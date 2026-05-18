WSL 2025-26 Player of the Season gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Pemain Terbaik Liga Super Wanita: Lauren James, Khadija Shaw, Alessia Russo, dan 20 Besar GOAL untuk Musim 2025-26 - Peringkat

Dan begitulah, musim Women's Super League yang lain pun telah berakhir. Setelah enam tahun dominasi Chelsea, musim ini pun membawa perubahan besar, karena Manchester City berhasil meraih gelar juara pertamanya dalam 10 tahun terakhir, sementara Arsenal—tim terakhir yang memenangkan trofi sebelum musim ini—terbukti menjadi tim yang paling mendekati mereka.

Perhatian kini akan segera beralih ke musim panas, terutama dengan banyaknya rumor transfer yang sudah beredar. Para pemain bintang seperti Sam Kerr dan Beth Mead telah mengumumkan bahwa mereka akan pindah klub pada musim jeda ini, sementara pemberitaan seputar masa depan peraih Golden Boot, Khadija Shaw, menjadi sorotan semua orang.

Namun sebelum fokus itu bergeser, masih ada banyak waktu untuk menengok kembali musim WSL ini dan, khususnya, penampilan siapa saja dari musim ini yang akan dikenang. Tanpa berlama-lama lagi, GOAL menyajikan 20 pemain terbaik dalam edisi WSL 2025-26...

  • Lauren James Chelsea Women 2025-26Getty Images

    20Lauren James (Chelsea)

    Ini adalah tahun yang aneh bagi Chelsea, yang terus-menerus terhambat oleh cedera—hal yang tidak hanya membatasi kemampuan mereka untuk mempertahankan gelar WSL, tetapi juga bersaing memperebutkan trofi lain di empat ajang berbeda. Tak ada yang lebih menggambarkan betapa krusialnya peran para pemain yang absen itu selain fakta bahwa dua di antaranya mungkin termasuk dalam tiga pemain terbaik The Blues musim ini.

    Salah satunya adalah Veerle Buurman, yang nyaris masuk dalam daftar ini. Bek berusia 20 tahun itu berada di pinggiran skuad sepanjang paruh pertama musim, tetapi mulai mendapat kesempatan di awal tahun baru, saat cedera menimpa rekan-rekan bek tengahnya, dan ia tampil luar biasa dalam 11 penampilannya sebagai starter di liga, sembilan di antaranya terjadi pada 2026.

    Yang lainnya adalah Lauren James, yang sering menjadi pemain terbaik di lapangan di kedua sisi saat ia bermain. Penyerang ini absen sebagian besar paruh pertama musim, baru kembali pada pertengahan November, dan tidak bermain lebih dari satu jam hingga Januari. Namun, kesabaran Sonia Bompastor dalam membangun kembali menit bermain James membuahkan hasil yang gemilang, membuat bintang Inggris ini mendekati performa terbaiknya yang memukau pada akhir musim.

    Meskipun sudah terlambat untuk membantu Chelsea mempertahankan gelar WSL mereka, keajaiban James membantu memastikan The Blues meraih tiket ke Liga Champions dan Piala Liga, dengan lima gol dan empat assist dari 14 pertandingan liga—angka yang menjadi yang kedua terbanyak di skuad Bompastor, dan hanya dikalahkan oleh 13 pemain di divisi tersebut. Pemain berusia 24 tahun ini juga menempati peringkat ke-14 di WSL untuk umpan kunci, meskipun absen cukup lama.

  • Fran Kirby Brighton Women 2025-26Getty Images

    19Fran Kirby (Brighton)

    Setelah menjadi salah satu motor utama dominasi Chelsea di sepak bola wanita Inggris selama sembilan tahun berkarier di London Utara, Fran Kirby kini membawa bakat dan pengalamannya ke proyek baru, dan jejak yang ia tinggalkan di Brighton sangatlah besar. Prestasi utama musim ini adalah keberhasilan The Seagulls mencapai final Piala FA, di mana mereka akan menghadapi Man City di Wembley akhir bulan ini, namun dampak yang ditinggalkan Kirby di WSL juga tak kalah luar biasa.

