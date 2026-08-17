AFP
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'Pemain yang sangat, sangat, sangat bagus' - Jose Mourinho memuji para bintang Real Madrid saat Kylian Mbappe bersinar dalam kemenangan atas Schalke
Madrid melaju mudah melewati Schalke dalam laga pramusim penutup
Real Madrid menutup persiapan pramusim mereka dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Schalke 04 di Veltins-Arena, Gelsenkirchen. Tim asuhan Mourinho menuntaskan empat laga uji coba mereka dengan tiga kemenangan dan satu hasil imbang. Mbappe membuka skor pada penampilan pramusim pertamanya, sementara Dean Huijsen dan Carlos Espí juga mencetak gol. Kemenangan itu memberikan sinyal positif bagi raksasa Spanyol tersebut menjelang kampanye 2026/27.
- AFP
Mourinho puas dengan perkembangan tim dan laga debut
Setelah pertandingan, Mourinho menyatakan kepuasannya atas perkembangan skuadnya dan integrasi para pemain baru. Cucurella dan Diomande sama-sama menjalani debut mereka pada menit ke-60.
"Saat ini, sulit untuk berbicara secara individu karena kami sedang berkembang sebagai tim," kata Mourinho kepada Realmadrid TV. "Di sini, kami hanya memiliki pemain bagus, pemain yang sangat bagus, dan pemain yang sangat, sangat, sangat bagus. Dari perpaduan kerja para pemain ini, kami harus menciptakan tim yang sangat, sangat bagus. Itulah yang sedang kami coba lakukan, dan saya pikir kami mengambil langkah yang tepat untuk mencapainya.
"Saya juga sangat senang dengan mereka yang datang terakhir. Tidak mudah untuk langsung terjun ke latihan berintensitas tinggi seperti yang sedang kami lakukan. Tidak mudah bagi mereka menjalani sesi ganda pada pagi dan sore hari, karena mereka berlatih pada pagi hari bersama grup dan pada sore hari dengan grup kecil yang baru bergabung sekarang. Dalam cuaca yang sangat panas. Sesi latihan pukul 17.00 benar-benar berat, dan mereka datang dengan mentalitas yang luar biasa."
Mbappe bersinar sebelum perubahan pada babak kedua
Madrid mengambil kendali sejak awal ketika Mbappe memanfaatkan back pass buruk dari Schallenberg untuk menaklukkan Loris Karius pada menit keenam. Huijsen menggandakan keunggulan pada menit ke-20, menyundul masuk sepak pojok akurat Arda Güler.
Pemain pengganti Espí memastikan kemenangan pada menit ke-57 dengan memaksimalkan umpan silang Carreras. Mourinho dengan cermat mengatur menit bermain para pemain, memberi Mbappe dan Konate masing-masing 45 menit, sementara Jude Bellingham, Cucurella, dan Diomande bermain 30 menit.
"Kemudian, soal 45 menit untuk Mbappe dan Konate atau 30 menit untuk Bellingham, Cucurella, dan Diomande adalah hal-hal yang kami analisis secara ilmiah dengan data yang kami miliki," jelasnya.
"Dan dengan faktor yang paling penting, yaitu pengalaman si pemain sendiri, pengetahuan yang dimiliki pemain tentang tubuh mereka sendiri. Dan saya rasa kami telah mencapai pekan yang bagus ini, yaitu pekan berikutnya, dalam kondisi yang sangat bisa diterima untuk momen ini di musim. Mari kita jalani."
- Getty Images Sport
Fokus beralih ke laga pembuka La Liga
Dengan empat laga persiapan kini telah tuntas, Real Madrid sepenuhnya mengalihkan fokus ke aksi kompetitif resmi. Tim asal Spanyol itu memasuki kampanye baru dengan momentum kuat setelah menjalani jadwal pramusim tanpa kekalahan. Madrid akan secara resmi memulai kampanye La Liga mereka Sabtu depan melawan Espanyol. Laga tersebut berlangsung di Stadion RCDE saat tim asuhan Mourinho berupaya memulai musim domestik mereka dengan tiga poin.
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