Pemain-pemain yang dilepas BVB berubah menjadi lelucon - seorang pemain berbakat hanya bertahan empat bulan: Kegagalan transfer terbesar di musim Bundesliga

Musim Bundesliga 2025/26 telah berakhir. Transfer mana saja yang benar-benar meleset dari perkiraan klub-klub pada musim yang baru saja berlalu?

Luis Diaz dan Jonathan Tah di FC Bayern, Yan Diomande di RB Leipzig, Leon Avdullahu di TSG Hoffenheim: Banyak transfer Bundesliga musim panas lalu yang berhasil dengan sangat baik di klub barunya.

Namun, tentu saja ada juga beberapa contoh di mana situasinya berjalan sangat berbeda. Harapan yang tidak terpenuhi, pengaruh yang minim terhadap tim baru, dan dalam beberapa kasus, hasil yang sangat sedikit untuk investasi yang cukup besar. SPOX telah merangkum 15 transfer gagal terbesar di musim Bundesliga 2025/26.

    Claudio Echeverri: Dipinjamkan ke Bayer Leverkusen

    Sudah dipuji sebagai bintang masa depan di Argentina, Claudio Echeverri bergabung dengan Manchester City menjelang ulang tahunnya yang ke-19 pada awal 2025. Karena ia hampir tidak mendapat kesempatan bermain selama paruh pertama musimnya bersama klub Inggris tersebut, City dan gelandang serang itu memutuskan pada musim panas lalu untuk meminjamkannya ke klub lain agar ia bisa mendapatkan pengalaman bertanding di level tertinggi.

    Bayer Leverkusen seharusnya menjadi tempat yang tepat untuk itu - namun ternyata salah. Echeverri tidak pernah benar-benar menyesuaikan diri di Werkself, dan hampir tidak mampu meyakinkan dalam penampilan singkatnya di awal masa pinjamannya. Satu-satunya sorotan adalah assist yang dicetak pemain berusia 20 tahun itu saat skor 2-2 di Kopenhagen dalam Liga Champions pada pertengahan September, ketika ia memicu gol bunuh diri tuan rumah di masa tambahan waktu untuk menyamakan kedudukan di menit-menit akhir.

    Antara akhir September dan akhir November, Echeverri duduk di bangku cadangan selama 90 menit dalam enam dari tujuh pertandingan Bundesliga, dan menjelang Natal ia pun benar-benar dikeluarkan dari skuad. Setelah hanya empat bulan lebih sedikit dan hanya sebelas penampilan, masa peminjaman Echeverri ke Leverkusen yang diwarnai harapan besar dari kedua belah pihak pun berakhir, dan gelandang tersebut dipinjamkan lagi ke FC Girona di Spanyol. Di sana, performa Echeverri secara pribadi setidaknya sedikit lebih baik daripada saat di Bayer, namun pada akhir musim timnya terdegradasi dari LaLiga. Secara keseluruhan, ini adalah musim yang harus dilupakan bagi talenta muda Argentina tersebut.

    Johan Bakayoko: Bergabung dengan RB Leipzig dengan nilai transfer 18 juta euro

    Dengan mencetak dua gol dalam lima pertandingan pertamanya di Bundesliga, Johan Bakayoko memulai tantangan barunya bersama RB Leipzig dengan cukup baik. Namun, gol yang membuat skor menjadi 1-0 di Wolfsburg pada akhir September itu ternyata menjadi satu-satunya kontribusi gol yang dicetak oleh pemain serang yang didatangkan dari Eindhoven seharga 18 juta euro tersebut sepanjang musim liga ini.

    Bakayoko kehilangan tempatnya di starting line-up, dan untuk memperburuk keadaan, ia harus absen selama enam minggu pada musim dingin karena cedera otot. Setelah itu, pemain Belgia berusia 23 tahun ini mengalami kesulitan yang lebih besar. Catatan yang mengecewakan untuk tahun 2026 sejauh ini: Hanya bermain sedikit lebih dari 100 menit, dan tidak sekali pun ia masuk ke dalam starting line-up pelatih RB, Ole Werner.

