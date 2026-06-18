Pemain yang tak tergantikan... Apakah Ronaldo kini menjadi masalah taktis terbesar bagi Portugal?

Hasil imbang Portugal melawan Republik Demokratik Kongo pada laga pembuka Piala Dunia 2026 bukanlah sekadar kegagalan sesaat, melainkan kembali mengangkat pertanyaan yang telah menghantui timnas Portugal selama bertahun-tahun: bagaimana mungkin tim yang diisi oleh begitu banyak bintang bisa tampil di bawah potensi sebenarnya?
Secara teori, Portugal tampak sebagai salah satu tim nasional paling seimbang di dunia, dengan kehadiran pemain-pemain sekelas Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, Vitinha, dan João Neves yang memberikan puluhan opsi taktis bagi pelatih mana pun, namun di lapangan, tim ini tampak seolah-olah terikat oleh batasan yang menghalangi mereka untuk memanfaatkan sepenuhnya kemampuannya.
Dan dengan setiap kegagalan baru, perdebatan kembali ke titik yang sama; apakah Portugal kini menjadi tawanan kehadiran Cristiano Ronaldo? Atau apakah krisis sesungguhnya terletak pada pelatih Roberto Martínez yang hingga kini belum berhasil menemukan formula yang tepat untuk memanfaatkan sang legenda tanpa membuat tim harus membayar harganya?