European Women's POTY gfx 16:9
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Pemain Wanita Terbaik Eropa: Alexia Putellas, Khadija Shaw, dan 30 pemain sepak bola terbaik versi GOAL musim 2025-26 - peringkat

Women's football
Betapa luar biasanya musim ini bagi sepak bola wanita Eropa. Perjalanan di Liga Champions memang tak terlupakan, dengan sejumlah pertandingan seru sepanjang babak gugur dan pengenalan format fase grup yang memikat, di mana banyak bintang bersinar di panggung terbesar sebelum Barcelona mengalahkan Lyon di final.

Ada pula beberapa kisah menarik di kompetisi domestik, di mana Manchester City berhasil menjuarai Women's Super League untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, sementara Brighton melaju ke final Piala FA. Namun, situasi di Spanyol, Prancis, dan Jerman tetap tak berubah, di mana Barcelona, Lyon, dan Bayern Munich masing-masing berhasil meraih treble domestik.

Namun, jangan meremehkan kekuatan-kekuatan dominan tersebut, di mana para bintang mereka bersinar gemilang untuk menghadirkan hiburan dan kualitas yang melimpah. Tak mengherankan, klub-klub tersebut terwakili dengan baik saat GOAL menyusun daftar 30 pemain terbaik dalam sepak bola wanita Eropa musim 2025-26...

    30Clara Mateo (Paris FC)

    Konsistensi Paris FC dalam beberapa musim terakhir sungguh mengesankan; tim asal Paris yang tak terlalu diunggulkan ini berhasil mencapai final babak play-off Championship tahun ini setelah menjuarai Coupe de France musim lalu. Clara Mateo menjadi sosok kunci di balik semua itu, dengan penampilannya yang kembali gemilang musim ini.

    Umpan cerdik Mateo-lah yang membuat Hawa Sangare berhasil mencetak gol yang membawa timnya ke final Championship, mengalahkan Paris Saint-Germain 1-0, yang merupakan salah satu dari 12 keterlibatannya dalam mencetak gol di kompetisi liga musim ini.

    Kontribusi Mateo di lapangan dan kepemimpinannya yang menyeluruh tidak boleh diabaikan karena keduanya merupakan alasan utama mengapa PFC mulai melampaui PSG dan menjadi ancaman utama bagi Lyon di Prancis.

    29Felicia Schroder (Hacken)

    Liga Damallsvenskan Swedia tidak mengikuti struktur yang sama dengan kebanyakan liga papan atas Eropa; umumnya berlangsung dari Maret hingga November, bukan dari September hingga Mei. Namun, mustahil untuk tidak memasukkan Felicia Schroder ke dalam daftar ini, meskipun musim domestiknya pada tahun 2026 baru saja dimulai.

    Saat Hacken memenangkan UEFA Women's Europa Cup edisi perdana, sebuah kompetisi yang memang berlangsung dari musim gugur hingga musim semi, Schroder-lah yang menjadi pencetak gol terbanyak dengan total delapan gol, termasuk keempat gol untuk timnya dalam final dua leg, saat mereka mengalahkan rival domestik Hammarby 4-2.

    Sejak Agustus, pemain berusia 19 tahun ini juga mencetak 14 gol dan empat assist dalam 14 pertandingan terakhir Hacken di liga, yang membantu timnya meraih gelar juara dan memenangkan Golden Boot. Tidak heran jika Chelsea dilaporkan telah mengajukan tawaran rekor dunia untuk Schroder, setelah gagal merekrut Khadija Shaw.

    28Selina Cerci (Hoffenheim)

    Selina Cerci mungkin belum begitu dikenal luas di dunia sepak bola wanita, namun ia menjadi salah satu pemain yang paling diburu pada bursa transfer mendatang setelah menorehkan musim yang gemilang bersama Hoffenheim. Setelah mencetak 16 gol Bundesliga untuk klub tersebut tahun lalu, ia mengulangi prestasi tersebut pada musim 2025-26 untuk membantu Die Kraichgauer naik ke peringkat keempat klasemen, sekaligus melipatgandakan jumlah assistnya dari tiga menjadi sembilan. Ini berarti ia terlibat langsung dalam 25 dari 48 gol liga timnya - lebih dari setengahnya.

    Tidak ada pemain di divisi ini yang lebih produktif atau lebih berpengaruh, sehingga tidak mengherankan jika Cerci dikaitkan dengan kepindahan ke Arsenal, juara Eropa tahun lalu.

    27Mariona Caldentey (Arsenal)

    Setelah mencapai prestasi luar biasa tahun lalu, hingga berhasil menempati posisi kedua dalam perebutan Ballon d'Or, Mariona Caldentey belum mampu mencapai level yang sama kali ini, karena berbagai alasan. Salah satu alasan utamanya adalah perubahan perannya, di mana ia kini bermain di posisi gelandang yang lebih dalam, sehingga ia tidak bisa mencetak angka-angka mencolok yang dulu membantunya bersaing memperebutkan Ballon d'Or.

