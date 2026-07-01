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“Pemain-pemain besar memang selalu pindah” - Kabar transfer Morgan Rogers ke Arsenal membuat mantan striker Aston Villa, Tony Cascarino, kesal
Para pemilik Villa Park yang ambisius siap mengeluarkan dana
Pemilik klub yang ambisius kini memimpin di Villa Park, dengan para investor miliarder dari V Sports yang siap menyediakan dana untuk perekrutan pemain baru. Namun, pelatih kepala Unai Emery merasa terbatasi dalam bursa transfer.
Beberapa pemain bintang telah dilepas demi menjaga keseimbangan keuangan, sementara manajemen yang cakap dan penampilan yang penuh dedikasi membantu memastikan bahwa skuad yang dipenuhi bintang ini tetap kompetitif di kompetisi domestik maupun kontinental.
- Getty Images Sport
Rogers, yang dikaitkan dengan Arsenal, dibanderol seharga £130 juta
Kemenangan di Liga Europa dirayakan pada musim 2025-26, yang mengakhiri penantian selama 30 tahun untuk meraih gelar bergengsi, sementara tiket ke Liga Champions juga dipastikan berkat finis di peringkat keempat. Villa terus menunjukkan performa yang solid meski harus berjuang mengatasi kendala keuangan.
Mereka mungkin terpaksa melepas Rogers, pemain asal West Midlands, pada musim panas ini, karena Arsenal dikabarkan tertarik pada pemain berbakat berusia 23 tahun tersebut. Villa tidak akan melepasnya begitu saja, mengingat salah satu aset paling berharga mereka kabarnya dibanderol dengan harga £130 juta ($172 juta).
Rogers telah menjadi pemain andalan bagi The Villans, dengan mencetak 14 gol di masing-masing dua musim terakhir, dan saat ini sedang bertugas bersama Timnas Inggris di Piala Dunia. Sangat mudah dipahami mengapa juara bertahan Liga Premier di Emirates Stadium begitu tertarik untuk melakukan kesepakatan ini.
Mengapa kabar transfer Rogers membuat mantan striker Aston Villa kesal
Ketika ditanya apakah langkah semacam itu masuk akal bagi pihak-pihak yang terlibat, mantan penyerang Villa, Cascarino — yang berbicara atas nama Tonybet, yang melalui kampanye “World Cup Card Collection”-nya memungkinkan pelanggan asal Irlandia memenangkan hadiah hingga €100.000 — mengatakan kepada GOAL: “Saya memang punya kecenderungan mendukung Villa, tapi mereka seolah-olah terhambat oleh aturan sepak bola—pendapatan Anda, apa yang bisa Anda ciptakan, dan seberapa banyak yang bisa Anda belanjakan.
“Padahal Villa jelas mampu bersaing. Namun, jika mereka hanya berada dalam posisi di mana mereka harus berkata, ‘baiklah, kami harus menjual pemain-pemain itu ke Arsenal sekarang agar bisa menjalankan bisnis kami sendiri’, saya merasa itu situasi yang agak aneh dalam sepak bola. Saya tidak tahu bagaimana kita benar-benar sampai di situ. Rasanya ini adalah medan yang paling tidak seimbang dalam sepak bola saat ini, di mana, misalnya, Arsenal tahun lalu menghasilkan sekitar 770 juta, yang memungkinkan mereka bertindak sangat agresif.
“Tahun sebelumnya kita melihat Liverpool menghabiskan 400 juta. Mereka memang juga menjual pemain, tapi mereka bisa sangat agresif; sementara siapa pun yang berani menantang enam besar, rasanya seperti tangan mereka diborgol. Itulah yang tidak saya sukai.
“Tapi pemain-pemain besar selalu pindah. Mereka memang selalu pindah dalam dunia sepak bola secara umum. Saya menulis artikel di koran awal pekan ini dan membahas tentang Elliot Anderson yang pindah ke City. Saya hanya mengatakan, seperti pada tahun 1979, Steve Daley pindah seharga 1,4 juta dari Wolves ke Man City. Dia bertahan dua tahun dan kemudian pindah ke Seattle Sounders.
“Tentu saja saya tidak berpikir hal itu akan terjadi pada Elliot Anderson, tapi untuk transfer besar seperti ini, tentu saja Arsenal ingin mendatangkan pemain berkualitas seperti Morgan Rodgers. Saya hanya sedikit terkejut karena saya juga ingin Villa tetap kompetitif.”
- Getty/Tonybet
Kontrak Rogers: Saat kontrak jangka panjang berakhir
Villa belum menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka siap melepas Rogers, dengan harga yang diminta kabarnya membuat Arsenal mempertimbangkan opsi alternatif — mengingat The Gunners belum sepenuhnya yakin bahwa biaya transfer rekor Inggris tersebut sebanding dengan nilainya.
Jika Emery dan timnya berhasil meyakinkan pemain kreatif bernomor punggung 27 itu untuk tetap bertahan, maka ia terikat kontrak hingga tahun 2031. Mungkin suatu hari nanti mereka tidak punya pilihan lain selain menjualnya, seiring dengan keinginan sang pemain untuk memulai babak baru dan menghadapi tantangan baru, namun tidak ada jaminan bahwa tanggal tersebut akan masuk ke dalam kalender olahraga tahun 2026.