    Dua gol dan tiga assistnya dari 17 pertandingan, 14 di antaranya sebagai starter, tidak cukup menggambarkan kontribusinya secara keseluruhan. Hanya Jelena Cankovic yang memiliki akurasi umpan lebih tinggi di sepertiga akhir lapangan dalam skuad The Seagulls daripada Kirby, yang juga menempati peringkat kedua untuk umpan kunci dan ketiga untuk tembakan tepat sasaran. Gerakannya yang lincah dan kemampuannya untuk berkolaborasi dengan rekan setimnya secara mulus menjadi alasan utama mengapa Brighton menikmati musim yang luar biasa ini, dengan peran kepemimpinannya yang tak bisa diabaikan.

  • Manchester United v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    18Jess Park (Manchester United)

    Ada periode di musim ini di mana Jess Park menjadi salah satu penyerang dengan performa terbaik di Eropa. Setelah pindah dari Manchester City pada musim panas lalu, pemain timnas Inggris ini diberi kebebasan bergerak di sisi kanan lini serang Manchester United, dan hal itu benar-benar membantu memaksimalkan bakatnya, sehingga ia mencatatkan musim WSL paling produktifnya hingga saat ini. Hanya enam pemain yang secara langsung terlibat dalam lebih banyak gol daripada Park musim ini, dengan enam gol dan lima assistnya menyumbang 29 persen dari total gol yang dicetak Setan Merah.

    Memang, ada sedikit penurunan performa di akhir musim, dengan Park gagal mencetak gol atau memberikan assist dalam lima pertandingan terakhirnya musim ini. Itulah sebabnya dia tidak menempati peringkat yang lebih tinggi dalam daftar ini, ditambah dengan kesulitan yang dihadapi United secara keseluruhan pada minggu-minggu terakhir yang tidak membantu. Namun, posisi penyerang ini di antara pemain lain di liga untuk kontribusi tersebut merupakan indikasi betapa bagusnya penampilannya musim ini, di tahun pertamanya dalam peran baru di tim baru. Ini menjadi pertanda baik untuk masa depan.

  • Mariona Caldentey Arsenal Women 2025-26Getty Images

    17Mariona Caldentey (Arsenal)

    Setelah finis di posisi kedua dalam pemungutan suara Ballon d'Or tahun 2025, Mariona Caldentey memang tidak mampu mengulangi performa gemilangnya pada musim keduanya di Arsenal, namun akan sangat disayangkan jika kita mengabaikan betapa pentingnya perannya saat The Gunners finis di posisi kedua. Hal ini mungkin paling terlihat jelas saat pemain internasional Spanyol itu tidak masuk dalam susunan pemain, seperti pada laga imbang melawan Brighton awal bulan ini. Tim asal London utara itu tampil datar, tidak efektif, dan tertinggal 1-0 hingga Caldentey dimasukkan pada babak kedua. Begitu dia masuk ke lapangan, segalanya berubah menjadi lebih baik.

    Salah satu alasan utama mengapa musim sang pemain berusia 30 tahun ini tidak seheboh musim sebelumnya adalah peran yang berbeda yang ia emban. Setelah banyak bermain di posisi lebih maju saat pertama kali tiba di Inggris, kali ini Caldentey ditempatkan di posisi gelandang yang lebih dalam, sehingga kontribusinya yang tajam tidak menghasilkan jumlah gol dan assist yang sama mencoloknya.

    Namun, lihatlah beberapa angka lainnya yang mendukung penilaian mata, yang menunjukkan betapa penting dan briliannya dia. Tidak ada yang melakukan umpan lebih akurat di sepertiga akhir lapangan musim ini selain Caldentey, yang unggul lebih dari 200 umpan dari pemain di posisi kedua, sementara hanya pemain sayap Man City, Lauren Hemp, yang menyelesaikan lebih banyak umpan kunci.