    Namun, Caldentey sama sekali tidak mengalami tahun yang buruk. Meskipun ia tidak mencetak banyak gol atau assist, ia tampil luar biasa di lini tengah Arsenal sebagai pemain yang menjadi motor penggerak tim ini. Cukup perhatikan penampilan The Gunners saat pemain internasional Spanyol ini tidak bermain, atau lihat dampak yang ia berikan saat masuk sebagai pemain pengganti, untuk memahami perbedaannya.

    Hanya satu pemain di Women's Super League yang melakukan lebih banyak umpan kunci musim ini daripada Caldentey, yang melakukan umpan lebih akurat di sepertiga akhir lapangan daripada siapa pun dengan selisih yang cukup jauh. Dia juga berada di peringkat teratas dalam kategori tersebut di Liga Champions, hanya dikalahkan oleh Alexia Putellas dan Mapi Leon. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran Caldentey, meskipun hal itu tidak terlalu terlihat.

    26Merveille Kanjinga (Paris Saint-Germain)

    Hanya Romee Leuchter yang secara langsung terlibat dalam lebih banyak gol di Ligue 1 musim ini dibandingkan Merveille Kanjinga, yang tengah menjalani musim terobosan yang sesungguhnya. Dalam musim pertamanya yang penuh di Paris, setelah bergabung dari klub Kongo TP Mazembe pada Januari tahun lalu, penyerang ini telah beradaptasi dengan level yang lebih tinggi dengan sangat mengesankan, mencetak 15 gol dan delapan assist di semua kompetisi.

    Sebagai ancaman baik sebagai kreator maupun pencetak gol, dampak Kanjinga di ibu kota Prancis menjadi sorotan positif di tengah musim yang sulit bagi PSG, yang tersingkir di fase grup Liga Champions, gagal mencapai final play-off Liga Prancis, dan kalah dalam dua final piala domestik melawan Lyon.

    25Tabitha Chawinga (Lyon)

    Dampak yang ditunjukkan Tabitha Chawinga musim ini, meski waktu bermainnya terbatas karena berbagai alasan, sungguh luar biasa. Pemain timnas Malawi ini hanya mencatatkan 846 menit penampilan di liga, namun hanya kalah produktivitas dari satu pemain di Prancis; dengan 13 gol dan lima assist, ia mencatatkan rata-rata satu kontribusi gol langsung setiap 47 menit.

    Sayangnya, masalah kebugaran datang pada saat yang tidak tepat, sehingga Chawinga tidak dapat bermain dalam dua leg semifinal Liga Champions melawan Arsenal dan hanya menjadi pemain pengganti di final.

    Namun, sang penyerang turut berperan dalam membawa OL mencapai tahap tersebut, dengan penampilan menonjol melawan Wolfsburg di perempat final setelah fase liga yang solid, dan klub tidak akan meraih treble domestik lainnya tanpa penampilan luar biasa yang ia tunjukkan saat ia bisa bermain, termasuk dua golnya di final play-off Championship untuk memenangkan liga, cara yang hebat untuk mengakhiri tahun.

    24Camilla Kuver (Wolfsburg)

    Sebelum menandatangani kontrak baru pada bulan Maret, Camilla Kuver merupakan salah satu nama utama yang dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona musim panas ini, berkat performa gemilang yang ia tunjukkan setiap pekan bersama Wolfsburg.

    Setelah melewati masa-masa sulit akibat cedera dan muncul sebagai talenta top di Frankfurt saat masih remaja, Kuver telah menunjukkan keandalan dan fisik yang mengesankan kali ini untuk membuktikan bahwa masa-masa sulit itu benar-benar telah berlalu.

    Penampilan pemain berusia 22 tahun ini di leg pertama perempat final Liga Champions, saat Wolfsburg menang 1-0 atas Lyon, menjadi sorotan utama. Kuver memainkan peran kunci saat Wolfsburg menghentikan laju tim yang akhirnya menjadi finalis tersebut dan memberi diri mereka peluang nyata untuk lolos ke empat besar, dengan pertandingan melawan Juventus, Real Madrid, dan PSG di kompetisi yang sama juga menjadi sorotan.

    Sungguh menyenangkan melihat Kuver bermain di level seperti itu, mengingat semua yang telah dia lalui. "Saya pikir itulah yang membuat momen ini semakin istimewa," katanya kepada GOAL dalam wawancara baru-baru ini.

    23Momoko Tanikawa (Bayern Munich)

    Ketika Bayern Munich bertandang ke Old Trafford untuk menghadapi Manchester United dalam leg pertama perempat final Liga Champions, pelatih kepala Jose Barcala harus mengambil keputusan besar. Momoko Tanikawa kembali tersedia untuk dipilih, setelah absen karena mengikuti Piala Asia bersama juara Jepang, yang merupakan hal yang sangat penting. Namun, ia tidak ingin terlalu memaksakan Tanikawa setelah bulan yang begitu melelahkan, mengingat betapa pentingnya peran Tanikawa bagi tim. Pada akhirnya, Barcala memutuskan untuk memberikan Tanikawa waktu bermain selama 30 menit dari bangku cadangan dan, dalam kata-katanya, "dia membuat perbedaan".

