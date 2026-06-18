Pemain yang tak tergantikan... Apakah Ronaldo kini menjadi masalah taktis terbesar bagi Portugal?

Jika Ronaldo merupakan bagian dari masalah, bagian lainnya berkaitan dengan pelatih Roberto Martiner. Pelatih asal Spanyol ini memiliki salah satu skuad terkuat di turnamen ini, namun tampaknya ia belum siap untuk mengambil keputusan yang mungkin memicu kontroversi.

Hingga saat ini, Portugal masih memperlakukan Ronaldo sebagai pemain yang tak tersentuh, baik dalam hal penempatan sebagai starter maupun mempertahankannya di lapangan selama mungkin.

Namun, tim nasional besar tidak dikelola berdasarkan emosi. Pelatih yang sukses adalah mereka yang mengutamakan kepentingan tim di atas segalanya, bahkan jika hal itu menyangkut pemain terhebat dalam sejarah negaranya.

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Banyak tim nasional yang berhasil mengelola fase akhir karier bintang-bintang legendaris mereka dengan mendefinisikan ulang peran mereka di lapangan.

Sedangkan Portugal tampak seolah-olah takut mendekati wilayah sensitif ini, dan akibatnya tim kehilangan sebagian besar fleksibilitas taktisnya, sementara pertanyaan terus bermunculan mengenai mengapa potensi luar biasa yang dimiliki pemain-pemain lainnya tidak terwujud.

Karena itu, banyak yang berpendapat bahwa krisis sesungguhnya bukanlah Ronaldo sendiri, melainkan ketidakmampuan Martinez dalam menemukan keseimbangan antara menghormati sejarah sang pemain dan kebutuhan tim saat ini.

Di saat yang sama, Martinez tidak pandai memanfaatkan aset-aset unggulan yang dimilikinya, dan menghadirkan salah satu versi terburuk dari timnas Portugal, dengan identitas yang tidak jelas, sehingga melengkapi fase suram yang sedang dilalui oleh “Brasil Eropa” ini.



