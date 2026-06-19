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Pemain pengganti andalan Johan Manzambi mencetak dua gol gemilang yang mengantarkan Swiss meraih kemenangan 4-1 atas Bosnia dan Herzegovina dalam laga Piala Dunia yang ricuh
Serangan gencar di akhir pertandingan mematahkan perlawanan
Tim asuhan Murat Yakin bangkit dari hasil imbang yang mengecewakan pada laga pembuka melawan Qatar dengan mendominasi sebagian besar pertandingan melawan lawan tangguh mereka, yang memasuki pertandingan ini dengan membawa rekor tak terkalahkan yang mengesankan dalam sembilan pertandingan berturut-turut. Gol pembuka tercipta pada menit ke-74 ketika Manzambi mencetak gol melalui tendangan voli spektakuler, hanya tiga menit setelah menggantikan Dan Ndoye. Pertandingan berubah menjadi kacau setelah Tarik Muharemovic menerima kartu merah langsung, yang memungkinkan Ruben Vargas dan kapten Granit Xhaka memanfaatkan keunggulan jumlah pemain serta gol kedua Manzambi.
- AFP
Seorang remaja merayakan pencapaian bersejarah
Pemain muda serba bisa ini mengungkapkan kegembiraannya yang tulus setelah mencatatkan sejarah baru bagi negaranya dengan menjadi pemain Swiss termuda yang mencetak dua gol dalam satu pertandingan Piala Dunia sejak 1950. Manzambi mengatakan kepada FIFA: “Jujur saja, ini luar biasa – ini adalah dua gol pertama dalam karier saya, dan itu terjadi di Piala Dunia pula. Mencetak dua gol di hadapan para penggemar dan keluarga saya, itu sungguh, sungguh menyenangkan.
“Saya rasa saya tidak akan bisa tidur malam ini. [Pelatih kepala Yakin] memberi saya beberapa tips taktis dan teknis, lalu dia menyuruh saya untuk bermain sesuai gaya saya sendiri. Tujuan saya adalah mencetak dua gol di Piala Dunia – dan sekarang saya sudah mencetak dua gol! Tapi saya harap akan ada lebih banyak lagi.”
Yakin memuji kebebasan sang bintang muda
Kenaikan pesat Manzambi di kancah internasional terjadi setelah penampilan luar biasa di kompetisi domestik, di mana ia berhasil menjadi tumpuan lini tengah Freiburg selama perjalanan bersejarah mereka menuju final Liga Europa UEFA.
Staf teknis sangat menghargai fleksibilitas taktisnya, memanfaatkan kecepatan luar biasa yang dimilikinya untuk menghancurkan barisan pertahanan lawan yang mulai kelelahan di akhir pertandingan. Yakin berkomentar: “Johan adalah pemain yang ceria dengan keterampilan sepak bola yang luar biasa. Kami bisa memainkannya secara fleksibel, baik dalam peran yang lebih defensif di lini tengah, maupun di sayap sebagai penyerang.
“Dia adalah pemain sepak bola jalanan, tipe yang perlu diberi kebebasan. Dalam serangan, dia memiliki kebebasan penuh. Anda melihatnya hari ini – dia bisa memberikan tekanan, memiliki kemampuan menggiring bola yang baik, dan mampu mencetak gol.”
- AFP
Babak gugur sudah di depan mata
Swiss akan menghadapi laga krusial yang menentukan segalanya melawan tuan rumah turnamen, Kanada, pada Rabu, 24 Juni, dengan posisi teratas di klasemen sebagai taruhannya. Pemenang dari pertandingan seru ini dijamin akan mengamankan posisi teratas mutlak di Grup B. Mempertahankan kerja sama serangan yang tajam akan menjadi hal yang sangat penting bagi Nati saat mereka berupaya menyalip rival-rivalnya dan memastikan jalur yang lebih menguntungkan menuju babak gugur.