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Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Pemain yang setia pada satu klub... Bagaimana olahraga hoki menciptakan penyerang paling berbahaya di Spanyol?

FEATURES
M. Oyarzabal
Spain vs Austria
Spain
Austria
World Cup
Portugal vs Spain
Portugal
Spanyol
Austria
AS
Portugal

Cedera yang nyaris mengakhiri mimpinya... lalu ia kembali dan menjadi mimpi buruk bagi semua barisan pertahanan

Dalam setiap pertandingan yang dilakoni tim nasional Spanyol di Piala Dunia 2026, sorotan otomatis tertuju pada bintang muda Lamine Yamal. Kamera mengikuti gerakannya sejak ia tiba di lapangan, para penggemar mengenakan kaosnya, dan para analis membicarakan bakat luar biasanya sebagai pemimpin generasi baru sepak bola Spanyol.

Namun, sementara Yamal mencuri perhatian, ada pemain lain yang terus menjalankan perannya dengan tenang dan percaya diri, meninggalkan jejak yang menentukan pada hasil tim nasional tanpa mendapatkan perhatian yang sama. Dia adalah Mikel Oyarzabal, penyerang Real Sociedad, yang telah menjadi senjata paling mematikan dalam skuad pelatih Spanyol tersebut, dan sekali lagi membuktikan bahwa turnamen besar tidak selalu dimenangkan oleh pemain paling terkenal, melainkan oleh pemain yang paling mampu memanfaatkan momen.

Dalam laga melawan Austria di babak 32 besar, Oyarzabal menampilkan performa luar biasa dengan mencetak dua gol yang mengantarkan Spanyol meraih kemenangan 3-0, sekaligus memberikan timnas negaranya kemenangan pertama di babak gugur Piala Dunia dalam 16 tahun terakhir, serta menegaskan bahwa ia sedang menjalani masa-masa terbaik dalam karier sepak bolanya.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    Pria yang bekerja di balik layar

    Meskipun Lamine Yamal sangat populer, banyak pihak di Spanyol yang berpendapat bahwa Oyarzabal merupakan elemen yang paling tenang dan berpengaruh dalam sistem serangan tim.

    Jurnalis Spanyol ternama, Xim Balagí, menjulukinya sebagai “pria di balik layar”, sambil menjelaskan bahwa pemain ini memiliki kemampuan luar biasa untuk muncul di momen-momen paling krusial, hingga ia menjadi spesialis dalam mencetak gol pada pertandingan final dan laga-laga besar.

    Balagí juga menyoroti bahwa meskipun Yamal tetap menjadi pusat perhatian lawan dan penonton, Oyarzabal adalah salah satu pemain paling cerdas di lapangan, serta memiliki karakter pemain yang mampu menentukan hasil pertandingan saat Spanyol membutuhkan seseorang untuk mencetak gol.

    Karakteristik ini membuatnya bertransformasi dari pemain yang menjalankan berbagai peran taktis menjadi penyerang yang sepenuhnya diandalkan oleh tim nasional Spanyol dalam menyelesaikan serangan, demikian dilaporkan oleh Badan Penyiaran Inggris BBC”.

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  • FBL-ESP-CUP-REAL SOCIEDAD-REAL BETISAFP

    Cedera yang mengubah arah kariernya

    Oyarzabal memulai karier internasionalnya bersama tim nasional Spanyol sekitar sepuluh tahun yang lalu, ketika ia dipanggil ke tim senior pada usia 19 tahun.

    Namun, impiannya untuk berlaga di Piala Dunia tertunda secara menyakitkan, setelah ia mengalami robekan pada ligamen anterior cruciate (ACL) lutut kirinya, yang membuatnya tidak bisa ikut serta dalam Piala Dunia Qatar 2022—salah satu masa tersulit yang ia alami sepanjang kariernya.

    Meskipun cedera tersebut sangat parah, sang pemain kembali dengan performa yang lebih kuat dari sebelumnya; bahkan banyak pengamat yang menegaskan bahwa Oiarzabal saat ini adalah yang terbaik sejak ia pertama kali tampil bersama Real Sociedad.

