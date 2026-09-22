ZUMA Press Wire
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Pemandu bakat Barcelona terlihat memantau Arthur Dias saat raksasa Catalan itu mengincar sensasi remaja asal Brasil
Pemandu bakat Barcelona mengunjungi Curitiba
Kehadiran Amaral di tribun Arena da Baixada untuk laga Brasileirao melawan Bahia menegaskan ketertarikan nyata Barcelona terhadap bek tengah tersebut. Raksasa Catalan itu sangat terkesan dengan postur fisik dan ketenangan sang bek, yang rutin bermain di bawah asuhan Odair Hellmann. Menurut ESPN Brazil, petinggi Barcelona masih berada dalam tahap penilaian dan belum mengajukan tawaran resmi kepada petinggi Paranaense.
- Getty Images Sport
Tottenham Hotspur menguji valuasi pemain Brasil itu
Ketertarikan konkret dari Camp Nou telah meningkatkan perburuan untuk pemain muda tersebut, yang sebelumnya menarik perhatian serius dari Premier League. Dewan direksi Furacao telah membangun reputasi sebagai negosiator tangguh yang bertekad melindungi lulusan berharga akademi CT do Caju mereka dari pendekatan asing yang predatoris.
Sebagai respons atas pendekatan agresif dari London utara, Paranaense dilaporkan menolak tawaran lebih dari 120 juta Real (£17,5 juta/€20,5 juta) dari Tottenham Hotspur demi mempertahankan bek tersebut. Sikap tegas itu menjadi peringatan keras bagi para peminat dari Eropa bahwa aset berharga itu tidak akan dilepas dengan harga murah.
Pemanggilan ke timnas Brasil menjadi ganjaran atas kemajuan
Sorotan terhadap Dias kian terang setelah keputusan Carlo Ancelotti memberinya panggilan ke tim senior Brasil untuk jeda internasional saat ini. Menembus skuad Brasil pada usia baru 19 tahun mendorong lulusan akademi Curitiba itu ke jajaran elite talenta bek Amerika Selatan. Mendapat dukungan dari manajer seberpengalaman itu mencerminkan kematangannya yang berkembang pesat sejak mengunci tempat di tim inti kompetisi kasta tertinggi Brasil.
- ZUMA Press Wire
Laga persahabatan menjadi ajang unjuk gigi
Dias dijadwalkan melapor untuk tugas internasional menjelang dua laga persahabatan beruntun melawan Australia pada 25 dan 29 September, diikuti pertemuan dengan India pada 3 Oktober. Jeda internasional ini memberi bek remaja tersebut panggung ideal untuk menunjukkan kesiapannya tampil di level tertinggi sepak bola. Penampilan kuat di panggung global tanpa diragukan lagi akan mendorong Barcelona dan para peminatnya dari Premier League untuk meningkatkan upaya mereka merekrutnya.
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