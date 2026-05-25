Pemain Terbaik Liga Premier: Declan Rice, Bruno Fernandes, dan 50 Besar GOAL untuk Musim 2025-26 - Peringkat

Nah, begitulah — musim Liga Premier 2025-26 telah berakhir. Arsenal menjadi juara, sementara West Ham terdegradasi bersama Wolves dan Burnley, sementara Tottenham berhasil bertahan di kasta tertinggi pada hari terakhir. Meskipun permainan sepak bolanya tidak selalu memukau, musim ini dipenuhi dengan lika-liku di kedua ujung klasemen, sehingga sulit untuk memprediksi hasil apa pun mengingat semakin ketatnya persaingan di antara tim-tim di kasta tertinggi Inggris.

Kualitas yang begitu kental di Liga Premier sebagian besar berkat kualitas para pemain yang kini berkarier di liga tersebut, di mana para pemain dengan potensi kelas dunia tidak lagi hanya menjadi milik segelintir pemain elit di puncak klasemen.

Di antara para pemain bintang tersebut, ada beberapa yang tampil lebih menonjol berkat penampilan mereka selama sembilan bulan terakhir. Di GOAL, tim penulis dan editor kami masing-masing diminta untuk menentukan peringkat kandidat Pemain Terbaik Tahun Ini, dengan hanya mempertimbangkan penampilan mereka di Liga Premier. Setelah suara dihitung, berikut adalah 50 besar versi kami...

    50Sandro Tonali (Newcastle United)

    Musim ini jauh dari kata gemilang bagi Newcastle, karena perekrutan pemain yang kurang memuaskan pada musim panas membuat The Magpies tergelincir dari posisi kelima musim lalu ke peringkat ke-12 pada musim 2025-26. Namun, salah satu pemain yang berhasil tampil memukau adalah Sandro Tonali, di mana gelandang asal Italia ini kembali membuktikan mengapa sejumlah klub besar Eropa menunjukkan minat untuk merekrutnya pada musim panas ini.

    Dari posisinya sebagai gelandang bertahan, Tonali berusaha menggerakkan tim asuhan Eddie Howe ke depan, dengan jangkauan operannya yang sangat mengesankan. Jika ini memang musim terakhirnya di St. James' Park, ia memastikan untuk meninggalkan jejak yang tak terlupakan sekali lagi.

    49Ethan Ampadu (Leeds United)

    Setelah mengalami degradasi dalam tiga musim terakhirnya di kasta tertinggi bersama Sheffield United, Venezia, dan Spezia, Ethan Ampadu membawa Leeds United kembali ke Liga Premier dengan tekad membuktikan diri. Dan ia benar-benar membuktikannya, karena pemain internasional Wales ini terbukti menjadi salah satu gelandang serba bisa terbaik di divisi tersebut, sementara Leeds berhasil bertahan di liga dengan selisih beberapa pertandingan.

    Ampadu masuk dalam lima persen teratas untuk gelandang di divisi tersebut dalam hal duel yang dimenangkan dan kontribusi pertahanan secara keseluruhan, sementara ia juga menjadi salah satu penyedia lemparan jauh yang paling efektif sepanjang musim. Mengikat Pemain Terbaik Tahun Ini mereka dengan kontrak baru, mengingat kontraknya saat ini akan berakhir pada 2027, harus menjadi prioritas pramusim bagi tim asuhan Daniel Farke.

    48Reece James (Chelsea)

    Sejak musim 2020-21, Reece James belum pernah tampil dalam jumlah pertandingan Liga Premier sebanyak yang ia mainkan musim ini, karena kapten Chelsea itu berhasil hampir sepenuhnya lepas dari rentetan cedera yang selama ini menghantui kariernya. The Blues pun diuntungkan karenanya, karena James tampil gemilang baik sebagai bek kanan maupun gelandang tengah.

    Tidak mengherankan bahwa ketika James akhirnya absen karena cedera otot paha belakang pada musim semi, era Liam Rosenior pun runtuh tanpa kehadiran pemain internasional Inggris tersebut. Xabi Alonso pun akan berharap agar kaptennya tidak terlalu sering terpaksa menonton dari pinggir lapangan begitu ia mengambil alih bangku cadangan di Stamford Bridge.

    47Ezri Konsa (Aston Villa)

    Ezri Konsa tetap menjadi salah satu bek paling konsisten di Liga Premier; bek tengah Aston Villa ini merupakan salah satu faktor utama yang membuat tim asuhan Unai Emery berhasil finis di lima besar dan kembali berlaga di Liga Champions.

    Konsa bukan hanya bek yang luar biasa, tetapi juga memiliki kemampuan mengoper bola yang luar biasa, dengan tidak ada bek tengah lain yang mampu menandingi tingkat keberhasilan operannya di liga utama Inggris musim ini. Imbalannya mungkin adalah posisi starter untuk Inggris di Piala Dunia musim panas ini.

    46Kobbie Mainoo (Manchester United)

    Mengingat mereka hanya tertinggal tujuh poin dari Manchester City, seberapa dekatkah Manchester United bisa mendekati dua besar jika Kobbie Mainoo tidak dikucilkan oleh Ruben Amorim? Gelandang asal Inggris itu siap meninggalkan Old Trafford pada awal jendela transfer Januari setelah gagal menjadi starter dalam satu pun pertandingan Liga Premier sepanjang paruh pertama musim ini, namun ia bertahan lebih lama dari Amorim sebelum akhirnya bersinar di bawah asuhan Michael Carrick.

    Mainoo telah menjadi starter di semua pertandingan United kecuali satu di bawah asuhan Carrick - dan mereka kalah dalam pertandingan yang ia lewatkan - sambil menampilkan sejumlah penampilan menawan di mana ia memamerkan kemampuan passingnya yang apik. Gol penentu kemenangannya melawan Liverpool menjadi puncak kebangkitan Mainoo, karena ia juga kembali masuk dalam pertimbangan timnas Inggris tepat pada waktunya untuk masuk ke dalam skuad Piala Dunia asuhan Thomas Tuchel.