    Sejak pulih, performanya meningkat secara signifikan, dan ia mulai menuai hasil dari kerja keras yang dilakukannya untuk kembali ke lapangan, sehingga berhasil mengubah kekecewaan karena absen di Piala Dunia menjadi motivasi baru untuk bersinar.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Angka-angka tersebut membuktikan bahwa ia sedang menjalani masa-masa terbaiknya

    Angka-angka terkini menunjukkan sejauh mana perkembangan yang telah dicapai oleh penyerang asal Spanyol ini. Ia telah mencetak 12 gol dalam 12 pertandingan internasional terakhir, sementara dua golnya melawan Austria menambah jumlah golnya menjadi 17 gol dalam 16 pertandingan terakhir yang ia mainkan sebagai starter bersama tim nasional, termasuk empat gol di Piala Dunia edisi ini.

    Balaggi berpendapat bahwa dua musim terakhir adalah yang terbaik dalam karier Oyarzabal, sambil menegaskan bahwa sang pemain kini menjadi lebih tajam dan matang, setelah berhasil mengembangkan kemampuannya di dalam kotak penalti serta memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya.

    Ia juga menjadi pemain Spanyol pertama yang mencetak dua gol dalam pertandingan sistem gugur Piala Dunia sejak Emilio Butragueño melawan Denmark pada edisi 1986, sebuah pencapaian yang mencerminkan kontribusinya bagi tim nasional.

    Sementara di kancah Eropa, hanya pemain Norwegia Erling Haaland yang mengunggulinya dalam jumlah gol internasional sejak awal tahun lalu, dengan 22 gol, sementara Oyarzabal terus mengejarnya dengan konsisten.

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  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yamal menjadi pembeda... dan Oyarzabal memanfaatkan ruang kosong

    Meskipun Oyarzabal-lah yang mencetak gol, sebagian besar kesuksesannya berkat pengaruh besar yang diberikan oleh Lamine Yamal.

    Bakat luar biasa yang dimiliki sayap Barcelona ini memaksa lawan untuk menggandakan penjagaan terhadapnya, yang pada gilirannya memberi rekan-rekannya ruang gerak yang lebih luas di sepertiga akhir lapangan.

    Oyarzabal memanfaatkan hal ini dengan sangat baik saat melawan Austria, di mana ia bergerak dengan cerdas di belakang para bek dan memanfaatkan ruang yang diciptakan oleh Yamal, sehingga berhasil menyelesaikan serangan dengan sangat efisien.

    Mantan pemain Jerman, Thomas Hitzlsperger, menjelaskan bahwa kehadiran pemain sekelas Yamal menarik perhatian seluruh barisan pertahanan, yang memungkinkan penyerang seperti Oyarzabal mendapatkan lebih banyak peluang di dalam kotak penalti. Ia menambahkan bahwa penyerang asal Spanyol itu tahu betul cara memanfaatkan ruang-ruang tersebut dan mengubahnya menjadi gol.

  • Real Sociedad v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Pemain yang setia pada satu klub

    Oyarzabal tidak memulai kariernya sebagai penyerang murni, melainkan bermain selama bertahun-tahun di sayap, terutama sebagai sayap kiri. Namun seiring berjalannya waktu, para pelatih menyadari bahwa kemampuan terbaik sang pemain muncul saat ia mendekati gawang, sehingga secara bertahap ia mulai bertransformasi menjadi ujung tombak.

    Mantan bek Spanyol, César Azpilicueta, berpendapat bahwa transformasi ini memberi tim nasional Spanyol seorang penyerang yang lengkap, setelah selama bertahun-tahun muncul keraguan mengenai identitas penyerang yang mampu memimpin lini depan.

    Kini, Oyarzabal memainkan peran sebagai penyerang tradisional sekaligus modern, karena ia terus bergerak, menekan para bek, dan mahir menyelesaikan peluang dengan satu sentuhan.

