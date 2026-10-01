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Pemain Premier League dan agen menjajaki langkah hukum terhadap Manchester City terkait bonus yang hilang
Bintang-bintang Premier League mempertimbangkan klaim kompensasi
Menyusul putusan terbaru yang menyatakan Manchester City bersalah atas lebih dari 100 pelanggaran aturan keuangan, para profesional rival bersiap mengambil tindakan. Menurut Sky Sports, beberapa pemain dan agen mereka telah menghubungi pengacara terkait potensi gugatan atas bonus yang tidak mereka terima. Bonus yang hilang itu berkaitan dengan gelar liga atau tempat kualifikasi Eropa yang lepas ke Manchester City antara 2009 dan 2018.
Laporan tertulis komisi independen itu merinci bahwa klub tersebut menyembunyikan £900 juta dalam kesepakatan sponsor palsu, yang memicu kemarahan luas di kasta tertinggi sepak bola Inggris ketika pihak-pihak yang terdampak menghitung kerugian finansial besar mereka dari periode sembilan tahun tersebut.
Kekebalan diplomatik mempersulit proses hukum
Saat para pemain mempertimbangkan opsi hukum mereka, proses apa pun berpotensi menghadapi hambatan signifikan karena status Khaldoon Al Mubarak. Financial Times melaporkan bahwa Al Mubarak telah masuk dalam daftar diplomat yang disetujui di Inggris sejak 2020. Hal ini memberi sang ketua kekebalan dari penyelidikan pidana dan biasanya akan melindunginya dari proses perdata.
Meski tekanan terus meningkat dan ancaman aksi hukum serius dari berbagai arah kian membayangi, Al Mubarak tetap sepenuhnya menantang. Ia menyatakan: "Meskipun beberapa orang cepat mengambil kesimpulan mereka sendiri, dan ada begitu banyak kegaduhan yang berputar di sekitar kami, tidak ada yang berubah. Kami pernah menghadapi tantangan bersama sebelumnya dan berhasil melewatinya. Masih ada banyak pihak yang ingin merusak momentum klub kami. Kami tidak akan memberi mereka kesempatan itu."
Burnham suarakan kekhawatiran atas dampak lokal
Dampak besar dari vonis bersalah yang mengejutkan itu meluas jauh melampaui lapangan sepak bola, dengan tokoh-tokoh politik terkemuka mengungkapkan kecemasan mendalam atas potensi konsekuensi serius bagi wilayah setempat. Perdana Menteri Andy Burnham membahas situasi yang sangat kontroversial itu pada hari Rabu, dengan menyoroti investasi besar yang telah dilakukan kelompok pemilik saat ini selama satu dekade terakhir.
Burnham tetap khawatir tentang dampak ekonomi yang parah jika para penyokong kaya klub itu pada akhirnya memutuskan untuk menarik pendanaan mereka dari kawasan tersebut sepenuhnya. Burnham berkata: "Saya akan sangat khawatir kehilangan mereka. Mereka telah menjadi mitra yang begitu besar dalam pembangunan Manchester modern dan tentu saja dalam membangun Manchester City menjadi kekuatan global seperti sekarang. Saya benar-benar berterima kasih kepada City Football Group dan kepemilikan yang lebih luas atas uang yang tidak hanya mereka tanamkan ke Etihad [Stadium] dan kampus di sekitarnya, tetapi juga ke kota ini."
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Manchester City?
Manchester City kini memiliki tenggat ketat untuk mengajukan banding resmi mereka, dengan hasil akhir diperkirakan akan dicapai pada akhir Desember. Jika hukuman berat dari komisi independen sepenuhnya dikuatkan pada Januari, klub itu akan menghadapi sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara para pemain dan eksekutif rival tanpa diragukan lagi akan meningkatkan klaim kompensasi finansial besar-besaran mereka.
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