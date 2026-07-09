Pemain sayap asal Prancis, Bradley Barcola, perlu hengkang dari PSG dan membuktikan kualitasnya sebagai bintang dengan menjadi pengganti Mohamed Salah di Liverpool

Barcola telah membuat masa depannya menjadi tidak pasti dengan mengakui bahwa ia “tidak tahu” apa yang akan terjadi setelah Piala Dunia berakhir. Hal itu mengisyaratkan bahwa pemain berusia 23 tahun itu siap hengkang dari Parc des Princes jika ekspektasinya terkait waktu bermain tidak terpenuhi, setelah sebelumnya menunda pembicaraan kontrak beberapa waktu lalu.

Berita tersebut akan membuat Liverpool waspada, karena The Reds sedang mencari pengganti berprestasi untuk Mohamed Salah, yang mengakhiri masa tinggalnya yang gemilang dan produktif selama sembilan tahun di Merseyside pada akhir musim 2025-26. Anfield bisa jadi destinasi yang sempurna bagi Barcola, yang akan memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya sebagai bintang masa depan klub tersebut.

Sejauh ini, karier pemain sayap tersebut belum berjalan sesuai harapan di PSG, namun perubahan suasana dan kepindahan ke Inggris berpotensi mengubah hal tersebut.