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‘Pemain terbaik di Prancis’: Mantan bintang Monaco ‘terkejut’ Lamine Camara, incaran Chelsea dan Liverpool, masih bermain di Ligue 1, sementara prediksi soal Liga Primer Inggris dilontarkan
Camara kini ditaksir bernilai sekitar €55 juta
Camara mengalami perkembangan pesat hingga menjadi sorotan, padahal ia baru meninggalkan Generation Foot di negara asalnya pada Februari 2023. Saat itu, ia pindah ke Prancis setelah Metz menjadi klub pertama yang melihat potensi besarnya.
Satu musim bermain di Ligue 1 sudah cukup bagi pemain muda berbakat itu untuk menarik perhatian Monaco. Klub tersebut berhasil merekrutnya pada Juli 2024 dengan paket transfer senilai €15 juta (£13 juta/$17 juta).
Monaco berpeluang meraup keuntungan besar, dengan nilai Camara kini diperkirakan sekitar €55 juta (£46 juta/$62 juta). Sejumlah klub papan atas dari berbagai penjuru Eropa bersedia membayar biaya sebesar itu untuk mendapatkan tanda tangan pemain yang paling banyak diincar tersebut.
- Getty
Mengapa transfer tidak terjadi pada 2026
Klub-klub di Inggris tampaknya akan memenangi persaingan itu pada 2026, tetapi tak ada kesepakatan yang tercapai sebelum tenggat terakhir berlalu. Situasi itu membuat Camara bertahan di sepakbola Prancis untuk sementara waktu.
Setelah Crystal Palace juga mengajukan tawaran resmi untuk gelandang berkelas itu, minat dari klub-klub lain diperkirakan kembali muncul sepanjang 2027. Chelsea kemungkinan kembali masuk dalam persaingan setelah sebelumnya menyiapkan segala sesuatu bersama Monaco.
Keputusan Folarin Balogun untuk mundur dari pembicaraan dengan Everton membuat klub Ligue 1 itu meninjau kembali sikapnya soal penjualan. Mereka sepenuhnya sadar bahwa minat dari klub-klub lain tak bisa terus ditangkis.
Akankah Camara menjadi bintang Liga Primer?
Ketika ditanya apakah ia melihat Camara menuju Premier League, mantan bintang Monaco Grimandi, yang berbicara dalam kerja sama dengan BetVictor Online Casino, mengatakan kepada GOAL: “Saya terkejut dia masih di Monaco, sangat terkejut. Saya memperkirakan dia akan meninggalkan Monaco musim lalu.
“Dia pemain terbaik di Prancis. Saya berkata kepada [pelatih kepala Senegal] Patrick Vieira, Anda berkesempatan memiliki pemain ini, karena dia pemain kelas atas dan sikapnya luar biasa. Ketika Anda memiliki tim nasional dan pemain ini, bagi Patrick, dia pemain kelas atas. Di Monaco, dia pemain terbaik saat ini.
“Menurut saya, Elliot Anderson dan Declan Rice saat ini masih berada di atasnya, lebih baik darinya, tetapi dia bisa menjadi salah satu pemain terbaik di posisinya. Dia punya banyak kualitas.
“Mungkin bertahan satu musim lagi di Monaco bukan hal buruk, sekadar untuk belajar sedikit lebih banyak, karena kami bermain di kompetisi Eropa. Meski bukan Liga Champions, dia masih bisa belajar dan berkembang. Namun, musim depan dia harus bergabung dengan klub papan atas, dan dia akan tampil bagus.”
- Getty
Harga yang dipatok untuk sang gelandang terus naik
Camara tampil bersama Monaco di Liga Europa musim ini, setelah sebelumnya berlaga di Liga Champions. Monaco akan kembali berlaga di kompetisi Eropa pada Kamis saat menjamu Freiburg, klub Bundesliga.
Ada kemungkinan bintang Senegal itu menerima lebih banyak tawaran pada Januari, yang akan menguji keteguhan klubnya saat ini. Harga yang diminta untuknya pun terus meningkat seiring bertambahnya pengalaman berharga yang ia peroleh.
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