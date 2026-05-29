Pemain sayap kanan terbaik di dunia? Mengapa Michael Olise dianggap ‘sedikit di bawah’ bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, meskipun mencatatkan angka kontribusi gol yang luar biasa di Bayern Munich
Olise & Yamal akan berlaga di Piala Dunia 2026 bersama Prancis & Spanyol
Olise akan berlaga di turnamen tersebut bersama Prancis, sementara Yamal diharapkan sudah pulih dari cedera yang dialaminya tepat waktu untuk memainkan peran penting bagi Spanyol. Les Bleus dan La Roja diprediksi oleh banyak pihak akan menjadi kandidat kuat untuk meraih gelar juara dunia di tanah Amerika Utara.
Jika salah satu dari kedua negara tersebut ingin mendekati target tersebut, maka kreativitas di sayap akan sangat membantu mereka mencapai garis finis. Dalam hal itu, Didier Deschamps dan Luis de la Fuente memiliki dua pemain elit yang siap diturunkan.
Gol & assist: Catatan statistik Olise & Yamal pada musim 2025-26
Juara Bundesliga Bayern menyaksikan Olise — pada musim keduanya di Allianz Arena — mencetak 20 gol dan 26 assist sepanjang musim 2025-26. Sementara itu, Yamal — saat membantu Barca meraih gelar Liga — mencetak 24 gol sekaligus memberikan 18 assist kepada rekan-rekannya.
Ia baru berusia 18 tahun, dengan karier yang melesat pesat. Olise kini berusia 24 tahun, dengan perjalanan yang lebih berliku menuju puncak sepak bola dunia yang dilalui oleh pemain internasional Prancis kelahiran London ini.
Siapa yang terbaik? Membandingkan bintang Bayern, Olise, dan sensasi Barcelona, Yamal
Tampaknya tidak ada perbedaan yang signifikan antara Olise dan Yamal dalam hal produktivitas di posisi yang mereka tempati, namun Desailly, pemain Prancis peraih gelar Piala Dunia 1998 — yang berbicara melalui MrRaffle.com — mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah keduanya kini berada di level yang sama: “Menurut saya, dalam intensitas pertandingan level yang lebih tinggi, Olise masih selangkah di bawah Yamal.
“Yamal memiliki pemahaman yang lebih baik—keunggulan kecil dalam memahami jebakan yang akan disiapkan untuknya di lapangan. Anda melihatnya dalam pertandingan antara Paris Saint-Germain dan Bayern Munich, di mana Olise tidak mampu menangani tekanan lawan. Dia masih harus belajar. Kita bisa melihat bahwa dia perlu beradaptasi dengan sistem.
“Yang aneh adalah Yamal sedikit lebih muda. Namun, Yamal mampu membaca dan memahami intensitas yang dibutuhkan di level tinggi, terutama dalam hal ketahanan fisik. Olise mengalami penurunan performa yang nyata di sana. Saya sedikit kecewa. Hal ini tidak mengurangi kualitasnya atau apa pun, hanya saja terlihat masih ada ruang untuk berkembang yang lebih besar agar dia bisa mencapai pertimbangan yang sama seperti yang kita miliki untuk Yamal.”
Prediksi Ballon d'Or: Bisakah Olise atau Yamal memenangkan Ballon d'Or pada tahun 2026?
Meskipun Desailly berpendapat bahwa Olise berada tepat di bawah Yamal dalam hierarki global, keduanya dianggap sebagai kandidat terkuat untuk meraih penghargaan Ballon d’Or yang bergengsi pada tahun 2026.
Jika salah satu dari mereka menjadi bagian dari tim pemenang di Piala Dunia musim panas ini, sekaligus memberikan kontribusi signifikan bagi kemenangan tim, maka peluang masing-masing untuk meraih Ballon d’Or akan meningkat secara signifikan.