Pemain yang mengalahkan Arsenal di Piala FA kini menjadi incaran transfer terbaru Manchester United - sementara Southampton menetapkan harga untuk gelandang andalannya
Setan Merah ikut bersaing untuk mendapatkan Charles
Manchester United tengah memantau dengan cermat gelandang Southampton, Charles, seiring upaya mereka untuk memperbarui lini tengah menjelang bursa transfer musim panas yang krusial. Pemain berusia 22 tahun itu semakin mengukuhkan reputasinya yang sedang menanjak akhir pekan lalu, dengan mencetak gol penentu kemenangan 2-1 atas Arsenal di perempat final Piala FA.
Menurut Daily Mail, Southampton dilaporkan telah menetapkan harga £20 juta untuk pemain muda tersebut, yang telah menjadi salah satu talenta paling dibicarakan di luar "Enam Besar" tradisional. Penampilannya belakangan ini telah menarik minat sejumlah klub, dengan United dan Everton memimpin minat dari klub-klub Liga Premier saat mereka mempertimbangkan untuk merekrut mantan bintang akademi Manchester City tersebut.
Wajah yang sudah tidak asing lagi di balik minat tersebut
Hubungan dengan Old Trafford terasa semakin kuat mengingat kehadiran Jason Wilcox dalam jajaran petinggi Manchester United. Wilcox menjabat sebagai direktur sepak bola Southampton saat klub tersebut pertama kali mendatangkan Charles dari City dengan biaya awal sebesar £11 juta pada tahun 2023, dan ia tetap menjadi pengagum berat kemampuan teknis serta keserbagunaan sang pemain. Ia awalnya didatangkan ke St Mary's sebagai pengganti langsung Romeo Lavia setelah pemain tersebut pindah ke Chelsea dengan nilai transfer yang besar. Meskipun awalnya ia kesulitan mendapatkan menit bermain yang konsisten di bawah asuhan Russell Martin, masa peminjaman yang sukses di Sheffield Wednesday terbukti menjadi titik balik bagi gelandang tersebut.
Rencana perombakan lini tengah United
Bagi United, upaya merekrut Charles menandai pergeseran taktis dalam strategi perekrutan mereka, dengan fokus pada talenta lokal yang menjanjikan di samping para bintang yang sudah mapan. Setan Merah saat ini sedang mencari calon pengganti bagi pemain senior Casemiro, dengan Sandro Tonali dari Newcastle dan Elliot Anderson dari Nottingham Forest juga masuk dalam radar mereka. Namun, Charles dipandang sebagai opsi yang hemat biaya di ujung lain skala anggaran, terutama jika United gagal lolos ke Liga Champions. Dengan Manuel Ugarte menarik minat besar dari klub-klub seperti Juventus, Napoli, dan Ajax, bintang Southampton ini bisa saja langsung masuk ke dalam rencana tim utama Setan Merah musim panas ini.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Menjelang akhir musim, United akan terus memantau situasi dan perkembangan Charles di Southampton sebelum melakukan negosiasi resmi. Mereka akan tetap fokus untuk mengamankan tempat di Liga Champions musim depan, dengan pasukan Carrick saat ini berada di posisi ketiga klasemen Liga Premier dengan 55 poin, hanya unggul satu poin dari Aston Villa yang berada di peringkat keempat. Mereka selanjutnya akan menghadapi Leeds United pada 13 April.
Sementara itu, Charles akan fokus membantu Southampton mencapai babak playoff Championship. Ia kemungkinan besar akan dilepas oleh The Saints jika ada klub yang bersedia memenuhi harga yang diminta musim panas ini - terutama karena kontraknya akan berakhir pada akhir musim depan.