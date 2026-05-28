Goal.com
LiveTiket
Live Scores, Stats, and the Latest News
Euro Player of the Year GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Pemain Terbaik Eropa: Harry Kane, Lamine Yamal, dan 50 pemain sepak bola terbaik versi GOAL musim 2025-26 - peringkat

Opinion
Champions League
H. Kane
M. Olise
L. Diaz
L. Yamal
K. Mbappe
D. Rice
K. Kvaratskhelia
O. Dembele
Vitinha
B. Fernandes
D. Raya
E. Haaland
Arsenal
Manchester United
Manchester City
Real Madrid
Barcelona
Bayern Munich
Paris Saint-Germain
Liverpool
Inter
Premier League
LaLiga
Bundesliga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Liga Portugal
Super Lig
J. Kimmich
J. Tah
Raphinha
Pedri
J. Garcia
F. Lopez
Vinicius Junior
Gabriel
W. Saliba
B. Saka
A. Hakimi
N. Mendes
W. Pacho
D. Doue
J. Neves
D. Szoboszlai
M. Rogers
M. Gibbs-White
L. Martinez
F. Dimarco
N. Paz
D. Malen
M. Svilar
A. Semenyo
R. Cherki
N. O'Reilly
E. Lepaul
F. Thauvin
J. Alvarez
Y. Diomande
V. Muriqi
D. Undav
L. Vuskovic
L. Suarez
A. Ueda
V. Osimhen
H. Calhanoglu
I. Thiago
Aston Villa
Nottingham Forest
Brentford
Atletico Madrid
Galatasaray
Sporting CP
Roma
Como
RB Leipzig
Feyenoord
Lens
Rennes
Mallorca
VfB Stuttgart
Hamburger SV
FEATURES

Musim sepak bola Eropa hampir berakhir. Tinggal tersisa satu pertandingan—final Liga Champions—di mana Arsenal dan Paris Saint-Germain bersiap untuk bertarung di Budapest pada hari Sabtu. Kedua tim memasuki pertandingan ini setelah berhasil meraih gelar juara liga domestik masing-masing; PSG berupaya mempertahankan gelar yang mereka raih untuk pertama kalinya musim lalu, sementara The Gunners bertekad untuk meraih trofi Liga Champions pertama mereka.

Kedua finalis ini memiliki sejumlah pemain yang mencatatkan musim yang mengesankan, dengan beberapa pemain terbaik di benua ini siap bertarung di Hongaria. Namun, mereka bukanlah satu-satunya tim atau individu yang tampil gemilang sepanjang musim 2025-26.

Bayern Munich dan Inter meraih gelar ganda domestik di Jerman dan Italia, masing-masing, sementara Barcelona berhasil mengalahkan tantangan Real Madrid di La Liga. Ada juga kisah-kisah yang seperti dongeng, dengan Como dan Real Betis, di antara yang lain, berhasil lolos ke Liga Champions untuk musim depan, sementara Lens dan Real Sociedad mengakhiri puasa gelar yang panjang dengan memenangkan kompetisi piala.

Namun, siapa saja individu paling menonjol di tengah kesuksesan tim-tim ini? Para penulis dan editor FootballCo dari seluruh Eropa telah memberikan suara mereka - berikut adalah 50 besar berdasarkan proses tersebut:

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    50Nico O'Reilly (Manchester City)

    Pemain Muda Terbaik Liga Premier, Nico O'Reilly, telah bertransformasi dari seorang pemain akademi Manchester City yang kurang dikenal menjadi calon pemain inti Timnas Inggris di Piala Dunia dalam kurun waktu 18 bulan, setelah mendapat kepercayaan dari Pep Guardiola—sesuatu yang jarang diberikan kepada pemain muda lainnya selama bertahun-tahun.

    Sebagai bek dengan jumlah gol terbanyak di liga utama Inggris, O'Reilly mencetak sembilan gol di semua kompetisi - termasuk dua gol yang membawa kemenangan di final Piala Carabao - sekaligus memberikan assist. Pemain berusia 21 tahun ini telah berkembang menjadi salah satu bek kiri paling andal dan dinamis di divisi tersebut, sementara ia juga menunjukkan keserbagunaannya dengan tampil gemilang di lini tengah selama musim dingin sebagai petunjuk tentang di mana masa depannya kelak akan berada.

    • Iklan
  • Galatasaray SK v Samsunspor - Trendyol Süper LigGetty Images Sport

    49Victor Osimhen (Galatasaray)

    Jika kepindahan Victor Osimhen ke Galatasaray dengan status pinjaman untuk musim 2024-25 sempat mengejutkan, maka keputusannya untuk menetap secara permanen di Istanbul 12 bulan kemudian mungkin jauh lebih mengejutkan lagi mengingat banyaknya minat dari klub lain terhadap jasanya. Striker asal Nigeria ini tetap mencetak gol dengan mudah, dengan 22 golnya di semua kompetisi membantu Gala mempertahankan gelar juara Super Lig mereka.

    Osimhen memang mengalami awal yang agak lambat di liga domestik kali ini, tetapi sejak Desember, ia hanya gagal mencetak gol dalam tiga penampilannya di liga. Mantan pemain favorit Napoli ini juga memainkan peran penting dalam membawa raksasa Turki tersebut mencapai babak 16 besar Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2014.

  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    48Jonathan Tah (Bayern Munich)

    Sebuah langkah transfer yang benar-benar klasik dari Bayern Munich; juara Bundesliga itu tak membuang waktu untuk mengamankan penandatanganan kapten Bayer Leverkusen, Jonathan Tah, begitu kontraknya berakhir musim panas lalu, dan bek asal Jerman itu pun beradaptasi dengan cukup mudah di Allianz Arena.

    Tah telah membentuk kemitraan bek tengah yang kokoh bersama Dayot Upamecano, dan meskipun para pemain Bayern di lini depan lebih sering menjadi sorotan, tim juara ganda asuhan Vincent Kompany tidak akan mampu meraih kesuksesan yang mereka raih tanpa soliditas pertahanan yang dibantu ciptakan oleh Tah.

  • FC Internazionale v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    47Mile Svilar (Roma)

    Serie A memiliki sejarah yang kaya dalam hal kiper-kiper kelas atas, dan Mile Svilar tampaknya akan menjadi bintang baru di bawah mistar gawang sepak bola Italia. Kiper Roma ini mencatatkan 18 clean sheet saat tim asuhan Gian Piero Gasperini memastikan lolos ke Liga Champions musim depan dengan finis di posisi ketiga.

