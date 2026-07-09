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Bradley Barcola PSG France GFXGOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Pemain sayap asal Prancis, Bradley Barcola, perlu hengkang dari PSG dan membuktikan kualitasnya sebagai bintang dengan menjadi pengganti Mohamed Salah di Liverpool

Analysis
World Cup
B. Barcola
Paris Saint-Germain
France
FEATURES
Y. Diomande
Liverpool
France vs Morocco
Ligue 1
Premier League
M. Salah

Para penggemar Liverpool mungkin akan menonton dengan saksama pertandingan Piala Dunia antara Prancis dan Maroko pada Kamis ini, karena saga transfer yang sedang memanas menjadi alur cerita sampingan yang menarik dalam laga perempat final tersebut. Sebuah dinamika yang mirip komidi putar ini berpotensi membawa sayap Les Bleus, Bradley Barcola, ke Anfield musim panas ini — ironisnya, hal ini terjadi karena The Reds kalah saing dari klubnya saat ini, Paris Saint-Germain, dalam perebutan untuk merekrut Yan Diomande.

Barcola telah membuat masa depannya menjadi tidak pasti dengan mengakui bahwa ia “tidak tahu” apa yang akan terjadi setelah Piala Dunia berakhir. Hal itu mengisyaratkan bahwa pemain berusia 23 tahun itu siap hengkang dari Parc des Princes jika ekspektasinya terkait waktu bermain tidak terpenuhi, setelah sebelumnya menunda pembicaraan kontrak beberapa waktu lalu.

Berita tersebut akan membuat Liverpool waspada, karena The Reds sedang mencari pengganti berprestasi untuk Mohamed Salah, yang mengakhiri masa tinggalnya yang gemilang dan produktif selama sembilan tahun di Merseyside pada akhir musim 2025-26. Anfield bisa jadi destinasi yang sempurna bagi Barcola, yang akan memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya sebagai bintang masa depan klub tersebut.

Sejauh ini, karier pemain sayap tersebut belum berjalan sesuai harapan di PSG, namun perubahan suasana dan kepindahan ke Inggris berpotensi mengubah hal tersebut.

  • FBL-FRA-LIGUE1-AUXERRE-PSGAFP

    Semakin ke bawah dalam hierarki

    Pada titik ini, hampir tiga tahun setelah kepindahannya dari Lyon ke ibu kota Prancis, Barcola tentu saja mengharapkan dirinya menjadi pemain inti yang tak tergantikan dan pemain kunci bagi PSG, namun kenyataannya tidak berjalan seperti itu.

    Meskipun musim debutnya solid dengan kontribusi 14 gol, Les Parisiens memperkuat sisi kiri lini serang mereka pada musim panas 2024 setelah kepergian Kylian Mbappe, dengan mendatangkan pemain sayap muda berbakat lainnya, Desire Doue, dan hal itu segera diikuti oleh kedatangan sensasional Khvicha Kvaratskhelia pada Januari 2025.

    Musim 2024-25 Barcola tetap luar biasa (21 gol, 21 assist), tetapi ia sering diabaikan dalam pertandingan-pertandingan besar di fase krusial musim, termasuk final Liga Champions melawan Inter, dan jarang bermain penuh 90 menit saat ia diturunkan sebagai starter.

    Pola tersebut berlanjut pada musim 2025-26, dengan statistiknya anjlok drastis (13 gol, tujuh assist). Luis Enrique sering kali sengaja mengistirahatkan pemain-pemain terbaiknya di Ligue 1 dan menyimpannya untuk Liga Champions, dan Barcola secara mencolok tidak diturunkan sebagai starter di perempat final, semifinal, maupun final dalam kampanye Eropa yang kembali sukses itu. Ia juga menjadi pemain cadangan yang tidak diturunkan dalam pertandingan-pertandingan penting liga melawan Lyon dan Monaco pada paruh pertama musim tersebut.

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    Piala Dunia yang Tidak Merata

    Demikian pula, di level internasional, Barcola mungkin berharap bisa menjadi andalan Prancis di sayap kiri, namun hingga saat ini kariernya bersama timnas Prancis sama-sama tidak konsisten, dan hal itu berlanjut hingga Piala Dunia.

    Yang menarik, pemain berusia 23 tahun ini tidak diturunkan sebagai starter dalam laga pembuka Les Bleus melawan Senegal, tim kuat asal Afrika, meskipun ia masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol yang terbukti menjadi penentu kemenangan hanya dua menit setelah masuk dalam penampilan singkat yang produktif. Hal itu membuatnya mendapat kesempatan sebagai starter saat melawan Irak pada pertandingan kedua, tetapi ia tidak memanfaatkan peluang tersebut dan kemudian kembali ke bangku cadangan untuk pertandingan terakhir fase grup melawan Norwegia.

    Sekali lagi, ia lebih berpengaruh sebagai pemain pengganti; masuk saat tersisa 25 menit dan memberikan umpan silang akurat yang disundul Doue di menit-menit akhir untuk memperindah skor. Didier Deschamps kemudian memutuskan untuk memasukkan Barcola ke dalam starting XI lagi untuk laga babak 32 besar melawan Swedia, dan ia membalas kepercayaan itu dengan mencetak gol indah di babak kedua berkat penampilan gemilang Michael Olise.

