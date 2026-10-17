Flick tak segan memuji Lamine Yamal setelah sang pemain sayap tampil gemilang dalam kemenangan 5-2 atas Real Betis di La Cartuja. Pelatih asal Jerman itu, yang telah menyaksikan banyak talenta kelas dunia sepanjang kariernya bersama Bayern Munich dan tim nasional Jerman, menilai pemain berusia 19 tahun tersebut kini telah melampaui para pemain lain untuk menjadi sosok terdepan dalam sepakbola. Komentar Flick muncul setelah Yamal menjadi motor permainan menyerang yang dominan dan menjaga Barcelona tetap kokoh di puncak klasemen La Liga.

“Jika melihat gol pertama yang dicetaknya, itu luar biasa. Saat ini, dia adalah pemain terbaik di dunia,” kata Flick kepada media dalam konferensi pers seusai pertandingan. “Saya sangat senang dengan penampilannya dan itulah yang ingin saya katakan. Tentu saja, dia mendapat tekanan, usianya 19 tahun dan dia telah bermain di setiap pertandingan. Namun, dia 100 persen fokus dan berkomitmen, dan dia sangat bagus. Penampilan dan sikapnya luar biasa, seperti itulah pemain hebat.”

“Dengan hasil ini, kami harus menariknya keluar, itu sudah jelas. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya sangat bangga karena dia telah bermain fantastis,” tambah sang pelatih.