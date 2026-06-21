‘Pemain pertama yang bekerja dari rumah!’ - Neymar jadi bahan olok-olok presiden Brasil setelah masih mengalami cedera menjelang Piala Dunia 2026

Dalam sebuah pidato di Belo Horizonte, presiden Brasil itu terlibat dalam percakapan santai dengan seorang penggemar cilik mengenai kondisi tim nasional. Ketika anak itu mengatakan bahwa Neymar adalah pemain terbaik dalam skuad Selecao saat ini, Lula dengan cepat menyinggung ketidakhadiran pemain berusia 34 tahun itu di lapangan akibat masalah kebugarannya belakangan ini — sebagaimana dilaporkan Globo.

Mengacu pada lelucon viral yang ia lihat di media sosial, presiden itu berkata kepada hadirin: “Kemarin saya melihat sesuatu, bahwa Neymar adalah pemain pertama di dunia yang dipanggil dari rumah. Pemain yang bekerja dari rumah. Saya melihatnya di internet kemarin. Saya rasa sebentar lagi kita harus membentuk tim nasional dengan kecerdasan buatan: 11 Pele.”