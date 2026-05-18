Pemain Terbaik Liga Super Wanita: Lauren James, Khadija Shaw, Alessia Russo, dan 20 Besar GOAL untuk Musim 2025-26 - Peringkat

Sebelum musim ini dimulai, tak banyak yang menduga bahwa Kirsty Hanson akan menjadi pesaing terdekat Khadija Shaw dalam perebutan Sepatu Emas WSL 2025-26 selama sebagian besar musim ini. Namun, penyerang Aston Villa ini telah menikmati musim dengan catatan gol terbaik dalam kariernya, mencetak 12 gol dalam 22 pertandingan dan finis di posisi ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak, hanya di belakang Alessia Russo dan mungkin striker terbaik di dunia, Shaw. Itu adalah pencapaian yang luar biasa.
Yang membuat kembalinya dia semakin mengesankan adalah fakta bahwa hal itu berasal dari statistik expected goals (xG) sebesar 6,7, dengan tidak ada pemain di divisi ini yang melampaui xG mereka dengan selisih sebesar itu. Memang, di antara pemain yang memiliki 10 tembakan atau lebih musim ini, tingkat konversi tembakan Hanson adalah yang keenam terbaik di WSL.
Ini adalah hasil dari perubahan posisi yang sangat menguntungkan. Sebagai pemain sayap murni, pemain internasional Skotlandia ini telah dipindahkan ke posisi penyerang tengah musim ini oleh manajer Villa, Natalia Arroyo, dan hal itu berjalan dengan sangat baik.
"Ketika Natalia pertama kali datang, dia memiliki peran bek sayap dan masih melakukannya," jelas Hanson saat berbicara kepada Sky Sports. "Saya menyarankan bahwa saya bisa bermain lebih ke dalam, saya bisa bermain sebagai striker, dan saya rasa dia tidak tahu hal itu saat itu, tapi sejak saya di sini, saya telah menunjukkan apa yang bisa saya lakukan." Hal ini tampaknya akan terus berlanjut, mengingat pemain berusia 28 tahun ini bertanggung jawabatas 43% gol Villa di WSL musim ini.