  • Kiko Seike Brighton Women 2025-26Getty Images

    16Kiko Seike (Brighton)

    Salah satu dari sekian banyak alasan mengapa Brighton menjalani musim yang begitu gemilang adalah karena mereka memiliki begitu banyak pemain berbeda yang mampu tampil gemilang di momen-momen krusial; Chelsea dan Manchester United adalah satu-satunya tim di WSL yang memiliki lebih banyak pencetak gol tahun ini. Namun, Kiko Seike telah memikul tanggung jawab itu lebih besar daripada pemain lain mana pun, dengan mencetak delapan gol sehingga menempati peringkat ketujuh bersama dalam daftar pencetak gol terbanyak WSL.

    Ditambah dengan dua assist dari pemain internasional Jepang ini, ia terlibat langsung dalam 37% gol liga Brighton, dan itu belum termasuk kontribusi lainnya bagi tim ini. Pergerakan, tekanan, dan kemampuan Seike untuk efektif di berbagai posisi telah menjadi kunci kesuksesan The Seagulls, memungkinkan serangan menjadi sefleksibel dan sulit dihalau seperti yang diinginkan pelatih kepala Dario Vidosic.

    "Saya pikir ini hanya soal kepercayaan diri," kata manajer Brighton itu bulan lalu saat ditanya tentang performa Seike. "Dia berkembang, belajar, dan memahami pengalaman tahun lalu. Kini, di musim keduanya [di tim ini], dia sudah akrab dengan rekan setim dan lawan-lawannya." Dengan demikian, bagaimana penampilan pemain berusia 29 tahun ini di musim ketiganya di liga tahun depan akan sangat menarik untuk disaksikan.

  • Lotte Wubben-Moy Arsenal Women 2025-26Getty Images

    15Lotte Wubben-Moy (Arsenal)

    Arsenal mengalami serangkaian masalah cedera di posisi bek tengah musim ini. Memasuki musim tanpa Leah Williamson—yang baru bisa bermain pada Desember akibat cedera lutut yang dialaminya saat Inggris menjuarai Euro 2025—remaja Katie Reid kemudian mengalami cedera ACL yang parah, tepat saat ia tampil sangat baik selama Williamson absen hingga ia mendapat panggilan pertamanya ke timnas Lionesses.

    Giliran Lotte Wubben-Moy untuk mengambil alih, dan ia pun melakukannya dengan baik. Memulai semua kecuali dua pertandingan WSL Arsenal dari awal November hingga akhir musim, pemain berusia 27 tahun ini menunjukkan performa yang sangat konsisten untuk membantu menstabilkan lini belakang yang sangat terganggu. Bahwa The Gunners mengakhiri tahun ini dengan rekor pertahanan terbaik di liga tidak lepas dari peran besar penampilan pemain internasional Inggris ini.

  • Olivia Holdt Tottenham Women 2025-26Getty Images

    14Olivia Holdt (Tottenham)

    Setelah menunjukkan sekilas kualitasnya musim lalu pasca kedatangannya di Tottenham pada Januari, musim penuh pertama Olivia Holdt di London Utara berjalan luar biasa, dengan gelandang tersebut mengakhiri musim dengan delapan gol dan tiga assist dari 21 pertandingan.

    Pemain berusia 24 tahun ini dikenal terutama karena kemampuannya menciptakan gol-gol spektakuler, dengan dua di antaranya masuk nominasi Gol Terbaik Bulan Ini, namun ia juga memiliki keahlian untuk menjadi penentu. Empat dari gol Holdt menjadi penentu kemenangan dalam laga-laga yang berakhir 2-1, membantu Spurs meraih musim terbaiknya sepanjang sejarah di WSL.

    Tidak heran jika Tottenham langsung mengikat Holdt dengan kontrak jangka panjang baru pada bulan Maret lalu. "Saya merasa dia masih memiliki potensi yang lebih besar," kata pelatih kepala Martin Ho saat itu; mudah untuk memahami mengapa dia begitu yakin.

