'Pemain yang sangat, sangat, sangat bagus' - Jose Mourinho memuji para bintang Real Madrid saat Kylian Mbappe bersinar dalam kemenangan atas Schalke

Setelah pertandingan, Mourinho menyatakan kepuasannya atas perkembangan skuadnya dan integrasi para pemain baru. Cucurella dan Diomande sama-sama menjalani debut mereka pada menit ke-60.

"Saat ini, sulit untuk berbicara secara individu karena kami sedang berkembang sebagai tim," kata Mourinho kepada Realmadrid TV. "Di sini, kami hanya memiliki pemain bagus, pemain yang sangat bagus, dan pemain yang sangat, sangat, sangat bagus. Dari perpaduan kerja para pemain ini, kami harus menciptakan tim yang sangat, sangat bagus. Itulah yang sedang kami coba lakukan, dan saya pikir kami mengambil langkah yang tepat untuk mencapainya.

"Saya juga sangat senang dengan mereka yang datang terakhir. Tidak mudah untuk langsung terjun ke latihan berintensitas tinggi seperti yang sedang kami lakukan. Tidak mudah bagi mereka menjalani sesi ganda pada pagi dan sore hari, karena mereka berlatih pada pagi hari bersama grup dan pada sore hari dengan grup kecil yang baru bergabung sekarang. Dalam cuaca yang sangat panas. Sesi latihan pukul 17.00 benar-benar berat, dan mereka datang dengan mentalitas yang luar biasa."