    Memberikan assist untuk gol kedua Bayern sebelum mencetak gol ketiga dalam kemenangan 3-2, Tanikawa menunjukkan mengapa ia telah menjadi pemain kunci bagi juara Jerman tersebut, meskipun usianya baru 21 tahun.

    "Dia sangat mandiri," kata Barcala. "Dia mampu bertindak tak terduga. Dia menerima bola di bawah tekanan dan bermain di ruang-ruang sempit, dan ketika dia mendekati sepertiga akhir lapangan, dia sangat klinis."

    Sifat-sifat tersebut telah terlihat sepanjang musim ini, dengan 13 gol di semua kompetisi - termasuk satu gol di final DFB-Pokal - yang membantu Bayern meraih treble domestik dan menikmati kampanye Liga Champions terbaik mereka dalam lima tahun terakhir.

    22Vicky Lopez (Barcelona)

    Begitu banyak pemain muda yang tampil menonjol di Barcelona musim ini, seiring dengan upaya klub mengatasi kendala finansial yang membuat La Masia menjadi lebih penting dari sebelumnya. Mulai dari Clara Serrajordi hingga Sydney Schertenleib, masa depan tim ini berada di tangan yang tepat, dengan penampilan Vicky Lopez yang sangat mengesankan.

    Pemain berusia 19 tahun ini telah dikenal sebagai prospek fenomenal selama bertahun-tahun dan dia benar-benar menunjukkan alasannya musim ini, dengan mendapatkan lebih banyak kesempatan karena kurangnya aktivitas transfer dan cedera yang dialami pemain seperti Patri Guijarro dan Aitana Bonmati. Hanya dua pemain di Liga F yang mencatatkan kontribusi gol langsung lebih banyak daripada Lopez, yang mengumpulkan sembilan gol dan sembilan assist hanya dalam 17 penampilan sebagai starter, sementara penampilannya di leg pertama perempat final Liga Champions melawan Real Madrid benar-benar menonjol.

    21Jade Rose (Manchester City)

    Jade Rose bukanlah sosok yang asing di dunia sepak bola senior saat ia bergabung dengan Manchester City pada musim panas lalu, mengingat ia telah mengoleksi banyak penampilan untuk tim nasional Kanada selama berkuliah di Universitas Harvard. Namun, ini tetap menjadi musim pertamanya di level klub senior, dan fakta tersebut membuat penampilannya semakin menonjol.

    Ditambah dengan semua faktor lain - klub baru, liga baru, rekan setim baru, dan manajer baru - adaptasi Rose sangatlah brilian. Pasangannya di posisi bek tengah juga telah berganti, tetapi pemain berusia 23 tahun ini tetap dapat diandalkan.

    Menempati peringkat kelima bersama di WSL untuk tembakan yang diblok, kerja pertahanan Rose sangat luar biasa, dengan dia memimpin skuad City dalam hal clearance dan masuk dalam lima besar untuk intersepsi yang dibuat serta duel udara yang dimenangkan. Perannya dalam penguasaan bola juga menonjol, dengan hanya dua pemain di kasta tertinggi Inggris yang mencatatkan umpan akurat lebih banyak daripada Rose, yang juga berada di peringkat kedua di antara pemain lapangan City untuk umpan panjang akurat.

    "Di tahun-tahun mendatang, dalam waktu dekat, dia bisa menjadi salah satu bek terbaik di dunia," kata striker bintang City, Khadija Shaw, tentang Rose. Itu sudah cukup menjelaskan segalanya.

    20Selma Bacha (Lyon)

    Ada dua perbedaan utama antara tim Lyon yang kalah pada leg pertama semifinal Liga Champions melawan Arsenal, dan tim yang mengalahkan The Gunners di kandang sendiri untuk membalikkan keadaan dan melaju ke final. Yang pertama adalah kembalinya Melchie Dumornay, dan yang kedua adalah kembalinya Selma Bacha.

    Di musim pertamanya di Lyon, Jonatan Giraldez sering merotasi timnya, terutama di liga, sehingga beberapa pemain kunci bisa tetap segar untuk Liga Champions dan pertandingan-pertandingan penting lainnya. Karena itu, Bacha hanya tampil sebagai starter dalam 12 pertandingan liga OL.

    Namun, ia berhasil mencatatkan tujuh assist di kompetisi tersebut meskipun demikian dan menjadi salah satu pemain terbaik juara Prancis tersebut saat mereka meraih treble domestik dan melaju ke final Liga Champions.

    19Caroline Weir (Real Madrid)

    Ada banyak nama-nama besar yang diperkirakan akan pindah klub musim panas ini, seiring berakhirnya kontrak mereka menjelang bursa transfer yang tampaknya akan berlangsung sangat ramai. Salah satu yang sedikit luput dari sorotan adalah Caroline Weir, yang mencatatkan musim terakhirnya di Liga F bersama Real Madrid sebagai musim paling produktifnya hingga saat ini.

