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Kosta Runjaic UdineseGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Pemain pertama yang dipanggil musim ini: inilah Udinese, yang akan menjalani pemusatan latihan mulai 6 Juli

Udinese
Serie A

Udinese akan berkumpul pada tanggal 5, dan memulai pemusatan latihan mulai tanggal 6

Sebagaimana tercantum di situs resmi klub Bianconeri, Udinese siap memulai persiapan musim panas di bawah asuhan pelatih Kosta Runjaic.

Para pemain Udinese akan tiba di Udine pada hari Minggu, 5 Juli, untuk memulai sesi latihan dan tes mulai keesokan harinya, Senin, 6 Juli. Fase pertama persiapan akan berlangsung selama 2 minggu di pusat olahraga Dino Bruseschi sebelum berangkat ke masa pemusatan latihan pramusim seperti biasa.

Untuk tahun ketiga, yang kedua secara berturut-turut, Udinese akan kembali ke Lienz untuk memasuki tahap inti persiapan musim panas. Tim Bianconeri akan menjalani pemusatan latihan di Tirol Timur mulai 22 Juli hingga 4 Agustus. Tim yang dipimpin oleh pelatih Runjaic akan menemukan kondisi ideal di Lienz untuk mempersiapkan musim dengan sebaik-baiknya di fasilitas unggulan yang dilengkapi dengan semua sarana yang diperlukan bagi tim level tinggi. Markas besar untuk latihan tahun ini kembali berlokasi di Dolomiten Stadion.


  • Selama masa pemusatan latihan, Bianconeri akan mengikuti beberapa pertandingan uji coba tingkat internasional yang akan diumumkan kemudian.


    Berikut adalah daftar pemain yang akan memulai latihan di Bruseschi pada 6 Juli:



    Abankwah

    Arizala

    Atta

    Bayo

    Bertola

    Bravo*

    Buksa

    Buta*

    Camara

    Davis

    Ebosse

    Ekkelenkamp

    Goglichidze

    Gueye

    Kabasele

    Kamara

    Kristensen

    Lovric*

    Miller

    Mlacic

    Modesto*

    Okoye*

    Padelli

    Pafundi

    Palma

    Payero*

    Pejicic

    Piana

    Piotrowski*

    Popov

    Solet

    Vinciati

    Zaniolo

    Zanoli

    Zarraga

    Zemura*


    *Para pemain ini akan kembali ke Udine pada minggu depan sesuai kesepakatan dengan klub dan seiring berakhirnya kompetisi musim 25/26 masing-masing.


    Karlstrom, yang masih bertugas bersama timnas Swedia di Piala Dunia, akan bergabung kembali dengan tim setelah masa liburannya.



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