Pemain pertama yang dipanggil musim ini: inilah Udinese, yang akan menjalani pemusatan latihan mulai 6 Juli

Sebagaimana tercantum di situs resmi klub Bianconeri, Udinese siap memulai persiapan musim panas di bawah asuhan pelatih Kosta Runjaic.

Para pemain Udinese akan tiba di Udine pada hari Minggu, 5 Juli, untuk memulai sesi latihan dan tes mulai keesokan harinya, Senin, 6 Juli. Fase pertama persiapan akan berlangsung selama 2 minggu di pusat olahraga Dino Bruseschi sebelum berangkat ke masa pemusatan latihan pramusim seperti biasa.

Untuk tahun ketiga, yang kedua secara berturut-turut, Udinese akan kembali ke Lienz untuk memasuki tahap inti persiapan musim panas. Tim Bianconeri akan menjalani pemusatan latihan di Tirol Timur mulai 22 Juli hingga 4 Agustus. Tim yang dipimpin oleh pelatih Runjaic akan menemukan kondisi ideal di Lienz untuk mempersiapkan musim dengan sebaik-baiknya di fasilitas unggulan yang dilengkapi dengan semua sarana yang diperlukan bagi tim level tinggi. Markas besar untuk latihan tahun ini kembali berlokasi di Dolomiten Stadion.



