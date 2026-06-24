Pemain penggantinya sudah siap: Timnas Jerman terancam kehilangan salah satu pemainnya dalam laga terakhir fase grup Piala Dunia melawan Ekuador

Pertandingan pada hari Kamis (pukul 22.00/ARD dan MagentaTV) di Stadion Final East Rutherford secara olahraga tidak lagi terlalu penting bagi timnas Jerman: Mereka sudah dipastikan sebagai juara grup.

Setelah makan siang, pada sore hari (pukul 15.00 waktu setempat/21.00 CEST), tim akan terbang dengan pesawat carter FIFA dari Bandara Smith Reynolds setempat selama sekitar 1 jam 15 menit ke arah utara sepanjang Pantai Timur AS menuju Newark yang berjarak lebih dari 700 kilometer. Tim DFB akan menginap di MC, Autograph Collection Montclair. Nagelsmann dan pemain pengganti andalan Undav akan menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers di stadion (pukul 18.45/01.45).

Stadion milik tim sepak bola New York Giants dan New York Jets di East Rutherford, yang berkapasitas 80.663 tempat duduk, merupakan stadion terbesar kedua di Piala Dunia ini. Blok penonton Jerman telah terjual habis dengan 4.800 penonton.

Timnas Jerman mengikuti jejak “Dongeng Musim Panas” 2006 di sana. Saat itu, untuk terakhir kalinya dalam Piala Dunia, mereka meraih dua kemenangan di awal turnamen; pada pertandingan ketiga babak penyisihan grup 20 tahun lalu, mereka juga bertemu dengan Ekuador. Dua gol dari Miroslav Klose dan satu gol dari Lukas Podolski memastikan hasil sempurna 3-0 di babak penyisihan grup — yang juga berlangsung di stadion final turnamen tersebut, yaitu Stadion Olimpiade di Berlin.