Dipimpin oleh para bintang seperti Michael Olise, Harry Kane, dan Jamal Musiala, FC Bayern München berhasil membalikkan keadaan dari ketertinggalan 0-3 di babak pertama saat bertandang ke markas FSV Mainz menjadi kemenangan 4-3. Nadiem Amiri kemudian memberikan penghormatan kepada lawan, namun juga merasa kecewa dengan penampilan timnya sendiri.
"Pemain terbaik di dunia": Nadiem Amiri memuji bintang FC Bayern setelah comeback luar biasa di Mainz
"Saya agak kehabisan kata-kata. Kami bermain luar biasa di babak pertama. Kami tahu bahwa kami telah membuat Bayern kesal dan apa yang akan menanti kami," jelas Amiri kepada Sky setelah pertandingan.
Pelatih FCB Vincent Kompany merespons pergantian babak saat skor 0-3 dengan melakukan pergantian ganda, memasukkan Kane dan Olise, sementara Musiala juga ikut bermain tak lama setelahnya. Pada akhirnya, ketiganya mencetak gol dan menciptakan akhir pertandingan yang luar biasa.
Amiri: "Michael Olise adalah pemain terbaik di dunia!"
"Kualitas yang ditampilkan di lapangan itu memang tak terbendung," kata Amiri yang memahami situasi tersebut, namun "tentu saja kami tidak boleh membiarkan skor menjadi 3-0. Tapi menurut saya, ini adalah contoh terbaik mengapa Bayern saat ini adalah tim terbaik di dunia."
Dan tim yang dianggap sebagai yang terbaik di dunia ini, yang dalam beberapa pekan mendatang akan menghadapi juara bertahan Paris Saint-Germain di semifinal Liga Champions, menurut Amiri juga memiliki pemain terbaik di dunia dalam barisannya: "Michael Olise bagi saya saat ini adalah pemain terbaik di dunia!", tegasnya kepada DAZN.