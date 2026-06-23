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Neymar Brazil GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Pemain yang belum pulih sepenuhnya atau penyelamat Selecao? Semua mata tertuju pada bintang Brasil Neymar menjelang kembalinya ia dari cedera yang sangat dinantikan dalam laga krusial Piala Dunia melawan Skotlandia

Analysis
Brazil
Neymar
World Cup
FEATURES
Scotland vs Brazil

Dalam sebuah acara di Belo Horizonte pekan lalu, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva melontarkan lelucon yang menyinggung Neymar, yang ia gambarkan sebagai "pemain yang bekerja dari rumah". Tak heran, lelucon itu tidak diterima dengan baik. Keikutsertaan Neymar dalam skuad Selecao bukanlah hal yang bisa dianggap enteng di Brasil. Benar atau salahnya keputusan Carlo Ancelotti memanggil pemain yang sudah lewat masa jayanya dan belum pulih sepenuhnya telah menjadi bahan perdebatan sengit selama berbulan-bulan.

Sindiran Lula mungkin berakar pada fakta bahwa Neymar merupakan pendukung aktif pendahulunya dari sayap kanan ekstrem yang telah jatuh dari jabatan, Jair Bolsonaro. Namun, bahkan sebagian warga Brasil yang tidak sependapat dengan pandangan politik Neymar pun sangat berharap agar ia dapat tampil dalam laga krusial Piala Dunia melawan Skotlandia di Miami pada Rabu nanti.

Tanda-tanda awalnya memang cukup menggembirakan dalam hal ini. Meskipun absen dalam dua pertandingan pembuka negaranya di Amerika Utara, Neymar tampaknya telah pulih sepenuhnya dari cedera betis yang sempat mengancam partisipasinya di putaran final Piala Dunia keempat, dan kini diperkirakan akan masuk dalam daftar pemain cadangan untuk pertandingan yang harus dimenangkan Brasil — dan mungkin harus dimenangkan dengan skor telak — guna mengamankan posisi teratas di Grup C.

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    'Sejarah yang luar biasa'

    Lucas Paqueta menegaskan bahwa seluruh anggota skuad Brasil merasa "sangat senang" atas kembalinya Neymar ke lapangan latihan pada awal pekan ini.

    "Dia adalah pemain yang sangat penting bagi tim nasional," kata gelandang serang Flamengo itu kepada para wartawan. "Dia memiliki sejarah yang luar biasa bersama seragam ini dan dia masih bisa banyak membantu kami. Kami berharap dia bisa segera kembali bermain untuk berkontribusi bagi tim."

    Tentu saja, apa sebenarnya yang bisa 'diberikan' oleh Neymar masih belum jelas pada saat ini.

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  • Santos v Bragantino - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Empat puluh lima pertandingan dalam tiga tahun

    Pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil itu sebenarnya hanya masuk dalam skuad karena "sejarah gemilangnya", karena ia tidak menunjukkan prestasi apa pun selama tiga tahun terakhir, apalagi tiga bulan terakhir, yang cukup untuk membenarkan masuknya ia ke dalam skuad.

    Memang, sejak penampilan terakhirnya bersama Brasil melawan Uruguay pada 18 Oktober 2023, Neymar hanya bermain dalam 45 pertandingan sepak bola profesional, dan mencetak 17 gol saja.

    Sebagai perbandingan, rekan sesama penyerang, Joao Pedro, yang secara kontroversial tidak dimasukkan ke dalam skuad Piala Dunia Brasil, telah melampaui kedua angka tersebut hanya dalam satu musim terakhir (20 gol dalam 50 penampilan bersama Chelsea).

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    Dampak seperti Messi?

    Tentu saja, Neymar baru berusia 34 tahun — tapi dia jauh dari kategori '34 tahun yang masih muda'. Lionel Messi satu tahun lebih tua saat ia mengantarkan Argentina meraih gelar juara Piala Dunia di Qatar empat tahun lalu.

