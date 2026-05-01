“Pemain-pemain yang benar-benar payah” - Pep Guardiola bercanda tentang alasannya melewatkan laga PSG vs Bayern Munich demi menonton Stockport

Sementara sebagian besar dunia sepak bola fokus pada laga Liga Champions antara Paris Saint-Germain dan Bayern Munich, Guardiola menghabiskan malamnya di tempat lain. Manajer Manchester City itu memilih menonton pertandingan di Edgeley Park untuk menyaksikan Stockport County daripada mengikuti laga Eropa yang sangat dinanti-nantikan tersebut.

Guardiola kemudian mengakui bahwa ia awalnya mengabaikan pertandingan di Paris saat melihat kalender. Meskipun pertandingan tersebut akhirnya menghasilkan laga seru dengan sembilan gol, yang dimenangkan PSG dengan skor 5-4, manajer City itu sudah memutuskan untuk menghabiskan waktunya menonton sepak bola Inggris di divisi bawah.