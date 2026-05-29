Tampaknya tidak ada perbedaan yang signifikan antara Olise dan Yamal dalam hal produktivitas di posisi yang mereka tempati, namun Desailly, pemain Prancis peraih gelar Piala Dunia 1998 — yang berbicara melalui MrRaffle.com — mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah keduanya kini berada di level yang sama: “Menurut saya, dalam intensitas pertandingan level yang lebih tinggi, Olise masih selangkah di bawah Yamal.

“Yamal memiliki pemahaman yang lebih baik—keunggulan kecil dalam memahami jebakan yang akan disiapkan untuknya di lapangan. Anda melihatnya dalam pertandingan antara Paris Saint-Germain dan Bayern Munich, di mana Olise tidak mampu menangani tekanan lawan. Dia masih harus belajar. Kita bisa melihat bahwa dia perlu beradaptasi dengan sistem.

“Yang aneh adalah Yamal sedikit lebih muda. Namun, Yamal mampu membaca dan memahami intensitas yang dibutuhkan di level tinggi, terutama dalam hal ketahanan fisik. Olise mengalami penurunan performa yang nyata di sana. Saya sedikit kecewa. Hal ini tidak mengurangi kualitasnya atau apa pun, hanya saja terlihat masih ada ruang untuk berkembang yang lebih besar agar dia bisa mencapai pertimbangan yang sama seperti yang kita miliki untuk Yamal.”