“Pemain-pemain yang benar-benar payah” - Pep Guardiola bercanda tentang alasannya melewatkan laga PSG vs Bayern Munich demi menonton Stockport
Guardiola memilih Stockport daripada laga Liga Champions
Sementara sebagian besar dunia sepak bola fokus pada laga Liga Champions antara Paris Saint-Germain dan Bayern Munich, Guardiola menghabiskan malamnya di tempat lain. Manajer Manchester City itu memilih menonton pertandingan di Edgeley Park untuk menyaksikan Stockport County daripada mengikuti laga Eropa yang sangat dinanti-nantikan tersebut.
Guardiola kemudian mengakui bahwa ia awalnya mengabaikan pertandingan di Paris saat melihat kalender. Meskipun pertandingan tersebut akhirnya menghasilkan laga seru dengan sembilan gol, yang dimenangkan PSG dengan skor 5-4, manajer City itu sudah memutuskan untuk menghabiskan waktunya menonton sepak bola Inggris di divisi bawah.
Pimpinan kota memberikan penjelasan yang bernada sarkastis
Saat berbicara kepada wartawan, Guardiola bercanda bahwa kualitas para manajer dan pemain yang terlibat dalam laga Liga Champions itu tidak membuatnya tertarik untuk menonton pertandingan tersebut.
"Sehari sebelumnya, saya melihat kalender dan melihat PSG serta Bayern Munich, lalu berpikir, 'Wah, pertandingan yang benar-benar kacau.' Manajernya tidak bagus - Luis [Enrique] dan Vini [Vincent Kompany]," kata Guardiola. "Para pemainnya benar-benar payah, jadi… Saya sangat menyukai sepak bola Inggris, dan saya memutuskan untuk pergi ke Stockport. Musim depan, saat Bayern Munich bertanding melawan tim lamaku, aku akan duduk di depan sofa."
Menerima berbagai gaya permainan sepak bola
Di luar candaan-candaan itu, Guardiola menyampaikan pandangan taktis mengenai beragam filosofi sepak bola yang saat ini mendominasi panggung Eropa. Ia mengakui bahwa meski mungkin ia melewatkan pertandingan langsung di Paris, ia menghormati berbagai cara permainan ini dimainkan di seluruh benua, bahkan ketika gaya bermain saling bertabrakan.
Menanggapi pertandingan PSG melawan Bayern dengan lebih serius, ia berkata: "Itu bagus. Itulah inti dari sepak bola. Anda dan saya tidak sama. Sepak bola itu seperti ini [menggerakkan tangannya lebar-lebar] - setiap orang punya gayanya sendiri. Itu pertandingan yang bagus. Atletico Madrid vs Arsenal juga pertandingan yang bagus. Tentu saja, ketika Anda mencetak sembilan gol di semifinal, itu fantastis. Sepak bola harus diterima dengan berbagai cara."
Kota ini bersiap menghadapi rangkaian pertandingan yang padat
The Cityzens harus menghadapi jadwal yang padat di pekan-pekan terakhir musim ini setelah Liga Premier menolak permintaan untuk mengubah jadwal pertandingan mereka melawan Crystal Palace dan Bournemouth. Selanjutnya, mereka akan menghadapi Everton dalam upaya untuk menggusur Arsenal dari puncak klasemen Liga Premier.