Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
رونالدو - البرتغالai - Gemini
GOAL

Diterjemahkan oleh

Pemain yang tak tergantikan... Apakah Ronaldo kini menjadi masalah taktis terbesar bagi Portugal?

FEATURES
C. Ronaldo
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Portugal vs DR Congo
Portugal
DR Congo
World Cup
Portugal
Arab Saudi
Kongo - Kinshasa
AS

Bintang asal Portugal itu mengejutkan semua orang dengan penampilan yang kurang memuaskan pada putaran pertama Piala Dunia Amerika 2026

Hasil imbang Portugal melawan Republik Demokratik Kongo pada laga pembuka Piala Dunia 2026 bukanlah sekadar kegagalan sesaat, melainkan kembali mengangkat pertanyaan yang telah menghantui timnas Portugal selama bertahun-tahun: bagaimana mungkin tim yang diisi oleh begitu banyak bintang bisa tampil di bawah potensi sebenarnya?

Secara teori, Portugal tampak sebagai salah satu tim nasional paling seimbang di dunia, dengan kehadiran pemain-pemain sekelas Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, Vitinha, dan João Neves yang memberikan puluhan opsi taktis bagi pelatih mana pun, namun di lapangan, tim ini tampak seolah-olah terikat oleh batasan yang menghalangi mereka untuk memanfaatkan sepenuhnya kemampuannya.

Dan dengan setiap kegagalan baru, perdebatan kembali ke titik yang sama; apakah Portugal kini menjadi tawanan kehadiran Cristiano Ronaldo? Atau apakah krisis sesungguhnya terletak pada pelatih Roberto Martínez yang hingga kini belum berhasil menemukan formula yang tepat untuk memanfaatkan sang legenda tanpa membuat tim harus membayar harganya?

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ronaldo... Dari solusi pertama hingga masalah terbesar

    Selama bertahun-tahun, kehadiran Cristiano Ronaldo saja sudah cukup untuk memberi Portugal keunggulan psikologis dan teknis atas sebagian besar pesaingnya. Pemain yang telah memikul tim nasional di pundaknya dalam berbagai momen bersejarah ini telah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa dan pemegang rekor-rekor yang sulit ditiru.

    Namun, sepak bola tidak berhenti pada masa lalu. Ronaldo saat ini bukanlah sosok yang dulu menyerang ruang kosong dengan kecepatan kilat atau menekan para bek sepanjang pertandingan; usia telah menghadirkan kenyataan yang berbeda, dan perannya di lapangan pun jelas telah berubah.

    Masalahnya bukan terletak pada perubahan alami ini, melainkan pada fakta bahwa Portugal terkadang masih memperlakukannya sebagai poros utama dari segalanya; tim masih mengandalkan dirinya dalam sebagian besar serangan, dan kehadirannya masih menentukan pola permainan tertentu, meskipun sifat permainan sang pemain sendiri telah berubah.

    Di sisi lain, timnas Portugal memiliki sekelompok pemain yang mampu menghadirkan permainan yang lebih bervariasi, cepat, dan dinamis, namun sistem permainan sering kali kembali berpusat pada Ronaldo.

    Di sinilah muncul pertanyaan sulit: Apakah kehadiran legenda Portugal ini justru membatasi pilihan yang tersedia bagi tim, alih-alih memperluasnya?

    • Iklan
  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    Martínez... Pelatih yang takut mengambil keputusan besar

    Jika Ronaldo merupakan bagian dari masalah, bagian lainnya berkaitan dengan pelatih Roberto Martiner. Pelatih asal Spanyol ini memiliki salah satu skuad terkuat di turnamen ini, namun tampaknya ia belum siap untuk mengambil keputusan yang mungkin memicu kontroversi.

    Hingga saat ini, Portugal masih memperlakukan Ronaldo sebagai pemain yang tak tersentuh, baik dalam hal penempatan sebagai starter maupun mempertahankannya di lapangan selama mungkin.

    Namun, tim nasional besar tidak dikelola berdasarkan emosi. Pelatih yang sukses adalah mereka yang mengutamakan kepentingan tim di atas segalanya, bahkan jika hal itu menyangkut pemain terhebat dalam sejarah negaranya.

    Baca juga.. Gempa mengguncang Al-Dosari, Salah, dan Mahrez.. Apakah era kekebalan sepak bola telah berakhir?

    Banyak tim nasional yang berhasil mengelola fase akhir karier bintang-bintang legendaris mereka dengan mendefinisikan ulang peran mereka di lapangan.

    Sedangkan Portugal tampak seolah-olah takut mendekati wilayah sensitif ini, dan akibatnya tim kehilangan sebagian besar fleksibilitas taktisnya, sementara pertanyaan terus bermunculan mengenai mengapa potensi luar biasa yang dimiliki pemain-pemain lainnya tidak terwujud.

    Karena itu, banyak yang berpendapat bahwa krisis sesungguhnya bukanlah Ronaldo sendiri, melainkan ketidakmampuan Martinez dalam menemukan keseimbangan antara menghormati sejarah sang pemain dan kebutuhan tim saat ini.

    Di saat yang sama, Martinez tidak pandai memanfaatkan aset-aset unggulan yang dimilikinya, dan menghadirkan salah satu versi terburuk dari timnas Portugal, dengan identitas yang tidak jelas, sehingga melengkapi fase suram yang sedang dilalui oleh “Brasil Eropa” ini.


  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    Apakah Generasi Emas yang Harus Menanggung Akibatnya?

    Mungkin ironi terbesar adalah bahwa korban sesungguhnya dari krisis ini bukanlah Ronaldo maupun Martínez, melainkan seluruh generasi pemain Portugal saat ini.

    Saat ini, Portugal memiliki skuad yang mungkin merupakan yang terbaik dalam sejarahnya dalam hal kedalaman dan keragaman pilihan; di hampir setiap posisi terdapat pemain yang mampu bersaing dengan bintang-bintang terbaik dunia. Namun demikian, tim nasional ini masih belum mampu menempatkan diri sebagai kandidat utama untuk memenangkan turnamen-turnamen besar.

    Ketika sistem permainan terlalu bergantung pada satu pemain, elemen-elemen lainnya kehilangan sebagian kebebasan mereka di lapangan. Dan ketika pelatih takut mengambil keputusan berani, tim secara bertahap berubah menjadi versi yang terbatas dari potensi sebenarnya.

    Portugal tidak perlu menyingkirkan Ronaldo atau mengabaikan nilainya, tetapi perlu memperlakukannya dengan cara yang berbeda; pemain sekelasnya masih mampu membuat perbedaan, namun mungkin tidak dengan cara yang sama seperti yang biasa dilihat semua orang sepuluh tahun lalu.

    Di saat yang sama, timnas Portugal mengalami penurunan performa individu yang jelas pada sebagian besar pemainnya, seperti Bruno Fernandes, dan masalah ini tidak bisa disederhanakan hanya pada sosok Ronaldo saja.

    Pada akhirnya, krisis Portugal mungkin bukan terletak pada kehadiran Cristiano Ronaldo, melainkan pada anggapan yang terus berlanjut bahwa ia adalah “bagian yang tak tersentuh”.

    Di antara seorang legenda yang mencari bab terakhir kejayaannya, dan seorang pelatih yang tampak ragu-ragu dalam mengambil keputusan terberat, generasi emas Portugal kini menghadapi ancaman nyata berupa pemborosan tahun-tahun terbaiknya dalam lingkaran kontroversi dan kegagalan yang tak berujung.