    Svilar hanya kebobolan 31 gol dalam 38 penampilannya di liga sekaligus mencatatkan persentase penyelamatan terbaik (77,5%) di kasta tertinggi Italia, yang membuatnya meraih penghargaan Kiper Terbaik pada ajang penghargaan akhir musim Serie A.

  • VfL Wolfsburg v Hamburger SV - BundesligaGetty Images Sport

    46Luka Vuskovic (Hamburg)

    Para penggemar Tottenham belum banyak memiliki alasan untuk tersenyum sepanjang musim yang suram di London Utara, namun penampilan bek pinjaman Luka Vuskovic bersama Hamburg setidaknya memberikan secercah harapan untuk masa depan. Pemain berusia 19 tahun itu tampil luar biasa saat tim yang baru promosi itu berhasil menjauh dari zona degradasi, dan Vuskovic pun mendapat penghargaan atas penampilannya dengan masuk ke dalam Tim Terbaik Bundesliga.

    Tidak hanya tampil dominan sebagai bek tengah, Vuskovic juga membuktikan reputasinya sebagai pencetak gol produktif dengan mencetak enam gol, yang merupakan jumlah terbanyak di antara para bek di liga utama Jerman. Spurs harus berharap agar kabar ketertarikan dari Barcelona dan klub lain terhadap Vuskovic tidak berujung pada kesepakatan konkret, karena mereka bersiap menyambut pemain internasional Kroasia ini ke dalam skuad tim utama mereka.

  • Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    45Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)

    Fakta bahwa Nottingham Forest tetap bertahan di Liga Premier sangat berkat kontribusi Morgan Gibbs-White, yang penampilannya—terutama sejak awal tahun ini—sungguh luar biasa. Ia mencetak sembilan gol dalam 10 penampilan terakhirnya di liga pada musim ini untuk menyelamatkan tim asuhan Vitor Pereira dari degradasi, serta mengakhiri musim dengan 15 gol dan menempati peringkat kelima bersama dalam perebutan Sepatu Emas. Ia juga menambahkan tiga gol lagi selama perjalanan Forest ke semifinal Liga Europa, serta tujuh assist di semua kompetisi.

    Hal itu seharusnya menggambarkan bahwa Gibbs-White adalah pemain yang menonjol bahkan sebelum penampilannya yang luar biasa di akhir musim, dengan keputusan Forest untuk menolak tawaran Tottenham atas gelandang pengatur serangan mereka telah membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Namun, spekulasi di musim panas ini diperkirakan akan kembali muncul, meskipun Thomas Tuchel membuat keputusan yang hampir tidak dapat dijelaskan dengan tidak memasukkan Gibbs-White ke dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia.

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-ASTON VILLA-FINALAFP

    44Morgan Rogers (Aston Villa)

    Di musim yang kembali sukses bagi Aston Villa, Morgan Rogers tak diragukan lagi menjadi bintang utama mereka. Gelandang ini tampil sebagai starter di setiap pertandingan Liga Premier hingga Unai Emery memberinya libur pada laga terakhir musim ini—sebuah istirahat yang memang pantas ia dapatkan setelah musim di mana pemain berusia 23 tahun ini mengambil langkah besar menuju status bintang besar.

    Rogers mencetak 14 gol di semua kompetisi, dengan banyak di antaranya berasal dari tendangan jarak jauh yang menakjubkan, termasuk gol indahnya di final Liga Europa. Ia juga menyumbang 11 assist dan finis di lima besar dalam hal jarak tempuh di seluruh Liga Premier. Prestasi-prestasi itulah yang berpotensi membuatnya menggeser Jude Bellingham dari skuad Inggris di Piala Dunia musim panas ini.

  • FC Internazionale v Como - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    43Hakan Çalhanoğlu (Inter)

    Hakan Calhanoglu mungkin tidak bisa bermain setiap pekan untuk Inter di usia 32 tahun, tetapi ia pasti memastikan untuk memberikan kontribusi setiap kali turun ke lapangan, karena pemain internasional Turki ini turut menginspirasi Nerazzurri meraih gelar ganda domestik di Italia. Dalam hanya 30 penampilan, Calhanoglu mencetak 12 gol dan tujuh assist sambil mengatur ritme permainan tim asuhan Cristian Chivu di lini tengah.

    Momen paling berkesan baginya terjadi pada leg kedua semifinal Coppa Italia Inter melawan Como. Saat tuan rumah tertinggal 2-0 dengan sisa 20 menit pertandingan di San Siro, Calhanoglu mengambil alih kendali permainan dengan mencetak dua gol sendiri sebelum memberikan umpan gol penentu kepada Petar Sucic, memastikan Inter lolos ke final, di mana mereka kemudian mengalahkan Lazio.

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    42Fermin Lopez (Barcelona)

    Selalu bergerak tanpa henti dengan harapan menemukan celah untuk mencetak gol atau menciptakan peluang bagi rekan setimnya, Fermin Lopez telah berkembang menjadi anggota tak tergantikan dalam skuad Barcelona, meskipun popularitasnya di luar Spanyol tidak setinggi banyak rekan setimnya.

    Setelah menolak tawaran pindah ke Chelsea pada musim panas, Fermin menunjukkan kepada The Blues apa yang mereka lewatkan dengan mengakhiri musim dengan 13 gol dan 17 assist di semua kompetisi. Hanya Lamine Yamal yang menciptakan lebih banyak 'peluang besar' daripada pemain berusia 23 tahun itu di La Liga (15) sepanjang musim, sehingga membuat absennya Fermin dari skuad Piala Dunia Spanyol akibat cedera kaki semakin membuat frustrasi.

  • FBL-NED-EREDIVISIE-FEYENOORD-UTRECHTAFP

    41Ayase Ueda (Feyenoord)

    Selama dua musim pertamanya di Feyenoord, Ayase Ueda hanya berhasil mencetak 16 gol, dan hampir tidak ada tanda-tanda bahwa ia akan segera meledak. Namun, di bawah bimbingan manajer Robin van Persie, Ueda berubah menjadi ancaman yang tak terhentikan di sekitar kotak penalti saat ia mencetak 25 gol dalam 31 pertandingan Eredivisie, sehingga unggul delapan gol dari pesaing terdekatnya dalam perebutan gelar top skor.

