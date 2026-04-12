Pemain Tottenham mendapat penilaian NOL yang sangat buruk saat Jamie O'Hara mengkritik habis-habisan mantan timnya yang 'sangat buruk' itu setelah kekalahan dari Sunderland

Mantan gelandang Tottenham, Jamie O'Hara, tidak segan-segan memberikan penilaiannya terhadap skuad saat ini setelah kekalahan tipis di Stadium of Light.

Menanggapi pertandingan tersebut di X, sang pakar memberikan ulasan pedas terhadap performa tim secara keseluruhan, menggambarkan mantan timnya sebagai "sangat buruk" dan kurang memiliki semangat juang yang dibutuhkan dalam pertarungan bertahan di liga.

Kekecewaan mencapai puncaknya ketika O'Hara secara khusus memberikan penilaian nol yang kejam kepada penyerang tengah Dominic Solanke, mencerminkan penampilan yang tidak memberikan kontribusi apa pun bagi tim. Dia juga memberikan penilaian 1/10 kepada Richarlison dan Randal Kolo Muani, serta skor dua untuk Conor Gallagher dan Destiny Udogie.

Dalam cuitan terpisah, O'Hara menulis: "Penampilan memalukan lagi dari Spurs, kurangnya kualitas dari para pemain ini sungguh tak terbayangkan. Saya pernah melihat penampilan yang lebih baik dari tim non-liga, tidak ada yang menunjukkan bahwa kami mampu bertahan di liga."



