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‘Pemain pertama yang bekerja dari rumah!’ - Neymar jadi bahan olok-olok presiden Brasil setelah masih mengalami cedera menjelang Piala Dunia 2026
Sindiran Lula soal 'kantor di rumah'
Dalam sebuah pidato di Belo Horizonte, presiden Brasil itu terlibat dalam percakapan santai dengan seorang penggemar cilik mengenai kondisi tim nasional. Ketika anak itu mengatakan bahwa Neymar adalah pemain terbaik dalam skuad Selecao saat ini, Lula dengan cepat menyinggung ketidakhadiran pemain berusia 34 tahun itu di lapangan akibat masalah kebugarannya belakangan ini — sebagaimana dilaporkan Globo.
Mengacu pada lelucon viral yang ia lihat di media sosial, presiden itu berkata kepada hadirin: “Kemarin saya melihat sesuatu, bahwa Neymar adalah pemain pertama di dunia yang dipanggil dari rumah. Pemain yang bekerja dari rumah. Saya melihatnya di internet kemarin. Saya rasa sebentar lagi kita harus membentuk tim nasional dengan kecerdasan buatan: 11 Pele.”
- AFP
Mengejar kebugaran di Amerika Utara
Sementara Lula tertawa mengolok-olok pemain asal Santos itu, kenyataannya bagi Selecao adalah masa penantian yang penuh kehati-hatian terhadap mantan bintang andalan mereka. Neymar telah berlatih tanpa henti untuk pulih dari cedera otot betis tingkat dua yang membuatnya absen pada dua pertandingan pembuka Piala Dunia.
Penyerang tersebut baru-baru ini terlihat meningkatkan intensitas rehabilitasinya di lapangan rumput di New Jersey, terpisah dari kelompok utama. Meskipun ada candaan soal “kantor di rumah” dari tanah air, staf medis Brasil telah mempercepat proses pemulihannya untuk memastikan ia dapat berperan pada fase krusial turnamen ini saat mereka memburu gelar juara dunia keenam yang bersejarah.
Sejarah kepresidenan bersama para bintang Selecao
Ini bukan kali pertama Lula menimbulkan kehebohan dengan komentarnya mengenai kondisi fisik para penyerang andalan Brasil. Pada tahun 2006, selama masa jabatan pertamanya, ia pernah secara terbuka mempertanyakan kebugaran penyerang legendaris Ronaldo Nazario menjelang Piala Dunia di Jerman, yang memicu pertukaran pendapat di depan publik antara sang politisi dan 'Fenomeno'.
Saat itu, Lula bertanya kepada pelatih Carlos Alberto Parreira: "Sesekali, saya bertemu Ronaldo dan saya tahu dia kurus. Namun, sesekali kita membaca di media Brasil bahwa Ronaldo gemuk. Lantas, apakah dia gemuk atau tidak?"
Pernyataan tersebut tidak disukai oleh Ronaldo, yang membalas dengan kalimat yang terkenal: “Semua orang mengatakan bahwa dia [Lula] banyak minum. Sama seperti kabar bahwa saya gemuk itu bohong, kabar bahwa dia banyak minum pasti juga bohong.”
- AFP
Ancelotti memberikan kabar terbaru mengenai kembalinya sang pemain
Pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, telah mengonfirmasi bahwa masa isolasi Neymar akan segera berakhir. Setelah timnya menang 3-0 atas Haiti, pelatih asal Italia itu menyampaikan kabar terbaru yang telah ditunggu-tunggu para penggemar, dengan menegaskan bahwa penyerang berpengalaman tersebut akhirnya siap kembali mengikuti sesi latihan bersama seluruh skuad.
Ancelotti menyatakan: "Neymar akan berlatih secara individu besok, dan pada hari Senin bersama seluruh tim. Ia akan siap diturunkan dalam pertandingan melawan Skotlandia."
Kembalinya pencetak gol terbanyak sepanjang masa ini akan menjadi dorongan signifikan bagi Selecao saat mereka berupaya mengamankan tempat di babak gugur dan membungkam para kritikus yang meragukan ketersediaan Neymar.