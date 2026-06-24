Pemain asal Frankfurt itu tidak dapat mengikuti sesi latihan terakhir pada Rabu pagi (waktu setempat) sebelum berangkat ke New York/New Jersey untuk menghadapi tim asal Amerika Selatan. Sebagai gantinya, Brown melakukan latihan lari ringan bersama pelatih kebugaran Krunoslav Banovcic.
Diterjemahkan oleh
Pemain penggantinya sudah siap: Timnas Jerman terancam kehilangan salah satu pemainnya dalam laga terakhir fase grup Piala Dunia melawan Ekuador
David Raum siap menggantikan Brown. Pemain asal Leipzig ini baru saja kehilangan posisinya sebagai pemain inti kepada Brown menjelang Piala Dunia. Dengan demikian, pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann harus mengubah susunan starting eleven-nya setidaknya di dua posisi: Setelah Nico Schlotterbeck absen dari turnamen (cedera ligamen medial), Antonio Rüdiger akan menggantikannya di lini belakang bersama Jonathan Tah.
Latihan di Spry Soccer Stadium, Winston-Salem, kembali berlangsung di bawah sinar matahari yang biasa setelah hujan lebat sehari sebelumnya. Sesi juggling bersama Pascal Groß dan Maximilian Beier dimulai lebih awal seperti biasa, begitu pula trio asal Stuttgart yang terdiri dari Deniz "Uns" Undav, Angelo Stiller, dan Jamie Leweling. Manuel Neuer dengan santai mengangkat bola ke udara.
- Getty Images Sport
Tim DFB sudah dipastikan menjadi juara grup bahkan sebelum pertandingan melawan Ekuador
Pertandingan pada hari Kamis (pukul 22.00/ARD dan MagentaTV) di Stadion Final East Rutherford secara olahraga tidak lagi terlalu penting bagi timnas Jerman: Mereka sudah dipastikan sebagai juara grup.
Setelah makan siang, pada sore hari (pukul 15.00 waktu setempat/21.00 CEST), tim akan terbang dengan pesawat carter FIFA dari Bandara Smith Reynolds setempat selama sekitar 1 jam 15 menit ke arah utara sepanjang Pantai Timur AS menuju Newark yang berjarak lebih dari 700 kilometer. Tim DFB akan menginap di MC, Autograph Collection Montclair. Nagelsmann dan pemain pengganti andalan Undav akan menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers di stadion (pukul 18.45/01.45).
Stadion milik tim sepak bola New York Giants dan New York Jets di East Rutherford, yang berkapasitas 80.663 tempat duduk, merupakan stadion terbesar kedua di Piala Dunia ini. Blok penonton Jerman telah terjual habis dengan 4.800 penonton.
Timnas Jerman mengikuti jejak “Dongeng Musim Panas” 2006 di sana. Saat itu, untuk terakhir kalinya dalam Piala Dunia, mereka meraih dua kemenangan di awal turnamen; pada pertandingan ketiga babak penyisihan grup 20 tahun lalu, mereka juga bertemu dengan Ekuador. Dua gol dari Miroslav Klose dan satu gol dari Lukas Podolski memastikan hasil sempurna 3-0 di babak penyisihan grup — yang juga berlangsung di stadion final turnamen tersebut, yaitu Stadion Olimpiade di Berlin.
Skuad Jerman di Piala Dunia 2026
Posisi Pemain Klub Nomor punggung Penjaga gawang Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Kiper Manuel Neuer FC Bayern München 1 Gol Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Bek Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Bek Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Pertahanan Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Pertahanan Joshua Kimmich FC Bayern München 6 Bek Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Pertahanan Aleksandar Pavlovic FC Bayern München 5 Bek David Raum RB Leipzig 22 Pertahanan Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Pertahanan Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Pertahanan Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Pertahanan Jonathan Tah FC Bayern München 4 Bek Malick Thiaw Newcastle United 24 Serang Nadiem Amiri Mainz 05 20 Penyerang Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Serangan Leon Goretzka FC Bayern München 8 Penyerang Kai Havertz FC Arsenal 7 Serangan Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Serangan Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Serangan Jamal Musiala FC Bayern München 10 Penyerang Leroy Sané Galatasaray Istanbul 19 Penyerang Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Penyerang Florian Wirtz FC Liverpool 17 Penyerang Nick Woltemade Newcastle United 11