    Hanya dua pemain di liga utama Spanyol yang secara langsung terlibat dalam lebih banyak gol daripada pemain internasional Skotlandia ini, dengan 13 gol dan lima assist dalam 18 penampilan sebagai starter yang membantu Real kembali finis di posisi kedua. Meskipun Las Blancas mengalami kekalahan yang cukup telak dari Barca di perempat final Liga Champions, ia juga menjadi salah satu pemain paling produktif di kompetisi teratas Eropa tersebut. Dengan lima gol dan dua assist dalam sembilan penampilan, ia menempati peringkat kedelapan dalam kontribusi gol di kompetisi tersebut—dengan setiap pemain di atasnya bermain lebih banyak menit.

    Weir telah membuktikan tahun demi tahun bahwa ia adalah pemain elit yang mampu mengubah permainan di lini serang dan laporan menunjukkan bahwa, setelah empat tahun tanpa trofi, salah satu klub terbaik Eropa kini siap memberinya kesempatan untuk menggunakan kualitas tersebut guna meraih gelar juara, dengan finalis Liga Champions Lyon dilaporkan siap membawa pemain berusia 30 tahun itu ke Prancis.

    18Wendie Renard (Lyon)

    Benar-benar seorang legenda dalam sepak bola wanita, Wendie Renard terus tampil gemilang di level elit dan menjadi faktor utama dalam musim fantastis lainnya bagi Lyon. Kemitraannya dengan Ingrid Engen, yang didatangkan pada bursa transfer musim panas, di jantung pertahanan sangat apik, dengan keduanya mampu bersinergi dengan sangat cepat tahun ini.

    Penampilan Renard dalam kemenangan telak 4-0 atas Wolfsburg pada leg kedua perempat final Liga Champions, setelah kekalahan 1-0 di Jerman pada leg pertama, menjadi sorotan, dan ia menunjukkan kemampuan mencetak golnya pada leg kedua semifinal melawan Arsenal, dengan menunjukkan ketenangan yang mengesankan dari titik penalti untuk menyamakan kedudukan.

    Itu adalah salah satu dari 10 gol yang dicetak bek tengah bertubuh jangkung ini di semua kompetisi, dengan sentuhan klinisnya dari jarak 12 yard dan ancaman udaranya yang terlihat sepanjang musim, melengkapi keunggulan defensifnya sehingga menjadikannya aset di kedua kotak penalti dan, sebagai hasilnya, salah satu pemain terbaik di Eropa musim ini.

    17Kerstin Casparij (Manchester City)

    Kerstin Casparij telah lama menjadi salah satu bek sayap paling konsisten di WSL, namun musim ini ia berhasil menaikkan permainannya ke level yang lebih tinggi. Dengan peran kepemimpinan yang lebih besar dan bekal pengalaman yang melimpah setelah menjalani musim keempatnya di Manchester City, pemain berusia 25 tahun ini menjadi satu-satunya bek yang mencatatkan kontribusi gol dua digit di kasta tertinggi sepak bola Inggris, setelah mencetak tiga gol dan tujuh assist dari posisinya sebagai bek sayap kanan.

    Energi tinggi Casparij sangat penting bagi cara bermain yang diinginkan manajer baru City, Andree Jeglertz, bagi timnya. Ia mampu mendukung serangan dan menutupi pertahanan dengan keseimbangan yang fantastis, membantu klub menjadi pencetak gol terbanyak di divisi tersebut sekaligus membanggakan serangan terbaik kedua.

    16Romee Leuchter (Paris Saint-Germain)

    Pasti akan ada beberapa klub papan atas yang ingin menguji tekad Paris Saint-Germain di bursa transfer musim panas, seiring dengan memasuki tahun terakhir kontrak Romee Leuchter di ibu kota Prancis. Pemain internasional Belanda ini mencetak tujuh gol lebih banyak daripada pemain lain di Ligue 1 musim ini dan berhasil meraih Sepatu Emas, dengan tujuh assist di samping 18 golnya — hanya dalam 19 penampilan — menjadikannya pemain paling produktif di liga tersebut dengan selisih yang cukup jauh.

    Jika ditelaah lebih dalam, statistik tersebut dengan jelas menggambarkan betapa hebatnya Leuchter. Ia terlibat langsung dalam 25 dari 51 gol liga yang dicetak PSG musim ini dan mencetak 18 gol dari statistik gol yang diharapkan (xG) sebesar 9,17.

    Ini bukanlah prestasi sesaat, setelah musim pertamanya yang sangat solid di Paris menghasilkan sembilan gol dan empat assist dari 15 penampilan sebagai starter. Namun, pemain berusia 25 tahun ini naik ke level yang lebih tinggi kali ini, menyusul beberapa kepergian pemain kunci di lini serang selama jendela transfer.