    Di era di mana transfer besar-besaran telah menjadi bagian dari sepak bola modern, Oyarzabal merupakan contoh langka dari pemain yang tetap setia pada satu klub sepanjang kariernya. Sejak memulai karier profesionalnya, ia hanya mengenakan seragam Real Sociedad dan menolak lebih dari satu tawaran untuk pindah, memilih untuk tetap bersama klub yang telah membesarkan namanya.

    Selama musim lalu, ia mencetak rekor gol terbaiknya di La Liga dengan 15 gol, yang secara langsung tercermin pada penampilannya bersama tim nasional Spanyol, yang kini semakin mengandalkannya dalam pertandingan-pertandingan besar.

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    Bagaimana hoki membantunya "mencium aroma gol"?

    Oyarzabal mengungkapkan bahwa rahasia insting mencetaknya berasal dari masa kecilnya, saat ia masih bermain hoki sebelum sepenuhnya fokus pada sepak bola. Ia menjelaskan bahwa olahraga tersebut memberinya naluri khusus di dalam kotak penalti, serta mentalitas yang tidak mudah menyerah meski telah membuang peluang.

    Pemain tersebut berkata: “Dulu saya bermain hoki dan mencetak banyak gol. Ada suara di kepala saya yang selalu berkata bahwa menyia-nyiakan peluang bukan berarti akhir pertandingan, karena peluang lain akan datang. Saya merasa mampu ‘mencium’ aroma gol.”

    Ia menambahkan bahwa bermain sebagai penyerang berbeda dari posisi lainnya, karena tugas utamanya adalah membaca pergerakan bola lebih cepat dari yang lain, serta berada di tempat yang tepat dalam hitungan sepersekian detik.

    Ia menegaskan bahwa seorang penyerang tidak selalu perlu sering menyentuh bola, melainkan harus memiliki intuisi yang cukup untuk mengetahui ke mana bola akan mengarah—keterampilan yang menurutnya telah berkembang sejak bertahun-tahun ia berlatih hoki.

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    Spanyol tampaknya menjadi kandidat kuat untuk merebut gelar juara

    Optimisme tim Spanyol tidak hanya terbatas pada penampilan gemilang Oyarzabal saja, melainkan juga mencakup performa kolektif yang ditunjukkan tim nasional dalam turnamen ini.

    Setelah awal yang kurang meyakinkan dan hasil imbang tanpa gol melawan tim nasional Cape Verde di babak penyisihan grup, performa "La Roja" meningkat secara signifikan, sehingga mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka untuk pertandingan ke-34 berturut-turut, yang merupakan rekor terpanjang kedua dalam sejarah tim nasional tersebut.

    Hanya dalam empat pertandingan, timnas Spanyol mencetak delapan gol sekaligus menjaga gawangnya tetap tak kebobolan, sehingga menegaskan bahwa mereka memiliki keseimbangan antara lini serang dan pertahanan yang menjadikannya salah satu kandidat terkuat untuk menjuarai turnamen ini.

    Timnas Spanyol diprediksi akan menghadapi laga berat di babak 16 besar melawan Portugal atau Kroasia, sebuah ujian yang mungkin akan mengungkap sejauh mana ambisi sebenarnya tim ini.

    Mantan penyerang Inggris, Dion Dublin, berpendapat bahwa Spanyol belum menampilkan performa terbaiknya hingga saat ini, dan menegaskan bahwa tim tersebut bermain melawan Austria dengan usaha seminimal mungkin, karena tidak merasakan ancaman yang nyata.

    Ia menambahkan bahwa timnas Spanyol memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada yang terlihat sejauh ini, yang mungkin akan membuatnya lebih berbahaya saat menghadapi tim-tim papan atas di babak-babak berikutnya.

    Sementara sorotan terus tertuju pada Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal terus menulis kisahnya sendiri jauh dari hiruk-pikuk, menegaskan bahwa turnamen besar tidak dimenangkan oleh para bintang yang selalu menghiasi headline, melainkan oleh mereka yang tahu persis bagaimana tampil pada saat negara membutuhkannya lebih dari sebelumnya.

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