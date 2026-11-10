“Pemain terhebat di generasi kita”: Harry Kane masih di bawah “pahlawan sejati” Inggris pada 1966, tetapi Micah Richards menyebut striker Bayern Munich itu “pemenang yang layak” Ballon d’Or 2026
- Getty
Inggris masih menanti untuk membawa sepak bola 'pulang'
Mantan penyerang Tottenham yang produktif itu terus mempertahankan standar permainan individu yang luar biasa di Bayern Munich dan nyaris meraih gelar bergengsi bersama Inggris. Sebagai kapten, ia telah tampil dalam dua final Piala Eropa dan juga mencapai dua semifinal Piala Dunia.
Inggris masih menunggu kesempatan untuk membawa sepak bola kembali “pulang”, setelah Sir Gareth Southgate dan Thomas Tuchel belum mampu mengantarkan tim itu meraih gelar. Namun, harapan tetap menyala menjelang Piala Eropa 2028 yang akan digelar di Britania Raya.
Kane semestinya tampil di turnamen tersebut, tanpa tanda-tanda penurunan performa dari pemain berusia 33 tahun yang tetap prima itu. Ia mungkin perlu meraih gelar agar dapat melampaui sosok-sosok seperti Bobby Moore dan Bobby Charlton dalam daftar pemain terbaik sepanjang masa.
Bisakah Kane menjadi pemain terbaik sepanjang masa dalam sepak bola Inggris?
Richards pun mengakui hal itu. Mantan bek Inggris tersebut kembali bergabung dengan Bollington United untuk periode kedua sebagai pelatih dalam program ‘Best Worst Team’ Specsavers dan mengatakan kepada GOAL: “Itu selalu sulit karena generasinya berbeda. Eranya berbeda. Bisa dibilang dia yang terbaik sepanjang masa di generasi kita. Namun, jika melihat ke masa lalu, kepada para pemain yang menjuarai Piala Dunia pada 1966, bayangkan saja perasaan yang ditimbulkan keberhasilan itu dan dampaknya bagi negara saat itu.
“Jika Harry Kane bisa mempersembahkan trofi, yakni Piala Eropa, dalam beberapa tahun ke depan, maka ya, mungkin dia bisa mengukuhkan statusnya. Namun, para pemain yang menjuarai Piala Dunia itulah para pahlawannya, bukan? Mereka pahlawan yang sesungguhnya.”
- Specsavers
Penyerang produktif itu kini menjadi peraih Ballon d'Or
Kane telah menjadi legenda era modern. Kiprahnya di level klub dan internasional terkadang sulit dipercaya. Ia mencetak 73 gol bersama Bayern dan Inggris sepanjang musim 2025-26, sekaligus meraih gelar Bundesliga keduanya.
Setelah membukukan angka-angka seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, ia menyusul dua peraih Bola Emas itu dengan menambahkan Ballon d’Or ke daftar prestasinya yang mengesankan. Ia mengungguli para pesaing seperti pemain muda berbakat Barcelona, Lamine Yamal, dan ‘Galactico’ Real Madrid, Kylian Mbappe.
Ketika ditanya apakah Kane layak menyandang predikat ‘pemain terbaik di dunia’, Richards mengatakan: “Menurut saya, ketiganya layak mendapatkannya dengan alasan berbeda. Pemain seperti Lamine, yang tentu saja menjuarai Piala Dunia. Ya, ia datang ke turnamen itu dalam kondisi cedera dan kami tidak melihat penampilan terbaiknya, tetapi permainannya pada beberapa kesempatan musim lalu sungguh luar biasa.
“Lalu ada Kylian Mbappe, pemain yang selalu saya sukai karena ia bisa menciptakan golnya sendiri. Kalau bicara soal pemain yang membuat Anda ingin menonton sepakbola, bahkan rela membayar untuk menontonnya, bagi saya ia salah satunya. Permainannya begitu dinamis. Ia mencetak banyak gol dan tampil sangat baik di Piala Dunia. Namun, tentu saja, Prancis tidak menjuarainya.
“Kemudian ada Harry Kane, yang penampilannya, setidaknya di Bundesliga musim lalu, sungguh luar biasa. Ia juga tampil hebat di Piala Dunia lewat gol-gol dan assist-nya. Kalau bicara soal jumlah gol, konsistensi, dan pemain yang telah mengembangkan permainannya sehingga, dengan segala hormat, bukan sekadar pencetak gol, kini ia adalah pemain yang komplet. Saya benar-benar senang untuknya.
“Penghargaan itu bisa saja jatuh kepada salah satu dari ketiganya. Saya senang Harry Kane yang mendapatkannya, mengingat perjalanan kariernya, semua masa peminjamannya, lalu bagaimana semua orang mengejeknya karena ia tidak meraih gelar apa pun di Tottenham Hotspur. Ketika ia pindah ke Bayern Munich, semua orang berkata, ‘Apakah itu keputusan yang tepat karena di sana Anda hanya akan menjuarai Bundesliga?’ Namun, wah, perjalanan kariernya sungguh luar biasa. Saya bangga padanya. Ia jelas pemenang yang layak.”
Richards tawarkan hadiah untuk gol dalam peran sebagai pelatih
Richards pernah bermain bersama sejumlah penyerang legendaris selama bertahun-tahun, termasuk Wayne Rooney di tim nasional, dan berharap dapat berbagi pengalaman setelah bergabung dengan Bollingham United Sunday Blues.
Tim asal Cheshire itu kalah dalam setiap pertandingan yang mereka jalani musim lalu, termasuk kekalahan memalukan 31-1. ‘Coach Meeks’ memanfaatkan daftar kontaknya untuk mendatangkan mantan pemain tim nasional, para spesialis, dan sosok-sosok berpengaruh guna mengatasi masalah terbesar tim, mulai dari situasi bola mati hingga ketenangan saat berada di bawah tekanan.
Ia juga menawarkan hadiah £5.000 kepada penyerang utama Sam ‘Goody’ Goodwin jika mampu mencetak 40 gol musim ini. Angka-angka seperti itulah yang ingin kembali dikejar Kane.
Ketika ditanya apakah insentif merupakan cara terbaik, baik sekarang maupun sejak dulu, untuk membuat pesepakbola tampil maksimal, Richards berkata: “Begini, saya akan menurunkan target itu. Saya akan menurunkannya karena menurut saya 40 gol itu banyak. 25 gol lebih realistis, menurut Anda?”
“Dia pemain bagus, tetapi dia menyombongkan diri soal banyaknya gol yang dia cetak. Jadi saya bilang, 40. Namun, menurut saya kita perlu menetapkan target yang lebih realistis. Saya akan bilang 25. Kita semua suka mendapat sedikit bonus pada akhirnya, bukan? Apa pun pekerjaan kita, sedikit insentif itu bagus. Jadi, kenapa tidak? Dia anak yang hebat, kepribadiannya juga menyenangkan. Saya sangat menyukainya. Saya akan membayar £5.000 itu jika dia mencetak gol sebanyak itu.”
Pencetak gol sangat penting bagi setiap tim.
Sembari terus memantau kiprah Goodwin dalam laga-laga mendatang, Richards termasuk di antara mereka yang menantikan bagaimana Inggris, dengan sejumlah wajah baru yang dipanggil ke skuad, akan tampil saat menghadapi Kroasia dan Spanyol dalam dua pertandingan terakhir mereka di UEFA Nations League.
Pertandingan pertama digelar pada Kamis di Stadion Wembley, dengan kapten Kane siap menorehkan catatan baru ketika ia melampaui mantan kiper Peter Shilton dalam daftar pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang masa.
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