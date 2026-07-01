Ketika ditanya apakah langkah semacam itu masuk akal bagi pihak-pihak yang terlibat, mantan penyerang Villa, Cascarino — yang berbicara atas nama Tonybet, yang melalui kampanye “World Cup Card Collection”-nya memungkinkan pelanggan asal Irlandia memenangkan hadiah hingga €100.000 — mengatakan kepada GOAL: “Saya memang punya kecenderungan mendukung Villa, tapi mereka seolah-olah terhambat oleh aturan sepak bola—pendapatan Anda, apa yang bisa Anda ciptakan, dan seberapa banyak yang bisa Anda belanjakan.

“Padahal Villa jelas mampu bersaing. Namun, jika mereka hanya berada dalam posisi di mana mereka harus berkata, ‘baiklah, kami harus menjual pemain-pemain itu ke Arsenal sekarang agar bisa menjalankan bisnis kami sendiri’, saya merasa itu situasi yang agak aneh dalam sepak bola. Saya tidak tahu bagaimana kita benar-benar sampai di situ. Rasanya ini adalah medan yang paling tidak seimbang dalam sepak bola saat ini, di mana, misalnya, Arsenal tahun lalu menghasilkan sekitar 770 juta, yang memungkinkan mereka bertindak sangat agresif.

“Tahun sebelumnya kita melihat Liverpool menghabiskan 400 juta. Mereka memang juga menjual pemain, tapi mereka bisa sangat agresif; sementara siapa pun yang berani menantang enam besar, rasanya seperti tangan mereka diborgol. Itulah yang tidak saya sukai.

“Tapi pemain-pemain besar selalu pindah. Mereka memang selalu pindah dalam dunia sepak bola secara umum. Saya menulis artikel di koran awal pekan ini dan membahas tentang Elliot Anderson yang pindah ke City. Saya hanya mengatakan, seperti pada tahun 1979, Steve Daley pindah seharga 1,4 juta dari Wolves ke Man City. Dia bertahan dua tahun dan kemudian pindah ke Seattle Sounders.

“Tentu saja saya tidak berpikir hal itu akan terjadi pada Elliot Anderson, tapi untuk transfer besar seperti ini, tentu saja Arsenal ingin mendatangkan pemain berkualitas seperti Morgan Rodgers. Saya hanya sedikit terkejut karena saya juga ingin Villa tetap kompetitif.”