    15Claudia Pina (Barcelona)

    Musim ini terasa seperti dua babak yang kontras bagi Claudia Pina. Ia mengawali musim dengan gemilang, mencetak 20 gol dan memberikan delapan assist dalam 27 pertandingan pertamanya, sehingga langsung memimpin perburuan Sepatu Emas Liga F. Namun, kontribusinya sedikit menurun di awal tahun baru, dengan hanya mencetak 10 gol dan satu assist dalam 25 pertandingan terakhirnya.

    Meski demikian, Pina tetap berhasil meraih Golden Boot tersebut. Ia mencetak gol dalam kemenangan final Copa de la Reina melawan Atletico Madrid dan memainkan peran kunci dalam upaya sukses Barcelona meraih quadruple, dengan penampilannya di liga khususnya yang menandai dirinya sebagai salah satu pemain terbaik di Eropa musim ini.

    14Vivianne Miedema (Manchester City)

    Sudah cukup lama dunia tidak bisa menyaksikan penampilan terbaik Vivianne Miedema, setidaknya secara konsisten. Cedera telah menghantui bintang Belanda ini sejak ia mengalami robekan ligamen anterior (ACL) pada tahun 2022, dengan operasi-operasi lanjutan dan ketidakmampuan untuk tetap bugar yang menyebabkan gangguan. Namun, setelah menunjukkan sekilas kualitasnya pada musim pertamanya di Man City, Miedema kembali mendekati performa terbaiknya tahun ini untuk membantu klub memenangkan gelar WSL.

    Ini adalah pertama kalinya dalam empat tahun pemain berusia 29 tahun ini mencetak dua digit gol di WSL, dengan hanya dua pemain yang mencatatkan lebih banyak gol dan assist darinya, meskipun Miedema absen pada beberapa pekan terakhir musim ini untuk menghabiskan waktu di rumah karena ibunya menderita penyakit serius.

    Namun, ia menutup musim WSL dengan gemilang, mencetak dua gol di Old Trafford dalam kemenangan telak 3-0 atas Manchester United, lalu kembali tepat waktu untuk final Piala FA, menandai kembalinya ia dengan gol yang luar biasa untuk membantu City meraih gelar ganda untuk pertama kalinya dalam satu dekade.

    13Ingrid Engen (Lyon)

    Setelah berganti-ganti antara peran gelandang bertahan dan posisi bek tengah sepanjang kariernya, Ingrid Engen tampil luar biasa sebagai bek tengah musim ini. Pelatih Lyon, Giraldez, sangat mengenal Engen sejak ia melatihnya di Barcelona; pemahaman sang pelatih terhadap kelebihan sang pemain dan pemahaman sang pemain terhadap ide-ide pelatih jelas menjadi kombinasi yang hebat, karena Engen tampil sangat baik tahun ini.

    Hal itu terutama terlihat di Liga Champions, di mana pemain internasional Norwegia ini bermain penuh selama 10 pertandingan sebagai starter saat Lyon mencapai final, hanya beristirahat pada laga fase grup melawan St. Polten. Kualitasnya dalam mengolah bola sangat krusial dalam membantu Giraldez menerapkan filosofinya secara efektif, dan pertahanannya yang solid membantu menjaga OL tetap kokoh sebagian besar waktu meskipun fokus utama tim lebih condong ke serangan.

    Engen mungkin tidak terlalu menonjol, tetapi musim ini menjadi pengingat mengapa dia seharusnya tidak demikian. Dia adalah pemain yang sangat andal dan serba bisa di level elit, baik sebagai bek maupun gelandang.

    12Mapi Leon (Barcelona)

    Banyak yang membicarakan seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan oleh beberapa kepergian pemain dari Barcelona musim panas ini. Dengan hengkangnya Alexia Putellas, klub ini kehilangan salah satu pemain terbaik di dunia, sementara Ona Batlle, yang akan bergabung dengan Arsenal, juga merupakan salah satu bek sayap terbaik di dunia sepak bola wanita. Namun, mungkin belum cukup dibicarakan — setidaknya di luar klub — seberapa besar Barcelona akan merindukan Mapi Leon.

    Leon adalah salah satu bek tengah terbaik di dunia, jika bukan yang terbaik, dan dia menegaskan hal itu selama musim terakhirnya bersama Barca, meskipun absen selama beberapa bulan karena cedera pergelangan kaki. Kualitasnya dalam menguasai bola adalah ciri khas yang paling menonjol, tetapi pemain berusia 30 tahun ini juga merupakan bek yang benar-benar hebat, dengan kemampuan antisipasi, kecepatan, dan timing dalam melakukan tekel yang sangat vital dan sangat mengesankan mengingat betapa cepatnya dia sering kali harus menunjukkan semua itu, dalam tim yang mendominasi sebagian besar pertandingan.

    Leon adalah pemain kunci dalam raihan empat gelar Barca dan akan sangat dirindukan, dengan dia yang akan hengkang secara gratis dan tampaknya akan bergabung dengan London City Lionesses.

