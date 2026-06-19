Pemain muda serba bisa ini mengungkapkan kegembiraannya yang tulus setelah mencatatkan sejarah baru bagi negaranya dengan menjadi pemain Swiss termuda yang mencetak dua gol dalam satu pertandingan Piala Dunia sejak 1950. Manzambi mengatakan kepada FIFA: “Jujur saja, ini luar biasa – ini adalah dua gol pertama dalam karier saya, dan itu terjadi di Piala Dunia pula. Mencetak dua gol di hadapan para penggemar dan keluarga saya, itu sungguh, sungguh menyenangkan.

“Saya rasa saya tidak akan bisa tidur malam ini. [Pelatih kepala Yakin] memberi saya beberapa tips taktis dan teknis, lalu dia menyuruh saya untuk bermain sesuai gaya saya sendiri. Tujuan saya adalah mencetak dua gol di Piala Dunia – dan sekarang saya sudah mencetak dua gol! Tapi saya harap akan ada lebih banyak lagi.”