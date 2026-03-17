"Pemain yang paling mirip" dengan Lionel Messi yang sedang mengalami krisis performa: Murid kesayangan Pep Guardiola terancam menghadapi dua pukulan telak

Namun, bagaimana dengan Lionel Messi, mungkin ada yang bertanya-tanya? Pelatih Manchester City itu memberikan perbandingan yang sangat tepat pada akhir November: "Sepanjang musim ini, dia tampil sangat brilian," kata Guardiola tentang Foden yang berusia 25 tahun. "Saya teringat seorang pemain yang pernah saya latih di Barcelona, yang masuk ke kotak penalti dan melepaskan tembakan dari luar. Dia adalah pemain yang paling mirip yang pernah saya lihat."

Kalimat-kalimat itu tampaknya memacu semangat Foden. Pasalnya, pernyataan itu muncul tepat pada saat pemain sayap ofensif tersebut memasuki fase terbaiknya di musim ini. Dalam empat pertandingan liga—di mana City memenangkan semuanya—Foden mencetak enam gol dan memberikan satu assist.

Meskipun Guardiola membiarkan Foden bermain selama 90 menit penuh dalam empat pertandingan Liga Primer berikutnya, namun sejak saat itu terlihat adanya penurunan yang jelas. Foden telah diturunkan sebanyak dua belas kali sejak saat itu dan tidak mencetak poin selama 13 pertandingan berturut-turut. Gol terakhirnya dicetaknya pada akhir rangkaian pertandingan yang disebutkan tadi, pada 14 Desember.