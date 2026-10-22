Camara mengalami perkembangan pesat hingga menjadi sorotan, padahal ia baru meninggalkan Generation Foot di negara asalnya pada Februari 2023. Saat itu, ia pindah ke Prancis setelah Metz menjadi klub pertama yang melihat potensi besarnya.

Satu musim bermain di Ligue 1 sudah cukup bagi pemain muda berbakat itu untuk menarik perhatian Monaco. Klub tersebut berhasil merekrutnya pada Juli 2024 dengan paket transfer senilai €15 juta (£13 juta/$17 juta).

Monaco berpeluang meraup keuntungan besar, dengan nilai Camara kini diperkirakan sekitar €55 juta (£46 juta/$62 juta). Sejumlah klub papan atas dari berbagai penjuru Eropa bersedia membayar biaya sebesar itu untuk mendapatkan tanda tangan pemain yang paling banyak diincar tersebut.