    45Nordi Mukiele (Sunderland)

    Sunderland tidak ragu-ragu dalam membidik pemain-pemain berpengalaman di level tertinggi selama periode belanja besar-besaran mereka di musim panas, namun tetap merupakan sebuah prestasi tersendiri untuk meyakinkan Nordi Mukiele—yang telah menghabiskan enam musim terakhir bermain di Liga Champions bersama Paris Saint-Germain, RB Leipzig, dan Bayer Leverkusen—agar bergabung dengan proyek Regis Le Bris di Stadium of Light.

    Fakta bahwa The Black Cats mampu melakukannya sambil hanya mengeluarkan biaya transfer sebesar £9,5 juta membuatnya semakin mengesankan, dan Mukiele telah membalas investasi tersebut dengan lebih dari cukup. Bek kanan ini telah menjadi sosok yang sangat berpengaruh bagi Sunderland, dengan menyumbangkan tiga gol dan tiga assist, sementara pengalamannya menjadi kunci dalam memastikan stabilitas pertahanan di Wearside. Imbalannya adalah kembalinya Sunderland ke panggung Eropa musim depan.

    44Alex Scott (Bournemouth)

    Ada sejumlah pahlawan di skuad Bournemouth saat The Cherries memastikan tiket ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, dengan Alex Scott sebagai salah satu yang terdepan di antara mereka. Gelandang ini menjalani musim yang gemilang di Vitality Stadium, hingga akhirnya ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada bulan November.

    Di usianya yang baru 22 tahun, Scott sudah terlihat sebagai salah satu gelandang pengatur tempo terbaik di Liga Premier, dan mungkin tidak mengherankan jika klub-klub seperti Manchester United, Chelsea, dan Liverpool dikaitkan dengan mantan bintang muda Bristol City ini.

    43Adam Wharton (Crystal Palace)

    Sebagai salah satu pemain terbaik dalam hal umpan terobosan di Liga Premier, Adam Wharton kembali mencatatkan musim yang gemilang dengan mengendalikan permainan Crystal Palace dari posisi gelandang bertahan. Ia menempati peringkat ketiga di seluruh liga untuk kategori expected assists (xA) dengan angka 7,4, sementara ia bahkan akhirnya berhasil mencetak gol pertamanya bersama Palace, yang ia rayakan dengan salto ke belakang yang spektakuler!

    Dikoneksikan dengan Real Madrid dan Manchester City di masa lalu, Wharton pasti akan masuk dalam daftar incaran banyak klub musim panas ini, meskipun ia secara mengejutkan tidak masuk dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia.

    42Jan Paul van Hecke (Brighton)

    Brighton kembali berlaga di kompetisi Eropa setelah memastikan lolos ke Liga Konferensi, sebuah prestasi yang dibangun berkat pertahanan kokoh The Seagulls. Hanya Arsenal dan Manchester City yang kebobolan lebih sedikit gol daripada The Seagulls musim ini, dengan Jan Paul van Hecke menjadi sosok paling menonjol di barisan belakang tersebut.

    Bek tengah asal Belanda ini telah berkembang menjadi sosok yang dominan di Amex Stadium, sementara kemauannya untuk membawa bola ke depan telah membantu menambah dimensi ekstra pada permainan Brighton saat menguasai bola. Ditambah dengan tiga gol dan tiga assistnya, Van Hecke berhak mengklaim bahwa ia telah menjalani musim yang penuh pengaruh.

    41Enzo Fernandez (Chelsea)

    Musim ini tidak selalu berjalan mulus bagi Enzo Fernandez; pemain asal Argentina itu bahkan sempat diskors selama dua pekan oleh Chelsea setelah secara terang-terangan menunjukkan ketertarikannya pada Real Madrid selama jeda internasional bulan Maret. Namun, ketika Fernandez tampil dalam performa terbaiknya, hanya sedikit gelandang di kasta tertinggi sepak bola Inggris yang mampu menandinginya.

    Dia telah mencetak 10 gol di Liga Premier musim ini, yang sejauh ini merupakan pencapaian terbaik dalam kariernya bersama The Blues, sementara hanya dua pemain yang menciptakan lebih banyak peluang daripada Fernandez (68) di seluruh divisi. Masih harus dilihat apakah perekrutan Xabi Alonso akan cukup untuk mempertahankan Fernandez di London barat, tetapi hanya sedikit yang dapat membantah bahwa dia tidak memberikan pengaruh jika ini adalah musim perpisahannya.

    40Bruno Guimaraes (Newcastle United)

    Tak banyak pemain yang begitu krusial bagi peluang timnya meraih kemenangan di Liga Premier seperti Bruno Guimaraes. Kapten Newcastle yang inspiratif ini kembali memimpin dari garis depan selama musim yang sulit di Tyneside, mencetak sembilan gol dan memberikan lima assist, namun justru saat ia absen, kehadirannya sangat dirindukan.

    Newcastle hanya memenangkan dua dari 11 pertandingan liga yang tidak dimulainya Guimaraes, karena mereka kesulitan beradaptasi dengan kehidupan tanpa motor penggerak mereka di lini tengah. Oleh karena itu, meskipun The Magpies bersiap untuk melepas beberapa pemain bintang mereka, mereka tidak boleh membiarkan Guimaraes pergi dengan cara apa pun.

    39James Garner (Everton)

    Di antara para pemain lapangan, hanya Virgil van Dijk yang mencatatkan menit bermain lebih banyak di Liga Premier musim ini daripada James Garner, yang penampilannya bersama Everton membawanya meraih caps pertamanya untuk timnas Inggris pada bulan Maret. Mantan pemain akademi Manchester United ini tampil di mana-mana untuk The Toffees, karena ia mencatatkan jarak tempuh terpanjang di antara semua pemain di seluruh liga sekaligus memuncaki daftar tekel (120) dan intersepsi (59).

    Ditambah dengan dua gol dan tujuh assist serta umpan bola mati yang sangat baik, Garner telah membuktikan dirinya sebagai salah satu nama pertama dalam daftar susunan pemain David Moyes. Sementara itu, Thomas Tuchel membandingkan Garner dengan Fede Valverde karena kemampuannya yang serba bisa, dan mudah untuk memahami alasannya.

