Getty Images Sport
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‘Pemain terbaik di dunia’: Hansi Flick melontarkan klaim besar soal Lamine Yamal setelah bintang Barcelona itu tampil gemilang dalam kemenangan telak 5-2 atas Real Betis
Flick puji Yamal sebagai tolok ukur dunia
Flick tak segan memuji Lamine Yamal setelah sang pemain sayap tampil gemilang dalam kemenangan 5-2 atas Real Betis di La Cartuja. Pelatih asal Jerman itu, yang telah menyaksikan banyak talenta kelas dunia sepanjang kariernya bersama Bayern Munich dan tim nasional Jerman, menilai pemain berusia 19 tahun tersebut kini telah melampaui para pemain lain untuk menjadi sosok terdepan dalam sepakbola. Komentar Flick muncul setelah Yamal menjadi motor permainan menyerang yang dominan dan menjaga Barcelona tetap kokoh di puncak klasemen La Liga.
“Jika melihat gol pertama yang dicetaknya, itu luar biasa. Saat ini, dia adalah pemain terbaik di dunia,” kata Flick kepada media dalam konferensi pers seusai pertandingan. “Saya sangat senang dengan penampilannya dan itulah yang ingin saya katakan. Tentu saja, dia mendapat tekanan, usianya 19 tahun dan dia telah bermain di setiap pertandingan. Namun, dia 100 persen fokus dan berkomitmen, dan dia sangat bagus. Penampilan dan sikapnya luar biasa, seperti itulah pemain hebat.”
“Dengan hasil ini, kami harus menariknya keluar, itu sudah jelas. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya sangat bangga karena dia telah bermain fantastis,” tambah sang pelatih.
- Getty Images Sport
Kekhawatiran soal cedera meningkat jelang laga kontra PSG
Meski kemenangan dengan banyak gol mengangkat suasana di dalam tim, Flick menghadapi krisis cedera yang kian memburuk di lini belakangnya. Eric Garcia dan Gerard Martin sama-sama harus ditarik keluar dalam pertandingan tersebut setelah mengalami masalah fisik, membuat sang pelatih cemas menentukan pilihan pemain untuk laga Eropa mendatang.
"Untuk saat ini, yang terpenting adalah pemulihan. Pemulihan sangat penting, begitu pula melihat bagaimana kami mengatur menit bermain pada Selasa. Kita lihat nanti, kami akan mencari 11 pemain. Kami belum tahu apa yang akan terjadi dengan Eric, Kounde mengalami sedikit masalah, begitu juga Gerard. Kami harus melihat perkembangan mereka. Kami masih punya dua hari dan akan melihat apa yang terjadi pada Selasa. Kami harus menunggu hasil pemeriksaan medis," jelas Flick. Ia secara khusus menyebut bahwa Garcia meyakini cederanya hanya akibat benturan ringan, tetapi mereka tetap harus berhati-hati.
Kepuasan terhadap taktik dan efektivitas bola mati
Merefleksikan performa tim secara keseluruhan di Sevilla, Flick mengungkapkan kegembiraannya atas intensitas yang ditunjukkan skuadnya saat menghadapi lawan yang sulit. Betis memberikan ujian berat lewat kecepatan dan permainan transisi mereka, tetapi kemampuan Barcelona mengendalikan pertandingan dan memanfaatkan situasi bola mati menjadi pembeda.
"Penting untuk memiliki kekuatan dalam situasi bola mati. Saya senang kami mencetak gol kedua sebelum jeda, itu penting. Kami melatihnya dan Heiko serta Dela bekerja dengan baik," kata Flick. Ia menekankan bahwa tingginya tingkat persaingan dalam latihan berdampak langsung pada performa saat pertandingan, seraya menyatakan bahwa setiap pemain saat ini tampil di level terbaiknya.
- AFP
Ambisi lebih dari sekadar rentetan hasil pemecah rekor
Meski Barcelona mencatatkan rekor baru untuk kemenangan beruntun dan jumlah gol di bawah kepemimpinannya, Flick menegaskan bahwa rekor pribadi maupun klub bukanlah prioritas utama dibandingkan meraih gelar. "Rekor itu menyenangkan, tetapi kami ingin memenangi gelar dan mencapai hal-hal yang lebih besar. Itulah alasan kami bermain sepakbola," tegas pelatih asal Jerman itu.
Menjelang pekan penting yang mencakup duel melawan PSG dan El Clasico yang semakin dekat, kemampuan Flick untuk menyeimbangkan beban fisik para pemain bintangnya dengan tuntutan meraih hasil akan diuji hingga batasnya.
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