Dalam setiap pertandingan yang dilakoni tim nasional Spanyol di Piala Dunia 2026, sorotan otomatis tertuju pada bintang muda Lamine Yamal. Kamera mengikuti gerakannya sejak ia tiba di lapangan, para penggemar mengenakan kaosnya, dan para analis membicarakan bakat luar biasanya sebagai pemimpin generasi baru sepak bola Spanyol.

Namun, sementara Yamal mencuri perhatian, ada pemain lain yang terus menjalankan perannya dengan tenang dan percaya diri, meninggalkan jejak yang menentukan pada hasil tim nasional tanpa mendapatkan perhatian yang sama. Dia adalah Mikel Oyarzabal, penyerang Real Sociedad, yang telah menjadi senjata paling mematikan dalam skuad pelatih Spanyol tersebut, dan sekali lagi membuktikan bahwa turnamen besar tidak selalu dimenangkan oleh pemain paling terkenal, melainkan oleh pemain yang paling mampu memanfaatkan momen.

Dalam laga melawan Austria di babak 32 besar, Oyarzabal menampilkan performa luar biasa dengan mencetak dua gol yang mengantarkan Spanyol meraih kemenangan 3-0, sekaligus memberikan timnas negaranya kemenangan pertama di babak gugur Piala Dunia dalam 16 tahun terakhir, serta menegaskan bahwa ia sedang menjalani masa-masa terbaik dalam karier sepak bolanya.