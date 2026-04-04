Pemain pinjaman Arsenal, Ethan Nwaneri, mendapat peringatan dari pelatih Marseille terkait penggantian Mason Greenwood yang sedang menjalani skorsing
Tugas yang berat
Greenwood telah membuktikan dirinya sebagai motor serangan Marseille yang tak terbantahkan sejak kedatangannya dari Manchester United pada tahun 2024. Dengan 15 gol dan empat assist dalam 26 penampilan di Ligue 1, pemain asal Inggris ini hanya tertinggal dari Joaquin Panichelli dari Strasbourg dalam daftar pencetak gol. Namun, skorsing dan cedera yang dialami Greenwood telah membuat Habib Beye pusing memikirkan strategi. Absennya pemain sayap produktif ini merupakan pukulan telak bagi momentum Marseille, memaksa pelatih kepala untuk mencari solusi sementara dari bangku cadangan yang diisi pemain muda guna mempertahankan laju mereka di kompetisi Eropa.
Beye mengeluarkan peringatan kepada Nwaneri
Dalam konferensi pers prapertandingan, Beye menegaskan bahwa Nwaneri adalah kandidat utama untuk masuk ke dalam starting XI. Meskipun pelatih Marseille itu jelas mengagumi lulusan akademi Arsenal tersebut, ia segera mengingatkan pemain berusia 19 tahun itu bahwa tuntutan fisik sepak bola Prancis jauh lebih berat dibandingkan dengan level pengembangan pemain muda. "Dia adalah talenta besar yang perlu beradaptasi dengan intensitas Ligue 1," kata Beye kepada para wartawan, "Dia tampak seperti pengganti ideal untuk Mason, tetapi kami memiliki beberapa pemain berkualitas untuk dipilih. Dia harus memahami bahwa dia telah bergabung dengan klub yang levelnya sangat, sangat tinggi."
Investasi yang mahal tanpa jaminan
Meskipun Nwaneri menjadi andalan jangka pendek di lapangan, situasi kontraknya menimbulkan pertanyaan di balik layar. Pemain pengatur serangan ini didatangkan dengan status pinjaman langsung dari Arsenal pada bursa transfer musim dingin, tanpa opsi pembelian, yang berarti Marseille sama sekali tidak memiliki kendali atas masa depannya setelah musim ini berakhir. Di luar aspek kontrak, menurut L'Équipe, biaya finansial dari kesepakatan ini cukup besar. Mereka telah setuju untuk menanggung seluruh gaji Nwaneri, yang berjumlah €300.000 bruto per bulan.
Tekanan semakin meningkat di tengah performa buruk Marseille
Waktu absennya Greenwood tidak bisa lebih buruk lagi bagi Marseille, mengingat klub raksasa Prancis itu belakangan ini kesulitan mempertahankan performa yang konsisten. Performa buruk di Ligue 1 dan tersingkirnya mereka secara mengecewakan dari kompetisi Eropa telah membuat para penggemar frustrasi, sehingga memberikan tekanan besar kepada setiap pemain yang masuk ke dalam starting 11. Nwaneri seharusnya mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya jika ia diturunkan dalam pertandingan ini, di tengah tuduhan bahwa performanya tidak konsisten.