    Pemain sayap ini akhirnya mempertahankan posisinya saat melawan Paraguay di babak 16 besar, namun penampilannya yang kurang menonjol dalam kemenangan 1-0 yang diwarnai ketegangan tersebut membuatnya kini berisiko dicadangkan sekali lagi dalam laga perempat final melawan Maroko.

  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Bukanlah sosok yang tak tersentuh'

    Turnamen yang diikuti Barcola ini berlangsung di tengah ketidakpastian yang semakin meningkat seputar masa depannya di PSG, karena pembicaraan mengenai kontrak baru saat ini menemui jalan buntu akibat kekhawatiran sang pemain terkait posisinya dalam hierarki tim di Parc des Princes. Kontraknya saat ini akan berakhir pada tahun 2028.

    Sebelumnya pada musim panas ini dilaporkan bahwa ia tidak dijual, dengan PSG menilai nilainya pada 'harga yang jauh lebih tinggi' daripada £116 juta ($155 juta) yang dibayarkan Manchester City untuk merekrut Elliot Anderson dari Nottingham Forest baru-baru ini, menurut The Athletic.

    Namun, sikap juara Eropa tersebut tampaknya tiba-tiba berubah. Berbicara di saluran YouTube-nya pekan ini, pakar transfer Fabrizio Romano mengatakan: “Hingga pekan lalu, Barcola masih tak tersentuh; kini saya melihat namanya dikaitkan dengan beberapa klub. Kenyataannya, Barcola bukanlah pemain yang tak tersentuh. Barcola memiliki peluang serius untuk meninggalkan Paris pada bursa transfer musim panas.”

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  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Satu masuk, satu keluar?

    Ada satu alasan penting mengapa sikap PSG terkait transfer Barcola mungkin telah berubah, karena mereka berupaya memanfaatkan peluang di bursa transfer untuk mendatangkan salah satu bintang yang sedang naik daun pada musim 2025-26.

    Liverpool dilaporkan secara luas sebagai pihak yang memimpin dalam upaya mendatangkan bintang RB Leipzig dan Pantai Gading, Diomande, musim panas ini dalam kesepakatan senilai sekitar €100 juta (£87 juta/$115 juta), namun belakangan terungkap bahwa pemain berusia 19 tahun itu lebih memilih pindah ke Paris, dengan keyakinan bahwa bergabung dalam proyek di bawah asuhan Luis Enrique akan memberinya peluang terbaik untuk meraih trofi dan, mungkin saja, Ballon d'Or.

    Diperkirakan Leipzig mematok harga Diomande sebesar €130 juta (£111 juta/£148 juta), sebuah angka yang – terlepas dari kekayaan mereka – kemungkinan akan memaksa PSG untuk sedikit menyeimbangkan neraca keuangannya. Goncalo Ramos telah dijual ke AC Milan, sementara Lee Kang-in akan bergabung dengan Atletico Madrid, namun Barcola mungkin ingin hengkang jika ia merasa akan mendapatkan waktu bermain yang lebih sedikit lagi musim depan.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    Keuntungan bagi Liverpool

    Akibatnya, Liverpool justru bisa diuntungkan dari kegagalan merekrut Diomande, karena kepindahan Barcola ke Merseyside tampaknya menjadi transfer yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Di Anfield, pemain asal Prancis itu dipastikan akan mendapatkan status sebagai pemain inti yang sangat ia idamkan.

    The Reds bertekad untuk merombak lini serang mereka pasca kepergian Salah dan telah mendatangkan Victor Munoz. Manajer baru Andoni Iraola harus berhati-hati dalam mengelola keterlibatan wonderkid Rio Ngumoha, yang baru akan genap berusia 18 tahun pada akhir Agustus, namun Barcola bisa memainkan peran kunci sejak awal, terutama karena ia tampak sangat cocok dengan gaya permainan sang manajer asal Spanyol.

    Liverpool juga sangat membutuhkan rekrutan bintang untuk meredam dampak kepergian Salah, dan Barcola adalah salah satu dari sedikit pemain di bursa transfer yang memenuhi kriteria tersebut. Mengingat ia telah bermain di Liga Champions selama beberapa tahun terakhir, keyakinan terhadap kemampuannya untuk langsung memberikan dampak di Anfield akan lebih besar dibandingkan dengan Diomande yang lebih muda dan kurang berpengalaman.

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    "Sejujurnya, aku tidak tahu"

    Jika sebelumnya masih ada keraguan bahwa kepindahan Barcola dari PSG pada musim panas ini merupakan kemungkinan yang serius, sang pemain sendiri telah secara efektif mengonfirmasi di Piala Dunia bahwa masa depannya kini jauh dari kepastian.

    "Saat ini, saya benar-benar fokus pada Piala Dunia," katanya dalam konferensi pers timnas Prancis menjelang laga melawan Paraguay. "Namun mengenai apa yang akan terjadi setelahnya, sejujurnya, saya belum tahu saat ini."

    Satu-satunya hal yang jelas pada tahap ini adalah bahwa, seiring kedatangan Diomande yang tampaknya tak terelakkan mengancam akan semakin menyingkirkannya dari skuad utama di Parc des Princes, Barcola perlu mencari jalan keluar dari PSG dan memulai kembali kariernya di lingkungan baru sesegera mungkin.

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