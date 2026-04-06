Pemain sayap Argentina mencatat sejarah sebagai pesepakbola aktif pertama di negaranya yang secara terbuka mengaku sebagai gay dalam sebuah wawancara yang menghebohkan
Perubahan besar dalam dunia sepak bola Argentina
Lago membuka jalan baru dalam olahraga yang selama ini menganggap homoseksualitas sebagai topik tabu. Colon baru-baru ini merayakan kemenangan 3-0 atas San Miguel, dengan sang penyerang mencetak gol. Namun, dampak terbesarnya justru terjadi di luar lapangan saat tampil dalam program Sangre y Luto. Terkejut dengan pesan video dari pacarnya, ia menjadi pemain pertama yang saat ini berkompetisi di level profesional di Argentina yang mengungkapkan hal tersebut, mengambil langkah berani yang menantang budaya tradisional olahraga tersebut.
Pengakuan cinta yang penuh emosi di depan umum
Siaran tersebut menayangkan ucapan penghormatan yang mengharukan dari pasangan sang pemain sayap, yang mengungkapkan rasa bangga yang luar biasa terhadap kepribadiannya. Pasangannya itu berkata: "Halo sayang, semoga kamu menyukai kejutan ini. Aku hanya ingin mengucapkan selamat dan terima kasih kepadamu karena kamu adalah sosok yang luar biasa dan profesional yang hebat. Aku tahu semua perjuangan yang kamu lakukan untuk ini, aku tahu kamu punya impian... Aku sangat mencintaimu dan terima kasih telah membela warna kota kelahiranku."
Menanggapi ucapan tersebut, Lago berkata: "Ini adalah cinta yang tak terukur, kami menjalaninya seperti ini, sama seperti dalam sepak bola. Kami berusaha mengekspresikan apa yang kami rasakan. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa tidak menyadarinya, aku tinggal di dalam rumah. Dia sangat perhatian dan menunjukkan kasih sayangnya dengan cara yang sangat istimewa ini."
Mengikuti jejak pelopor
Keputusan berani ini mengikuti jejak yang diteladani oleh Nicolas Fernandez enam tahun lalu. Pada tahun 2020, Fernandez menjadi sorotan media saat ia secara terbuka mengakui orientasi seksualnya saat masih bermain untuk klub liga regional General Belgrano de Santa Rosa. Ia sebelumnya pernah menyatakan bahwa para pesepakbola sering kali memilih diam karena rasa takut, namun ia berharap generasi muda kini memiliki pola pikir yang jauh lebih terbuka. Hingga saat ini, belum ada pemain profesional di negara tersebut yang mengikuti jejaknya. Dengan 11 gol dan tujuh assist dalam 58 penampilan sejak bergabung dengan Colon pada tahun 2024, penyerang ini membuktikan bahwa kejujuran dan performa elit berjalan beriringan.
Menatap masa depan
Ke depan, pengumuman bersejarah ini berpotensi menciptakan lingkungan yang jauh lebih inklusif di dunia sepak bola Argentina. Seiring pemain berusia 23 tahun ini terus memimpin timnya dalam upaya promosi ke kasta tertinggi, keberaniannya yang tak tergoyahkan niscaya akan menginspirasi banyak atlet lain untuk menerima jati diri mereka yang sesungguhnya tanpa rasa takut.