  • Katie McCabe Arsenal Women 2025-26Getty Images

    13Katie McCabe (Arsenal)

    Ketika pada awal Februari beredar kabar yang mengisyaratkan bahwa Arsenal akan membiarkan Katie McCabe hengkang dengan status bebas transfer musim panas ini, hal itu cukup mengejutkan. Seperti yang telah terjadi selama sebagian besar dari 11 tahun kariernya di klub tersebut, kapten timnas Irlandia itu telah menjadi pemain kunci sepanjang musim, dan ia akan menghabiskan beberapa bulan ke depan dengan peran yang semakin penting, mengisi posisi bek tengah dan bahkan gelandang saat The Gunners harus menghadapi sejumlah absen pemain.

    "Kami memintanya untuk bermain sebagai bek tengah saat jeda," jelas manajer Arsenal Renee Slegers pada akhir Maret, saat McCabe memainkan peran tersebut untuk pertama kalinya. "Baik Aaron [D'Antino, asisten] maupun saya mendatangi dia dan menanyakan apakah dia memiliki pertanyaan tentang peran atau rencana permainan di posisi tersebut. [Dia berkata], 'Tidak, tidak ada masalah'. Jadi dia langsung turun ke lapangan dan menjalankan perannya. Dia luar biasa. Dia adalah pemain yang sangat cerdas."

    Itu adalah sesuatu yang akan dilakukan McCabe beberapa kali sebelum akhir musim, membantu menutupi absennya Steph Catley, yang kemungkinan besar akan masuk dalam daftar jika dia tidak absen dalam sejumlah pertandingan karena cedera dan, sebelum itu, partisipasinya di Piala Asia. Penampilannya sangat penting dalam membantu Arsenal mempertahankan rekor pertahanan terbaik di liga.

    Berada di peringkat lima besar WSL untuk umpan silang akurat, serta di tiga besar skuad The Gunners untuk intersepsi, sapuan, dan umpan akurat di sepertiga akhir lapangan, tidak heran jika petinggi klub dilaporkan telah mengubah pikiran mereka tentang masa depan McCabe sebelum kepergiannya akhirnya dikonfirmasi menjelang pertandingan terakhir musim ini di Liverpool.

  • Alyssa Thompson Chelsea Women 2025-26Getty Images

    12Alyssa Thompson (Chelsea)

    Alyssa Thompson bergabung dengan Chelsea dengan beban yang sangat berat di pundaknya, setelah The Blues merogoh kocek dengan biaya transfer yang termasuk salah satu yang tertinggi dalam sejarah sepak bola wanita untuk mendatangkannya ke klub tersebut. Tanggung jawab itu semakin bertambah akibat banyaknya cedera di skuad asuhan Bompastor, yang berarti Thompson harus langsung menunjukkan performa terbaiknya, meskipun usianya baru 20 tahun, baru pertama kali pindah jauh dari rumah, dan terkadang ditempatkan di posisi yang bukan posisinya.

    Apa yang telah ia hasilkan, karenanya, layak mendapat pujian lebih. Dengan tujuh gol dan tiga assist dari 20 pertandingannya, 16 di antaranya sebagai starter, hanya musim keduanya di Angel City yang lebih produktif jika melihat statistik liga domestik saja — dan itu dibantu oleh NWSL yang lebih besar yang memungkinkan dia bermain dalam 26 pertandingan.

    Masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh pemain sayap muda ini, tetapi ini merupakan musim WSL pertama yang sangat menggembirakan bagi Thompson, yang mengakhiri musim ini dengan menempati peringkat kelima bersama dalam divisi untuk kategori umpan kunci.

  • Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    11Kerolin (Manchester City)

    Fakta bahwa Kerolin hanya tampil sebagai starter dalam sembilan pertandingan WSL namun tetap menempati peringkat setinggi ini dalam daftar ini menunjukkan betapa luar biasanya kontribusinya, meski ia tidak selalu menjadi bagian dari susunan pemain inti Man City musim ini. Meskipun hanya bermain selama 895 menit di liga, pemain internasional Brasil ini berhasil mencetak sembilan gol dan lima assist, dengan rata-rata terlibat langsung dalam gol setiap 64 menit. Hanya tiga pemain di liga yang mencatatkan jumlah gol dan assist lebih banyak darinya.

