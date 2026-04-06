Getty Images
Diterjemahkan oleh
Pemain yang dua kali menjuarai gelar bersama Manchester United bergabung dengan klub liga amatir yang dipenuhi oleh para legenda Premier League
Kembalinya seorang legenda Setan Merah
Valencia, yang terkenal sebagai pemain sayap kanan di Old Trafford selama satu dekade, awalnya telah mengakhiri karier profesionalnya pada Mei 2021 setelah membela LDU Quito dan Queretaro. Namun, daya tarik Divisi Utama Liga Veteran Cheshire tampaknya terlalu kuat bagi ikon asal Ekuador ini.
Pemain berusia 40 tahun ini adalah legenda di Manchester, setelah bergabung dari Wigan Athletic pada 2009 untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Cristiano Ronaldo. Ia akhirnya bertransisi dari sayap yang lincah menjadi salah satu bek kanan paling andal di liga, meraih ban kapten, dan mencatatkan lebih dari 330 penampilan. Kini, Valencia kembali ke wilayah Northwest untuk bergabung dengan tim yang dengan cepat menjadi tim veteran paling dibicarakan di negara ini. Wythenshawe mengonfirmasi berita tersebut pada Minggu malam, menandai kembalinya yang sensasional ke kompetisi bagi pria yang sebelumnya menjadi kapten United di bawah asuhan Jose Mourinho.
- Getty Images Sport
Sebuah tim yang terdiri dari para pahlawan legendaris Liga Premier
Valencia bukanlah satu-satunya nama besar di ruang ganti Wythenshawe. Tim veteran ini telah membentuk skuad luar biasa yang diisi oleh sederet pahlawan legendaris Liga Premier. Di antara rekan setim barunya terdapat mantan pemain timnas Inggris Emile Heskey dan sesama pemenang Liga Premier Danny Drinkwater, serta gelandang kreatif Stephen Ireland dan pilar pertahanan Joleon Lescott dan Nedum Onuoha. Kekuatan bintang tidak berhenti di situ, dengan pemain seperti Marc Albrighton, Jefferson Montero, dan Cameron Jerome juga masuk dalam skuad yang dirancang untuk mendominasi sirkuit veteran. Ini adalah kumpulan talenta yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sepak bola lokal, mengubah setiap pertandingan Wythenshawe menjadi acara yang dipenuhi bintang bagi penonton lokal yang tumbuh besar menonton para pemain ini.
Mendominasi Liga Dokter Hewan Cheshire
Tak mengherankan, pendekatan ala Galacticos dalam liga amatir ini telah menghasilkan hasil yang menakutkan bagi lawan-lawan mereka. Wythenshawe Vets saat ini membanggakan rekor sempurna dengan tujuh kemenangan dari pertandingan musim ini, dan duduk nyaman di puncak klasemen divisi mereka. Dominasi mereka mungkin paling jelas terlihat dari selisih gol yang luar biasa, yakni 54, yang dipimpin oleh Papiss Cisse yang sangat produktif. Mantan penyerang Newcastle United ini tampil sangat tajam, terkenal karena mencetak dua hat-trick saat menghancurkan Liverpool South 11-0 pada bulan November lalu. Cisse telah mengoleksi 19 gol hanya dalam tiga penampilan musim ini - menurut talkSPORT. Tim ini juga sibuk mengisi lemari piala mereka, dengan merebut Lancashire FA Veterans Cup dan Manchester FA Veterans Cup melalui kemenangan dengan skor telak pada bulan Maret.
- Getty Images
Warisan abadi Valencia di Manchester United
Meskipun ia kini memulai babak baru dalam kariernya, prestasi Valencia di level elit tetap menjadi tolok ukur yang tinggi bagi setiap bek sayap modern. Selama sepuluh tahun berkarier di United, ia meraih sembilan trofi, termasuk dua gelar Liga Premier, Piala FA, dan Liga Europa. Kehebatan individunya juga diakui oleh rekan-rekannya, karena ia dua kali memenangkan penghargaan Pemain Terbaik Pilihan Pemain klub dan masuk dalam Tim Terbaik PFA musim 2009-10.
Sejak meninggalkan Old Trafford pada 2019, Valencia tetap menjalin hubungan dengan klub melalui penampilannya bersama tim Manchester United Legends. Kepindahannya ke Wythenshawe memungkinkannya untuk tetap tinggal di kota yang ia sebut sebagai rumah sambil bermain bersama beberapa mantan lawannya.