Pemain yang menjadi incaran PSG dan Liverpool itu menegaskan bahwa ia ingin pindah klub pada musim panas nanti setelah petualangannya bersama timnas Prancis di Piala Dunia berakhir

Akliouche akhirnya menanggapi spekulasi yang semakin menguat mengenai masa depannya di Monaco, dengan mengakui bahwa pindah klub pada musim panas ini merupakan langkah logis berikutnya dalam perkembangan kariernya. Gelandang kreatif yang mencatatkan musim 2025-26 yang gemilang dengan 31 penampilan dan enam gol di Ligue 1 ini telah menjadi salah satu talenta paling diburu di dunia sepak bola Prancis.

Berbicara kepada Nice-Matin sebelum bertolak ke Amerika Serikat bersama tim nasional Prancis untuk Piala Dunia 2026, Akliouche bersikap jujur mengenai situasinya. Ketika ditanya apakah langkah selanjutnya adalah pindah klub pada musim panas ini, ia menjawab: "Apakah langkah selanjutnya adalah pindah klub pada musim panas ini? Ya, tapi sejujurnya, saya benar-benar fokus pada Piala Dunia ini."