    38Robin Roefs (Sunderland)

    Banyak klub Liga Premier yang berburu kiper baru selama musim panas 2025, namun hanya sedikit yang berhasil sebaik Sunderland setelah mereka mendatangkan Robin Roefs—yang saat itu belum begitu dikenal—dari NEC di Eredivisie. Kiper asal Belanda ini langsung menjadi pahlawan di mata para pendukung Stadium of Light, dan patut dicatat sebagai salah satu rekrutan termurah tahun ini di seluruh Eropa dengan biaya transfer hanya £9 juta.

    Hanya lima kiper yang mencatatkan clean sheet lebih banyak daripada 10 clean sheet yang dicatatkan Roefs di liga utama Inggris musim ini, sementara persentase penyelamatannya sebesar 70,3% lebih baik daripada yang dicatatkan oleh kiper-kiper seperti David Raya, Jordan Pickford, dan Alisson Becker.

    37Martin Zubimendi (Arsenal)

    Setelah menolak tawaran untuk bergabung dengan Liverpool pada musim panas 2024, Martin Zubimendi akhirnya berlabuh di Liga Premier 12 bulan kemudian, bergabung dengan Arsenal meskipun Real Madrid melakukan upaya terakhir untuk mempertahankan gelandang tersebut di Spanyol. Zubimendi langsung menjadi bagian dari salah satu duet gelandang tengah terbaik di kasta tertinggi bersama Declan Rice, sambil menyuntikkan energi dan kecerdasan ke lini tengah The Gunners.

    Mantan bintang Real Sociedad ini juga berhasil menyumbang lima gol, dan meskipun ia tampak kehabisan tenaga di akhir musim, yang membuatnya kehilangan tempat di starting line-up selama beberapa pekan terakhir musim ini, ia masih mampu tampil di setiap pertandingan saat Arsenal meraih gelar juara.

    36Viktor Gyokeres (Arsenal)

    Apakah Viktor Gyokeres merupakan pemain sepak bola dengan kemampuan teknis terbaik yang pernah membela Arsenal? Apakah dia pencetak gol paling alami dalam sejarah gemilang The Gunners? Atau apakah dia justru jawaban atas masalah posisi No. 9 yang sering dibicarakan? Jawaban atas semua pertanyaan itu mungkin saja 'tidak', tetapi bukan berarti Gyokeres tidak berperan dalam kesuksesan tim asuhan Mikel Arteta.

    Hanya enam pemain di seluruh divisi yang mencetak lebih dari 14 gol Liga Premier yang dicetak Gyokeres sejak bergabung dari Sporting CP. Dan meskipun para pengkritiknya akan menunjukkan bahwa sebagian besar gol tersebut dicetak saat melawan tim-tim di papan bawah klasemen, gol-gol itu tetap harus dicetak, dan Gyokeres mampu menghasilkan hasil saat para pendahulunya dalam peran tersebut mungkin gagal.

    35Moises Caicedo (Chelsea)

    Ketika Chelsea menjamu Arsenal pada akhir November, bukan hanya dua tim teratas di klasemen yang saling berhadapan, tetapi sebagian besar sorotan menjelang pertandingan itu tertuju pada duel antara dua pemain yang digadang-gadang sebagai gelandang terbaik di liga: Declan Rice dan Moises Caicedo.

    Caicedo akhirnya menjadi sorotan utama di Stamford Bridge, namun bukan karena hal yang baik, karena ia diusir keluar lapangan sebelum babak pertama berakhir dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1. Hal itu sepertinya menandai titik balik dalam musim sang pemain internasional Ekuador, yang kesulitan untuk kembali ke performa terbaiknya setelah menjalani skorsing.

    Meski begitu, Caicedo memuncaki daftar intersepsi sepanjang musim (59), terus-menerus menimbulkan masalah dengan tekanannya, dan menyumbang tiga gol dari perannya sebagai gelandang bertahan.


    34Bryan Mbeumo (Manchester United)

    Bryan Mbeumo menjadi incaran banyak klub musim panas lalu, namun mantan penyerang Brentford itu menolak tawaran dari klub-klub seperti Tottenham dan Newcastle demi bergabung dengan klub yang ia dukung sejak kecil, Manchester United. Meskipun Mbeumo belum mampu mengulangi pencapaian 20 gol di Liga Premier yang ia raih pada musim terakhirnya di Gtech Community Stadium, ia tetap berhasil mencetak gol sebanyak 11 kali selama musim perdananya di Old Trafford.

    Mbeumo memulai musim dengan gemilang, dan hingga awal Februari telah mencetak sembilan gol dalam 20 penampilan liga, sementara kemitraannya di sisi kanan bersama Amad Diallo menjadi salah satu dari sedikit hal positif yang muncul selama masa kepelatihan Ruben Amorim. Namun, performa pemain internasional Kamerun ini menurun pada bulan-bulan terakhir musim ini dan ia sering duduk di bangku cadangan di bawah asuhan Michael Carrick. Meski demikian, dampaknya terhadap Setan Merah sebagian besar tetap positif.

    33Gianluigi Donnarumma (Manchester City)

    Sungguh sulit dipercaya ketika kabar beredar bahwa Paris Saint-Germain siap mendengarkan tawaran untuk Gianluigi Donnarumma musim panas lalu. Penampilan heroik pemain internasional Italia ini telah memainkan peran besar dalam kemenangan tim asuhan Luis Enrique di Liga Champions, dan meskipun Donnarumma tidak sesuai dengan gaya kiper khas Pep Guardiola, membawanya ke Etihad dengan biaya yang sangat murah adalah tawaran yang terlalu bagus untuk ditolak oleh Manchester City.

    Memang Donnarumma pernah mengalami beberapa momen sulit saat menguasai bola dan kadang-kadang kesulitan saat mendapat tekanan dari situasi bola mati, tetapi dari segi kemampuan menahan tembakan, ia tak tertandingi sejak kedatangannya di Liga Premier. Ia menempati peringkat pertama untuk persentase penyelamatan (72,9%) dan gol yang dicegah (5,8), sementara hanya pemenang Golden Glove, David Raya, yang mampu mengungguli 15 clean sheet-nya.