    11Esmee Brugts (Barcelona)

    Musim yang luar biasa telah dilalui Esmee Brugts. Setelah bergabung dengan Barcelona sebagai penyerang muda serba bisa, ia berhasil beradaptasi dengan peran bek kiri serang dan, setelah lebih sering ditempatkan di posisi tersebut tahun ini pasca kepergian Fridolina Rolfo, ia baru saja mencatatkan musim terbaiknya hingga saat ini di Catalunya.

    Dengan mencetak 11 gol dan delapan assist dari peran yang lebih ke dalam itu, cara Brugts tampil gemilang di tahap-tahap akhir musim sangatlah mengesankan. Saat perburuan gelar quadruple memanas di liga, Liga Champions, dan Copa de la Reina, pemain berusia 22 tahun ini mencatatkan lima gol dan dua assist dalam sembilan penampilan sebagai starter, yang dimulai dari kemenangan 6-2 atas Real Madrid pada leg pertama perempat final Eropa Barca.

    Dia mencatatkan keterlibatan langsung dalam gol di final Supercopa, keempat pertandingan babak gugur Liga Champions sebelum final, dan final Copa de la Reina.

    10Yui Hasegawa (Manchester City)

    Tahun yang luar biasa bagi Yui Hasegawa. Setelah memimpin timnas Jepang meraih gelar juara Piala Asia pada bulan Maret, gelandang ini kini berhasil meraih trofi pertamanya bersama Manchester City, dengan memainkan peran kunci dalam perburuan gelar Liga Super Wanita yang akhirnya membuahkan hasil, ditambah kemenangan di Piala FA.

    Seperti yang sering terjadi pada gelandang bertahan, sulit untuk menemukan angka-angka yang menggambarkan seberapa hebatnya Hasegawa. Namun, kemampuannya yang serba bisa terlihat dari berbagai statistik di mana ia menempati peringkat tinggi di WSL, termasuk lima besar dalam hal intersepsi, umpan ke sepertiga akhir lapangan, dan peluang yang diciptakan.

    Pemain berusia 29 tahun ini juga berhasil menambah beberapa kontribusi gol tahun ini, berkat sistem permainan yang berbeda yang memungkinkannya lebih sering maju ke depan. Yang paling menonjol di antara semuanya adalah assistnya dalam kemenangan semifinal Piala FA atas Chelsea, di mana ia menunjukkan antisipasi yang luar biasa untuk merebut umpan yang salah dari Hannah Hampton sebelum mengirimkan umpan silang ke Khadija Shaw, yang mencetak gol sundulan untuk membawa City unggul dan membalikkan keadaan dari ketertinggalan 2-0 serta membawa tim ke Wembley - tempat mereka mengalahkan Brighton 4-0.

    9Caroline Graham Hansen (Barcelona)

    Konsistensi Caroline Graham Hansen terus memukau, dengan musim yang luar biasa produktif ini sekali lagi membuktikan mengapa pemain asal Norwegia itu termasuk salah satu yang terbaik di dunia.

    Setelah awal musim yang solid, ia menjadi salah satu bintang Barcelona yang benar-benar bersinar saat tekanan meningkat, dengan mencetak dua gol dan tiga assist dalam tiga pertandingan melawan Real Madrid pada musim semi, serta penampilan yang benar-benar luar biasa pada leg kedua semifinal Liga Champions melawan Bayern Munich, di mana ia memberikan dua assist dalam kemenangan 4-2.

    Dengan total 14 gol dan 16 assist di semua kompetisi, musim ini memang tidak seproduktif beberapa musim sebelumnya, namun level permainannya tetap berada di level tertinggi. Kesempatan untuk memenangkan Liga Champions di kota kelahirannya, Oslo, juga merupakan momen yang sangat pantas ia dapatkan.

    8Alessia Russo (Arsenal)

    Alessia Russo telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Musim lalu merupakan musim yang luar biasa baginya, dengan 19 gol dan 17 assist, saat Inggris menjuarai Euro dan Arsenal menjuarai Liga Champions, yang membawanya naik ke podium dalam upacara Ballon d'Or. Kali ini, kesuksesan tim yang membantu mendorongnya ke dalam persaingan Golden Ball memang kurang, tetapi secara individu, ini merupakan musim yang bahkan lebih baik bagi bintang The Lionesses tersebut dalam hal mencetak gol.

    Meskipun tidak ada turnamen besar yang menambah catatannya, setelah mencetak lima kontribusi gol langsung di Euro 2025, Russo menutup musim 2025-26 dengan 29 gol dan sembilan assist atas namanya, di mana ia tampil gemilang baik sebagai penyerang tengah maupun sebagai No.10 untuk Arsenal dalam musim yang melihat pelatih kepala Renee Slegers kadang-kadang memainkan Stina Blackstenius dan Russo bersama-sama, daripada hanya memilih salah satu di antaranya.

    Yang paling mengesankan adalah banyaknya penampilan berpengaruh yang ia tunjukkan di Liga Champions, dalam pertandingan-pertandingan terbesar. Tahun lalu, Russo mencetak tujuh gol saat Arsenal memenangkan gelar dan ia mencetak delapan gol kali ini, saat The Gunners nyaris kembali ke final. Ia benar-benar pemain yang tangguh dalam pertandingan besar.

