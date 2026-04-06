Valencia, yang terkenal sebagai pemain sayap kanan di Old Trafford selama satu dekade, awalnya telah mengakhiri karier profesionalnya pada Mei 2021 setelah membela LDU Quito dan Queretaro. Namun, daya tarik Divisi Utama Liga Veteran Cheshire tampaknya terlalu kuat bagi ikon asal Ekuador ini.

Pemain berusia 40 tahun ini adalah legenda di Manchester, setelah bergabung dari Wigan Athletic pada 2009 untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Cristiano Ronaldo. Ia akhirnya bertransisi dari sayap yang lincah menjadi salah satu bek kanan paling andal di liga, meraih ban kapten, dan mencatatkan lebih dari 330 penampilan. Kini, Valencia kembali ke wilayah Northwest untuk bergabung dengan tim yang dengan cepat menjadi tim veteran paling dibicarakan di negara ini. Wythenshawe mengonfirmasi berita tersebut pada Minggu malam, menandai kembalinya yang sensasional ke kompetisi bagi pria yang sebelumnya menjadi kapten United di bawah asuhan Jose Mourinho.