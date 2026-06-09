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Pemain sayap Man City, Savinho, adalah ‘jenis pemain’ yang dibutuhkan Tottenham, sementara mantan bintang Spurs itu menyoroti tiga posisi yang harus diperkuat Roberto De Zerbi pada bursa transfer musim panas
Sandro memaparkan prioritas transfer Tottenham
Melalui Stake, Sandro menjelaskan secara rinci di mana De Zerbi harus memusatkan perhatiannya selama jendela transfer musim panas. Manajer tersebut mengambil alih kendali pada akhir Maret, dan berhasil membawa klub lolos dari degradasi di Liga Premier pada hari terakhir musim setelah mencatatkan tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam tujuh pertandingan. Berdasarkan keberhasilan lolos dari degradasi yang ajaib itu, pelatih asal Brasil ini menyoroti posisi sayap dan penyerang tengah sebagai prioritas utama, sambil menyebut nama seorang pemain sayap dinamis yang dihargai €50 juta (£43 juta/$58 juta). Ia mengatakan: "Saya pikir kami perlu memperkuat lini serang, dengan pemain sayap dan seorang penyerang, karena kemungkinan besar ada pemain yang akan hengkang, seperti Richarlison yang kemungkinan besar akan pergi. Pemain yang kita butuhkan, saya sering mendengar tentang Savinho yang akan bergabung sebagai pemain sayap, dan saya pikir kita perlu fokus pada posisi-posisi ini dan pemain seperti itu."
- AFP
Savinho membawa pengalaman yang telah terbukti dalam meraih kemenangan
Savinho telah berkembang menjadi pemain yang sering meraih gelar sejak bergabung dengan Manchester City dengan biaya transfer sebesar €25 juta (£22 juta/$29 juta) dari Troyes menjelang musim 2024-25. Pemain asal Brasil ini sebelumnya tampil mengesankan selama masa peminjaman di Girona, di mana ia mencetak 11 gol dalam 41 penampilan. Di City, ia telah mencetak tujuh gol dalam 84 pertandingan, serta mengangkat trofi Piala FA dan Piala Liga pada 2026, di samping kemenangan di Community Shield. Meskipun Sandro menginginkan penyerang berpengalaman ini di London, ia juga menyoroti lini belakang sebagai area yang perlu diperbarui. Sandro menambahkan: "Para bek, saya tidak tahu pasti, tapi Romero kemungkinan besar juga akan hengkang, dan kami perlu memperkuat zona pertahanan tengah itu juga."
Waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan filosofi baru
Secara historis, Tottenham selalu membanggakan gaya permainan menyerang mereka, sebuah identitas yang diharapkan dapat dipulihkan oleh De Zerbi setelah tim ini memastikan statusnya di kasta tertinggi. Sandro menegaskan bahwa dewan direksi harus memberi waktu kepada manajer untuk membangun tim, sambil membandingkannya dengan Pep Guardiola untuk menyoroti keseimbangan taktis yang rumit yang diperlukan. Sandro menjelaskan: "Saya rasa itulah yang dibutuhkan De Zerbi, yaitu agar mereka memberinya waktu, membiarkannya memilih para pemain. Ini soal kepercayaan seiring berjalannya waktu, bukan begitu? Tepat sekali, dan ini akan menjadi perubahan besar, karena kini kami sudah memiliki gagasan tentang filosofi tersebut. Saya rasa sepak bola telah berubah, karena orang-orang hanya ingin meraih kesuksesan, tetapi Tottenham, kami selalu memainkan sepak bola menyerang, dan kami membutuhkan seseorang yang memiliki gagasan dan filosofi yang sama. Tentu saja kalian bermain di Liga Premier, ini bukan sekadar menyerang, menyerang, dan kalian harus cerdas, kalian perlu mengendalikan permainan. Guardiola misalnya, kalian tidak bisa lebih menyerang daripada Guardiola, itu mustahil, tapi itu sangat cerdas."
- Getty Images Sport
Apa langkah selanjutnya bagi Tottenham?
Tottenham akan menghadapi musim panas yang sibuk karena mereka bersiap untuk mendukung De Zerbi di bursa transfer. Klub ini akan secara aktif memantau pemain incaran seperti Savinho sambil bersiap menghadapi kemungkinan hengkangnya bintang-bintang andalan seperti Richarlison dan Cristian Romero. Setelah berhasil selamat dari degradasi secara dramatis di hari terakhir musim, sang manajer akan segera mulai bekerja untuk menanamkan kerangka taktisnya yang menuntut selama pramusim.