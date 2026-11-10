Kane telah menjadi legenda era modern. Kiprahnya di level klub dan internasional terkadang sulit dipercaya. Ia mencetak 73 gol bersama Bayern dan Inggris sepanjang musim 2025-26, sekaligus meraih gelar Bundesliga keduanya.

Setelah membukukan angka-angka seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, ia menyusul dua peraih Bola Emas itu dengan menambahkan Ballon d’Or ke daftar prestasinya yang mengesankan. Ia mengungguli para pesaing seperti pemain muda berbakat Barcelona, Lamine Yamal, dan ‘Galactico’ Real Madrid, Kylian Mbappe.

Ketika ditanya apakah Kane layak menyandang predikat ‘pemain terbaik di dunia’, Richards mengatakan: “Menurut saya, ketiganya layak mendapatkannya dengan alasan berbeda. Pemain seperti Lamine, yang tentu saja menjuarai Piala Dunia. Ya, ia datang ke turnamen itu dalam kondisi cedera dan kami tidak melihat penampilan terbaiknya, tetapi permainannya pada beberapa kesempatan musim lalu sungguh luar biasa.

“Lalu ada Kylian Mbappe, pemain yang selalu saya sukai karena ia bisa menciptakan golnya sendiri. Kalau bicara soal pemain yang membuat Anda ingin menonton sepakbola, bahkan rela membayar untuk menontonnya, bagi saya ia salah satunya. Permainannya begitu dinamis. Ia mencetak banyak gol dan tampil sangat baik di Piala Dunia. Namun, tentu saja, Prancis tidak menjuarainya.

“Kemudian ada Harry Kane, yang penampilannya, setidaknya di Bundesliga musim lalu, sungguh luar biasa. Ia juga tampil hebat di Piala Dunia lewat gol-gol dan assist-nya. Kalau bicara soal jumlah gol, konsistensi, dan pemain yang telah mengembangkan permainannya sehingga, dengan segala hormat, bukan sekadar pencetak gol, kini ia adalah pemain yang komplet. Saya benar-benar senang untuknya.

“Penghargaan itu bisa saja jatuh kepada salah satu dari ketiganya. Saya senang Harry Kane yang mendapatkannya, mengingat perjalanan kariernya, semua masa peminjamannya, lalu bagaimana semua orang mengejeknya karena ia tidak meraih gelar apa pun di Tottenham Hotspur. Ketika ia pindah ke Bayern Munich, semua orang berkata, ‘Apakah itu keputusan yang tepat karena di sana Anda hanya akan menjuarai Bundesliga?’ Namun, wah, perjalanan kariernya sungguh luar biasa. Saya bangga padanya. Ia jelas pemenang yang layak.”