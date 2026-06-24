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Germany Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
SID

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Pemain penggantinya sudah siap: Timnas Jerman terancam kehilangan salah satu pemainnya dalam laga terakhir fase grup Piala Dunia melawan Ekuador

World Cup
Ecuador vs Germany
Ecuador
Germany
N. Brown
D. Raum

Tim nasional sepak bola Jerman tampaknya harus bermain tanpa bek kiri Nathaniel Brown dalam pertandingan terakhir fase grup Piala Dunia melawan Ekuador.

Pemain asal Frankfurt itu tidak dapat mengikuti sesi latihan terakhir pada Rabu pagi (waktu setempat) sebelum berangkat ke New York/New Jersey untuk menghadapi tim asal Amerika Selatan. Sebagai gantinya, Brown melakukan latihan lari ringan bersama pelatih kebugaran Krunoslav Banovcic.

  • David Raum siap menggantikan Brown. Pemain asal Leipzig ini baru saja kehilangan posisinya sebagai pemain inti kepada Brown menjelang Piala Dunia. Dengan demikian, pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann harus mengubah susunan starting eleven-nya setidaknya di dua posisi: Setelah Nico Schlotterbeck absen dari turnamen (cedera ligamen medial), Antonio Rüdiger akan menggantikannya di lini belakang bersama Jonathan Tah.

    Latihan di Spry Soccer Stadium, Winston-Salem, kembali berlangsung di bawah sinar matahari yang biasa setelah hujan lebat sehari sebelumnya. Sesi juggling bersama Pascal Groß dan Maximilian Beier dimulai lebih awal seperti biasa, begitu pula trio asal Stuttgart yang terdiri dari Deniz "Uns" Undav, Angelo Stiller, dan Jamie Leweling. Manuel Neuer dengan santai mengangkat bola ke udara.

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  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tim DFB sudah dipastikan menjadi juara grup bahkan sebelum pertandingan melawan Ekuador

    Pertandingan pada hari Kamis (pukul 22.00/ARD dan MagentaTV) di Stadion Final East Rutherford secara olahraga tidak lagi terlalu penting bagi timnas Jerman: Mereka sudah dipastikan sebagai juara grup.

    Setelah makan siang, pada sore hari (pukul 15.00 waktu setempat/21.00 CEST), tim akan terbang dengan pesawat carter FIFA dari Bandara Smith Reynolds setempat selama sekitar 1 jam 15 menit ke arah utara sepanjang Pantai Timur AS menuju Newark yang berjarak lebih dari 700 kilometer. Tim DFB akan menginap di MC, Autograph Collection Montclair. Nagelsmann dan pemain pengganti andalan Undav akan menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers di stadion (pukul 18.45/01.45).

    Stadion milik tim sepak bola New York Giants dan New York Jets di East Rutherford, yang berkapasitas 80.663 tempat duduk, merupakan stadion terbesar kedua di Piala Dunia ini. Blok penonton Jerman telah terjual habis dengan 4.800 penonton.

    Timnas Jerman mengikuti jejak “Dongeng Musim Panas” 2006 di sana. Saat itu, untuk terakhir kalinya dalam Piala Dunia, mereka meraih dua kemenangan di awal turnamen; pada pertandingan ketiga babak penyisihan grup 20 tahun lalu, mereka juga bertemu dengan Ekuador. Dua gol dari Miroslav Klose dan satu gol dari Lukas Podolski memastikan hasil sempurna 3-0 di babak penyisihan grup — yang juga berlangsung di stadion final turnamen tersebut, yaitu Stadion Olimpiade di Berlin.

  • Skuad Jerman di Piala Dunia 2026

    PosisiPemainKlubNomor punggung
    Penjaga gawangOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    KiperManuel NeuerFC Bayern München1
    GolAlexander NübelVfB Stuttgart21
    BekWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    BekNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    PertahananPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    PertahananJoshua KimmichFC Bayern München6
    BekFelix NmechaBorussia Dortmund23
    PertahananAleksandar PavlovicFC Bayern München5
    BekDavid RaumRB Leipzig22
    PertahananAntonio RüdigerReal Madrid2
    PertahananNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    PertahananAngelo StillerVfB Stuttgart16
    PertahananJonathan TahFC Bayern München4
    BekMalick ThiawNewcastle United24
    SerangNadiem AmiriMainz 0520
    PenyerangMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    SeranganLeon GoretzkaFC Bayern München8
    PenyerangKai HavertzFC Arsenal7
    SeranganAssan OuedraogoRB Leipzig25
    SeranganJamie LewelingVfB Stuttgart9
    SeranganJamal MusialaFC Bayern München10
    PenyerangLeroy SanéGalatasaray Istanbul19
    PenyerangDeniz UndavVfB Stuttgart26
    PenyerangFlorian WirtzFC Liverpool17
    PenyerangNick WoltemadeNewcastle United11
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