    Dia kadang-kadang tampil tidak konsisten, yang mungkin tidak mengherankan mengingat dia tidak selalu masuk dalam starting XI Andree Jeglertz, tetapi penampilannya yang gemilang benar-benar luar biasa. Tidak ada yang lebih menggambarkan hal itu daripada hat-trick-nya melawan Chelsea di Etihad Stadium, yang membantu City unggul 11 poin tak terkejar di puncak klasemen.

    Digunakan lebih sering di posisi tengah pada tahap akhir musim, karena absennya Vivianne Miedema, akan menarik untuk melihat seperti apa peran Kerolin tahun depan, ketika City harus menghadapi lebih banyak pertandingan dan rotasi pemain, yang bukanlah faktor utama tahun ini, menjadi hal yang diperlukan.

  • Lauren Hemp Man City Women 2025-26Getty Images

    10Lauren Hemp (Manchester City)

    Jika hanya melihat dari segi gol dan assist, ini merupakan musim paling kurang produktif bagi Lauren Hemp di WSL sejak tahun pertamanya di Man City sekitar delapan tahun lalu. Namun, perbedaan antara musim ini dan enam musim sebelumnya—di mana total gol dan assistnya selalu mencapai dua digit setiap tahun—adalah bahwa pada musim ini, kontribusinya membantunya meraih gelar juara WSL untuk pertama kalinya.

    Ada banyak angka lain yang menunjukkan betapa pentingnya permainan Hemp di sayap kiri. Tidak ada pemain di WSL yang memberikan umpan kunci lebih banyak atau menciptakan peluang besar lebih banyak daripada pemain internasional Inggris ini, yang enam assistnya juga masih cukup untuk menempati peringkat kedua di divisi tersebut.

    Pendekatan Hemp yang tak kenal lelah dan agak klasik dalam permainan sayapnya sangat efektif sepanjang musim, sementara kerja kerasnya di lini pertahanan juga patut mendapat banyak pujian. Dia adalah alasan utama mengapa City berhasil meraih gelar WSL untuk pertama kalinya dalam 10 tahun.

  • Kirsty Hanson Aston Villa Women 2025-26Getty Images

    9Kirsty Hanson (Aston Villa)

    Sebelum musim ini dimulai, tak banyak yang menduga bahwa Kirsty Hanson akan menjadi pesaing terdekat Khadija Shaw dalam perebutan Sepatu Emas WSL 2025-26 selama sebagian besar musim ini. Namun, penyerang Aston Villa ini telah menikmati musim dengan catatan gol terbaik dalam kariernya, mencetak 12 gol dalam 22 pertandingan dan finis di posisi ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak, hanya di belakang Alessia Russo dan mungkin striker terbaik di dunia, Shaw. Itu adalah pencapaian yang luar biasa.

    Yang membuat kembalinya dia semakin mengesankan adalah fakta bahwa hal itu berasal dari statistik expected goals (xG) sebesar 6,7, dengan tidak ada pemain di divisi ini yang melampaui xG mereka dengan selisih sebesar itu. Memang, di antara pemain yang memiliki 10 tembakan atau lebih musim ini, tingkat konversi tembakan Hanson adalah yang keenam terbaik di WSL.

    Ini adalah hasil dari perubahan posisi yang sangat menguntungkan. Sebagai pemain sayap murni, pemain internasional Skotlandia ini telah dipindahkan ke posisi penyerang tengah musim ini oleh manajer Villa, Natalia Arroyo, dan hal itu berjalan dengan sangat baik.

    "Ketika Natalia pertama kali datang, dia memiliki peran bek sayap dan masih melakukannya," jelas Hanson saat berbicara kepada Sky Sports. "Saya menyarankan bahwa saya bisa bermain lebih ke dalam, saya bisa bermain sebagai striker, dan saya rasa dia tidak tahu hal itu saat itu, tapi sejak saya di sini, saya telah menunjukkan apa yang bisa saya lakukan." Hal ini tampaknya akan terus berlanjut, mengingat pemain berusia 28 tahun ini bertanggung jawabatas 43% gol Villa di WSL musim ini.