    32Bukayo Saka (Arsenal)

    Kemenangan Arsenal yang akhirnya mengakhiri penantian selama 22 tahun untuk gelar Liga Premier berarti musim 2025-26 akan tercatat sebagai salah satu musim terbaik dalam karier Bukayo Saka, meskipun ia tidak mencapai performa terbaiknya seperti pada musim-musim sebelumnya. Catatan gol dan assistnya—tujuh gol dan lima assist—memang tidak terlalu mengesankan, namun Saka tetap tampil gemilang pada momen-momen krusial bagi The Gunners.

    Dia memainkan peran besar dalam kemenangan tipis atas Wolves dan Brighton, misalnya, sementara dia kembali dari cedera pada bulan Mei untuk menginspirasi penampilan terbaik Arsenal di akhir musim saat mereka mengalahkan Fulham. Perlu juga dicatat bahwa meskipun Saka hanya menjadi starter dalam 25 pertandingan liga, hanya ada lima pemain yang menciptakan lebih banyak peluang darinya (61) sepanjang musim.

    31Hugo Ekitike (Liverpool)

    Aksi belanja besar-besaran Liverpool senilai £450 juta yang menjadi sorotan media pada musim panas lalu mungkin tidak berjalan sebaik yang diharapkan banyak pihak di Anfield, namun satu hal positif terkait kedatangan pemain baru musim ini tak diragukan lagi adalah Hugo Ekitike. Didatangkan dari Eintracht Frankfurt di bawah hidung Newcastle, Ekitike sering dibandingkan dengan Fernando Torres saat ia mencetak 11 gol dan memberikan empat assist di Liga Premier sebelum cedera Achilles mengakhiri musimnya pada bulan Maret.

    Kepercayaan diri Ekitike di depan gawang, dipadukan dengan kontrol bola yang luar biasa dan kemampuan melihat peluang untuk memberikan umpan, telah menandainya sebagai salah satu penyerang serba bisa terbaik di Liga Premier, dan sungguh disayangkan bahwa ia tidak akan kembali menghiasi lapangan selama enam bulan ke depan sambil memulihkan kebugarannya sepenuhnya.

    30Matheus Cunha (Manchester United)

    Musim Matheus Cunha berjalan hampir berlawanan dengan rekan sesama penyerang baru United, Bryan Mbeumo. Pemain yang didatangkan dari Wolves pada bursa transfer musim panas itu mengalami awal yang agak lambat di Old Trafford sebelum menunjukkan peningkatan performa di bawah asuhan Michael Carrick.

    Enam gol dan tiga assist yang dicetaknya sejak mantan gelandang Inggris itu mengambil alih tim termasuk gol penentu kemenangan yang menakjubkan melawan Arsenal di Emirates Stadium dan satu-satunya gol dalam kemenangan bulan April atas Chelsea di Stamford Bridge. Performa tersebut mengantarkan Cunha ke musim ketiga berturut-turut dengan catatan gol dua digit di liga utama Inggris, sementara keserbagunaannya dalam posisi penyerang juga terbukti menguntungkan.

    29Marc Guehi (Crystal Palace/Manchester City)

    Salah satu momen krusial musim ini terjadi pada hari penutupan bursa transfer bulan September, ketika Crystal Palace membatalkan transfer Marc Guehi ke Liverpool yang telah berlangsung lama, setelah mereka gagal mendatangkan pengganti kapten mereka. Akibatnya, pertahanan The Reds terpuruk dari satu penampilan kacau ke penampilan kacau lainnya, sementara kegagalan mereka mendatangkan Guehi memungkinkan Manchester City menyelinap masuk dan mengamankan tanda tangan pemain internasional Inggris itu dalam kesepakatan Januari dengan harga diskon sebesar £20 juta.

    Dengan kontrak Guehi di Selhurst Park yang akan berakhir, City memanfaatkan situasi tersebut saat mereka menghadapi krisis cedera di lini pertahanan mereka sendiri. Dia bermain penuh di setiap pertandingan Liga Premier sejak kedatangannya di Etihad hingga dia diberi libur pada pertandingan terakhir musim ini, dan meskipun tidak semuanya berjalan mulus - umpan baliknya yang salah saat melawan Everton terbukti menjadi momen penentu dalam perebutan gelar juara - Guehi hampir tidak pernah kehilangan ritme setelah paruh pertama musim yang sama mengesankannya bersama Palace.

    28Ollie Watkins (Aston Villa)

    Benar-benar musim yang kontras! Ollie Watkins hanya mampu mencetak tiga gol di Liga Premier sebelum Natal, yang membuatnya beberapa kali dicadangkan oleh Unai Emery dan memunculkan pertanyaan apakah Aston Villa harus mulai mencari striker pengganti pada bulan-bulan berikutnya.

    Namun, Watkins bangkit kembali dan mencetak 13 gol dalam 20 pertandingan terakhirnya di musim ini - termasuk dua gol dalam setiap kemenangan atas Chelsea, Liverpool, dan Manchester City - untuk finis di peringkat keempat dalam perebutan Sepatu Emas dan sekali lagi menunjukkan mengapa ia secara luas dianggap sebagai opsi penyerang tengah terbaik Inggris setelah Harry Kane.

    27Marcos Senesi (Bournemouth)

    Setelah Dean Huijsen dan Illia Zabarnyi hengkang ke Real Madrid dan PSG, Bournemouth membutuhkan sosok yang mampu mengisi posisi bek tengah musim ini, dan Marcos Senesi berhasil melakukannya. Pemain asal Argentina itu tampil sebagai starter di semua pertandingan kecuali satu untuk The Cherries dan menunjukkan pengalamannya melalui sejumlah penampilan yang tenang di Vitality Stadium.

    Senesi mengakhiri musim ini sebagai bek tengah dengan jumlah intersepsi (55) dan tekel (62) terbanyak di Liga Premier, serta menempati peringkat kedua dalam hal blok tembakan (47). Dengan keputusannya untuk hengkang sebagai pemain bebas transfer, ia akan meninggalkan lubang besar di lini belakang Bournemouth pada musim panas ini.

    26Jeremy Doku (Manchester City)

    Sejak bergabung dengan Liga Premier pada 2023, bakat Jeremy Doku sudah terlihat jelas, namun membuatnya tampil konsisten tetap menjadi tantangan bagi Pep Guardiola. Meskipun pemain internasional Belgia ini belum mendominasi pertandingan setiap pekan, ada cukup banyak tanda-tanda pada musim terakhir Guardiola sebagai pelatih Manchester City bahwa Doku hampir menjadi salah satu pemain sayap terbaik saat ini.

