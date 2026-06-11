AFP
Diterjemahkan oleh
Pemain yang menjadi incaran PSG dan Liverpool itu menegaskan bahwa ia ingin pindah klub pada musim panas nanti setelah petualangannya bersama timnas Prancis di Piala Dunia berakhir
Akliouche mengonfirmasi niatnya untuk hengkang
Akliouche akhirnya menanggapi spekulasi yang semakin menguat mengenai masa depannya di Monaco, dengan mengakui bahwa pindah klub pada musim panas ini merupakan langkah logis berikutnya dalam perkembangan kariernya. Gelandang kreatif yang mencatatkan musim 2025-26 yang gemilang dengan 31 penampilan dan enam gol di Ligue 1 ini telah menjadi salah satu talenta paling diburu di dunia sepak bola Prancis.
Berbicara kepada Nice-Matin sebelum bertolak ke Amerika Serikat bersama tim nasional Prancis untuk Piala Dunia 2026, Akliouche bersikap jujur mengenai situasinya. Ketika ditanya apakah langkah selanjutnya adalah pindah klub pada musim panas ini, ia menjawab: "Apakah langkah selanjutnya adalah pindah klub pada musim panas ini? Ya, tapi sejujurnya, saya benar-benar fokus pada Piala Dunia ini."
- Getty Images Sport
Berfokus pada tujuan tim nasional
Meskipun menyadari kemungkinan hengkangnya, Akliouche bertekad untuk tetap memusatkan perhatian profesionalnya pada tugas-tugas internasional. Gelandang ini berpotensi memainkan peran kunci bagi Les Bleus di seberang Samudra Atlantik dan menyadari bahwa penampilannya di panggung dunia dapat semakin menentukan nilai pasar dan destinasi kariernya.
Dia menjelaskan lebih lanjut mengenai pikirannya, dengan menyatakan: "Saya tahu apa pun bisa terjadi, bahkan selama kompetisi berlangsung. Ini adalah kesempatan besar untuk mendapatkan eksposur, tetapi saya tetap fokus pada tujuan tim nasional. Saya juga tidak ingin tidak menghormati klub saya dengan membicarakan jendela transfer sekarang. Ada hal-hal lain yang harus ditangani."
PSG dan Liverpool memimpin perburuan
PSG telah lama mengagumi sang pemain sayap, dan memandangnya sebagai bagian penting dari upaya mereka yang terus-menerus untuk merekrut talenta-talenta terbaik Prancis. Namun, mereka tidak sendirian dalam upaya ini, karena raksasa Liga Premier Liverpool dan Manchester City juga terus memantau situasinya.
Menurut berbagai laporan, klub-klub yang berminat harus memiliki dana yang besar jika ingin memboyong Akliouche dari Stade Louis II. Monaco dilaporkan mencari tawaran yang sesuai dengan ekspektasi tinggi mereka, dengan rumor menyebutkan bahwa kesepakatan apa pun bisa menuntut biaya transfer sekitar €50 juta.
- Getty Images
Tim nasional Prancis telah tiba di Boston
Dengan klub-klub ternama yang mengincar dan Piala Dunia yang bisa dijadikan ajang unjuk gigi, pemain berusia 24 tahun ini diprediksi akan menjadi salah satu bintang utama di bursa transfer musim panas ini. Timnas Prancis telah tiba di Boston, dan laga perdana melawan Senegal akan menjadi ujian krusial bagi Les Bleus, yang dianggap sebagai salah satu kandidat terkuat untuk gelar juara. Mereka kemudian akan menghadapi Irak di Philadelphia, dilanjutkan dengan pertandingan melawan Norwegia di Foxborough untuk menutup babak penyisihan Grup I.