‘Pemain yang rentan cedera’ Federico Chiesa mendapat saran soal transfer dari ikon sepak bola Italia di tengah perjuangannya untuk memulihkan kebugaran dan mendapatkan waktu bermain di Liverpool
Rekor Chiesa di Liverpool: Gol dan penampilan
Chiesa, yang baru saja menjuarai Kejuaraan Eropa bersama Azzurri pada 2021 dan melihat nilainya melonjak selama membela Fiorentina dan Juventus, menyelesaikan kepindahannya ke Merseyside dengan harga murah pada musim panas 2024.
Kesepakatan senilai £10 juta ($13 juta) dianggap sebagai langkah yang cukup cerdik bagi Liverpool, mengingat rekam jejak pemain berusia 28 tahun tersebut, namun pertanyaan mengenai riwayat cederanya selalu mengemuka. Chiesa baru melakukan debut kompetitifnya untuk The Reds pada pertengahan September dan hanya bermain selama 18 menit di Liga Premier sebelum tahun kalendernya yang pertama di Anfield berakhir.
Hanya 14 penampilan yang dicatatkan selama musim debutnya, yang memang membawa gelar juara di bawah asuhan Arne Slot. Spekulasi mengenai masa depannya pun tak terhindarkan pada 2025, dengan kemungkinan kembalinya ke Serie A yang mulai dibicarakan.
Chiesa akhirnya memilih untuk tetap bertahan, setelah melihat kepergian Luis Diaz, dan telah tampil dalam 32 pertandingan musim ini. Namun, posisi starter tetap langka dan Liverpool belum melihat performa terbaik dari pemain yang baru mencetak lima gol untuk mereka.
Haruskah Chiesa hengkang dari Liverpool pada bursa transfer mendatang?
Belakangan ini, ia menjadi pilihan pengganti di menit-menit akhir bagi Slot, karena waktu terbuang percuma menjelang akhir pertandingan, dan minimnya kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya justru memicu semakin banyak rumor transfer. Saat ditanya dalam wawancara eksklusif dengan GOAL mengenai apakah Chiesa perlu pindah klub pada bursa transfer mendatang, mantan pemain timnas Italia Ambrosini—yang berbicara atas nama Wiz Slots—mengatakan: “Ini tidak mudah karena kita sedang membicarakan situasi psikologis baginya. Saya tahu bahwa dia mungkin memiliki beberapa masalah yang harus diselesaikan. Dan dia terkadang merupakan sosok yang sangat rapuh.
“Jadi, dia perlu menemukan kekuatan dalam pikirannya, terlebih dahulu. Jadi, mungkin kembali ke Italia bisa membantunya. Mungkin situasi ini bisa membantunya. Kembali, merasakan perasaan yang berbeda, terlepas dari apa yang terjadi di Liverpool. Mengapa tidak?”
Apakah klub-klub papan atas di Serie A masih tertarik pada Chiesa?
Masalah yang dihadapi Chiesa terus berlanjut setelah ia terpaksa absen dari skuad Azzurri terbaru. Ia belum pernah membela negaranya lagi sejak tampil dalam kekalahan di babak 16 besar melawan Swiss pada Euro 2024. Rekor 51 penampilannya untuk timnas tampaknya tak akan bertambah dalam waktu dekat—terutama karena Italia masih berupaya lolos ke Piala Dunia 2026.
Dengan begitu banyak keraguan yang melingkupi Chiesa, ia akan menjadi risiko bagi klub mana pun yang mempertimbangkan untuk merekrutnya. Ketika ditanya apakah tim-tim papan atas di Serie A masih tertarik, Ambrosini menambahkan: “Di Italia, kami sudah membicarakan dia untuk Juventus bahkan pada Januari. Mungkin kembali ke tempat di mana dia mengenal semua orang bisa membantunya, bisa membantu Juventus.
“Tapi yang terpenting, dia harus mengasah kekuatan di dalam dirinya. Kepercayaannya. Dan saya harap begitu untuknya. Bahkan untuk Juventus atau AC Milan, jika mereka memutuskan bermain dengan cara lain. Karena bagi AC Milan, gaya yang mereka pilih musim ini, mereka tidak membutuhkan pemain seperti Federico.
“Tapi meskipun bukan tim teratas di Italia, kembali ke Italia dengan pilihan lain, skuad di level itu bisa baik baginya. Penting baginya untuk memilih situasi yang baik baginya, di mana dia merasa nyaman.”
Liverpool seharusnya mendapatkan kembali uangnya sebesar £10 juta untuk Chiesa
Chiesa masih terikat kontrak dengan Liverpool hingga tahun 2028. Meskipun ia belum memberikan kontribusi yang diharapkan di kancah sepak bola Inggris, The Reds yakin bahwa mereka setidaknya bisa mendapatkan kembali modal mereka dari penjualan sang pemain. Beberapa keputusan penting terkait langkah selanjutnya harus segera diambil dalam beberapa pekan ke depan.