    Penampilannya yang menghancurkan Liverpool pada awal November adalah salah satu yang paling mematikan sepanjang musim, sementara cara dia tampil gemilang dua kali dalam waktu seminggu, melawan Everton dan Brentford, menjelang akhir musim menunjukkan bahwa Doku mulai matang dan belajar cara tampil konsisten.

    25Danny Welbeck (Brighton)

    Danny Welbeck mungkin akan segera merayakan ulang tahunnya yang ke-36, namun mantan penyerang Manchester United dan Arsenal ini terus menunjukkan kelasnya bersama Brighton, di mana 13 golnya membantu The Seagulls kembali berlaga di kompetisi Eropa untuk kali kedua dalam sejarah klub.

    Selain masih tahu di mana letak gawang lawan berkat kemampuan penyelesaian akhir yang tak pernah meleset, Welbeck juga merupakan salah satu 'penyerang bertahan' terbaik saat ini, dengan catatan intersepsi dan tekel yang termasuk yang terbaik di antara rekan-rekannya di kasta tertinggi sepak bola Inggris.

    24Dominic Calvert-Lewin (Leeds United)

    Leeds United menyadari bahwa mereka membutuhkan seorang pencetak gol yang sudah teruji saat kembali ke Liga Premier musim panas lalu, sehingga keputusan mereka untuk merekrut Dominic Calvert-Lewin—yang sering dilanda cedera—secara gratis pada pertengahan Agustus lalu cukup mengejutkan banyak pihak. Pemain berusia 29 tahun itu hanya mencetak 17 gol liga selama empat musim terakhir sebelum meninggalkan Everton untuk mencari tantangan baru.

    Namun, Calvert-Lewin telah bangkit kembali di West Yorkshire, dan rentetan gol dalam enam pertandingan berturut-turut sepanjang November dan Desember telah mengawali musimnya dan Leeds. Hanya enam pemain yang mencetak lebih banyak dari 14 golnya musim ini, yang berarti pemanggilan kembali ke timnas Inggris yang diterimanya pada bulan Maret sangatlah pantas.

    23Jarrod Bowen (West Ham)

    West Ham mungkin telah terdegradasi, tetapi Jarrod Bowen tak bisa disalahkan atas nasib buruk The Irons. Kapten klub ini terus memimpin dari garis depan sepanjang musim, dan menutup musim dengan menempati peringkat ketiga di seluruh divisi untuk kategori assist (11), serta berbagi peringkat kelima untuk total gol dan assist (20).

    Mengingat angka-angka tersebut dihasilkan dalam tim yang sedang kesulitan, agak membingungkan bahwa Bowen tidak masuk dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia. Namun, ia diperkirakan akan menjadi salah satu pemain paling diminati di bursa transfer karena kecil kemungkinannya ia akan menerima bermain di Championship pada usia 29 tahun.

    22Harry Wilson (Fulham)

    Mengingat betapa dekatnya Harry Wilson dengan kepindahan dari Fulham pada hari terakhir jendela transfer musim panas, The Cottagers pasti merasa sangat lega karena berhasil mempertahankan pemain internasional Wales tersebut, terutama melihat penampilannya setelah itu.

    Wilson benar-benar disebut-sebut sebagai kandidat Pemain Terbaik Musim Ini di paruh musim karena ia secara rutin menguasai permainan sambil mencetak gol-gol spektakuler atau memberikan umpan silang yang indah bagi rekan-rekannya untuk mencetak gol. Fakta bahwa ia hanya mengakhiri musim dengan 10 gol dan tujuh assist sebagian besar disebabkan oleh beberapa pekan terakhir yang mengecewakan, namun ia tetap diprediksi akan memiliki banyak tawaran untuk dipilih saat ia memasuki bursa pemain bebas.

    21Senne Lammens (Manchester United)

    Memang benar bahwa standar yang harus dipenuhi oleh seorang kiper Manchester United agar mendapat dukungan penuh dari para penggemar telah diturunkan dalam beberapa tahun terakhir, namun hal itu tidak boleh mengurangi apresiasi atas penampilan yang ditunjukkan Senne Lammens selama musim perdananya di Old Trafford. Dipilih sebagai alternatif utama daripada Emiliano Martinez saat Setan Merah mempertimbangkan opsi-opsi mereka menjelang penutupan bursa transfer musim panas, Lammens berhasil menyesuaikan diri dengan transisi dari Royal Antwerp dengan relatif mudah meskipun minim pengalaman di level tertinggi.

    Pemain berusia 23 tahun ini memancarkan kepercayaan diri kepada barisan pertahanan United, sementara ia juga mampu mengatasi dengan sangat baik rentetan tendangan bebas yang harus dihadapi kiper modern dalam sepak bola Inggris. Dari segi penyelamatan tembakan, ia menempati peringkat kedua dalam hal jumlah gol yang dicegah (4,4), hanya di bawah Gigi Donnarumma.

    20Elliot Anderson (Nottingham Forest)

    Musim ini nyaris pasti menjadi musim terakhir Elliot Anderson sebagai pemain Nottingham Forest, karena klub-klub papan atas Liga Premier terus mengincar salah satu gelandang paling diminati di dunia. Anderson membuktikan betapa dia begitu diminati meski Forest sedang mengalami kesulitan, dengan penampilan yang penuh aksi di City Ground.

    Di antara gelandang bertahan di liga utama, Anderson menempati peringkat pertama untuk umpan sukses (2.038), dribel sukses (50), duel yang dimenangkan (297), dan kontribusi pertahanan (516), sementara ia juga menjadi pemain yang paling sering dilanggar (80) di seluruh divisi, yang menonjolkan kualitasnya dalam menahan tekanan lawan. Ditambah dengan empat gol dan empat assistnya, Anderson jelas sedang dalam performa terbaiknya menjelang Piala Dunia pertamanya bersama Inggris.

    19Bernardo Silva (Manchester City)

    Bernardo Silva tidak selalu mendapat pujian yang pantas ia terima setelah menghabiskan kariernya di Liga Premier di tengah para legenda Manchester City, namun pemain internasional Portugal ini menunjukkan dengan jelas mengapa ia begitu dihormati di Stadion Etihad selama musim terakhirnya bersama klub yang ia gabung sembilan tahun lalu.

