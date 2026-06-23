Pemain yang belum pulih sepenuhnya atau penyelamat Selecao? Semua mata tertuju pada bintang Brasil Neymar menjelang kembalinya ia dari cedera yang sangat dinantikan dalam laga krusial Piala Dunia melawan Skotlandia

Sindiran Lula mungkin berakar pada fakta bahwa Neymar merupakan pendukung aktif pendahulunya dari sayap kanan ekstrem yang telah jatuh dari jabatan, Jair Bolsonaro. Namun, bahkan sebagian warga Brasil yang tidak sependapat dengan pandangan politik Neymar pun sangat berharap agar ia dapat tampil dalam laga krusial Piala Dunia melawan Skotlandia di Miami pada Rabu nanti.

Tanda-tanda awalnya memang cukup menggembirakan dalam hal ini. Meskipun absen dalam dua pertandingan pembuka negaranya di Amerika Utara, Neymar tampaknya telah pulih sepenuhnya dari cedera betis yang sempat mengancam partisipasinya di putaran final Piala Dunia keempat, dan kini diperkirakan akan masuk dalam daftar pemain cadangan untuk pertandingan yang harus dimenangkan Brasil — dan mungkin harus dimenangkan dengan skor telak — guna mengamankan posisi teratas di Grup C.