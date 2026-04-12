Pemain Tottenham mendapat penilaian NOL yang sangat buruk saat Jamie O'Hara mengkritik habis-habisan mantan timnya yang 'sangat buruk' itu setelah kekalahan dari Sunderland
O'Hara tidak segan-segan
Mantan gelandang Tottenham, Jamie O'Hara, tidak segan-segan memberikan penilaiannya terhadap skuad saat ini setelah kekalahan tipis di Stadium of Light.
Menanggapi pertandingan tersebut di X, sang pakar memberikan ulasan pedas terhadap performa tim secara keseluruhan, menggambarkan mantan timnya sebagai "sangat buruk" dan kurang memiliki semangat juang yang dibutuhkan dalam pertarungan bertahan di liga.
Kekecewaan mencapai puncaknya ketika O'Hara secara khusus memberikan penilaian nol yang kejam kepada penyerang tengah Dominic Solanke, mencerminkan penampilan yang tidak memberikan kontribusi apa pun bagi tim. Dia juga memberikan penilaian 1/10 kepada Richarlison dan Randal Kolo Muani, serta skor dua untuk Conor Gallagher dan Destiny Udogie.
Dalam cuitan terpisah, O'Hara menulis: "Penampilan memalukan lagi dari Spurs, kurangnya kualitas dari para pemain ini sungguh tak terbayangkan. Saya pernah melihat penampilan yang lebih baik dari tim non-liga, tidak ada yang menunjukkan bahwa kami mampu bertahan di liga."
Pernyataan aneh De Zerbi sebagai pelatih
Sementara para penggemar dan pakar mengungkapkan kemarahan mereka, pelatih kepala baru De Zerbi menyampaikan sudut pandang yang unik. Mantan pelatih Brighton itu mengisyaratkan bahwa perannya mungkin akan lebih bersifat terapeutik daripada teknis dalam beberapa pekan mendatang.
Dalam wawancara pasca-pertandingan yang mengejutkan, pelatih asal Italia itu membuat pernyataan aneh tentang para pemainnya: "Saya bisa menjadi kakak laki-laki, ayah, mereka tidak membutuhkan pelatih. Mereka tidak perlu meningkatkan permainan sepak bola mereka. Mereka bisa bermain lebih baik dan mereka akan bermain lebih baik begitu kita mencapai tingkat kepercayaan diri yang berbeda. Pekerjaan saya tidak terlalu banyak di lapangan karena mereka adalah orang-orang baik dan saya merasa kasihan pada mereka. Saya ingin memberi mereka kepercayaan diri dalam hal yang mereka butuhkan."
Tendangan yang membentur tiang gawang membuat Spurs kalah
Pertandingan itu sendiri ditentukan oleh nasib yang tak beruntung pada menit ke-60. Setelah babak pertama yang berlangsung ketat di mana Tottenham kesulitan menciptakan peluang berarti, Sunderland berhasil memecah kebuntuan ketika tendangan Nordi Mukiele membentur bek lawan dan berubah arah secara signifikan, sehingga kiper Antonin Kinsky tak berdaya.
De Zerbi menegaskan bahwa timnya menjadi korban nasib buruk, bukan permainan yang buruk, dan mengatakan kepada wartawan: "Maaf karena kami tidak pantas kalah dalam pertandingan ini. Kami bermain bagus, mungkin tidak cukup untuk menang, tetapi kami kurang beruntung dalam beberapa situasi di babak pertama. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa kepada para pemain karena mereka telah memberikan yang terbaik dalam hal sikap dan semangat."
Cedera Romero semakin memperparah penderitaan
Sore itu semakin memburuk bagi tim tamu ketika kapten Cristian Romero terpaksa ditarik keluar setelah bertabrakan keras dengan kipernya sendiri. Bek asal Argentina itu tampak sangat emosional dan meninggalkan lapangan sambil menangis, yang langsung memicu kekhawatiran akan cedera jangka panjang yang dapat berdampak pada klub maupun tim nasionalnya.
Dengan rentetan hasil tanpa kemenangan Tottenham di liga yang kini telah berlangsung selama 105 hari, potensi kehilangan pemimpin paling berpengaruh mereka merupakan bencana yang tak bisa ditanggung oleh De Zerbi.