti pertemuan dengan India pada 3 Oktober. Jeda internasional ini memberi bek remaja tersebut panggung ideal untuk menunjukkan kesiapannya tampil di level tertinggi sepak bola. Penampilan kuat di panggung global tanpa diragukan lagi akan mendorong Barcelona dan para peminatnya dari Premier League untuk meningkatkan upaya mereka merekrutnya.

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