Barco secara terbuka mengakui bahwa beradaptasi dengan peran sentral menjadi titik balik tunggal paling penting dalam karier profesionalnya sejauh ini.

Membahas dampak besar dari transisi tersebut, Barco menjelaskan: "Saya pikir perubahan posisi mengubah hidup saya. Itu sangat membantu saya untuk kembali bermain, menjadi bagian penting dari tim, kembali ke tim nasional Argentina, pergi ke Piala Dunia, dan sekarang bisa kembali ke Premier League," ujarnya, seperti dikutip oleh ESPN.

"Saya merasa nyaman bermain di lini tengah. Saya menyukainya karena Anda sering menguasai bola, dan dengan cara itu Anda mengontrol permainan serta menentukan tempo, jadi saya pikir periode itu sangat penting bagi karier dan hidup saya."