    Jika Ueda dapat mempertahankan performa tersebut menjelang Piala Dunia, maka Jepang pasti akan yakin bahwa mereka memiliki peluang untuk menciptakan kejutan saat tiba di Amerika Utara.

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-NANTESAFP

    40Esteban Lepaul (Angers/Rennes)

    Jika Anda belum mengikuti perkembangan Ligue 1 musim ini, mungkin nama Esteban Lepaul masih asing bagi Anda, namun striker ini telah mencuri perhatian di Prancis berkat penampilannya yang luar biasa bersama Rennes. Pemain berusia 26 tahun ini telah meniti kariernya melalui berbagai divisi dalam beberapa tahun terakhir hingga mencapai kasta tertinggi, dan mengakhiri musim 2025-26 sebagai pencetak gol terbanyak di divisi tersebut, dengan mencetak 21 gol dan unggul lima gol dari pesaing terdekatnya.

    Didatangkan dari Angers pada akhir Agustus, Lepaul langsung menunjukkan kemampuannya dengan mencetak gol ke gawang mantan klubnya pada debutnya, namun performa gemilangnya di pekan-pekan terakhir musim inilah yang membuat namanya melambung tinggi. Lepaul mencetak 12 gol dalam 14 pertandingan terakhirnya musim ini, membawa Rennes finis di peringkat keenam dan lolos ke Liga Europa.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    39Bukayo Saka (Arsenal)

    Kemenangan Arsenal yang akhirnya mengakhiri penantian selama 22 tahun untuk meraih gelar Liga Premier berarti musim 2025-26 akan tercatat sebagai salah satu musim terbaik dalam karier Bukayo Saka, meskipun ia tidak mencapai performa pribadi setinggi musim-musim sebelumnya. Catatan golnya, yakni 11 gol dan tujuh assist, memang tidak terlalu mengesankan, namun Saka tetap tampil gemilang pada saat-saat krusial bagi The Gunners.

    Dia memainkan peran besar, misalnya, dalam kemenangan tipis atas Wolves dan Brighton, sementara dia kembali dari cedera pada bulan Mei untuk menginspirasi penampilan terbaik Arsenal di akhir musim ketika mereka mengalahkan Fulham sebelum mencetak gol yang memastikan tempat mereka di final Liga Champions.

    Perlu juga dicatat bahwa meskipun Saka hanya menjadi starter dalam 25 pertandingan liga, hanya ada lima pemain yang menciptakan lebih banyak peluang darinya (61) sepanjang musim.

  • FBL-FRA-CUP-LENS-TOULOUSEAFP

    38Florian Thauvin (Lens)

    Sebelum bergabung dengan Lens pada musim panas 2025, Florian Thauvin telah menghabiskan dua musim yang cukup mengesankan bersama Udinese setelah sempat bermain sebentar di Meksiko bersama Tigres. Sebagai pemain berpengalaman, Thauvin diharapkan dapat memberikan kepemimpinan dan membantu menetapkan standar bagi Pierre Sage, namun mantan pemain Marseille ini justru memberikan kontribusi yang jauh lebih besar.

    Thauvin mengakhiri musim dengan 14 gol dan 10 assist atas namanya saat Lens membuat Paris Saint-Germain ketar-ketir dalam perebutan gelar Ligue 1 sebelum mengakhiri musim yang tak terlupakan dengan mengakhiri puasa gelar selama 27 tahun dan merebut Coupe de France. Thauvin, yang sebelumnya di musim ini telah kembali dipanggil ke timnas Prancis, mencetak gol dan memberikan assist dalam kemenangan atas Nice di final.

  • TOPSHOT-FBL-POR-LIGA-SPORTING-TONDELAAFP

    37Luis Suarez (Sporting CP)

    Tugas menggantikan Viktor Gyokeres di Sporting CP tampaknya akan menjadi tantangan berat, tetapi sepertinya tak ada yang memberitahu hal itu kepada Luis Suarez. Didatangkan dari Granada setelah menjadi top skor di divisi kedua Spanyol pada musim 2024-25, Suarez langsung mengambil alih posisi Gyokeres dan segera berusaha menyamai laju gol sensasional sang pemain Swedia di Lisbon.

    Pemain internasional Kolombia Suarez mengakhiri musim dengan 38 gol di semua kompetisi, termasuk 28 gol hanya dalam 32 penampilan liga, serta delapan assist. Sama seperti yang mereka lakukan dengan Gyokeres, Sporting tampaknya telah menemukan permata yang bermain di luar liga utama dan kini menuai hasilnya.

  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    36Dominik Szoboszlai (Liverpool)

    Tak banyak pemain Liverpool yang menutup musim dengan kepala tegak, namun Dominik Szoboszlai menjadi pengecualian berkat penampilan individu yang luar biasa di tengah kekacauan yang melanda Merseyside. Baik saat bermain di lini tengah maupun ketika diturunkan sebagai bek kanan, Szoboszlai menjadi bintang utama The Reds, karena ia tidak hanya menjalankan tugas dasarnya dengan baik, tetapi juga menghadirkan momen-momen ajaib yang menentukan hasil pertandingan.

    Di antara 13 golnya terdapat tendangan bebas yang luar biasa melawan Arsenal dan Manchester City, sementara Szoboszlai juga memberikan 12 assist di semua kompetisi setelah menciptakan peluang terbanyak kedua (78) di antara semua pemain di Liga Premier. Di sisi pertahanan, ia memimpin di antara gelandang serang di kasta tertinggi Inggris dalam sejumlah metrik, termasuk intersepsi (30), pemulihan bola (187), dan sapuan (58).

  • Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    35Joan Garcia (Barcelona)

    Joan Garcia memicu kontroversi saat ia memutuskan untuk hengkang dari Espanyol ke rival sekota yang dibenci, Barcelona, musim panas lalu, namun kekhawatiran bahwa kritik yang diterimanya akan memengaruhi penampilannya segera sirna setelah Garcia membuktikan diri sebagai kiper terbaik di La Liga melalui serangkaian penampilan gemilang.

