Pemain Wanita Terbaik Eropa: Alexia Putellas, Khadija Shaw, dan 30 pemain sepak bola terbaik versi GOAL musim 2025-26 - peringkat

Ewa Pajor telah menjadi salah satu penyerang terbaik di dunia sepak bola selama bertahun-tahun. Direkrut oleh Wolfsburg saat berusia 18 tahun sebagai pemain muda berbakat yang mencetak gol dengan mudah di negara asalnya, Polandia, ia berkembang menjadi pemain kelas dunia, meskipun jarang mendapat pengakuan yang pantas, karena bermain untuk negara dengan peringkat lebih rendah dan di liga yang kurang mendapat sorotan. Sejak pindah ke Barcelona dua tahun lalu, hal itu telah berubah, terutama tahun ini.

Musim lalu, Pajor memenangkan Trofi Gerd Muller pada upacara Ballon d'Or, setelah mencetak 52 gol - 19 gol lebih banyak daripada pemain lain - dan menempati peringkat kedelapan dalam pemungutan suara untuk penghargaan utama. Kali ini, ia adalah pesaing yang serius dan layak untuk Golden Ball, meskipun tingkat golnya lebih rendah.

Namun, 33 golnya masih termasuk yang tertinggi di Eropa musim ini, dan banyak di antaranya tercipta pada momen-momen paling krusial. Dua gol Pajor di final Liga Champions, yang membawa timnya meraih gelar juara untuk pertama kalinya dalam enam kali percobaan, adalah contoh terbaiknya, sehingga total golnya di babak sistem gugur menjadi tujuh gol dalam lima pertandingan. Dengan empat gol di fase liga, ia unggul dua gol atas Russo untuk memenangkan Sepatu Emas kompetisi tersebut di musim yang membuatnya tampil gemilang di setiap momen penting.