    7Klara Buhl (Bayern Munich)

    Betapa luar biasanya dua tahun terakhir ini bagi Klara Buhl. Pemain sayap ini memang selalu mendapat penilaian tinggi, tetapi sepertinya ia telah naik ke level yang lebih tinggi dalam dua musim terakhir, hingga menjadi pemain yang selalu berpengaruh dan benar-benar mampu mengubah jalannya pertandingan di panggung-panggung terbesar.

    Buhl telah mencetak 10 gol dan 22 assist musim ini, meskipun absen selama dua bulan pada musim semi. Cedera tersebut membuatnya absen di perempat final Liga Champions melawan Manchester United dan membuatnya harus berjuang keras untuk pulih tepat waktu menjelang semifinal melawan Barcelona, namun ia tetap berhasil menjadi duri dalam daging bagi tim Catalan tersebut meskipun memulai leg pertama dengan hanya satu penampilan sebagai pemain pengganti sejak kembali dari cedera.

    Melihat Buhl membuat Batlle, salah satu bek sayap terbaik di dunia, kebingungan selama pertandingan di Allianz Arena, saat Bayern menahan imbang Barca 1-1, orang tidak akan menyangka bahwa ia baru saja pulih dari cedera. Itu adalah penampilan yang menggambarkan apa yang membuat pemain internasional Jerman ini begitu hebat di musim yang dipenuhi penampilan berkualitas darinya.

    6Patri Guijarro (Barcelona)

    Musim ini menjadi bukti betapa pentingnya peran Patri Guijarro bagi Barcelona. Pemain timnas Spanyol itu absen selama tiga bulan di tengah musim, dan selama periode tersebut, performa tim Catalan itu tampak berbeda. Seperti yang diungkapkan Ingrid Engen, mantan rekan setimnya di Barca yang kini bermain untuk Lyon, sebelum kedua tim bertemu di final Liga Champions: "Saat Patri bermain, Barca menampilkan sepak bola kelas atas."

    Terkadang sulit untuk mengukur hal itu, karena peran gelandang bertahan yang dimainkan Guijarro. Dijuluki sebagai "bagian dari otak tim" oleh pelatih kepala Pere Romeu, ia seringkali menjadi pemain yang membuat Barca berjalan lancar, berkat kualitasnya dalam mengolah bola, kesadaran ruang, dan atribut pertahanan yang luar biasa.

    Dia juga memiliki bakat untuk momen-momen serangan penting. Pencetak dua gol saat Barca mengalahkan Wolfsburg di final Liga Champions tiga tahun lalu, lari maju yang penuh tekadnya untuk memimpin serangan balik yang berujung pada gol Ewa Pajor yang menggandakan keunggulan tim Catalan di final tahun ini adalah contoh lain dari hal tersebut. Guijarro adalah salah satu yang terbaik.

    5Khadija Shaw (Manchester City)

    Tidak ada pemain yang lebih baik di Inggris musim ini selain Khadija Shaw, yang mencetak 27 gol di semua kompetisi untuk Manchester City dan membawa tim tersebut meraih gelar WSL pertama dalam 10 tahun serta gelar FA Cup pertama dalam enam tahun. Ini adalah musim keempat bagi Shaw mencetak dua digit gol di WSL, sekaligus meraih Golden Boot ketiganya secara berturut-turut, namun kali ini kesuksesan tersebut juga disertai dengan keberhasilan tim, yang tentunya terasa sangat memuaskan bagi seorang pemain yang telah mengalami kegagalan dalam perebutan gelar yang selalu hancur di akhir musim.

    Bukan hanya gol-gol Shaw yang membuatnya begitu brilian. Dia juga mencatatkan sembilan assist musim ini, dengan kemampuannya menciptakan peluang bagi rekan setim terlihat jelas baik melalui umpan maupun pergerakannya, sementara kontribusi defensifnya terus dipuji oleh rekan-rekan setimnya.

    Baik saat menekan dari depan maupun menyundul bola umpan silang ke kotak penaltinya sendiri, pemain internasional Jamaika ini adalah penyerang yang lengkap dan sekali lagi menjadi salah satu pemain terbaik di dunia musim ini.

    4Pernille Harder (Bayern Munich)

    Di usia 33 tahun, ini merupakan salah satu musim terbaik bagi Pernille Harder. Standar yang ditetapkannya pun sangat tinggi, mengingat ia adalah salah satu pemain terbaik yang pernah ada di dunia sepak bola wanita, seorang yang kemungkinan besar akan memenangkan Ballon d'Or seandainya penghargaan itu diberikan pada tahun 2020, serta seorang yang telah meraih gelar liga setiap tahun sejak 2016.

