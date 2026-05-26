Pemain-pemain yang dilepas BVB berubah menjadi lelucon - seorang pemain berbakat hanya bertahan empat bulan: Kegagalan transfer terbesar di musim Bundesliga

Sudah dipuji sebagai bintang masa depan di Argentina, Claudio Echeverri bergabung dengan Manchester City menjelang ulang tahunnya yang ke-19 pada awal 2025. Karena ia hampir tidak mendapat kesempatan bermain selama paruh pertama musimnya bersama klub Inggris tersebut, City dan gelandang serang itu memutuskan pada musim panas lalu untuk meminjamkannya ke klub lain agar ia bisa mendapatkan pengalaman bertanding di level tertinggi.

Bayer Leverkusen seharusnya menjadi tempat yang tepat untuk itu - namun ternyata salah. Echeverri tidak pernah benar-benar menyesuaikan diri di Werkself, dan hampir tidak mampu meyakinkan dalam penampilan singkatnya di awal masa pinjamannya. Satu-satunya sorotan adalah assist yang dicetak pemain berusia 20 tahun itu saat skor 2-2 di Kopenhagen dalam Liga Champions pada pertengahan September, ketika ia memicu gol bunuh diri tuan rumah di masa tambahan waktu untuk menyamakan kedudukan di menit-menit akhir.

Antara akhir September dan akhir November, Echeverri duduk di bangku cadangan selama 90 menit dalam enam dari tujuh pertandingan Bundesliga, dan menjelang Natal ia pun benar-benar dikeluarkan dari skuad. Setelah hanya empat bulan lebih sedikit dan hanya sebelas penampilan, masa peminjaman Echeverri ke Leverkusen yang diwarnai harapan besar dari kedua belah pihak pun berakhir, dan gelandang tersebut dipinjamkan lagi ke FC Girona di Spanyol. Di sana, performa Echeverri secara pribadi setidaknya sedikit lebih baik daripada saat di Bayer, namun pada akhir musim timnya terdegradasi dari LaLiga. Secara keseluruhan, ini adalah musim yang harus dilupakan bagi talenta muda Argentina tersebut.