  • Toko Koga Tottenham Women 2025-26Getty Images

    8Toko Koga (Tottenham)

    Tidak banyak rekrutan di WSL musim ini yang lebih baik daripada kedatangan Toko Koga ke Tottenham. Meskipun tiba di Inggris sebagai pemain berusia 19 tahun yang relatif belum dikenal, pemain internasional Jepang ini telah menghabiskan sembilan bulan terakhir untuk membuktikan mengapa ia dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di dunia.

    Koga beradaptasi dengan sangat baik di lini belakang Spurs, membentuk kemitraan yang luar biasa di jantung pertahanan bersama pemain internasional Australia Clare Hunt untuk membantu tim ini, yang hanya mencatatkan dua clean sheet di seluruh musim lalu, menghasilkan lima clean sheet dalam 12 pertandingan liga pertama mereka.

    Sebagai teladan konsistensi dan pemain yang, meskipun sudah sangat bagus, masih memiliki banyak ruang untuk berkembang mengingat usianya, Tottenham pasti sangat senang karena mereka telah mengikat Koga dengan kontrak hingga 2029, karena ia tampaknya akan terus menjadi lebih baik dan lebih baik lagi.

  • Jade Rose Man City Women 2025-26Getty Images

    7Jade Rose (Manchester City)

    Salah satu rekrutan terbaik musim ini, Jade Rose, menjadi bagian penting dalam keberhasilan Man City meraih gelar juara WSL pertama mereka dalam 10 tahun. Mengalami sepak bola klub senior untuk pertama kalinya, setelah empat tahun berkarier di Universitas Harvard, pemain internasional Kanada ini langsung beradaptasi dan membantu City—yang musim lalu memiliki rekor pertahanan terburuk di antara empat besar liga—meningkatkan performa hingga menjadi tim dengan kebobolan gol terendah kedua di divisi ini musim ini.

    Berbicara setelah salah satu penampilan pertama Rose untuk klub, manajer City Jeglertz mengatakan: "Dia baru di liga ini, baru di sepak bola profesional, dan akan membutuhkan waktu, tetapi dia telah menunjukkan dalam beberapa minggu terakhir betapa hebatnya dia sebagai pemain. Dia akan menjadi pemain hebat bagi City di tahun-tahun mendatang." Namun, pemain berusia 23 tahun ini jelas tidak berencana untuk berkembang seiring waktu; dia siap untuk langsung menunjukkan kemampuannya.

    Setelah hanya menjadi starter dalam satu dari empat pertandingan pertama City di WSL, Rose kembali bermain saat kemenangan 3-2 atas Arsenal pada awal Oktober dan bermain penuh di setiap menit pertandingan liga setelah itu. Rentetan penampilannya itu bertepatan dengan delapan clean sheet City, yang tentu saja bukan kebetulan. Rose akan menjadi rekrutan hebat untuk masa depan, ya, tetapi dia juga sudah menjadi rekrutan hebat untuk saat ini.

  • Chiamaka Nnadozie Brighton Women 2025-26Getty Images

    6Chiamaka Nnadozie (Brighton)

    Tidak ada penjaga gawang yang lebih baik di WSL musim lalu, dan hanya sedikit pemain yang lebih baik secara keseluruhan, daripada Chiamaka Nnadozie. Setelah menghabiskan lima tahun di Prancis bersama Paris FC, serta mewakili Nigeria di satu Olimpiade, dua Piala Dunia, dan tiga edisi Piala Afrika, pemain berusia 25 tahun ini memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak daripada yang terlihat dari usianya. Dia membawa semua itu ke musim pertamanya di Brighton untuk membantu mereka meningkat drastis di lini belakang.

    Tahun lalu, meski finis di peringkat kelima yang mengesankan di WSL, The Seagulls kebobolan 41 kali dalam 22 pertandingan, mencatatkan rekor kebobolan keempat terburuk di divisi tersebut. Musim ini, angka tersebut berkurang menjadi hanya 28, mencatatkan rekor kebobolan kelima terbaik di liga.