    Pemain yang diinginkan Jürgen Klopp, yang konon bahkan telah diupayakan secara pribadi oleh legenda pelatih Jerman tersebut sebagai Kepala Sepak Bola Global, pada akhirnya bisa menjadi kesalahpahaman yang mahal.

    Keita Kosugi: Bergabung dengan Eintracht Frankfurt dengan nilai transfer 6,5 juta euro

    Transfer Keita Kosugi dari Djurgardens IF (Swedia) ke Eintracht Frankfurt pada bulan Januari lalu seolah-olah terlewatkan begitu saja. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa pemain asal Jepang yang dibeli seharga 6,5 juta euro tersebut belum pernah sekali pun tampil untuk SGE.

    Frankfurt mendatangkan Kosugi sebagai cadangan untuk Nathaniel Brown di posisi bek kiri. Pada minggu-minggu awal, pemain berusia 20 tahun ini hampir selalu masuk dalam skuad Bundesliga Eintracht, namun ia tidak diizinkan bermain. Sejak awal Maret hingga akhir musim, nama Kosugi sama sekali tidak muncul lagi dalam daftar pemain. Albert Riera, yang kini sudah menjadi bagian dari masa lalu, tidak bisa memanfaatkan pemain timnas U-23 Jepang ini.

    Untuk mendapatkan pengalaman bermain, Kosugi terakhir kali diturunkan untuk tim cadangan di Hessenliga (Divisi 5). Yang tersisa hanyalah harapan bahwa bek sayap yang masih sangat muda ini mungkin suatu hari nanti bisa memainkan peran di tim Bundesliga Frankfurt.

    Samuel Mbangula: Bergabung dengan Werder Bremen dengan nilai transfer 10 juta euro

    Musim panas lalu, Werder Bremen mentransfer sepuluh juta euro kepada Juventus Turin untuk Samuel Mbangula. Hal ini sangat mencolok, mengingat pemain serang yang memiliki kemampuan teknis mumpuni ini pun menjadi rekrutan termahal kedua dalam sejarah klub Werder.

    Namun, Mbangula belum mampu memenuhi ekspektasi tersebut pada musim pertamanya—yang berjalan sulit bagi seluruh tim, meskipun ia berusaha keras untuk menyelamatkan reputasinya. Memang, Mbangula sempat mencatatkan beberapa momen gemilang terutama pada bulan-bulan awal, seperti tiga poin yang diraihnya (satu gol, dua assist) saat menang 4-0 di Mönchengladbach pada pertengahan September atau gol penentu kemenangannya melawan St. Pauli (awal Oktober) dan Wolfsburg (awal November).

    Namun, pemain Belgia berusia 22 tahun ini dengan cepat menjadi tidak konsisten dalam penampilannya, dan juga terus-menerus kurang menunjukkan ketegasan yang diperlukan dalam pekerjaan pertahanan. Pada tahun 2026, ia jarang masuk dalam starting eleven dan tidak pernah diturunkan sejak awal dalam tujuh pertandingan terakhir musim ini. Satu-satunya poin yang dicetak Mbangula pada tahun 2026 adalah assistnya saat skor imbang 3-3 melawan Frankfurt pada pertengahan Januari.

    Jeremy Arevalo: Bergabung dengan VfB Stuttgart dengan nilai transfer 7,5 juta euro

    VfB Stuttgart harus merogoh kocek sebesar 7,5 juta euro untuk mendatangkan Jeremy Arevalo pada awal Januari. Namun, hingga saat ini, tim asal Swabia itu belum pernah melihat sang penyerang tengah mencetak gol.

    Pelatih VfB, Sebastian Hoeneß, tampaknya belum cukup yakin dengan Arevalo untuk memberinya lebih dari sekadar penampilan singkat di paruh kedua musim ini. Akibatnya, pemain tim nasional Ekuador berusia 21 tahun ini baru mengumpulkan 32 menit bermain di Bundesliga, meskipun ia berhasil mencetak satu assist.