    Bernardo menjadi starter dalam 34 pertandingan City, dan meskipun usianya hampir menginjak 32 tahun, ia menunjukkan energi yang tak habis-habisnya hingga akhir. Ia masuk dalam daftar 10 besar pemain dengan jarak tempuh terbanyak dalam satu pertandingan sebanyak empat kali musim ini, dan meskipun ia hanya berhasil mencetak gol dalam beberapa kesempatan, ia tetap memainkan peran kunci dalam banyak serangan terbaik City. Kepergiannya akan sangat dirindukan.

    18Morgan Rogers (Aston Villa)

    Di musim yang kembali sukses bagi Aston Villa, Morgan Rogers tak diragukan lagi menjadi bintang utama mereka. Gelandang ini tampil sebagai starter di setiap pertandingan Liga Premier hingga Unai Emery memberinya libur pada laga terakhir musim ini—sebuah istirahat yang memang pantas ia dapatkan setelah musim di mana pemain berusia 23 tahun ini mengambil langkah besar menuju status bintang besar.

    Rogers mencetak 10 gol di liga, beberapa di antaranya melalui tendangan jarak jauh yang menakjubkan, sementara ia juga menyumbang enam assist dan finis di lima besar dalam hal jarak tempuh di seluruh liga. Prestasi-prestasi itulah yang berpotensi membuatnya menggeser Jude Bellingham dari skuad Inggris di Piala Dunia musim panas ini.

    17Eli Junior Kroupi (Bournemouth)

    Saat Eli Junior Kroupi meniti kariernya di Lorient, ia sering disamakan dengan Kylian Mbappé berkat postur tubuhnya yang ramping, kecepatan untuk menerobos ke belakang barisan pertahanan, serta kemampuan penyelesaian akhir yang akurat. Semua itu memang terlihat jelas selama musim perdananya di Liga Premier, di mana keberhasilan Bournemouth lolos ke kompetisi Eropa sangat dipengaruhi oleh performa mencetak gol Kroupi.

    Sebagai pencetak gol terbanyak di divisi dua Prancis musim lalu, pemain berusia 19 tahun ini tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan liga utama Inggris, dan dengan 13 gol yang dicetaknya, Kroupi memecahkan rekor pencetak gol terbanyak oleh seorang remaja selama musim pertamanya di Liga Premier. Penampilannya begitu mengesankan sehingga klub-klub dari papan atas klasemen sudah mulai mengincarnya menjelang pembukaan jendela transfer.

    16Casemiro (Manchester United)

    Kemampuan bermain sepak bolanya memang tampak seolah-olah telah hilang dari Casemiro beberapa tahun lalu, namun gelandang Manchester United ini jelas telah menemukannya kembali setelah menjalani musim yang gemilang untuk menutup empat tahun kariernya di Old Trafford. Para penggemar sangat berharap sang pemain Brasil ini membatalkan keputusannya untuk hengkang sebagai pemain bebas transfer sejak pengumuman itu pada Januari lalu, mengingat betapa krusialnya perannya dalam kebangkitan Setan Merah.

    Selain keunggulannya yang biasa dalam melindungi pertahanan, Casemiro juga muncul sebagai ancaman nyata di area serangan, mencetak sembilan gol terbaik dalam kariernya, banyak di antaranya berasal dari umpan Bruno Fernandes melalui tendangan bebas. United, karenanya, menghadapi ujian yang sangat berat dalam upaya menggantikan mantan pemain Real Madrid ini pada musim panas ini.

    15Granit Xhaka (Sunderland)

    Hampir tak ada transfer yang lebih mengejutkan musim panas lalu daripada keputusan Granit Xhaka untuk meninggalkan Bayer Leverkusen dan bergabung dengan Sunderland yang baru saja promosi—bahkan manajer Leverkusen, Erik ten Hag, pun terkejut dengan kepindahan pemain internasional Swiss itu ke Wearside. The Black Cats menyadari bahwa mereka telah berhasil melakukan langkah jitu dan langsung menyerahkan ban kapten kepada Xhaka. Ia pun tak mengecewakan mereka.

    Xhaka memimpin dari lini depan untuk tim asuhan Regis Le Bris, membawa pengalaman tingkat atas ke skuad yang kekurangan pemimpin setelah promosi mereka melalui babak play-off. Kemampuan passing-nya tetap elit, sementara catatan enam assist-nya hanya dikalahkan oleh delapan pemain di seluruh liga. Di luar bola, ia berada di peringkat 5% teratas di antara gelandang untuk blok tembakan dan sapuan, yang menyoroti peran kunci yang ia mainkan di kedua ujung lapangan dalam meraih kualifikasi Liga Europa.

    14Jurrien Timber (Arsenal)

    Sebagai bek kanan terbaik di Liga Premier musim ini, Jurrien Timber terus menunjukkan performa yang semakin gemilang bersama Arsenal berkat penampilannya yang penuh aksi. Lulusan akademi Ajax ini tetap kokoh dalam bertahan seperti biasa, sementara ia meningkatkan kontribusi serangannya musim ini dengan mencetak tiga gol dan memberikan lima assist, sehingga menempati posisi teratas bersama para bek lainnya dalam hal kontribusi langsung terhadap gol.

    Meskipun memiliki pengganti yang mumpuni dalam diri Ben White, Timber jelas sangat dirindukan ketika musim domestiknya berakhir lebih awal akibat cedera yang dideritanya pada bulan Maret. The Gunners langsung mengalami penurunan performa sebelum akhirnya bangkit tepat pada waktunya untuk merebut gelar juara; gelar yang tidak akan mereka raih tanpa kontribusi Timber.

    13Dominik Szoboszlai (Liverpool)

    Tak banyak pemain Liverpool yang bisa menutup musim ini dengan kepala tegak, namun Dominik Szoboszlai menjadi pengecualian berkat penampilan individu yang luar biasa di tengah kekacauan di Merseyside. Baik saat bermain di lini tengah maupun ketika diturunkan sebagai bek kanan, Szoboszlai menjadi bintang utama The Reds, karena ia tidak hanya menjalankan tugas dasarnya dengan baik, tetapi juga menghadirkan momen-momen ajaib yang menentukan hasil pertandingan.