    Meskipun seluruh lini pertahanan dan staf pelatih layak mendapatkan pujian atas hal tersebut, Nnadozie adalah salah satu alasan utama di balik peningkatan tersebut. Berdasarkan statistik xG, tidak ada penjaga gawang yang mencegah lebih banyak gol daripada bintang Nigeria ini (5,7), sementara persentase penyelamatannya (74,7) juga merupakan yang terbaik di liga, di antara para penjaga gawang yang melakukan delapan penyelamatan atau lebih.

  • Alessia Russo Arsenal Women 2025-26Getty Images

    5Alessia Russo (Arsenal)

    Setelah finis di posisi ketiga dalam pemungutan suara Ballon d'Or tahun lalu, Alessia Russo mencatatkan performa yang lebih baik lagi pada musim lalu, dengan mencetak rekor karier terbaiknya berupa 19 kontribusi langsung terhadap gol di WSL bersama Arsenal yang finis di posisi kedua.

    Rasio Russo dalam menyelesaikan umpan kunci hampir dua kali lipat, dari 0,8 per 90 menit musim lalu menjadi 1,5 musim ini, dengan performanya yang melampaui statistik xG-nya dalam musim yang sangat konsisten dari pemain berusia 27 tahun yang terus berkembang ini.

    Hanya Shaw, pencetak gol terbanyak WSL, yang terlibat dalam lebih banyak gol di divisi tersebut daripada Russo, yang catatan enam assist-nya juga hanya dikalahkan oleh dua pemain, keduanya mencatatkan tujuh assist. Pemain internasional Inggris ini merupakan salah satu pemain paling produktif dan menentukan di liga musim lalu, dengan konsistensi yang lebih tinggi dari sebelumnya, sambil tetap mempertahankan semua kualitas hebat dalam permainan pembangunannya dan kerja tanpa bola yang membuatnya begitu penting bagi Arsenal.

  • Vivianne Miedema Man City Women 2025-26Getty Images

    4Vivianne Miedema (Manchester City)

    Setelah tiga musim yang diwarnai cedera, sungguh menyenangkan melihat Vivianne Miedema kembali bermain secara reguler. Pemain berusia 29 tahun ini mencatatkan lebih dari 10 penampilan sebagai starter di WSL musim ini untuk pertama kalinya sejak musim 2021-22, sehingga tentu saja ia juga mencetak lebih dari 10 gol, dengan mencetak 10 gol dan memberikan lima assist dalam 19 pertandingan untuk membantu Man City meraih gelar juara.

    Miedema absen dalam beberapa pekan terakhir karena alasan pribadi, pulang ke Belanda karena ibunya sakit, dan melihat betapa City merindukannya semakin menegaskan dampaknya musim lalu. Hanya tiga pemain di liga yang mencetak lebih banyak gol, hanya tiga yang menciptakan lebih banyak peluang besar, dan hanya lima yang memberikan lebih banyak assist daripada pemain asal Belanda ini, yang kemitraannya dengan Shaw menjadi kunci kemenangan gelar City.

  • Kerstin Casparij Man City Women 2025-26Getty Images

    3Kerstin Casparij (Manchester City)

    Kerstin Casparij telah menjadi salah satu bek sayap paling konsisten di WSL selama beberapa waktu terakhir, namun pada musim lalu ia berhasil menaikkan permainannya ke level yang sama sekali baru. Didukung oleh pengalaman yang diperolehnya selama tiga musim sebelumnya di divisi ini, serta mengambil peran kepemimpinan yang lebih besar dalam tim Man City, pemain berusia 25 tahun ini menjadi satu-satunya bek yang mencetak angka ganda dalam keterlibatan langsung pada gol, setelah mencatatkan tiga gol dan tujuh assist dari posisinya sebagai bek kanan.