    Sejak pertengahan April, Arevalo bahkan tidak lagi masuk dalam skuad Hoeneß. Alih-alih, pemain baru musim dingin yang bernilai jutaan euro ini dipindahkan ke tim cadangan agar setidaknya masih bisa mendapatkan pengalaman bermain. Di sana, Arevalo tampil baik, mencetak empat gol dalam tiga penampilan di liga ketiga. Namun, tujuannya sebenarnya adalah untuk sudah meninggalkan jejak di tim utama Stuttgart.

    Eliesse Ben Seghir: Bergabung dengan Bayer Leverkusen dengan nilai transfer 32 juta euro

    Ungkapan tajam ini sudah cukup menjelaskan segalanya: Dari 32 juta euro yang dibayarkan kepada AS Monaco untuk Eliesse Ben Seghir, Bayer Leverkusen belum mendapatkan satu pun poin gol musim ini.

    Ben Seghir seharusnya menjadi salah satu pemain yang berusaha mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian Florian Wirtz ke FC Liverpool di lini tengah serang Leverkusen. Sebuah tugas berat yang pada akhirnya tidak dapat diselesaikan oleh Ben Seghir.

    Di awal musim, Ben Seghir masih mendapat kesempatan sebagai starter, namun tidak mampu tampil meyakinkan. Akibatnya, ia semakin terpinggirkan dan, yang lebih parah lagi, ia mengalami cedera pada awal tahun saat berpartisipasi dalam Piala Afrika bersama tuan rumah Maroko.

    Ben Seghir harus absen selama dua bulan lebih, dan setelah kembali, ia tetap hanya sesekali mendapat kesempatan bermain. Pada tahun 2026, pemain yang dibeli seharga 32 juta euro ini hanya mencatatkan 50 menit bermain.

    Giovanni Reyna: Bergabung dengan Borussia Mönchengladbach dengan nilai transfer 4 juta euro

    Dulu pernah dipuji sebagai talenta luar biasa di BVB, Giovanni Reyna ingin memberikan angin segar bagi kariernya di Borussia Mönchengladbach. The Foals rela merogoh kocek sebesar empat juta euro untuk mendatangkan gelandang serang tersebut, yang sayangnya sebagian besar tampil mengecewakan.

    Reyna pun kesulitan menyesuaikan diri dengan tim. Tahun 2026 pun diwarnai oleh masalah otot yang tak kunjung pulih sepenuhnya bagi pemain timnas AS ini. Antara pertengahan Januari hingga pertengahan April, ia hanya bermain selama lima menit, sementara penampilan terakhirnya sebagai starter terjadi menjelang Natal.

    Namun, pada fase akhir musim, ia sering dimasukkan sebagai pemain pengganti dan mencetak satu-satunya golnya untuk Gladbach dalam kekalahan 1-3 di Augsburg pada pertandingan kedua dari akhir musim.

    Jonas Adjetey: Bergabung dengan VfL Wolfsburg dengan nilai transfer 9,5 juta euro

    Pada awal Februari, VfL Wolfsburg mentransfer 9,5 juta euro ke FC Basel untuk merekrut Jonas Adjetey. Pemain timnas Ghana ini diharapkan dapat memberikan stabilitas pada barisan pertahanan "Serigala" dalam perjuangan menghindari degradasi. Namun, hal itu tidak terwujud.

    Dalam kekalahan mengecewakan 1-2 melawan Hamburger SV pada awal Maret, yang membuat mantan pelatih Daniel Bauer kehilangan pekerjaannya, Adjetey mencatatkan penampilan starternya yang pertama dan satu-satunya untuk Wolfsburg. Di bawah asuhan Dieter Hecking, ia tidak mendapatkan menit bermain lagi; lima kali bek tengah ini bahkan tidak masuk dalam skuad VfL. Ia menyaksikan seluruh babak play-off degradasi dari bangku cadangan.


    Daniel Peretz: Dipinjamkan ke Hamburger SV

    Setelah dua tahun menjadi pemain cadangan tetap di FC Bayern München, Daniel Peretz akhirnya ingin kembali bermain. Peminjaman ke Hamburger SV yang baru promosi memberi kiper ini kesempatan tersebut — setidaknya secara teori.

    Namun, pada kenyataannya, Peretz hampir selalu duduk di bangku cadangan di HSV karena tidak bisa menggeser posisi Daniel Heuer Fernandes. Pemain berusia 25 tahun ini hanya bermain dua kali di Piala DFB, sedangkan di Bundesliga ia tidak bermain sama sekali.

