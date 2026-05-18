Pemain Terbaik Liga Super Wanita: Lauren James, Khadija Shaw, Alessia Russo, dan 20 Besar GOAL untuk Musim 2025-26 - Peringkat

Ini adalah tahun yang aneh bagi Chelsea, yang terus-menerus terhambat oleh cedera—hal yang tidak hanya membatasi kemampuan mereka untuk mempertahankan gelar WSL, tetapi juga bersaing memperebutkan trofi lain di empat ajang berbeda. Tak ada yang lebih menggambarkan betapa krusialnya peran para pemain yang absen itu selain fakta bahwa dua di antaranya mungkin termasuk dalam tiga pemain terbaik The Blues musim ini.

Salah satunya adalah Veerle Buurman, yang nyaris masuk dalam daftar ini. Bek berusia 20 tahun itu berada di pinggiran skuad sepanjang paruh pertama musim, tetapi mulai mendapat kesempatan di awal tahun baru, saat cedera menimpa rekan-rekan bek tengahnya, dan ia tampil luar biasa dalam 11 penampilannya sebagai starter di liga, sembilan di antaranya terjadi pada 2026.

Yang lainnya adalah Lauren James, yang sering menjadi pemain terbaik di lapangan di kedua sisi saat ia bermain. Penyerang ini absen sebagian besar paruh pertama musim, baru kembali pada pertengahan November, dan tidak bermain lebih dari satu jam hingga Januari. Namun, kesabaran Sonia Bompastor dalam membangun kembali menit bermain James membuahkan hasil yang gemilang, membuat bintang Inggris ini mendekati performa terbaiknya yang memukau pada akhir musim.

Meskipun sudah terlambat untuk membantu Chelsea mempertahankan gelar WSL mereka, keajaiban James membantu memastikan The Blues meraih tiket ke Liga Champions dan Piala Liga, dengan lima gol dan empat assist dari 14 pertandingan liga—angka yang menjadi yang kedua terbanyak di skuad Bompastor, dan hanya dikalahkan oleh 13 pemain di divisi tersebut. Pemain berusia 24 tahun ini juga menempati peringkat ke-14 di WSL untuk umpan kunci, meskipun absen cukup lama.