Dampak besar dari vonis bersalah yang mengejutkan itu meluas jauh melampaui lapangan sepak bola, dengan tokoh-tokoh politik terkemuka mengungkapkan kecemasan mendalam atas potensi konsekuensi serius bagi wilayah setempat. Perdana Menteri Andy Burnham membahas situasi yang sangat kontroversial itu pada hari Rabu, dengan menyoroti investasi besar yang telah dilakukan kelompok pemilik saat ini selama satu dekade terakhir.

Burnham tetap khawatir tentang dampak ekonomi yang parah jika para penyokong kaya klub itu pada akhirnya memutuskan untuk menarik pendanaan mereka dari kawasan tersebut sepenuhnya. Burnham berkata: "Saya akan sangat khawatir kehilangan mereka. Mereka telah menjadi mitra yang begitu besar dalam pembangunan Manchester modern dan tentu saja dalam membangun Manchester City menjadi kekuatan global seperti sekarang. Saya benar-benar berterima kasih kepada City Football Group dan kepemilikan yang lebih luas atas uang yang tidak hanya mereka tanamkan ke Etihad [Stadium] dan kampus di sekitarnya, tetapi juga ke kota ini."