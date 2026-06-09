Pemain sayap Man City, Savinho, adalah ‘jenis pemain’ yang dibutuhkan Tottenham, sementara mantan bintang Spurs itu menyoroti tiga posisi yang harus diperkuat Roberto De Zerbi pada bursa transfer musim panas

Secara historis, Tottenham selalu membanggakan gaya permainan menyerang mereka, sebuah identitas yang diharapkan dapat dipulihkan oleh De Zerbi setelah tim ini memastikan statusnya di kasta tertinggi. Sandro menegaskan bahwa dewan direksi harus memberi waktu kepada manajer untuk membangun tim, sambil membandingkannya dengan Pep Guardiola untuk menyoroti keseimbangan taktis yang rumit yang diperlukan. Sandro menjelaskan: "Saya rasa itulah yang dibutuhkan De Zerbi, yaitu agar mereka memberinya waktu, membiarkannya memilih para pemain. Ini soal kepercayaan seiring berjalannya waktu, bukan begitu? Tepat sekali, dan ini akan menjadi perubahan besar, karena kini kami sudah memiliki gagasan tentang filosofi tersebut. Saya rasa sepak bola telah berubah, karena orang-orang hanya ingin meraih kesuksesan, tetapi Tottenham, kami selalu memainkan sepak bola menyerang, dan kami membutuhkan seseorang yang memiliki gagasan dan filosofi yang sama. Tentu saja kalian bermain di Liga Premier, ini bukan sekadar menyerang, menyerang, dan kalian harus cerdas, kalian perlu mengendalikan permainan. Guardiola misalnya, kalian tidak bisa lebih menyerang daripada Guardiola, itu mustahil, tapi itu sangat cerdas."