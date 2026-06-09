Pemain sayap Liverpool, Cody Gakpo, mencetak dua gol saat Belanda yang bermain dengan 10 orang mengalami kekhawatiran serius terkait cedera dalam kemenangan laga persahabatan Piala Dunia melawan Uzbekistan

Koeman memanfaatkan laga tanpa penonton di Randall's Island untuk menguji berbagai kombinasi taktis menjelang laga pembuka turnamen mereka. Tim eksperimental tersebut menguasai jalannya pertandingan di awal, dan memecah kebuntuan saat pemain sayap West Ham, Crysencio Summerville, dijatuhkan, sehingga memungkinkan Gakpo mencetak gol penalti pertamanya.

Namun, kartu merah yang diterima pemain pengganti Guus Til di akhir pertandingan memicu kerentanan pertahanan, sehingga memungkinkan Igor Sergeev mencetak gol penyama kedudukan di masa tambahan waktu untuk tim yang berada di peringkat ke-50 dalam daftar peringkat dunia FIFA. Bencana baru terhindarkan pada menit ke-98 ketika Jan Paul van Hecke mendapatkan tendangan penalti kedua, yang dengan tenang dieksekusi oleh Gakpo.