    Di antara enam golnya terdapat tendangan bebas yang luar biasa melawan Arsenal dan Manchester City, sementara Szoboszlai juga memberikan tujuh assist setelah menciptakan peluang terbanyak kedua (78) di antara semua pemain di Liga Premier. Di sisi pertahanan, ia memimpin di antara gelandang serang dalam sejumlah metrik, termasuk intersepsi (30), pemulihan bola (187), dan sapuan (58).

    12William Saliba (Arsenal)

    Sebagai salah satu pemain paling berkelas, William Saliba mungkin tidak lagi menjadi sorotan utama di jantung pertahanan Arsenal seperti saat ia pertama kali menembus skuad The Gunners empat tahun lalu, namun ia tetap menjadi salah satu bek tengah terbaik di seluruh Eropa.

    Dari 30 pertandingan yang ia mainkan sebagai starter di Liga Premier bersama juara akhirnya, Saliba membantu timnya menjaga gawang tetap bersih di tepat setengah dari pertandingan tersebut, dengan hanya rekan setimnya di lini belakang, Gabriel Magalhaes, yang turut andil dalam lebih banyak clean sheet di antara para pemain lapangan.

    11Joao Pedro (Chelsea)

    Joao Pedro memang diprediksi akan kesulitan mempertahankan awal kariernya yang gemilang sebagai pemain Chelsea di Piala Dunia Antarklub, namun mantan penyerang Brighton ini tetap menjadi momok menakutkan bagi barisan pertahanan Liga Premier selama musim perdananya di Stamford Bridge.

    Dia menempati peringkat kelima bersama di liga utama Inggris baik untuk gol (15) maupun kombinasi gol dan assist (20), sementara permainan penahan bola dan dribel langsungnya yang luar biasa membuatnya disukai para penggemar hingga dia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Chelsea Tahun Ini. Semua itu membuatnya semakin membingungkan mengapa dia tidak dipanggil ke skuad Brasil untuk Piala Dunia musim panas ini.

    10Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)

    Fakta bahwa Nottingham Forest tetap bertahan di Liga Premier sangat berkat kontribusi Morgan Gibbs-White, yang penampilannya—terutama sejak awal tahun ini—sungguh luar biasa. Ia mencetak sembilan gol dalam 10 penampilan terakhirnya musim ini untuk menyelamatkan tim asuhan Vitor Pereira dari degradasi, sekaligus menutup musim dengan 15 gol dan menempati peringkat kelima bersama dalam perebutan Sepatu Emas.

    Hal itu bukan berarti Gibbs-White tidak tampil menonjol sebelum ledakan performanya di akhir musim, dengan keputusan untuk menolak tawaran Tottenham atas gelandang pengatur serangan mereka telah membuahkan hasil yang luar biasa. Namun, spekulasi musim panas lainnya diperkirakan akan kembali muncul, meskipun ada keputusan Thomas Tuchel yang hampir tak dapat dijelaskan untuk tidak memasukkan Gibbs-White ke dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia.

    9Nico O'Reilly (Manchester City)

    Pemain Muda Terbaik Liga Premier, Nico O'Reilly, telah bertransformasi dari seorang pemain akademi Manchester City yang kurang dikenal menjadi calon pemain inti Timnas Inggris di Piala Dunia dalam waktu 18 bulan, setelah mendapat kepercayaan penuh dari Pep Guardiola—sesuatu yang jarang diberikan kepada pemain muda lainnya selama bertahun-tahun.

    Sebagai bek dengan jumlah gol terbanyak di liga dengan lima gol dan tiga assist, O'Reilly telah berkembang menjadi salah satu bek kiri paling andal dan dinamis di divisi ini, sementara ia juga menunjukkan keserbagunaannya dengan tampil gemilang di lini tengah selama musim dingin sebagai petunjuk tentang di mana masa depannya kelak. Namun, untuk saat ini, O'Reilly seharusnya merasa senang dengan musim pertamanya sebagai pemain reguler City.

    8Antoine Semenyo (Bournemouth/Manchester City)

    Sejak malam pertama musim ini, ketika Antoine Semenyo membuat Liverpool kewalahan di Anfield, ia telah menjadi salah satu pemain terbaik di Liga Premier musim ini, awalnya bersama Bournemouth dan kemudian setelah bergabung dengan Manchester City pada Januari lalu menyusul persaingan sengit untuk mendapatkan tanda tangannya setelah klausul pelepasannya sebesar £62,5 juta terungkap.

    Semenyo nyaris tak kehilangan ritme setelah pindah ke Etihad meski menghadapi peningkatan level dan tekanan untuk tampil maksimal. Ia mencetak lima gol dalam tujuh pertandingan pertamanya di Liga Premier untuk tim asuhan Guardiola yang sedang mengejar gelar juara, dan meskipun ia tidak mampu mempertahankan tingkat produktivitas tersebut hingga akhir musim, ia tetap menjadi pemain yang selalu tampil dalam susunan pemain City dan finis sebagai pencetak gol terbanyak ketiga di divisi tersebut dengan 17 gol. Tendangan indahnya yang memenangkan final Piala FA juga tidak kalah mengesankan.

    7Rayan Cherki (Manchester City)

    Rayan Cherki bergabung dengan Manchester City di tengah keraguan mengenai sikapnya dan apakah seorang pemain yang begitu flamboyan dapat beradaptasi dalam skema tim asuhan Pep Guardiola. Meskipun namanya tak selalu menjadi pilihan utama di daftar susunan pemain di Etihad, Cherki telah membuktikan diri sebagai salah satu pemain paling menghibur untuk disaksikan di seluruh Premier League selama musim debutnya di sepak bola Inggris.

    Hanya Bruno Fernandes yang memberikan assist lebih banyak daripada 12 assist yang dicetak Cherki, dan meskipun jumlah golnya yang hanya empat perlu ditingkatkan ke depannya, jelas bahwa pemain internasional Prancis ini akan menjadi sosok kunci bagi Enzo Maresca setelah pengunduran diri Guardiola. Di usianya yang baru 22 tahun, masa-masa terbaiknya masih menanti di depan.