    Hanya dalam beberapa minggu, Peretz dilaporkan sudah mempertimbangkan untuk meninggalkan Hamburg karena posisinya di bangku cadangan. Awal tahun ini, kiper timnas Israel itu memaksa pemutusan kontrak peminjaman yang semula berlaku hingga akhir musim dan meminta Bayern meminjamkannya ke FC Southampton.

    Di klub divisi dua Inggris itu, segalanya berjalan jauh lebih baik; di sana, Peretz menjadi kiper utama yang tak tergantikan dan bahkan mungkin bisa merayakan promosi ke Liga Premier, seandainya tidak ada skandal spionase di babak playoff.

    Taichi Hara: Bergabung dengan FC St. Pauli tanpa biaya transfer

    Taichi Hara bergabung dengan FC St. Pauli pada akhir Januari tanpa biaya transfer dari klub Divisi Utama Jepang, Kyoto Sanga. Tugas utama sang penyerang tengah ini adalah: meningkatkan ancaman gol bagi tim asal Hamburg tersebut dan, jika memungkinkan, mencetak gol-gol penting dalam perjuangan menghindari degradasi.

    Namun, pelatih Pauli, Alexander Blessin, tampaknya tidak terlalu yakin dengan kemampuan Hara; pemain berusia 27 tahun itu hanya mendapat 25 menit bermain di Bundesliga. Sejak akhir Februari, ia bahkan hanya bermain selama tiga menit saja; pada pertengahan Maret, Hara setidaknya mendapat sedikit lebih banyak kesempatan bermain bersama tim Regionalliga St. Pauli.

    Victor Boniface: Dipinjamkan ke Werder Bremen

    Dengan merekrut Victor Boniface sebagai pemain pinjaman, Werder Bremen menjadi sorotan menjelang penutupan jendela transfer musim panas 2025, karena mereka berhasil mendatangkan salah satu penyerang dengan potensi terbaik di Bundesliga ke Weser.

    Namun sayangnya, kondisi fisik Boniface tidak mendukung. Masalah lututnya mengganggu pemain asal Nigeria ini, dan ia tak pernah benar-benar pulih sepenuhnya. Akibatnya, ia hanya mampu menampilkan beberapa momen gemilang, seperti debut singkatnya yang impresif saat menang 4-0 di Mönchengladbach pada pertengahan September atau assist artistiknya untuk gol kemenangan 2-1 melawan Wolfsburg pada awal November.

    Boniface hanya dua kali masuk dalam starting eleven Werder, dan pada awal tahun ini, pemain berusia 25 tahun itu menjalani operasi lutut. Meskipun masa peminjamannya masih berlanjut, hampir tidak ada yang mengharapkan dia akan bermain lagi untuk Bremen. Pada akhir April saat imbang 1-1 di Stuttgart, Boniface memang kembali masuk dalam skuad Werder, namun ia tidak lagi bermain. Penampilan terakhirnya untuk SVW tercatat pada 7 Desember dalam derby utara melawan HSV (2-3).

    Jesper Lindström: Dipinjamkan ke VfL Wolfsburg (biaya peminjaman sebesar 1,5 juta euro)

    Tidak ada yang bisa disalahkan jika sudah lupa bahwa Jesper Lindström menghabiskan musim ini bersama VfL Wolfsburg. Pemain serang yang pada 2022 memenangkan Liga Europa bersama Eintracht Frankfurt dan setahun kemudian pindah ke SSC Napoli dengan biaya transfer 30 juta euro ini terlalu jarang tampil.

    Musim panas lalu, Wolfsburg membayar biaya pinjaman sebesar 1,5 juta euro kepada klub papan atas Italia tersebut, dengan harapan Lindström akan memainkan peran penting dalam upaya mereka menembus kompetisi Eropa. Namun, akibat cedera, Lindström hanya bermain selama sebelas menit di paruh pertama musim ini, dan Wolfsburg pun terjerumus ke zona degradasi.