    Tahun ini, ia membantu Bayern Munich meraih treble domestik lagi, mencetak 20 gol dan memberikan sembilan assist dalam 29 penampilan, sekaligus membawa klub tersebut ke kampanye Liga Champions terbaik mereka dalam lima tahun terakhir. Harder mencetak delapan gol dan tiga assist lagi dalam kompetisi tersebut, dalam sembilan pertandingan, saat Bayern mencapai babak semifinal. Di sana, Barcelona yang akhirnya menjadi juara memenangkan pertandingan yang menegangkan dengan agregat 5-3, tetapi Harder adalah salah satu pemain terbaik di lapangan dan membantu timnya bangkit kembali beberapa kali.

    Ini merupakan musim yang luar biasa bagi kapten Bayern, yang bermain di berbagai posisi, dan ia tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat.

    3Melchie Dumornay (Lyon)

    Meskipun usianya baru 22 tahun, sudah jelas bahwa Melchie Dumornay adalah salah satu pemain terbaik di dunia. Setelah menghabiskan sebagian besar musim lalu sebagai penyerang tengah, manajer baru Lyon, Giraldez, menempatkan penyerang serba bisa ini di lini tengah pada musim ini, demi meningkatkan pengaruhnya dalam pertandingan.

    "Seorang nomor sembilan hanya mendapat kesempatan untuk melakukan hal-hal yang sangat spesifik," jelasnya. "Saya pikir dia sangat mampu melakukan berbagai hal."

    Dumornay telah membuktikannya sepanjang musim ini, sering kali menonjol sebagai pemain terbaik di lapangan dalam setiap pertandingan. Hal itu terutama terlihat di Liga Champions, dengan penampilannya melawan Arsenal, Wolfsburg, dan Manchester United di fase grup sangat mengesankan, sementara penampilannya di leg kedua babak perempat final dan semifinal menjadi penentu.

    Hal itu tidak terjadi di final, dan Dumornay harus terus menunggu gelar Eropa, tetapi ini tetap merupakan musim yang luar biasa bagi seorang pemain yang mencetak gol di ketiga final domestik - termasuk hat-trick di pertandingan penentu gelar liga - saat Lyon meraih treble.

    2Ewa Pajor (Barcelona)

    Ewa Pajor telah menjadi salah satu penyerang terbaik di dunia sepak bola selama bertahun-tahun. Direkrut oleh Wolfsburg saat berusia 18 tahun sebagai pemain muda berbakat yang mencetak gol dengan mudah di negara asalnya, Polandia, ia berkembang menjadi pemain kelas dunia, meskipun jarang mendapat pengakuan yang pantas, karena bermain untuk negara dengan peringkat lebih rendah dan di liga yang kurang mendapat sorotan. Sejak pindah ke Barcelona dua tahun lalu, hal itu telah berubah, terutama tahun ini.

    Musim lalu, Pajor memenangkan Trofi Gerd Muller pada upacara Ballon d'Or, setelah mencetak 52 gol - 19 gol lebih banyak daripada pemain lain - dan menempati peringkat kedelapan dalam pemungutan suara untuk penghargaan utama. Kali ini, ia adalah pesaing yang serius dan layak untuk Golden Ball, meskipun tingkat golnya lebih rendah.

    Namun, 33 golnya masih termasuk yang tertinggi di Eropa musim ini, dan banyak di antaranya tercipta pada momen-momen paling krusial. Dua gol Pajor di final Liga Champions, yang membawa timnya meraih gelar juara untuk pertama kalinya dalam enam kali percobaan, adalah contoh terbaiknya, sehingga total golnya di babak sistem gugur menjadi tujuh gol dalam lima pertandingan. Dengan empat gol di fase liga, ia unggul dua gol atas Russo untuk memenangkan Sepatu Emas kompetisi tersebut di musim yang membuatnya tampil gemilang di setiap momen penting.

    1Alexia Putellas (Barcelona)

    Sulit untuk membantah bahwa ada pemain yang lebih baik di Eropa musim ini daripada Alexia Putellas. Di musim yang ternyata menjadi musim terakhirnya bersama Barcelona, pemenang Ballon d'Or dua kali ini menampilkan performa terbaiknya dalam segala hal untuk membantu tim Catalan itu meraih empat gelar sekaligus.

    Dengan 22 gol dan 12 assist di semua kompetisi, kontribusinya secara nyata terlihat oleh semua orang. Penampilan Putellas di leg kedua semifinal Liga Champions melawan Bayern Munich sangat menonjol, dengan dua golnya membantu Barca meraih kemenangan yang sangat dibutuhkan untuk memastikan tempat di final. Tiga gol dan tiga assistnya dalam tiga pertandingan berturut-turut melawan Real Madrid beberapa minggu sebelumnya juga merupakan pemandangan yang mengagumkan.

    Namun, kepemimpinan Putellas sepanjang musim ini layak mendapat pujian yang sama besarnya dengan kualitasnya di lapangan. Dengan Guijarro dan Bonmati yang mengalami cedera yang membuat mereka absen selama beberapa bulan, pemain berusia 32 tahun ini melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam membantu para pemain muda dan kurang berpengalaman beradaptasi bersamanya di lini tengah dan berkembang.

    Dia adalah salah satu yang terbaik yang pernah ada, dan musim ini adalah salah satu musim terbaiknya.