    6Igor Thiago (Brentford)

    Brentford diprediksi akan terdegradasi oleh banyak pakar menjelang musim ini, dengan hengkangnya dua penyerang produktif, Bryan Mbeumo dan Yoane Wissa, disebut-sebut sebagai alasan utama di balik prediksi suram tersebut. Namun, tak ada yang menyangka Igor Thiago akan tampil begitu gemilang.

    Awalnya didatangkan untuk menggantikan Ivan Toney pada 2024, Thiago bangkit dengan sensasional setelah menghabiskan sebagian besar musim pertamanya di ruang perawatan. Ia mencetak 22 gol untuk finis di posisi kedua dalam perebutan Sepatu Emas dan mengantarkan The Bees kembali finis di paruh atas klasemen, meski mereka nyaris gagal lolos ke kompetisi Eropa, sekaligus mengamankan tempatnya di skuad Brasil untuk Piala Dunia.

    5David Raya (Arsenal)

    Sebagai peraih penghargaan Golden Glove Liga Premier untuk musim ketiga berturut-turut, David Raya telah berkembang menjadi salah satu kiper terbaik di Eropa selama tiga tahun bersama The Gunners. Kiper timnas Spanyol ini berhasil mencatatkan clean sheet di lebih dari separuh penampilannya di kasta tertinggi musim ini, sehingga mengakhiri musim dengan selisih empat clean sheet dari pesaing terdekatnya, Gigi Donnarumma, yang mencatatkan 19 clean sheet.

    Di tengah musim yang dipenuhi penyelamatan gemilang, momen paling menentukan bagi Raya tak diragukan lagi terjadi pada bulan Mei, ketika penyelamatannya yang menggagalkan upaya Mateus Fernandes untuk membawa West Ham memimpin akhirnya membawa Arsenal meraih kemenangan 1-0 yang membuat mereka semakin dekat dengan gelar juara. Hanya sedikit pemain yang memainkan peran sepenting kiper nomor satu The Gunners ini dalam kesuksesan tim.

    4Erling Haaland (Manchester City)

    Erling Haaland tampaknya akan mencatatkan musim yang memecahkan rekor lagi di depan gawang setelah mencetak 19 gol pada paruh pertama musim Liga Premier, dengan para bek nyaris tak berdaya menghentikan penyerang nomor 9 Manchester City yang mirip Terminator itu. Penurunan performa di tengah musim menghalanginya untuk menantang rekornya sendiri dalam satu musim, meski demikian musim ini tetap menjadi musim yang sukses bagi pemain internasional Norwegia tersebut.

    Gol-gol yang dicetaknya dalam lima penampilan terakhirnya di liga memastikan trofi Sepatu Emas ketiganya dalam empat musim bagi Haaland, dengan total golnya yang tetap luar biasa sebanyak 27, sementara ia menunjukkan peningkatan dalam permainan serba bisa untuk memberikan delapan assist, dengan hanya tiga pemain di seluruh liga yang mampu menciptakan lebih banyak gol bagi rekan setimnya.

    3Gabriel Magalhaes (Arsenal)

    Jika ada satu pemain yang dipilih untuk mewakili kesuksesan Arsenal meraih gelar juara pada musim 2025-26, kemungkinan besar itu adalah Gabriel Magalhaes. Seorang bek yang tangguh dan tidak neko-neko, yang berkontribusi pada jumlah clean sheet terbanyak di antara para pemain lapangan sepanjang musim (17), namun kontribusi terbesarnya justru datang dari sisi lain lapangan, karena ia terbukti menjadi target utama The Gunners dalam situasi bola mati.

    Meskipun Gabriel hanya mencetak tiga gol, semuanya terbukti penting, dengan gol penentu kemenangan di masa tambahan waktu saat melawan Newcastle pada bulan September menjadi momen awal yang membantu mengarahkan perebutan gelar juara ke arah Arsenal. Ia juga menyumbang empat assist saat Mikel Arteta memanfaatkan agresivitas pemain Brasil ini di kedua kotak penalti untuk keuntungan timnya.

    2Declan Rice (Arsenal)

    Bagi banyak orang, Declan Rice telah menjadi pemain terbaik di Liga Premier musim ini, dan jika ia mampu memenangkan Liga Champions dan Piala Dunia—atau setidaknya salah satunya—dalam beberapa pekan mendatang, maka ia masih berpeluang menutup tahun ini dengan meraih Ballon d'Or. Ia pun pantas menjadi pemenangnya, setelah kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia bersama Arsenal yang berhasil menjuarai liga.

    Dominan baik saat membantu mempertahankan kotak penaltinya sendiri maupun saat berusaha menciptakan peluang di lini serang, permainan Rice sangatlah serba bisa. Meskipun ia mungkin berharap bisa mencetak lebih dari empat gol yang ia cetak di Liga Premier, eksekusi tendangan bebasnya tetaplah kelas atas, sementara hanya tiga pemain yang menciptakan lebih banyak peluang darinya (63) di seluruh liga. Ia adalah salah satu dari banyak pemenang gelar yang layak di ruang ganti Emirates.

    1Bruno Fernandes (Manchester United)

    Bruno Fernandes menghabiskan separuh musim ini dengan ditempatkan di posisi yang bukan posisinya, yakni sebagai gelandang bertahan, oleh Ruben Amorim, namun tetap berhasil memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu musim di Liga Premier—begitulah hebatnya kapten Manchester United itu pada musim 2025-26. Dengan menciptakan 21 gol untuk rekan-rekannya, Fernandes melampaui Thierry Henry dan Kevin De Bruyne dalam buku sejarah liga tersebut, sementara ia juga menyumbang sembilan gol untuk membantu mengantarkan Setan Merah finis di posisi ketiga.

    Jika Anda belum yakin dengan dominasi Fernandes musim ini, maka statistik ini seharusnya meyakinkan Anda: Fernandes menciptakan 136 peluang sepanjang musim; Dominik Szoboszlai berada di peringkat kedua dengan hanya 78 peluang. Pertahanan lawan tak mampu menghentikan Fernandes, dan lebih sering daripada tidak, ia membuat mereka membayar mahal.

    Ia adalah Pemain Terbaik Liga Premier musim 2025-26, dan memang pantas mendapatkannya.