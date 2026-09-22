Ketertarikan konkret dari Camp Nou telah meningkatkan perburuan untuk pemain muda tersebut, yang sebelumnya menarik perhatian serius dari Premier League. Dewan direksi Furacao telah membangun reputasi sebagai negosiator tangguh yang bertekad melindungi lulusan berharga akademi CT do Caju mereka dari pendekatan asing yang predatoris.

Sebagai respons atas pendekatan agresif dari London utara, Paranaense dilaporkan menolak tawaran lebih dari 120 juta Real (£17,5 juta/€20,5 juta) dari Tottenham Hotspur demi mempertahankan bek tersebut. Sikap tegas itu menjadi peringatan keras bagi para peminat dari Eropa bahwa aset berharga itu tidak akan dilepas dengan harga murah.