    Pemain berusia 25 tahun ini hanya kebobolan 21 gol dalam 30 penampilan saat tim asuhan Hansi Flick berhasil mempertahankan gelar domestik mereka. Garcia juga menempati peringkat pertama di liga utama Spanyol untuk clean sheet (15), persentase penyelamatan (77,9%), dan gol yang dicegah (10,2), yang pada gilirannya membuatnya masuk dalam pembicaraan mengenai siapa yang harus menjadi kiper utama La Roja di Piala Dunia.

  • TOPSHOT-FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-PSGAFP

    34Joao Neves (Paris Saint-Germain)

    Di usianya yang baru 21 tahun, João Neves tengah bersiap untuk penampilannya yang kedua di Liga Champions dalam dua musim berturut-turut setelah kembali menunjukkan performa gemilang di lini tengah Paris Saint-Germain dengan gaya permainannya yang penuh aksi. Neves mengawali musim ini dengan mencetak hat-trick menakjubkan melawan Toulouse yang memberinya penghargaan langka, yakni nilai 10/10 dari L'Equipe, dan sejak saat itu ia tak pernah berhenti bersinar.

    Baik saat melakukan tekel keras di depan pertahanan maupun mencetak gol-gol krusial di lini serang, seperti yang dilakukannya saat melawan Bayern Munich pada leg pertama semifinal Liga Champions, Neves jarang melewatkan momen penting dalam pertandingan, menjadikannya sosok yang sangat penting bagi apa yang terus dibangun Luis Enrique di Parc des Princes.

  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    33Desire Doue (Paris Saint-Germain)

    Pahlawan final Liga Champions musim lalu, Desire Doue, memang tidak selalu tampil gemilang seperti pada musim perdananya bersama PSG, namun ia tetap berhasil menyumbangkan 13 gol dan delapan assist bagi juara Ligue 1 tersebut.

    Membingungkan para bek dengan kemampuannya menggunakan kedua kaki telah menjadi andalan Doue sejak ia bergabung dengan klub ibu kota Prancis ini dari Rennes, dan ia berharap dapat mengulangi penampilannya pada Mei lalu saat ia turun bermain di Budapest pada hari Sabtu.

  • Paris Saint-Germain v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    32Willian Pacho (Paris Saint-Germain)

    Sebagai satu-satunya pemain yang tampil penuh di setiap menit perjalanan PSG menuju final Liga Champions, Willian Pacho terus berkembang menjadi salah satu bek tengah terbaik di dunia berkat penampilan gemilang yang ia tunjukkan secara konsisten di jantung pertahanan raksasa Prancis tersebut.

    Pemain internasional Ekuador ini mungkin menyimpan penampilan terbaiknya untuk saat yang paling krusial, karena ia berperan lebih besar daripada kebanyakan pemain lain dalam menghentikan barisan penyerang Bayern Munich yang tangguh pada leg kedua semifinal Eropa mereka. Jika ia tampil sama baiknya melawan Arsenal, The Gunners akan sangat kesulitan untuk mendapatkan pijakan dalam pertandingan tersebut.

  • RCD Mallorca v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    31Vedat Muriqi (Mallorca)

    Mallorca mungkin telah terdegradasi dari La Liga, tetapi Vedat Muriqi sudah melakukan segalanya untuk menyelamatkan timnya setelah musim yang luar biasa di depan gawang yang ditorehkan pemain asal Kosovo berusia 32 tahun ini. Hanya Kylian Mbappe yang mencetak lebih banyak gol daripada 23 gol Muriqi di kasta tertinggi Spanyol, jauh melampaui rekor terbaiknya sebelumnya dalam satu musim (15 gol pada musim 2022-23).

    Muriqi tidak hanya mampu memanfaatkan peluang, tetapi juga bekerja tanpa lelah untuk timnya dalam memenangkan duel udara, duel di lapangan, dan berkontribusi dalam upaya pertahanan, terutama dari situasi bola mati. Ini adalah upaya heroik yang, sayangnya bagi Muriqi, pada akhirnya tidak membuahkan hasil.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ATALANTAAFP

    30Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

    Setelah membuktikan diri sebagai bek kiri terbaik di Eropa musim lalu, Nuno Mendes telah menghabiskan 12 bulan terakhir untuk semakin memperlebar jarak dari para pesaingnya berkat penampilan gemilang lainnya bersama PSG. Selain menunjukkan keunggulan di lini pertahanan, terutama saat berhadapan dengan beberapa pemain sayap terbaik di dunia, Mendes juga telah menyumbang empat gol dan lima assist.

    Belum genap berusia 24 tahun hingga Juni, pertarungan pemain internasional Portugal ini dengan Bukayo Saka di Budapest akan sangat menarik, dan kemungkinan besar akan kita saksikan berulang kali di tahun-tahun mendatang.

  • VfB Stuttgart v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    29Deniz Undav (Stuttgart)

    Andai saja bukan karena penampilan gemilang Harry Kane, musim yang dijalani Deniz Undav bersama Stuttgart pasti akan mendapat sorotan jauh lebih besar di luar Jerman. Pemain berusia 29 tahun itu menutup musim dengan 25 gol dan 14 assist, sekaligus membawa tim asuhan Sebastian Hoeness kembali ke Liga Champions musim depan serta melaju ke final DFB-Pokal.

    Undav tidak pernah berhasil menunjukkan performa terbaiknya untuk Brighton selama masa singkatnya di Liga Premier, tetapi ia jelas telah menemukan tempatnya di MHP Arena, dengan penampilannya yang membuatnya masuk dalam pertimbangan untuk menjadi starter di lini depan timnas Jerman pada Piala Dunia musim panas ini.

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    28Antoine Semenyo (Bournemouth/Manchester City)

    Sejak malam pertama musim ini, ketika Antoine Semenyo membuat Liverpool kewalahan di Anfield, ia menjadi salah satu pemain terbaik di ajang Liga Premier, awalnya bersama Bournemouth dan kemudian setelah bergabung dengan Manchester City pada Januari lalu, menyusul persaingan sengit untuk mendapatkan tanda tangannya setelah klausul pelepasannya sebesar £62,5 juta terungkap.

