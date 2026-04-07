Pemain yang mengalahkan Arsenal di Piala FA kini menjadi incaran transfer terbaru Manchester United - sementara Southampton menetapkan harga untuk gelandang andalannya

Manchester United tengah memantau dengan cermat gelandang Southampton, Charles, seiring upaya mereka untuk memperbarui lini tengah menjelang bursa transfer musim panas yang krusial. Pemain berusia 22 tahun itu semakin mengukuhkan reputasinya yang sedang menanjak akhir pekan lalu, dengan mencetak gol penentu kemenangan 2-1 atas Arsenal di perempat final Piala FA.

Menurut Daily Mail, Southampton dilaporkan telah menetapkan harga £20 juta untuk pemain muda tersebut, yang telah menjadi salah satu talenta paling dibicarakan di luar "Enam Besar" tradisional. Penampilannya belakangan ini telah menarik minat sejumlah klub, dengan United dan Everton memimpin minat dari klub-klub Liga Premier saat mereka mempertimbangkan untuk merekrut mantan bintang akademi Manchester City tersebut.