    Meskipun secara fisik masih belum sepenuhnya pulih, Lindström bahkan tampil sebagai starter dalam beberapa pertandingan pada 2026, namun tidak mampu mengulang performa terbaiknya seperti saat masih di Frankfurt. Pada saat-saat krusial di akhir musim, Pelatih Dieter Hecking hampir sama sekali tidak memainkan pemain timnas Denmark tersebut, yang pada babak play-off gagal memanfaatkan peluang terakhir untuk adu penalti dengan tendangan voli yang melambung tinggi.

    Cole Campbell: Dipinjamkan ke TSG Hoffenheim (biaya peminjaman sebesar 1,5 juta euro)

    Karena ia sama sekali belum mendapat kesempatan bermain di tim asuhan Niko Kovac di Borussia Dortmund, Cole Campbell memutuskan untuk dipinjamkan ke TSG Hoffenheim pada awal Januari. Hal itu juga dilandasi impiannya untuk mungkin bisa masuk ke skuad Piala Dunia Amerika Serikat sebagai tuan rumah bersama.

    Namun, pemain serang berusia 20 tahun ini hampir tidak pernah mendapat kesempatan bermain. Masalah pada pergelangan kakinya mempersulit minggu-minggu pertama Campbell di Kraichgau; baru pada akhir Februari ia melakukan penampilan singkat pertamanya untuk klub peminjamannya. Empat penampilan tambahan sebagai pemain pengganti di Bundesliga terjadi hingga akhir musim, namun Campbell tidak berhasil meninggalkan jejak yang berarti. Transaksi peminjaman ini tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak.

    Damion Downs: Dipinjamkan ke Hamburger SV (biaya peminjaman 500.000 euro)

    Sama seperti Campbell, Damion Downs juga berharap bisa ikut serta dalam Piala Dunia yang diselenggarakan oleh tuan rumah bersama AS pada paruh kedua musim ini. Untuk itu, penyerang asal FC Southampton ini dipinjamkan ke Hamburger SV, dengan The Rothosen membayar biaya peminjaman sebesar 500.000 euro.

    Catatan Downs di HSV, yang tidak lagi membangkitkan harapan untuk berpartisipasi di Piala Dunia: dua belas pertandingan Bundesliga, tanpa mencetak poin. Dalam dua bulan pertama, pelatih Hamburg Merlin Polzin masih sering memainkan mantan pemain Köln ini sejak awal, namun ia hampir tidak menunjukkan ancaman gol.

    Sejak pertengahan Maret, waktu bermain Downs pun menurun drastis; dalam enam pertandingan terakhir musim ini, pemain berusia 21 tahun itu hanya bermain selama 31 menit.

    Kento Shiogai: Bergabung dengan VfL Wolfsburg dengan nilai transfer 9,5 juta euro

    VfL Wolfsburg membutuhkan angin segar dalam perjuangan menghindari degradasi pada musim dingin dan berharap Kento Shiogai dapat memberikan hal itu. Klub asal Niedersachsen itu rela merogoh kocek sebesar 9,5 juta euro untuk mendatangkan penyerang tengah yang telah membuktikan diri sebagai pemain pengganti andalan di NEC Nijmegen, Eredivisie.

    Namun, di Bundesliga, Shiogai tidak bisa melanjutkan performa tersebut. Dalam kekalahan 2-3 melawan Augsburg pada akhir Februari, pemain timnas Jepang ini mencetak satu-satunya golnya untuk "Serigala". Dan sejak Dieter Hecking mengambil alih kursi pelatih pada pekan ke-26, Shiogai hampir tidak lagi berperan.

    Pemain berusia 21 tahun ini terakhir kali masuk dalam starting eleven Wolfsburg pada pertengahan Februari, dan pada pertandingan penutup musim ia hanya diberi kesempatan bermain selama beberapa menit saja. Bahkan di babak degradasi, Shiogai tidak mampu membawa perubahan bagi Wolfsburg. Ketika "Serigala" berada dalam posisi terdesak pada leg kedua, ia kembali dimasukkan sebagai pemain pengganti di babak perpanjangan waktu dan langsung membuang dua peluang sundulan untuk menyamakan kedudukan. Sebuah kegagalan yang klasik.