    Semenyo nyaris tak terganggu meski menghadapi level kompetisi yang lebih tinggi dan tekanan untuk tampil maksimal. Ia mencetak tujuh gol dalam 12 pertandingan pertamanya untuk tim pemburu gelar asuhan Pep Guardiola, dan meskipun ia tidak mampu mempertahankan laju mencetak gol tersebut hingga akhir musim, ia tetap menjadi pemain yang selalu tampil dalam susunan pemain City, dan akhirnya mengakhiri musim dengan 21 gol dan enam assist. Tendangan indahnya yang menentukan hasil final Piala FA juga tidak kalah hebatnya.

  • TOPSHOT-FBL-FRA-LIGUE1-BREST-PSGAFP

    27Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

    Meskipun cedera dan Piala Afrika membatasi penampilannya menjadi hanya 31 kali bersama klub pada musim 2025-26, Achraf Hakimi terus membuktikan mengapa begitu banyak orang menjulukinya sebagai bek kanan terbaik di dunia. Dengan energi yang tak habis-habis, pemain asal Maroko ini mampu berlari naik-turun di sepanjang garis samping lapangan tanpa henti, sambil tetap bertahan dengan gigih dan memberikan kontribusi penting di sepertiga akhir lapangan.

    Hakimi telah mencetak tiga gol dan tujuh assist sejauh ini, dengan enam di antaranya tercipta di Liga Champions, menempatkannya di puncak klasemen assist bersama pemain lain, dengan final masih akan digelar. Tak banyak yang meragukan kemampuannya untuk menambah satu atau dua kontribusi gol lagi di Budapest.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEIPZIG-AUGSBURGAFP

    26Yan Diomande (RB Leipzig)

    Yan Diomande bergabung dengan RB Leipzig pada musim panas lalu dengan biaya transfer sebesar €20 juta, meskipun ia baru tampil dalam 10 pertandingan tim utama bersama Leganes. Ia kemungkinan akan meninggalkan Red Bull Arena 12 bulan kemudian dengan nilai transfer hampir lima kali lipat dari jumlah tersebut, setelah menjalani musim yang gemilang yang berujung pada penobatan Diomande sebagai Pemain Muda Terbaik Bundesliga.

    Pemain berusia 19 tahun ini memukau para penggemar dengan dribelnya yang berani dan instingnya yang tajam dalam menciptakan aksi spektakuler, hingga akhirnya menutup musim dengan 13 gol dan 10 assist di semua kompetisi. Performa Diomande berperan besar dalam memastikan kembalinya Leipzig ke Liga Champions, dan tidak mengherankan jika Liverpool dan PSG bersaing ketat untuk merekrut pemain internasional Pantai Gading ini menjelang Piala Dunia.

  • West Ham United v Brentford - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    25Igor Thiago (Brentford)

    Brentford diprediksi akan terdegradasi oleh banyak pakar menjelang musim ini, dengan hengkangnya dua penyerang produktif, Bryan Mbeumo dan Yoane Wissa, disebut-sebut sebagai alasan utama di balik prediksi suram tersebut. Namun, tak ada yang menyangka Igor Thiago akan tampil begitu gemilang.

    Awalnya didatangkan untuk menggantikan Ivan Toney pada 2024, Thiago bangkit dengan sensasional setelah menghabiskan sebagian besar musim pertamanya di ruang perawatan. Ia mencetak 25 gol di semua kompetisi, dengan 22 golnya di Liga Premier membuatnya menduduki peringkat kedua dalam perebutan Sepatu Emas, serta mendapat tempat di skuad Brasil untuk Piala Dunia.

  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    24Joshua Kimmich (Bayern Munich)

    Meskipun usianya baru 31 tahun, Joshua Kimmich sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda melambat meski sudah berpengalaman bertahun-tahun, saat ia kembali menampilkan musim yang fantastis dengan mendominasi permainan di jantung lini tengah Bayern Munich. 12 assist dan dua golnya hanyalah sebagian kecil dari kisahnya; kemampuan umpan yang luar biasa dan energi tak habis-habisnya menjadikan Kimmich salah satu gelandang bertahan terbaik saat ini.

    Hanya dua pemain yang menempuh jarak lebih jauh daripada 157 kilometer yang ditempuh Kimmich di Liga Champions musim ini, sementara ia menempati peringkat kedua untuk akurasi umpan panjang per 90 menit baik di kompetisi utama Eropa maupun Bundesliga.

  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    23Julian Alvarez (Atlético Madrid)

    Musim ini, Julian Alvarez menjalani dua kompetisi yang sangat kontras. Di La Liga, performanya jauh dari yang terbaik, dan ia hanya mencetak dua gol sejak awal Oktober. Namun, situasinya jauh lebih baik di Liga Champions, di mana bintang Argentina ini menyumbang 10 gol dan empat assist dalam 15 pertandingan, termasuk enam gol di babak sistem gugur saja.

    Alvarez cenderung menampilkan performa terbaiknya di pertandingan-pertandingan besar, seperti saat ia mencetak dua gol dalam kemenangan telak Atleti atas Real Madrid pada September, sementara gol-golnya membantu tim asuhan Diego Simeone menyingkirkan Barcelona dari Liga Champions dan Copa del Rey. Kini, kepindahannya ke salah satu tim yang benar-benar berpeluang menjuarai Liga Champions tampaknya akan terwujud pada musim panas ini.

  • Arsenal v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    22William Saliba (Arsenal)

    Sebagai salah satu pemain paling berkelas, William Saliba mungkin tidak lagi menjadi sorotan utama di lini pertahanan Arsenal seperti saat ia pertama kali menembus skuad The Gunners empat tahun lalu, namun ia tetap menjadi salah satu bek tengah terbaik di Eropa.

    Dari 46 pertandingan yang ia mainkan sebagai starter di semua kompetisi bersama juara Liga Premier, Saliba membantu timnya menjaga gawang tetap bersih dalam 25 di antaranya, dengan kemitraannya bersama Gabriel Magalhaes menjadi salah satu yang paling tangguh dalam beberapa waktu terakhir.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    21Vinicius Jr (Real Madrid)

    Setelah tahun 2025 yang sebaiknya dilupakan, Vinicius Jr. bangkit kembali dengan mengesankan sejak awal tahun ini dan tampaknya berhasil mengembalikan kariernya di Real Madrid ke jalur yang benar. Tujuh belas dari total 22 golnya dicetak sejak Januari, dengan penyerang asal Brasil ini tak diragukan lagi menjadi pihak yang paling diuntungkan dari pemecatan Xabi Alonso di tengah musim.

