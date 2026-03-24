‘Pemain yang rentan cedera’ Federico Chiesa mendapat saran soal transfer dari ikon sepak bola Italia di tengah perjuangannya untuk memulihkan kebugaran dan mendapatkan waktu bermain di Liverpool

Chiesa, yang baru saja menjuarai Kejuaraan Eropa bersama Azzurri pada 2021 dan melihat nilainya melonjak selama membela Fiorentina dan Juventus, menyelesaikan kepindahannya ke Merseyside dengan harga murah pada musim panas 2024.

Kesepakatan senilai £10 juta ($13 juta) dianggap sebagai langkah yang cukup cerdik bagi Liverpool, mengingat rekam jejak pemain berusia 28 tahun tersebut, namun pertanyaan mengenai riwayat cederanya selalu mengemuka. Chiesa baru melakukan debut kompetitifnya untuk The Reds pada pertengahan September dan hanya bermain selama 18 menit di Liga Premier sebelum tahun kalendernya yang pertama di Anfield berakhir.

Hanya 14 penampilan yang dicatatkan selama musim debutnya, yang memang membawa gelar juara di bawah asuhan Arne Slot. Spekulasi mengenai masa depannya pun tak terhindarkan pada 2025, dengan kemungkinan kembalinya ke Serie A yang mulai dibicarakan.

Chiesa akhirnya memilih untuk tetap bertahan, setelah melihat kepergian Luis Diaz, dan telah tampil dalam 32 pertandingan musim ini. Namun, posisi starter tetap langka dan Liverpool belum melihat performa terbaik dari pemain yang baru mencetak lima gol untuk mereka.