    Namun, meskipun bakat alami Neymar mungkin sebanding dengan mantan rekan setim dan sahabatnya itu, keduanya sangat berbeda di luar lapangan — itulah sebabnya pemain Brasil ini gagal mewujudkan potensi penuhnya sementara Messi terus melampaui semua ekspektasi di usia 38 tahun.

    Namun, ada kemungkinan bahwa kehadiran Neymar di lapangan — atau bahkan di bangku cadangan — dapat memberikan pengaruh seperti yang dilakukan Messi kepada orang-orang di sekitarnya.

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    Pemain populer

    Meskipun ia adalah sosok yang patut dicela karena pernah menampar rekan setimnya yang masih remaja, Neymar tetap menjadi figur yang sangat populer di negara asalnya, Brasil, dan yang jauh lebih penting lagi, di timnas Brasil.

    Casemiro termasuk di antara mereka yang mendesak agar Neymar dipanggil kembali untuk Piala Dunia, meski ia baru tampil delapan kali di Serie A bersama Santos tahun ini, sementara Vinicius Jr hanyalah salah satu dari beberapa anggota skuad Ancelotti yang masih mengagumi pemain yang terkenal tidak profesional itu.

    "Kehadirannya di dalam tim sangat penting bagi kami semua," kata bintang Real Madrid itu. "Dia adalah idola saya dan selalu memberi saya banyak dukungan. Saya berharap dia kembali untuk pertandingan berikutnya (melawan Skotlandia) dan membantu kami sepanjang Piala Dunia."

  • Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Butuh bantuan

    Tak dapat disangkal bahwa Brasil memang membutuhkan sedikit bantuan. Pasukan Ancelotti mungkin memuncaki Grup C, namun penampilan mereka dalam dua pertandingan pembuka jauh dari kata mengesankan.

    Seleção bisa saja — dan memang seharusnya — tertinggal lebih dari satu gol ketika Vinicius menciptakan momen ajaib untuk menyamakan kedudukan tak lama setelah jeda pendinginan dalam laga pembuka turnamen melawan Maroko. Brasil memang tak diragukan lagi semakin membaik seiring berjalannya pertandingan, tetapi penampilan mereka di New Jersey hampir tidak menunjukkan bahwa mereka mampu memenangkan Piala Dunia keenam dalam waktu satu bulan ke depan.

    Hal serupa juga terjadi saat melawan Haiti. Brasil mungkin menang 3-0, dengan Matheus Cunha yang tampil lebih baik daripada Igor Thiago di lini serang, tetapi ketergantungan mereka pada Vinicius untuk menciptakan peluang sekali lagi terlihat jelas, dan kali ini melawan salah satu tim terlemah di turnamen tersebut.

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    Kesempatan datang

    Tentu saja, kurangnya kekompakan dan kreativitas dalam lini serang Brasil hanya memicu seruan yang semakin kuat agar Neymar dimasukkan ke dalam skuad begitu ia pulih dan siap bermain, dan kini jalan bagi kembalinya ia telah terbuka.

    Setelah Ancelotti kehilangan Raphinha akibat cedera saat melawan Haiti, pelatih asal Italia itu langsung mengungkapkan bahwa Neymar akan tersedia untuk dipilih saat menghadapi Skotlandia. Dengan Raphinha yang dipastikan absen hingga babak 16 besar — paling cepat — kini ada peluang yang sangat nyata bahwa kita bahkan bisa melihat Neymar menjadi starter di babak 32 besar, jika ia mendapat menit bermain di Miami.

    Tentu saja itu masih bergantung pada banyak faktor mengingat masalah cedera yang terus-menerus dialaminya selama beberapa tahun terakhir, tetapi Brasil akan menerimanya.

    Neymar memang tak lebih dari pemain paruh waktu sejak Piala Dunia terakhir, namun di mata sebagian besar rekan senegaranya, penampilannya di masa lalu memberikan harapan bahwa ia bisa menjadi solusi bagi masalah yang mereka hadapi saat ini.

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