    Vinicius juga menyumbang 10 assist, dan meskipun masih banyak masalah yang harus diatasi di Bernabeu, tampaknya masa-masa di mana Vinicius tampil sangat buruk telah berlalu - setidaknya untuk saat ini.

  • Hellas Verona FC v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    20Donyell Malen (Aston Villa/Roma)

    Di antara para pemain yang didatangkan pada Januari, tak banyak yang bisa lebih berpengaruh daripada Donyell Malen. Penyerang asal Belanda ini bergabung dengan Roma sebagai pemain pinjaman dari Aston Villa saat Gian Piero Gasperini berusaha mencari daya gedor di lini depan untuk melengkapi pertahanan kokoh yang telah ia bangun dengan cepat di ibu kota Italia. Namun, bahkan pelatih Giallorossi pun tak bisa memprediksi betapa baiknya Malen beradaptasi dengan kehidupan di Stadio Olimpico.

    Pemain berusia 27 tahun ini mencetak 14 gol hanya dalam 18 penampilan di Serie A, yang melambungkan Roma ke posisi ketiga dan memastikan kembalinya mereka ke Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2018-19. Meskipun baru bergabung di tengah musim, Malen finis di posisi kedua bersama dalam perebutan gelar Capocannoniere, hanya di bawah Lautaro Martinez. Ditambah dengan kontribusinya untuk Villa, ia mencetak 22 gol sepanjang musim.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-BETISAFP

    19Raphinha (Barcelona)

    Cedera membuat Raphinha dipastikan akan kesulitan meniru musim gemilang yang ia catat pada musim 2024-25, namun pemain asal Brasil itu tetap mampu memaksimalkan setiap peluang yang ia dapatkan saat tersedia untuk diturunkan dalam kampanye perebutan gelar juara Barcelona yang lain.

    Hanya dalam 33 penampilan di semua kompetisi, Raphinha mencetak 21 gol dan tujuh assist, termasuk dua gol penentu kemenangan di final Supercopa saat mengalahkan Real Madrid, hat-trick melawan Sevilla pada bulan Maret, serta empat kontribusi gol dalam kemenangan telak atas Newcastle di Liga Champions beberapa hari kemudian.

  • FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport

    18Federico Dimarco (Inter)

    Dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Serie A berkat kontribusinya dalam kemenangan Scudetto Inter, Federico Dimarco tampil sebagai motor kreativitas dari posisi bek kiri di San Siro dengan mencetak 17 assist—terbanyak di liga—untuk tim yang akhirnya menjadi juara.

    Dia juga mencetak tujuh gol di liga, serta satu gol di Liga Champions, menjadikan musim ini sebagai musim paling produktif dalam karier Dimarco hingga saat ini. Di usia 28 tahun, dan dengan Chivu yang jelas telah mengoptimalkan potensi pemain internasional Italia ini, dia berpotensi untuk melampaui pencapaian tersebut lagi pada musim depan.


  • Como 1907 v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    17Nico Paz (Como)

    Sungguh luar biasa, Como akan berlaga di Liga Champions musim depan setelah Cesc Fabregas berhasil mengungguli AC Milan dan Juventus untuk mengamankan posisi keempat di Serie A bagi tim yang baru saja promosi dua musim lalu. Salah satu faktor utama di balik kesuksesan Como adalah penampilan gemilang Nico Paz, yang dinobatkan sebagai Gelandang Terbaik Serie A setelah mencatatkan musim kedua berturut-turut yang penuh dengan penampilan cemerlang.

    Paz mencetak 13 gol dan memberikan tujuh assist untuk tim Como yang juga mencapai semifinal Coppa Italia, sehingga hampir pasti bahwa Real Madrid akan mengaktifkan klausul pembelian kembali dalam kontrak pemain internasional Argentina tersebut pada musim panas ini. Mengingat masalah yang dihadapi Los Blancos di lini tengah sejak kepergian Toni Kroos, kembalinya Paz akan disambut dengan sangat baik di Bernabeu.

  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    16Rayan Cherki (Manchester City)

    Rayan Cherki bergabung dengan Manchester City di tengah keraguan mengenai sikapnya dan apakah seorang pemain yang begitu flamboyan dapat beradaptasi dalam skema tim asuhan Pep Guardiola. Meskipun namanya tak selalu menjadi pilihan utama di daftar susunan pemain di Etihad, Cherki telah membuktikan diri sebagai salah satu pemain paling menghibur untuk disaksikan di seluruh Premier League selama musim perdananya.

    Hanya Bruno Fernandes, pemecah rekor, yang memberikan assist lebih banyak di Premier League daripada 12 assist yang dicetak Cherki, sementara ia menambahkan empat assist lagi di kompetisi lain serta mencetak 10 gol. Jelaslah bahwa pemain internasional Prancis ini akan menjadi sosok kunci bagi Enzo Maresca setelah pengunduran diri Guardiola. Di usianya yang baru 22 tahun, masa-masa terbaiknya masih menanti di depan.

  • FC Barcelona v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    15Pedri (Barcelona)

    Sebagai salah satu pemain paling menghibur untuk ditonton di seluruh Eropa, Pedri terus menjadi poros yang memungkinkan Barcelona memainkan sepak bola terbaiknya. Hanya rekan setim Pedri, Pau Cubarsi, yang mencatatkan jumlah umpan per 90 menit lebih banyak daripada gelandang Spanyol itu (80,4) di La Liga musim ini, dengan sebagian besar serangan tajam Barca berawal dari mantan bintang muda Las Palmas tersebut.

    Ini adalah musim terbaik Pedri dalam hal assist (12), dan meskipun ia mungkin berharap dapat menambah jumlah golnya yang hanya dua, fakta bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam permainannya seharusnya menjadi ancaman bagi rival-rival Barca di Spanyol dan di benua Eropa.

  • SS Lazio v FC Internazionale - Coppa Italia FinalGetty Images Sport

    14Lautaro Martinez (Inter)

    Sebagai peraih gelar Capocannoniere untuk kedua kalinya dalam tiga musim, Lautaro Martinez berhasil melupakan kekecewaan musim lalu saat Inter berubah dari tim yang memburu treble menjadi tim tanpa gelar, dan mengantarkan Nerazzurri meraih gelar Serie A serta Coppa Italia. Dengan 17 golnya di Serie A, ia unggul tiga gol dari pesaing terdekatnya, sementara ia juga menyumbang enam assist.

