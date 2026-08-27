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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Pemain rekrutan Chelsea senilai £34 juta, Valentin Barco, mengungkap bagaimana kepindahannya ke lini tengah mengubah hidupnya

V. Barco
Chelsea
Premier League

Pemain anyar Chelsea senilai £34 juta pada musim panas, Valentin Barco, mengungkapkan bagaimana transisinya menjadi gelandang tengah mengubah kariernya dan membuka jalan bagi kepindahannya ke Stamford Bridge. Pemain berusia 22 tahun itu menjelaskan bahwa meninggalkan peran tradisionalnya sebagai bek kiri membantunya mendapatkan panggilan Piala Dunia Argentina dan mengamankan kepulangan bergengsi ke Premier League.

  • Perubahan posisi picu peningkatan performa

    Pemain Argentina itu awalnya datang ke Eropa sebagai prospek bek kiri, tetapi menghabiskan 92 persen menit bermainnya di lini tengah bersama Strasbourg musim lalu. Pergeseran taktik itu terbukti krusial karena ia mencatatkan 58 penampilan untuk tim Prancis tersebut, dengan sumbangan tiga gol dan 11 assist. Penampilan impresifnya di lini tengah juga memberinya tempat dalam skuad Piala Dunia Argentina sebelum merampungkan kepindahan senilai £34 juta ke Chelsea.

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    Perubahan posisi ke lini tengah mengubah karier

    Barco secara terbuka mengakui bahwa beradaptasi dengan peran sentral menjadi titik balik tunggal paling penting dalam karier profesionalnya sejauh ini.

    Membahas dampak besar dari transisi tersebut, Barco menjelaskan: "Saya pikir perubahan posisi mengubah hidup saya. Itu sangat membantu saya untuk kembali bermain, menjadi bagian penting dari tim, kembali ke tim nasional Argentina, pergi ke Piala Dunia, dan sekarang bisa kembali ke Premier League," ujarnya, seperti dikutip oleh ESPN.

    "Saya merasa nyaman bermain di lini tengah. Saya menyukainya karena Anda sering menguasai bola, dan dengan cara itu Anda mengontrol permainan serta menentukan tempo, jadi saya pikir periode itu sangat penting bagi karier dan hidup saya."

  • Faktor Alonso memuluskan kepindahan

    Kehadiran seorang manajer elite dan status Chelsea di kancah global menjadi faktor penentu di balik keputusannya untuk menuju Stamford Bridge.

    Menjelaskan pilihannya bergabung dengan Chelsea dan pengaruh Xabi Alonso, pemain berusia 22 tahun itu menambahkan: "Saya memilih Chelsea karena ini adalah salah satu klub terbaik di dunia, jadi jika Chelsea datang memanggil, Anda harus mengatakan ya.

    "Saya sempat beberapa kali berbincang dengan Xabi Alonso dan, bagi saya, dia adalah salah satu yang terbaik di dunia. Dia sendiri adalah pemain top. Dia adalah salah satu pemain terbaik di posisi ini, dan sekarang dia adalah salah satu manajer paling menonjol."

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    Pemain Argentina menghadapi persaingan untuk mendapat tempat di skuad

    Barco kini menghadapi persaingan sengit untuk mendapatkan tempat di lini tengah Alonso saat Chelsea bersiap menjalani jadwal Premier League dan piala domestik yang padat. Mengamankan menit bermain reguler di Stamford Bridge akan sangat krusial untuk mengukuhkan tempatnya di skuad tim nasional Argentina menjelang jeda internasional mendatang. Fleksibilitas taktis sang pemain muda dan kemampuannya mengatur tempo akan langsung diuji oleh tuntutan fisik intens dalam sepakbola Inggris.

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