    Permainan Casparij ditandai dengan energi tinggi dan kemampuannya mendukung serangan, baik dengan mengalihkan perhatian lawan maupun secara aktif terlibat di sepertiga akhir lapangan, yang membantu City menjadi tim dengan jumlah gol terbanyak di divisi ini.

    Namun, kerja kerasnya di lini pertahanan juga layak mendapat pengakuan. Meskipun bermain untuk juara akhirnya, Casparij masuk dalam lima besar pemain WSL dengan tekel terbanyak, dengan Yui Hasegawa sebagai satu-satunya pemain City yang memenangkan lebih banyak duel di lapangan. Kontribusi tersebut membantu menyeimbangkan permainan dan membuat timnya memiliki rekor pertahanan terbaik kedua di liga.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    2Yui Hasegawa (Manchester City)

    Tahun yang luar biasa bagi Yui Hasegawa. Setelah membantu Jepang menjuarai Piala Asia pada bulan Maret lalu, gelandang ini akhirnya mengakhiri penantiannya akan gelar besar bersama Man City dengan memainkan peran kunci dalam kemenangan pertama klub tersebut di WSL sejak 2016.

    Hanya sedikit orang yang pantas mendapatkan kesuksesan ini selain Hasegawa, yang telah bermain di level kelas dunia selama beberapa tahun terakhir namun belum pernah meraih kesuksesan bersama tim. Namun, musim panas lalu, manajer baru City, Jeglertz, mengubah sistem tim agar lebih sesuai dengan masing-masing pemain lini tengah. Bermain sebagai salah satu dari dua gelandang tengah bersama Laura Blindkilde Brown atau Sam Coffey, Hasegawa dapat mengatur permainan dan mengendalikan pertandingan seperti biasa, namun juga lebih leluasa dalam menyerang.

    Hal ini telah membantu pemain berusia 29 tahun ini kembali menonjol sebagai salah satu pemain paling mengesankan di WSL, menempati peringkat kedua di divisi ini untuk intersepsi, peringkat kedua untuk umpan ke sepertiga akhir lapangan, dan peringkat keempat bersama untuk peluang besar yang diciptakan. Namun, kali ini, ia juga memiliki trofi yang pantas untuk menunjukkan usahanya.

  • Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    1Khadija Shaw (Manchester City)

    Apa lagi yang bisa dikatakan tentang Khadija Shaw? Pemain internasional Jamaika ini telah membuktikan dirinya sebagai penyerang terbaik di dunia pada musim lalu, mencetak jumlah gol yang luar biasa untuk keempat kalinya berturut-turut di WSL dengan angka dua digit dan meraih Sepatu Emas untuk ketiga kalinya secara beruntun. Namun, seperti Hasegawa, ia harus bersabar menunggu agar upaya individu tersebut membuahkan kesuksesan bagi tim. Hal itu akhirnya terwujud tahun ini, dengan Shaw dan Miedema membentuk duet mematikan yang mengantarkan City meraih gelar WSL yang selama ini sulit diraih.

    Rasanya pemain berusia 29 tahun ini berada di liga tersendiri di divisi ini, dan angka-angka membuktikannya. Ia finis delapan gol di depan pesaingnya dalam perebutan Golden Boot, mencatatkan xG sekitar 10 lebih tinggi dari pemain lain, dan melepaskan setidaknya 23 tembakan lebih banyak daripada siapa pun. Ia adalah penyerang paling produktif, berbahaya, dan mematikan di WSL—dan mungkin di dunia.

    Itulah yang membuat keputusan Man City untuk membiarkan Shaw hengkang secara gratis semakin membingungkan. Segalanya akhirnya berjalan mulus bagi klub tahun ini, dan kini tampaknya pemain bintang mereka akan pindah ke Chelsea, salah satu rival terbesar mereka dalam perebutan trofi.

    Saat babak baru dan tantangan baru menanti pemenang Sepatu Emas WSL ini, jangan berharap gol-golnya akan berhenti mengalir. Bagaimanapun juga, Shaw adalah yang terbaik di dunia, sesuatu yang telah ia buktikan sepanjang musim lalu.