    Satu-satunya kompetisi yang tidak berjalan sesuai rencana bagi Inter adalah Liga Champions, karena mereka tersingkir secara memalukan di babak play-off oleh Bodo-Glimt, tetapi Lautaro masih berhasil mencetak empat gol dalam delapan penampilan di kompetisi Eropa, serta gol kedua dalam kemenangan 2-0 atas Lazio di final Coppa Italia.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    13Gabriel Magalhaes (Arsenal)

    Jika ada pemain yang dipilih untuk mewakili kesuksesan Arsenal di Liga Premier musim 2025-26, kemungkinan besar itu adalah Gabriel Magalhaes. Seorang bek yang tangguh dan tak kenal kompromi yang berkontribusi pada jumlah clean sheet terbanyak di antara para pemain lapangan sepanjang musim Liga Premier Inggris (17), kontribusi terbesarnya mungkin justru datang dari sisi lain lapangan, karena ia terbukti menjadi target utama The Gunners dalam situasi bola mati.

    Meskipun Gabriel hanya mencetak empat gol di semua kompetisi, semua gol tersebut terbukti penting, dengan gol penentu kemenangan di masa tambahan waktu saat melawan Newcastle pada bulan September menjadi momen awal yang membantu mengarahkan perebutan gelar juara ke arah Arsenal. Ia juga menyumbang lima assist saat Mikel Arteta memanfaatkan agresivitas pemain Brasil ini di kedua kotak penalti untuk keuntungan timnya.

  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    12David Raya (Arsenal)

    Sebagai pemenang Golden Glove Liga Premier untuk musim ketiga berturut-turut, David Raya telah berkembang menjadi salah satu kiper terbaik di Eropa selama tiga tahun bersama The Gunners. Kiper timnas Spanyol ini telah mencatatkan 28 clean sheet dalam 50 penampilannya sejauh ini, dan hanya kebobolan 30 gol.

    Di tengah musim yang dipenuhi penyelamatan gemilang, momen paling menentukan bagi Raya tak diragukan lagi terjadi pada bulan Mei, ketika penyelamatannya yang menggagalkan upaya Mateus Fernandes untuk membawa West Ham memimpin akhirnya membawa Arsenal meraih kemenangan 1-0 yang membuat mereka semakin dekat dengan gelar juara Liga Premier. Raya juga telah menahan hampir 90 persen tembakan yang dihadapinya di Liga Champions, dengan hanya sedikit pemain yang memainkan peran sepenting kiper nomor satu The Gunners ini dalam kesuksesan tim.

  • Manchester City v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    11Erling Haaland (Manchester City)

    Erling Haaland tampaknya akan mencatatkan musim yang memecahkan rekor lagi di depan gawang setelah mencetak 19 gol pada paruh pertama musim Liga Premier, dengan para bek nyaris tak berdaya menghentikan penyerang nomor 9 Manchester City yang mirip Terminator itu. Penurunan performa di tengah musim menghalanginya untuk menantang rekornya sendiri dalam satu musim, meski demikian ini tetap menjadi musim yang sukses bagi pemain internasional Norwegia tersebut.

    Gol-gol yang dicetaknya dalam lima penampilan terakhirnya di liga memastikan trofi Sepatu Emas ketiganya dalam empat musim bagi Haaland, dengan total golnya di semua kompetisi tetap mencengangkan, yaitu 38, sementara ia menunjukkan peningkatan dalam permainan serba bisa dengan memberikan sembilan assist.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    10Vitinha (Paris Saint-Germain)

    Gelandang terbaik saat ini? Vitinha akan menjadi pilihan utama bagi sebagian besar pengamat setelah kembali menampilkan musim gemilang sebagai pengatur serangan PSG. Sebagai ahli umpan, pemain internasional Portugal ini juga turut menyumbang kontribusi yang signifikan di lini serang musim ini, dengan mencetak tujuh gol dan memberikan 10 assist.

    Tak ada pemain yang menempuh jarak lebih jauh daripada Vitinha di Liga Champions musim ini (184,7 km), sementara ia juga memimpin daftar umpan sukses per 90 menit (90,6) di kompetisi teratas Eropa. Sebagai pemain yang lengkap, ia pasti ingin menampilkan performa terbaiknya lagi di Budapest pada hari Sabtu.

  • Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Bruno Fernandes (Manchester United)

    Bruno Fernandes menghabiskan separuh musim ini dengan ditempatkan di posisi yang bukan posisinya, yakni sebagai gelandang bertahan, oleh Ruben Amorim, namun tetap berhasil memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu musim di Liga Premier—begitulah hebatnya kapten Manchester United itu pada musim 2025-26. Dengan menciptakan 21 gol untuk rekan-rekannya, Fernandes melampaui Thierry Henry dan Kevin De Bruyne dalam buku sejarah divisi tersebut, sementara ia juga menyumbang sembilan gol untuk membantu mengantarkan Setan Merah finis di posisi ketiga.

    Jika Anda belum yakin dengan dominasi Fernandes musim ini, statistik ini seharusnya bisa meyakinkan Anda: Fernandes menciptakan 136 peluang sepanjang musim Liga Inggris; Dominik Szoboszlai berada di peringkat kedua dalam daftar tersebut dengan hanya 78 peluang. Pertahanan lawan tidak mampu menghentikan Fernandes, dan lebih sering daripada tidak, ia membuat mereka membayar mahal.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    8Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

    Mungkin sebagai Pemain Terbaik Liga Champions musim ini, atau setidaknya MVP babak gugur, Khvicha Kvaratskhelia telah mencetak gol atau memberikan assist dalam tujuh pertandingan berturut-turut untuk membawa PSG kembali ke final. Pemain asal Georgia yang lincah ini secara rutin mengecoh para bek sayap di seluruh benua Eropa, dan saat ini berada di puncak daftar kontribusi langsung terhadap gol (16) menjelang pertandingan puncak pada Sabtu di Hongaria.

    Yang menghambat Kvaratskhelia untuk menempati peringkat yang lebih tinggi kemungkinan besar adalah musim Ligue 1-nya yang kurang memuaskan, di mana ia hanya mencetak delapan gol dan memberikan empat assist dalam 28 penampilan untuk juara liga tersebut. Menyimpan performa terbaiknya untuk momen-momen besar tentu saja berhasil, meskipun para penggemar di seluruh Prancis tidak selalu melihat performa terbaik Kvaratskhelia setiap minggunya.

  • FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport

    7Luis Diaz (Bayern Munich)

    Betapa menyesalnya Liverpool atas keputusan mereka melepas Luis Diaz musim panas lalu! Winger asal Kolombia itu memang ingin hengkang dari Anfield, tetapi melihat betapa gemilangnya penampilannya di Bayern Munich pasti terasa menyakitkan bagi para pendukung di Merseyside, terutama jika membandingkan musim sukses Diaz dengan kesulitan yang dihadapi tim asuhan Arne Slot dalam mempertahankan gelar juara Liga Premier.

    Sebagai bagian dari trio penyerang yang mematikan di Bavaria, Diaz mencetak 26 gol dan memberikan 19 assist di semua kompetisi dalam perjalanannya meraih medali juara Bundesliga dan DFB-Pokal. Penampilannya terkadang sangat memukau, sementara para bek sayap lawan dibuat mimpi buruk oleh gerakannya yang cepat dan dribelnya yang mematikan.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    6Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

    Pemenang Ballon d'Or tahun ini, Ousmane Dembélé, tidak selalu bisa diturunkan musim ini akibat beberapa masalah cedera yang mengganggu. Namun, setiap kali ia tampil di lapangan, rasa percaya diri dan penampilan penuh percaya diri yang melekat setelah meraih penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola itu terlihat jelas oleh semua orang.

    Dengan 19 gol dan 11 assist di semua kompetisi, Dembele kembali bersaing untuk mempertahankan gelarnya, terutama setelah ia mencetak tiga gol dalam dua leg kemenangan dramatis PSG atas Bayern Munich di semifinal Liga Champions. Memang ada yang mengernyitkan dahi ketika Dembele dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Ligue 1 meskipun hanya menjadi starter dalam 10 pertandingan saat PSG meraih gelar juara, tetapi tidak ada yang meragukan level penampilannya, terlepas dari kompetisi apa pun yang dijalani.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Declan Rice (Arsenal)

  • Villarreal CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    4Kylian Mbappé (Real Madrid)

    Musim ini sungguh luar biasa bagi Kylian Mbappé. Ia menghabiskan sebagian besar musim ini dengan menjadi tumpuan utama Real Madrid, mencetak gol demi gol, namun pada akhirnya justru disalahkan atas keretakan di ruang ganti yang terjadi di tengah bulan terakhir musim yang kacau balau di Bernabéu.

    Kekhawatiran mengenai apakah Madrid benar-benar dapat berfungsi sebagai sebuah tim dengan Mbappe sebagai penyerang memang beralasan, namun secara pribadi, kapten timnas Prancis ini sekali lagi menunjukkan kontribusinya saat diberi kesempatan. 25 golnya di La Liga terbukti cukup bagi Mbappe untuk meraih gelar Pichichi untuk kedua kalinya secara berturut-turut, sementara ia mencetak 15 gol hanya dalam 11 penampilan di Liga Champions sebelum Madrid tersingkir di perempat final.

    Mempertahankan tingkat produktivitas tersebut sambil membangun tim yang mampu meraih trofi sekali lagi tampaknya akan menjadi masalah bagi Jose Mourinho ke depannya.

  • FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    3Lamine Yamal (Barcelona)

    Lamine Yamal belum genap berusia 19 tahun, namun ia sekali lagi menjadi pemain paling menonjol di Spanyol dan salah satu yang terbaik di Eropa selama musim yang kembali diwarnai penampilan gemilang dari talenta remaja yang mungkin merupakan yang terbaik dalam sejarah sepak bola.

    Catatan akhir Yamal dengan 24 gol dan 17 assist akan jauh lebih mengesankan jika saja tidak ada beberapa masalah cedera yang muncul untuk pertama kalinya dalam kariernya yang sedang menanjak. Masalah kebugaran tersebut juga diperkirakan akan memengaruhi penampilan perdananya di Piala Dunia, yang menyoroti pentingnya bagi Barca untuk melindungi wonderkid mereka meskipun ia memiliki pengaruh besar di Camp Nou.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    2Michael Olise (Bayern Munich)

    Musim ini adalah saat Michael Olise benar-benar membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain sayap terbaik di dunia, setelah menjalani musim debut yang menjanjikan bersama Bayern Munich pasca kepindahannya dari Crystal Palace pada tahun 2024. Olise tak terbendung oleh barisan pertahanan baik di Jerman maupun di benua Eropa, saat ia mencatatkan prestasi langka dengan mencetak lebih dari 20 gol dan memberikan lebih dari 20 assist (tepatnya 22 gol dan 26 assist).

    Olise mulai menunjukkan tanda-tanda akan menjadi Arjen Robben berikutnya di Allianz Arena, dengan gerakan khasnya yang melebar ke dalam dari sisi kanan dan melepaskan tendangan kaki kiri yang tak terbendung—meski cukup dapat diprediksi, namun tampaknya hampir mustahil untuk dihentikan. Dengan ruang untuk berkembang di usia 24 tahun, keberhasilan Bayern memenangkan persaingan untuk merekrut Olise berpotensi mendefinisikan era baru bagi tim asuhan Vincent Kompany.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern Munich)

    Mengingat performa gemilangnya di depan gawang sepanjang musim ini, wajar saja jika Harry Kane menutup musimnya dengan dua hat-trick berturut-turut; hat-trick yang terakhir memastikan gelar DFB-Pokal bagi Bayern Munich, yang melengkapi gelar Bundesliga yang telah mereka raih dengan meyakinkan beberapa pekan sebelumnya. Tiga puluh enam dari 61 gol Kane musim ini dicetak selama perjalanan menuju gelar juara tersebut, saat ia sekali lagi membawa permainannya ke level baru dan membuktikan dirinya sebagai penyerang nomor 9 terbaik di dunia saat ini.

    Fakta bahwa ia juga mampu memberikan tujuh assist sambil rutin turun ke lini tengah untuk menghubungkan permainan dan menyalurkan umpan kepada rekan-rekan penyerangnya menunjukkan betapa serba bisa Kane sebagai penyerang, dan setelah meraih Sepatu Emas Eropa, ia kini akan berupaya merebut Ballon d'Or selama Piala Dunia.