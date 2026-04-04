Pemain pinjaman Arsenal, Ethan Nwaneri, mendapat peringatan dari pelatih Marseille terkait penggantian Mason Greenwood yang sedang menjalani skorsing

Dalam konferensi pers prapertandingan, Beye menegaskan bahwa Nwaneri adalah kandidat utama untuk masuk ke dalam starting XI. Meskipun pelatih Marseille itu jelas mengagumi lulusan akademi Arsenal tersebut, ia segera mengingatkan pemain berusia 19 tahun itu bahwa tuntutan fisik sepak bola Prancis jauh lebih berat dibandingkan dengan level pengembangan pemain muda. "Dia adalah talenta besar yang perlu beradaptasi dengan intensitas Ligue 1," kata Beye kepada para wartawan, "Dia tampak seperti pengganti ideal untuk Mason, tetapi kami memiliki beberapa pemain berkualitas untuk dipilih. Dia harus memahami bahwa dia telah bergabung dengan klub yang levelnya sangat, sangat tinggi."