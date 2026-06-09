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Pemain sayap Liverpool, Cody Gakpo, mencetak dua gol saat Belanda yang bermain dengan 10 orang mengalami kekhawatiran serius terkait cedera dalam kemenangan laga persahabatan Piala Dunia melawan Uzbekistan
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Tim Oranje menjalani sesi latihan terakhir yang kacau
Koeman memanfaatkan laga tanpa penonton di Randall's Island untuk menguji berbagai kombinasi taktis menjelang laga pembuka turnamen mereka. Tim eksperimental tersebut menguasai jalannya pertandingan di awal, dan memecah kebuntuan saat pemain sayap West Ham, Crysencio Summerville, dijatuhkan, sehingga memungkinkan Gakpo mencetak gol penalti pertamanya.
Namun, kartu merah yang diterima pemain pengganti Guus Til di akhir pertandingan memicu kerentanan pertahanan, sehingga memungkinkan Igor Sergeev mencetak gol penyama kedudukan di masa tambahan waktu untuk tim yang berada di peringkat ke-50 dalam daftar peringkat dunia FIFA. Bencana baru terhindarkan pada menit ke-98 ketika Jan Paul van Hecke mendapatkan tendangan penalti kedua, yang dengan tenang dieksekusi oleh Gakpo.
Krisis pertahanan menjelang turnamen semakin parah
Analisis teknis pasca-pertandingan lebih banyak berfokus pada kabar terbaru mengenai kondisi kebugaran yang disampaikan oleh tim medis, daripada kemenangan tipis tersebut. Sebelum pertandingan dimulai, rencana tim Belanda menjadi kacau balau setelah dikonfirmasi bahwa bek Arsenal, Jurrien Timber, tidak akan masuk dalam skuad turnamen sama sekali.
Menanggapi pukulan di lini pertahanan dan persiapan taktisnya, Koeman menegaskan bahwa susunan pemain inti yang dipilihnya akan sebagian besar diturunkan sejak kick-off pada laga pembuka Piala Dunia hari Minggu melawan Jepang. Kabar terbaru yang pasti mengenai cedera pangkal paha Timber berarti bek serba bisa ini dipastikan akan absen di turnamen lainnya.
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Masalah penjaga gawang semakin memperumit dilema pemilihan pemain
Selain absennya Timber yang sudah dipastikan, staf pelatih Belanda langsung dilanda kekhawatiran ketika kiper utama Bart Verbruggen terpaksa ditarik keluar pada babak kedua. Kiper Brighton itu mendarat dengan posisi yang kurang tepat setelah terlibat duel udara yang sengit, sehingga Mark Flekken harus masuk menggantikannya sebagai tindakan pencegahan medis.
Ketidakstabilan pertahanan ini semakin diperparah oleh penyelesaian akhir yang boros di lini depan, di mana Donyell Malen menyia-nyiakan beberapa peluang emas yang diciptakan oleh Gakpo. Dengan pilihan penyerang cadangan seperti Brian Brobbey yang golnya dianulir karena offside, ketergantungan taktis pada ketepatan Gakpo dalam situasi bola mati tetap mutlak.
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Pertandingan-pertandingan di Grup F menjadi ujian taktis
Timnas Eropa tersebut akan langsung bertolak ke markas resmi mereka untuk mengatasi masalah-masalah mendesak di lini pertahanan dan tim medis sebelum kompetisi sepak bola dimulai. Skuad asuhan Koeman harus segera mengembalikan ketajaman mereka saat bersiap menghadapi fase awal yang menantang di Amerika Utara.
Ujian berikutnya bagi Belanda akan berlangsung di Piala Dunia, di mana mereka akan menghadapi Jepang dalam laga pembuka Grup F pada Sabtu, 14 Juni, sebelum bertanding melawan Swedia dan Tunisia dalam laga-laga grup berikutnya.